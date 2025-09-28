استعرض أزواج تداول العقود الآجلة المفضلة لديك على MEXC وابقَ على اطلاع دائم بحركة أسعار الكريبتو في الوقت الفعلي





تقدم MEXC مجموعة واسعة من أزواج العقود الآجلة، تدعم أكثر من 1,300 زوج تداول برافعة مالية قابلة للتعديل تتراوح من 1x إلى 500x. بفضل رسوم التداول المنخفضة للغاية ، أصبحت MEXC المنصة المفضلة لمتداولي العقود الآجلة. ولمساعدة المستخدمين على تصفح هذه المجموعة الواسعة من أزواج تداول العقود الآجلة، توفر MEXC ميزة "المفضلة"، مما يُسهّل تصفية وعرض الأزواج التي يتداولونها أو يراقبونها بشكل متكرر.





باستخدام ميزة "المفضلة"، يمكن للمستخدمين إضافة أزواج العقود الآجلة الرئيسية أو الأكثر استخدامًا إلى قائمة مخصصة لسهولة الوصول إليها وإدارتها بشكل مبسط. تشمل المزايا الرئيسية ما يلي:





زيادة الكفاءة: توفير الوقت من خلال تجنب عمليات البحث المتكررة بين أزواج تداول متعددة والوصول بسرعة إلى صفحات التداول الرئيسية.

سهولة المراقبة: عرض الأسعار والتقلبات وبيانات التداول للأزواج المختارة في الوقت الفعلي في مكان واحد لدعم قرارات تداول مدروسة.

تجميع مخصص: على الهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين تنظيم التوكن المفضلة في مجموعات حسب الاستراتيجية أو الفئة لتسهيل العرض.

دعم القرار: بفضل ميزات الفرز والرسم البياني، تصبح قائمة المفضلة لديك لوحة تحكم ديناميكية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.













في صفحة التداول، مرر مؤشر الماوس فوق الرمز ▼ بجوار زوج التداول لفتح قائمة أزواج العقود الآجلة المتاحة. انقر على الرمز ☆ بجوار الزوج لإضافته إلى مفضلاتك.





إذا لم تجد زوج التداول الذي تريده، فابحث عنه باستخدام شريط البحث. بمجرد العثور عليه، انقر على الرمز ☆ بجوار الزوج لإضافته إلى مفضلاتك.













افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إلى حسابك. انقر على "الأسواق" أسفل الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى "المفضلة" > "العقود الآجلة"، وانقر على زر "إضافة إلى المفضلة".





في شريط البحث، أدخل اسم زوج تداول العقود الآجلة الذي ترغب في إضافته، مثل BTC. ثم انقر على الرمز ☆ بجوار BTC USDT الدائمة لإضافته إلى قائمة المفضلة لديك.













في صفحة تداول العقود الآجلة التي أضفت فيها الأزواج إلى مفضلاتك، انقر على "المفضلة" لعرض الأزواج التي اخترتها. تعرض الصفحة معلومات مفصلة مثل اسم العقد، وآخر سعر، ونسبة تغير السعر، وحجم التداول. يمكنك ترتيب القائمة تصاعديًا أو تنازليًا بناءً على آخر سعر، أو تغير السعر، أو حجم التداول.











يمكنك أيضًا التمرير لأسفل الصفحة والنقر على ≡ ← المفضلة والرائج لعرض أزواج العقود الآجلة المفضلة لديك بسرعة أسفل الشاشة.





الأزواج المميزة بعلامة ★ هي أزواج العقود الآجلة المفضلة لديك، بينما الأزواج المميزة بعلامة 🔥 هي أزواج العقود الآجلة الرائجة حاليًا.





يمكنك النقر على السهمين < و > على كلا الجانبين للتمرير وعرض أزواج العقود الآجلة الإضافية.









في أسفل يمين الصفحة، انقر على زر تعديل لإعادة ترتيب أزواج العقود الآجلة المفضلة لديك بسحبها باستخدام الرمز ☰. يمكنك أيضًا تحديد خيار إظهار الأسعار لعرض بيانات الأسعار قبل نسبة تغير السعر لكل من الأزواج المفضلة والساخنة أسفل الصفحة. انقر على تأكيد لحفظ التغييرات.













في صفحة السوق في التطبيق، يمكنك عرض أزواجك المفضلة ضمن المفضلة ← العقود الآجلة. تعرض الصفحة بيانات مفصلة، بما في ذلك اسم الزوج، وآخر سعر، ونسبة تغير السعر، وحجم التداول. يمكنك ترتيب القائمة تصاعديًا أو تنازليًا بناءً على آخر سعر، أو تغير السعر، أو حجم التداول.





بالنقر على رمز + على اليمين، يمكنك إنشاء مجموعات مختلفة وتصنيف أزواج العقود الآجلة المفضلة لديك وفقًا لمعاييرك الخاصة. هذا يُسهّل عرض بيانات أنواع محددة من أزواج العقود الآجلة.













تُقدم MEXC تداول العقود الآجلة كنوع من تداول المشتقات، مع آلاف العملات المشفرة كأهداف استثمارية. يمكن للمستثمرين استخدام الرافعة المالية لزيادة رأس مالهم وتحقيق العوائد المتوقعة. يتطلب هذا أيضًا من المستثمرين اختيار أهداف التداول وتوقيت الدخول بعناية. لذلك، يجب أن تُوفر منصة تداول العقود الآجلة للمستخدمين مجموعة واسعة من أزواج التداول، وسرعة إدراج عالية، وقدرات فحص دقيقة للمشاريع. تُعدّ منتجات MEXC الآجلة بلا شك الخيار الأول للعديد من متداولي العقود الآجلة. اعتبارًا من يوليو 2025، أدرجت بورصة MEXC أكثر من 1300 زوج تداول عقود آجلة، تشمل عقود USDT-M الآجلة الدائمة، وعقود USDC-M الآجلة الدائمة، وعقود Coin-M الآجلة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين ذوي تفضيلات التداول المختلفة.









في بورصة MEXC ، تبلغ رسوم صانع العقود الآجلة الدائمة 0.00%، ورسوم المستفيد 0.02%. لمزيد من التفاصيل حول رسوم MEXC، يُرجى مراجعة جدول الرسوم الرسمي. قد تختلف الرسوم باختلاف البلد والمنطقة، لذا يُرجى مراجعة صفحة الرسوم للاطلاع على المزيد.

معلومات دقيقة للغاية.





بمقارنة رسوم تداول العقود الدائمة ذات هامش USDT المتاحة للمستخدمين العاديين، تُعتبر منتجات عقود MEXC الآجلة تنافسية للغاية في هذا المجال.





منصة التداول MEXC المنافس 1 المنافس 2 المنافس 3 المنافس 4 معدل رسوم الصانع 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% معدل رسوم المُستفيد 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





تُصنف جميع منصات تداول العملات الرقمية الأربع المذكورة أعلاه ضمن أفضل 20 منصة تداول عملات رقمية مُصنفة من قِبل CoinMarketCap . تُظهر هذه المقارنة البسيطة بوضوح تفوق MEXC في الرسوم. بناءً على رسوم المُتلقي فقط، تتراوح رسوم المنافسين بين 0.045% و0.06%، أي أعلى من رسوم MEXC بما يتراوح بين 2.25 و3 مرات.





على سبيل المثال، لنفترض أن مستخدمًا يُدعى أليس يخطط لاستثمار 10,000 USDT باستخدام رافعة مالية 10x، وفتح صفقة كصانع وإغلاقه كمستقبل. الرسوم التي ستدفعها أليس على هذه المنصات الخمس (محسوبة على قيمة صفقة 100,000 USDT، مع تجاهل تقلبات الأسعار) هي:









منصة التداول MEXC المنافس 1 المنافس 2 المنافس 3 المنافس 4 رسوم صانع السوق (USDT) 0 18 20 20 20 MEXC رسوم المستفيد (USDT) 20 45 50 60 60 إجمالي الرسوم (USDT) 20 63 70 80 80





تُبرز هذه المقارنة الواقعية للرسوم ميزة توفير التكاليف الكبيرة لتداول العقود الآجلة على MEXC.





علاوة على ذلك، واعتبارًا من 22 يوليو 2025، أطلقت MEXC مهرجانًا للمتداولين بدون رسوم ، حيث يتمتع أكثر من 140 زوجًا من عقود الآجلة برسوم صفرية على صانعي العقود ومتلقيها، مما يوفر مزايا شاملة للمستخدمين حول العالم.





إذا كنت من مستخدمي نظام سولانا البيئي ، يمكنك أيضًا المشاركة في فعالية شهر نظام سولانا البيئي، وتداول توكن نظام سولانا بدون رسوم على صانعي العقود ومتلقيها. يمكنك أيضًا تخزين على SOL للاستفادة من نسبة APR تصل إلى 999%.









منذ تأسيسها، حظيت MEXC بالثناء لاكتشافها مشاريع عالية الجودة وإدراج توكن جديدة بسرعة. بفضل سنوات من الخبرة في هذا المجال وسمعة طيبة، استقطبت MEXC ملايين المستخدمين وأصبحت الخيار الأول للعديد من المتداولين الجدد وذوي الخبرة، حيث تعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.





تضمن قاعدة المستخدمين الكبيرة عمقًا سوقيًا ممتازًا لعقود MEXC الآجلة، ومستويات عقود متوازنة، وأسعارًا عادلة وشفافة. خلال الـ 24 ساعة الماضية، تجاوز حجم تداول عقود MEXC الآجلة 40.6 مليار دولار أمريكي . يضمن هذا العمق تداولًا سلسًا في ظل ظروف السوق الصعبة، ويساعد على تجنب التصفية غير المتوقعة. (ملاحظة: البيانات حتى 22 يوليو 2025 من CoinMarketCap)









بأخذ زوج تداول BTCUSDT كمثال، وبحساب إجمالي حجم طلبات الحد ضمن ±5 نقاط أساس حول السعر المتوسط في سجل طلبات عقود BTCUSDT الآجلة، يمتلك MEXC ما يقارب 79.57 مليون USDT، بينما يمتلك منافس عالمي آخر من بين أفضل ثلاثة منافسين عالميين حوالي 18.42 مليون USDT. عمق تداول MEXC أعلى بحوالي 4.3 مرات من الشركة الرائدة في هذا المجال.





