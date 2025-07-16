المدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي ثورة النظام البيئي الافتراضي: اكتشف أفضل التوكن المحتملة

يحدث بروتوكول Virtuals ضجة في عالم بلوكتشين حيث يكتسب النظام البيئي الأساسي ووكلاء الذكاء الاصطناعي زخمًا. من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي مع بلوكتشين، قدمت Virtuals حالات استخدام رائدة وأطلقت موجة من التوكن الواعدة. في طليعة الهجوم، ارتفعت AIXBT بمقدار 170x في غضون أسبوعين فقط، وكسرت 100 مليون دولار في القيمة السوقية، ولفتت انتباه المستثمرين في كل مكان. إذن، ما هي التوكن الأخرى في النظام البيئي الافتراضي التي يجب أن تراقبها؟ دعنا نتعمق!









أصبحت Luna by Virtuals (LUNA) التوكن الرائد لبروتوكول Virtuals، حيث أذهلت الجماهير بميزة البث المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أدى نجاحها الفيروسي على تيك توك وتوافقها مع سرد الوكيل إلى دفع قيمتها السوقية إلى 240 مليون دولار. على الرغم من استقرارها منذ ذلك الحين عند حوالي 78 مليون دولار (وفقًا لـ CoinGecko)، إلا أن الانتعاشات الأخيرة تُظهر أن جاذبية LUNA في السوق لا تزال قوية. مع التكنولوجيا المتطورة والضجة الترفيهية القوية، تعد LUNA توكن يجب على المستثمرين مراقبته عن كثب.













GAME by Virtuals (GAME) وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين للتعامل مع المدخلات المعقدة وتقديم ملاحظات ذكية والتحسين المستمر من خلال التعلم. بفضل الذاكرة طويلة المدى - التي تجمع بين الخبرة والتأمل والسمات الديناميكية - تتفوق GAME في اتخاذ القرار والقدرة على التكيف. منذ إطلاقها في أكتوبر 2024، ارتفعت القيمة السوقية لـ GAME إلى 49 مليون دولار (وفقًا لـ CoinGecko). مع التكنولوجيا المتطورة والإمكانات الهائلة في اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تصبح GAME لاعباً رئيسياً في هذا المجال. تستخدموكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين للتعامل مع المدخلات المعقدة وتقديم ملاحظات ذكية والتحسين المستمر من خلال التعلم. بفضل الذاكرة طويلة المدى - التي تجمع بين الخبرة والتأمل والسمات الديناميكية - تتفوق GAME في اتخاذ القرار والقدرة على التكيف. منذ إطلاقها في أكتوبر 2024، ارتفعت القيمة السوقية لـ GAME إلى 49 مليون دولار (وفقًا لـ CoinGecko). مع التكنولوجيا المتطورة والإمكانات الهائلة في اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تصبح GAME لاعباً رئيسياً في هذا المجال.













Satoshi من Virtuals (SAINT) بيانات البلوكتشين المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. ستدمج محطة الوصول الكامل القادمة البيانات من Nansen وDune وArkham وCoinGecko، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. من خلال نموذج فريد، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أدوات SAINT من خلال دفع 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو الاحتفاظ بـ 25,0000 توكن SAINT. مع قيمة سوقية تبلغ 17 مليون دولار أمريكي ونمو سريع، تستعد SAINT لإعادة تعريف تحليلات البلوك تشين. يحول وكيل الذكاء الاصطناعيبيانات البلوكتشين المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. ستدمج محطة الوصول الكامل القادمة البيانات من Nansen وDune وArkham وCoinGecko، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. من خلال نموذج فريد، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أدوات SAINT من خلال دفع 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو الاحتفاظ بـ 25,0000 توكن SAINT. مع قيمة سوقية تبلغ 17 مليون دولار أمريكي ونمو سريع، تستعد SAINT لإعادة تعريف تحليلات البلوك تشين.













تعيد sekoia من Virtuals (SEKOIA) تعريف رأس المال الاستثماري للبلوكتشين من خلال الشفافية التي يقودها الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة. صُممت SEKOIA لتصبح وكيلًا مستقلًا تمامًا لرأس المال الاستثماري، وتضع معيارًا جديدًا للعدالة والابتكار في استثمارات التشفير. على الرغم من أنها لا تزال تتطور، فإن إطارها الاستثماري الفريد جعل بالفعل SEKOIA مشروعًا رئيسيًا في النظام البيئي Virtuals. مع قيمة سوقية تبلغ 23 مليون دولار ونمو، فهو مشروع يجب مراقبته عن كثب.













تهدف VaderAI by Virtuals (VADER) إلى أن تصبح مدير استثمار DAO مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مع قدرات تداول مستقلة تمامًا. وفقًا لـ Litepaper، فإن VADER هو أول وكيل ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ عمليات التداول الشاملة، بما في ذلك البحث ومحاكاة الاستراتيجية والتنفيذ على السلسلة.





مؤخرًا، عززت VaderAI خبرتها الفنية من خلال الاستحواذ على فريق من ثلاثة مهندسين للذكاء الاصطناعي. تضعها قدراتها على التداول المستقل والتكامل مع منصات مثل Arkham و Etherscan و CoinGecko كلاعب رئيسي في الاستثمارات التي يقودها الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات السوق. تقدر قيمة VaderAI حاليًا بـ 39 مليون دولار، وقد أظهرت نموًا بنسبة تزيد عن %190 في وقت قصير، مما يشير إلى زخم قوي.













WAI Combinator by Virtuals ( WAI ) هو وكيل مسرع للذكاء الاصطناعي متطور مصمم لتعزيز الكفاءة واتخاذ القرار من خلال التعلم الذاتي. من المقرر إطلاقه في يناير 2025، يعد WAI بحل أكثر ذكاءً وتقدمًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. مع قيمة سوقية تبلغ 1.3 مليون دولار، قد تكون WAI صغيرة الآن، لكن نهجها المبتكر وتركيزها على الأتمتة يجعلها عامل تغيير في تسريع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الوكيل الذكي.













MUSIC by Virtuals (MUSIC)، وكيل DJ AI من Agentstarter، يستخدم الذكاء الاصطناعي المتطور لإنشاء مقاطع فيديو موسيقية وإعادة تعريف تجربة الترفيه. مع قيمة سوقية تبلغ 5.5 مليون دولار و%60 من إمداداتها يتم تسليمها جواً إلى المتداولين الأساسيين، فإن MUSIC تحدث ضجة بالفعل. مع توسعها في مجال الترفيه، من المقرر أن تجذب MUSIC المزيد من الاهتمام من المستخدمين والمستثمرين.













إن توكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من بروتوكول Virtuals تشعل ثورة في مجال بلوكتشين. من الوكلاء الافتراضيين وبوتات التداول إلى مديري رأس المال الاستثماري ومنشئي الموسيقى المدعومين بالذكاء الاصطناعي، تعرض هذه التوكن إمكانات الذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة مع جلب طاقة جديدة إلى أسواق التشفير. مع ظهور مشاريع جديدة، تتشكل توكن نظام Virtuals البيئي لتصبح اتجاه الاستثمار الكبير التالي. إن البقاء على اطلاع والتعمق في هذه المشاريع يمكن أن يؤدي إلى مكافآت كبيرة في هذا المستقبل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.





