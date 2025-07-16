Unite: الجيل القادم من حلول الألعاب المحمولة القائمة على تقنية بلوكتشين من Layer 3









إن Unite هو حلٌّ قائم على تقنية بلوكتشين من Layer-3، مُصمَّم خصيصًا لألعاب الجوال الموجهة للجمهور، ويُحدِّث نقلةً نوعيةً في عالم ألعاب Web3 الجوالة. يجمع Unite بين أمان ولامركزية شبكات L1 وL2 الأساسية وسرعة وكفاءة Layer-3، مُزوِّدًا مُطوِّري الألعاب ببيئة مُحسَّنة لدعم تجارب لعب غامرة وقابلة للتطوير، مع الارتقاء بإمكانيات ألعاب بلوكتشين إلى آفاق جديدة.





تركز Unite على تحسين تجارب اللاعبين من خلال ميزات الكسب داخل اللعبة، وتقديم حل L3 شامل يغطي البلوكتشين والعميل والنظام البيئي، وإنشاء بنية تحتية مادية لامركزية (DePin) تعتمد على مليارات الأجهزة المحمولة النشطة يوميًا في جميع أنحاء العالم.





باعتبارها سلسلة L3 مصممة لغرض محدد، تعتمد Unite تقنية Optimistic Rollup لتوفير قابلية توسع ممتازة، وتأكيدات شبه فورية للمعاملات، ورسوم غاز منخفضة للغاية. تتيح رسوم الغاز المُحسّنة وقيود العقود، بالإضافة إلى توافقها مع EVM، للمطورين إنشاء عوالم ألعاب غنية ومعقدة مع الاتصال بسلاسة بالشبكات اللامركزية. بفضل فلسفتها التصميمية التي تُركز على الأجهزة المحمولة وبنيتها التقنية المتقدمة، تُعدّ Unite جاهزة لإعادة تعريف مستقبل ألعاب Web3 المحمولة، مقدمةً للاعبين حول العالم تجربة لعب غير مسبوقة.





شبكة Unite الرئيسية مبنية على السلسلة الأساسية. وهي عبارة عن سلسلة كتل عالية الأداء من Layer-3، مصممة للتعامل مع أحجام معاملات عالية، ورسوم غاز منخفضة للغاية، وأمان قوي، مما يوفر حلاً للجيل القادم من حلول Layer-3 المصممة خصيصًا لألعاب الجوال واسعة النطاق.





تتميز شبكة Unite الرئيسية بإمكانية توسع ممتازة، وهي حل مثالي للتطبيقات اللامركزية التي تتطلب تفاعلات متكررة، مثل ألعاب الهاتف المحمول التي تضم عشرات الملايين من المستخدمين النشطين يوميًا. تُرسي هذه الإمكانية الأساس لابتكارات ألعاب البلوكتشين من الجيل التالي.





رسوم غاز منخفضة للغاية: تصل إلى 21,000 Wei (أي ما يعادل 0.000000000084$ تقريبًا لكل معاملة).

الشراكات: تتعاون Unite L3 مع Alchemy وSyndicate، وهي جزء من مجتمع Metabased، المبني على Arbitrum Orbit. باستخدام مُسلسِل Metabased، يُمكن لـ Unite التوسع إلى عدد غير محدود من الشظايا ودعم عدد غير محدود من الألعاب، مما يضمن أداءً عاليًا لكل لعبة مع التفاعل مع شبكة Unite الرئيسية وشركائها في مجتمع Metabased.









إن UNITE هو التوكن الأصلي لبلوكتشين Unite، وهو جوهر نظام Unite لألعاب الهاتف المحمول. يبلغ إجمالي عرض توكن UNITE عدد 30 مليارًا، مع تفاصيل التوزيع التالية:





فئة التوزيع التفاصيل تنمية المجتمع 30% يُخصَّص 30% من التوكن لتطوير المجتمع لضمان بقاء منظومة Unite نابضة بالحياة وجذابة وشاملة. تدعم هذه الأموال مبادرات متنوعة، مثل فعاليات المجتمع، وتوزيع التوكن، والحملات التسويقية، وهي ضرورية لجذب مستخدمين جدد وتعزيز شعور الانتماء لدى الأعضاء الحاليين. النظام البيئي 25% ستدعم التوكن المخصصة للنظام البيئي تطوير منصة Unite وتوسيعها، بما في ذلك الشراكات والتكاملات والتعاون مع مشاريع أخرى في مجال Web3. ستضمن هذه الأموال بقاء Unite في طليعة الابتكار، مستفيدةً من ميزة النظام البيئي اللامركزي الأوسع نطاقًا لتقديم قيمة مستمرة للمستخدمين. المستثمرون 20% سيتم تخصيص 20% من التوكن للمستثمرين الذين يدعمون رؤية Unite وتطويرها. يوفر هذا التخصيص الموارد اللازمة لنمو المشروع وتوسعه المستمر، مما يضمن استدامته على المدى الطويل. الفريق 19.9% يُقدِّم هذا التمويل تقديرًا للعمل الجاد والتفاني الذي بذله أعضاء فريق المشروع. ستُحفِّز هذه الأموال الفريق على مواصلة دفع عجلة الابتكار والتطوير في منظومة Unite، مما يضمن بقاء المنصة قادرة على المنافسة في مجال ألعاب Web3 سريع التطور، وتركيزها على المستخدم. احتياطي الخزانة 5.1% يُعدّ احتياطي الخزانة بمثابة صندوق احتياطي لشركة Unite، مما يوفر المرونة والاستقرار في حال تقلبات السوق أو الظروف غير المتوقعة. ستدعم هذه الأموال الأهداف طويلة الأجل، مثل البحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية، والاستثمارات الاستراتيجية.











