Unite: الجيل القادم من حلول الألعاب المحمولة القائمة على تقنية بلوكتشين من Layer 3

فئة
التوزيع
التفاصيل
تنمية المجتمع
30%
يُخصَّص 30% من التوكن لتطوير المجتمع لضمان بقاء منظومة Unite نابضة بالحياة وجذابة وشاملة. تدعم هذه الأموال مبادرات متنوعة، مثل فعاليات المجتمع، وتوزيع التوكن، والحملات التسويقية، وهي ضرورية لجذب مستخدمين جدد وتعزيز شعور الانتماء لدى الأعضاء الحاليين.
النظام البيئي
25%
ستدعم التوكن المخصصة للنظام البيئي تطوير منصة Unite وتوسيعها، بما في ذلك الشراكات والتكاملات والتعاون مع مشاريع أخرى في مجال Web3. ستضمن هذه الأموال بقاء Unite في طليعة الابتكار، مستفيدةً من ميزة النظام البيئي اللامركزي الأوسع نطاقًا لتقديم قيمة مستمرة للمستخدمين.
المستثمرون
20%
سيتم تخصيص 20% من التوكن للمستثمرين الذين يدعمون رؤية Unite وتطويرها. يوفر هذا التخصيص الموارد اللازمة لنمو المشروع وتوسعه المستمر، مما يضمن استدامته على المدى الطويل.
الفريق
19.9%
يُقدِّم هذا التمويل تقديرًا للعمل الجاد والتفاني الذي بذله أعضاء فريق المشروع. ستُحفِّز هذه الأموال الفريق على مواصلة دفع عجلة الابتكار والتطوير في منظومة Unite، مما يضمن بقاء المنصة قادرة على المنافسة في مجال ألعاب Web3 سريع التطور، وتركيزها على المستخدم.
احتياطي الخزانة
5.1%
يُعدّ احتياطي الخزانة بمثابة صندوق احتياطي لشركة Unite، مما يوفر المرونة والاستقرار في حال تقلبات السوق أو الظروف غير المتوقعة. ستدعم هذه الأموال الأهداف طويلة الأجل، مثل البحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية، والاستثمارات الاستراتيجية.
