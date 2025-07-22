مشروع Velvet Capital: نظام تشغيل DeFi من الجيل التالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعيد تعريف نموذج التمويل اللامركزي





مشروع Velvet Capital هي منظومة مالية لامركزية ( DeFi ) رائدة تُحدث نقلة نوعية، وتُعدّ بمثابة الوسيط الأمثل لمساعدة مشاريع DeFi على اغتنام فرص السوق. وبصفتها نظام تشغيل شامل لـ DeFi، تُبسّط المنصة المعاملات على السلسلة، وتدعم إصدار الخزنة للتوكن، وتوفر أدوات متقدمة لإدارة المحافظ. بدعم من Binance Labs، تُقدّم Velvet Capital للجميع حلولاً مُيسّرة لإنشاء وإدارة وإصدار صناديق على السلسلة، ومنتجات مُهيكلة، ومحافظ للتوكن.





منذ انطلاقها، حقق المشروع نموًا سريعًا، حيث تطوّر من أداة بسيطة لإدارة المحافظ إلى منصة بنية تحتية متكاملة رأسيًا لـ DeFi. Velvet Capital هي منظومة تداول وإدارة محافظ DeFAI قائمة على النية، وتتميز بتطبيقات مستخدم أصلية، وروبوت تيليجرام ذكي، وواجهات برمجة تطبيقات سهلة التكامل، ونظام تشغيل DeFAI مُوجّه للوكلاء. يضع هذا التطور Velvet Capital في طليعة الجيل القادم من بنية DeFi التحتية، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والعمليات القائمة على النية، والوظائف عبر السلسلة.













تتمثل مهمة Velvet Capital في ترويج استراتيجيات الاستثمار المتقدمة في التمويل اللامركزي (DeFi) وتوفير بنية تحتية مؤسسية لإدارة الصناديق. تعالج المنصة التحديات الرئيسية في التمويل اللامركزي اليوم: تشتت السيولة، وواجهات المستخدم المعقدة، والعوائق التقنية التي تعيق تبنيه على نطاق واسع.





أطلقت Velvet.Capital محافظ عملات رقمية لامركزية تستخدم عقودًا ذكية مدمجة مع منصات التداول اللامركزية وبروتوكولات التمويل اللامركزي الأخرى لإدارة الأصول على السلسلة. هذا يُلغي الحاجة إلى الوسطاء المركزيين، مما يمنح المستخدمين وصاية كاملة على أصولهم. يُميز هذا النموذج Velvet Capital بشكل أساسي عن منصات إدارة الأصول المركزية التقليدية، حيث يُقدم خدمات محافظ احترافية مع ضمان احتفاظ المستخدمين بالتحكم الكامل في أصولهم.









بعد تطوير شامل متعدد المراحل، أطلقت Velvet Capital رسميًا الإصدار الثاني. يُعد Velvet اليوم نظام تشغيل مثاليًا للتداول وإدارة المحافظ في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) قائمًا على النية والذكاء الاصطناعي: فهو مدعوم بمحرك تنفيذ ذكي، مما يتيح للمستخدمين تداول أي توكن كالمحترفين، والاتصال بأفضل بروتوكولات التمويل اللامركزي بنقرة واحدة، واستكشاف أو إنشاء محافظ عالية الأداء. يُعيد هذا الإصدار الأخير بناء البنية التحتية للتمويل اللامركزي بالكامل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتنفيذ القائم على النية، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وفعالية.





يستخدم حاليًا أكثر من 20,000 متداول خدمات التداول وإدارة المحافظ، مما يعكس إقبالًا كبيرًا من المستخدمين وقيمة سوقية عالية. تمتد قاعدة مستخدميه من مستثمري التجزئة إلى المؤسسات، بما في ذلك صناديق التحوط في العملات المشفرة ومديري الأصول الرقمية.









تتمتع Velvet Capital بمكانة فريدة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) كتطبيق موجه للمستخدم وبرنامج وسيط لبروتوكولات DeFi الأخرى. وبصفتها نظام تشغيل متعدد السلاسل، تُمكّن Velvet.Capital المشاركين في التمويل اللامركزي من إنشاء منتجات DeFi متنوعة، ودعم إصدار الأموال للتوكن بشكل مبسط، وتنفيذ التداولات المتقدم، وتعدين السيولة بكفاءة، وخيارات حفظ مرنة عبر السلاسل.













الابتكار الأساسي هو نظام تشغيل النية، الذي يتحول جذريًا من التفاعلات التقليدية القائمة على المعاملات إلى عمليات مدفوعة بالنية. يُعبّر المستخدمون عن النتائج المرجوة بدلاً من معايير تداول محددة؛ وتتولى المنصة إدارة التوجيه والتنفيذ المعقدين.





تشمل المزايا الرئيسية ما يلي:





تجربة مستخدم مبسطة: يمكن للمستخدمين صياغة استراتيجيات تداول معقدة أو أهداف محفظة استثمارية عبر لغة طبيعية أو واجهة مبسطة؛ ويدير النظام التعقيدات التقنية الكامنة.

تنفيذ مُحسّن: يُحلل النظام مسارات تنفيذ متعددة ويختار أفضل مسار بناءً على رسوم الغاز والانزلاق السعري وظروف السوق.

التنسيق عبر السلاسل: يُنسق نظام النية العمليات عبر سلاسل كتل متعددة، مما يُمكّن المستخدمين من تنفيذ استراتيجيات معقدة عبر السلاسل دون أي عقبات تقنية.









من الإنجازات المهمة الأخيرة إصدار Velvet Unicorn AI Copilot التجريبي. يساعد هذا المساعد مستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi) على اكتشاف توكنات جديدة، وتقييم فرص التداول على السلسلة، واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً عبر أنظمة بيئية متعددة.





يُدمج هذا المساعد ضمن منصة Velvet Capital، ويستفيد من نماذج إحصائية خاصة لتحديد التوكنات الرائجة، وتحليل النشاط على السلسلة، والتنبؤ باتجاهات الأسعار. يُمثل هذا التكامل مع الذكاء الاصطناعي تقدمًا ملحوظًا في أدوات التمويل اللامركزي، حيث يُقدم:





رؤى السوق: تحليل آني لاتجاهات السوق متعددة السلاسل، وأداء التوكنات، والفرص الناشئة.

تقييم المخاطر: تقييم آلي للاستثمارات المحتملة بناءً على بيانات السلسلة، والأداء التاريخي، وديناميكيات السوق.

توصيات الاستراتيجية: نصائح شخصية مُصممة خصيصًا لتفضيلات المستخدم، وقدرته على تحمل المخاطر، وتكوين المحفظة الاستثمارية.









من أبرز إنجازات Velvet Capital التقنية بنيتها التحتية الشاملة متعددة السلاسل. لإدارة الأصول عبر السلاسل، تُمكّن من إنشاء محافظ وصناديق استثمارية للتوكن عبر أنظمة بلوكتشين متعددة، مما يُوسّع نطاق تداول الأصول وإمكانات العائد.





تدعم بنية السلاسل المتعددة ما يلي:





إدارة المحافظ متعددة السلاسل: يُنشئ المستخدمون ويُديرون محافظ استثمارية تمتد عبر شبكات بلوكتشين متعددة لزيادة العائد وتنويع الاستثمارات.

الربط السلس بين الأصول: تُلخص المنصة تعقيد نقل الأصول عبر سلاسل بلوكتشين، مُوفرةً تجربة مستخدم موحدة.

تكامل مستقل عن بروتوكول: متوافق مع بروتوكولات التمويل اللامركزي عبر سلاسل مُختلفة، مما يُتيح الوصول إلى النظام البيئي بأكمله من خلال واجهة واحدة.









صُممت العقود الذكية للمنصة مع مراعاة الأمان والكفاءة والمرونة، وهي تُعنى بما يلي:





إدارة الخزنة: إنشاء وإدارة أدوات استثمارية للتوكن آليًا، مع دعم معايير وحوكمة قابلة للتخصيص.

إدارة المخاطر: ضوابط مدمجة للمخاطر وخوارزميات لتعديل المراكز لحماية الأموال والحفاظ على استقرار المحفظة.

توزيع الرسوم: آليات شفافة وآلية لتحصيل وتوزيع الرسوم لعمليات المنصة وتعويض مدير الخزنة.













تُمكّن وظيفة DaaS من Velvet Capital المؤسسات من إنشاء صناديق واستراتيجيات خاصة، مما يجعلها مزودًا شاملًا للبنية التحتية لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) على مستوى المؤسسات. تشمل عروض DaaS ما يلي:





حلول العلامة البيضاء: تُطبّق المؤسسات واجهات تمويل لامركزي (DeFi) مُخصصة ومنتجات استثمارية باستخدام واجهة Velvet Capital الخلفية.

أدوات الامتثال: ميزات تقارير وامتثال متكاملة لتلبية المتطلبات التنظيمية.

بنية قابلة للتطوير: تدعم البنية التحتية على مستوى المؤسسات التداول المؤسسي واسع النطاق والاستراتيجيات المُعقدة.









توفر المنصة واجهات برمجة تطبيقات قوية تُمكّن مطوري الجهات الخارجية والمؤسسات من دمج ميزات Velvet Capital في تطبيقاتهم الخاصة، بما في ذلك:





واجهة برمجة تطبيقات التداول: وصول مباشر إلى محرك التنفيذ وتجميع السيولة من Velvet Capital.

واجهة برمجة تطبيقات إدارة المحافظ: أدوات لإنشاء وإدارة ومراقبة المحافظ بشكل برمجي.

واجهة برمجة التطبيقات التحليلية: بيانات السوق ومقاييس الأداء وتحليلات المخاطر للعملاء المؤسسيين.













توكن VELVET هو التوكن الأصلي للوظائف والحوكمة لشركة Velvet Capital. صدر هذا التوكن باسم VELVET، ويُستخدم بشكل أساسي لتحفيز مديري الخزنات والمستثمرين من خلال المكافآت، ودعم برامج الإحالة، وتمكين التخزين للحصول على veVELVET (توكن الحوكمة المُقفلة بالتصويت).





يتجاوز دور التوكن الحوكمة، إذ يتميز بنموذج اقتصادي متطور يُنسّق حوافز أصحاب المصلحة ويدفع عجلة نمو المنصة، بما في ذلك خصومات الرسوم، والمشاركة في الحوكمة، وفرص توليد العائد.









يجمع اقتصاد التوكن الخاص بشركة Velvet Capital بين آليات مُجرّبة متعددة، تجمع بين خصومات الرسوم ونموذج ve (3,3) المُحسّن لخلق دافع نمو قوي. وبفضل اعتماده على بروتوكولات DeFi من الجيل التالي، يُوازن هذا الاقتصاد بفعالية بين حاملي التوكن والمستخدمين ومديري الخزنات.





الميزات الرئيسية:





تثبيت التصويت: يخزن المستخدمون على عملة VELVET للحصول عليها؛ وتؤدي فترات التثبيت الأطول إلى زيادة قوة التصويت وتخفيضات الرسوم.

(3،3) منطق التخزين: يشجع هيكل المكافآت على الاحتفاظ طويل الأمد والمشاركة الفعالة في الحوكمة.

مكافآت الأداء: يحصل حاملو التوكن على مكافآت إضافية بناءً على أداء الخزنة، مدعومًا بأصواتهم.









توكن veVELVET هو النسخة المُقفلة بالتصويت من VELVET. يخزن المستخدمون على VELVET للحصول على veVELVET، حيث تُحدد مدة القفل المبلغ. هذا يُنشئ العديد من الديناميكيات:





حوافز الوقت: يتناقص رصيد veVELVET بمرور الوقت حتى انتهاء صلاحية القفل، مما يُشجع على استمرار القفل والمشاركة.





مستويات خصم الرسوم: مستويات خصم مختلفة بناءً على مبلغ التخزين، مما يُقدم مزايا عملية.





المشاركة في الحوكمة: يُصوّت حاملو veVELVET على قرارات Velvet DAO (مثل عمليات التكامل الجديدة)، ويكسبون مكافآت VELVET إضافية بعد التصويت لتعويض انخفاض القيمة.









يتيح نظام توزيع مُعقّد لحاملي veVELVET توجيه مكافآت التوكنات إلى خزائن مُحددة. كما يُنظّم veVELVET كيفية توزيع VELVET على الخزائن، حيث يُحدّد المُديرون "حوافز" لجذب دعم المُصوّتين للحصول على مكافآت أعلى.





يُعزّز هذا بيئة تنافسية:





مُنافسة الخزائن: يتنافس المُديرون على دعم حاملي التوكنات من خلال تقديم حوافز وإظهار أداء قوي.

تحسين العائد: يحصل حاملو التوكنات على مكافآت إضافية بناءً على أداء الخزائن والحوافز.

كفاءة السوق: تُوجّه الحوافز المكافآت إلى أكثر استراتيجيات الخزائن فعاليةً من خلال ديناميكيات السوق.









من خلال منصة Velvet Founders Club NFT، تُدمج المنصة NFT لتوفير حقوق حصرية ووصول مُحسّن. يؤكد هذا الـ NFT العضوية التأسيسية لـ Velvet DAO، ويقدم:





مضاعفات المكافآت: تُضاعف نقاط إيردروب للمشاركة الأعمق.

تعزيز الحوكمة: تُضاعف قوة التصويت، مما يزيد النفوذ.

الوصول إلى المنصة: إمكانية إنشاء خزائن في سوق Velvet، باستخدام NFT كمفتاح وصول.

ميزات حصرية: الوصول إلى أفضل استراتيجيات صناديق التحوط ورؤى من خبراء المجال.









أطلقت Velvet Capital مؤخرًا حملات توزيع رئيسية للتوكن لتعزيز التبني والنمو. وقد كافأت حملة محفظة Binance المحدودة (التي اختتمت في 7 مايو 2025) المستخدمين الذين أكملوا مهامًا على السلسلة ومنصات التواصل الاجتماعي من مجموعة مكافآت VELVET التي بلغ عددها 8 ملايين.





الأهداف:





استقطاب المستخدمين: تحفيز المستخدمين الجدد على تجربة ميزات المنصة.

تأثيرات الشبكة: توسيع قاعدة المستخدمين، وتحسين السيولة وحجم التداول.

توزيع التوكن: ضمان انتشار واسع للتوكن لتحقيق حوكمة لامركزية.













تقدم Velvet Capital أدوات محفظة متطورة، كانت في السابق حصرية للمؤسسات:





إدارة المحفظة الآلية: أنشئ محافظ متنوعة تُعاد توازنها تلقائيًا بناءً على استراتيجيات مُعدّة مسبقًا واتجاهات السوق.

تحسين استخراج السيولة: تحديد وتنفيذ استراتيجيات مثالية لاستخراج السيولة عبر بروتوكولات وسلاسل استثمارية متعددة.

إدارة المخاطر: تضمن ضوابط المخاطر المدمجة، من خلال تعديلات الصفقات والتنويع، حماية الصناديق مع تعظيم العوائد.









تدعم المنصة المؤسسات عبر عروض DaaS شاملة:





عمليات صناديق التحوط: يمكن لصناديق التحوط في الكريبتو إصدار وإدارة أدوات استثمارية مؤسسية.

أدوات إدارة الأصول: يوفر مديرو الأصول التقليديون فرصًا استثمارية في الكريبتو من خلال محافظ للتوكن ومنتجات مهيكلة.

خزائن الشركات: تدير الشركات خزائن الكريبتو باستخدام أدوات وتقارير احترافية.









تدعم واجهات برمجة التطبيقات والبرمجيات الوسيطة الخاصة بمشروع Velvet Capital تكاملات متنوعة للمطورين والبروتوكولات:





تكامل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi): يمكن لبروتوكولات التمويل اللامركزي الأخرى الاتصال بمحرك التنفيذ وتجميع السيولة الخاص بمشروع Velvet Capital.

تكامل المحفظة: يمكن لمحافظ العملات المشفرة تضمين ميزات إدارة المحفظة باستخدام البنية التحتية لمشروع Velvet Capital.

التحليلات والتقارير: يمكن للجهات الخارجية الوصول إلى بيانات السوق وإمكانيات التحليلات.









تتميز Velvet Capital ببنية تحتية شاملة للتمويل اللامركزي (DeFi):





التكامل الرأسي: بخلاف المنصات التي تركز على مجالات محددة، تقدم Velvet Capital بنية متكاملة من واجهة المستخدم إلى الواجهة الخلفية.

تكامل الذكاء الاصطناعي: توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تحليلات السوق وتوصيات التداول.

دعم متعدد السلاسل: يُزيل دعم سلاسل الكتل المتعددة التعقيدات بين الأنظمة البيئية.

التركيز على المؤسسات: تُلبي خدمات DaaS احتياجات المؤسسات التي غالبًا ما تُغفلها منصات التمويل اللامركزي الأخرى.









بدعم من مختبرات Binance، تحصل Velvet Capital على تمويل وتوجيه استراتيجي من إحدى أكثر المؤسسات تأثيرًا في عالم الكريبتو. يوفر هذا الدعم:





الخبرة الفنية: الوصول إلى المعرفة التقنية والبنية التحتية لـ Binance.

قنوات السوق: إمكانية التكامل مع منظومة منتجات Binance.

المصداقية: الارتباط بعلامة تجارية مرموقة يبني الثقة.









تُمثل Velvet Capital نقلة نوعية في البنية التحتية للتمويل اللامركزي، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وواجهة سهلة الاستخدام لتقديم منصة مالية لامركزية متكاملة. يُتيح دورها المزدوج كتطبيق مستخدم وبرنامج وسيط للتمويل اللامركزي فرصًا متعددة لتوليد القيمة.





تجمع VELVET بين اقتصاد التوكن المتطور وتأمين الأصوات ومكافآت الأداء وحقوق الحوكمة لبناء اقتصاد مستدام قائم على مصالح أصحاب المصلحة. بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي، والقدرات عبر السلاسل، والدعم المؤسسي، تقود Velvet Capital الجيل القادم من البنية التحتية للتمويل اللامركزي.





