عشاء ترامب الكريبتو: خطوة سياسية أم استعراض قوة في عالم الكريبتو؟

في 22 مايو 2025، استضاف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب "عشاء الكريبتو" الرفيع المستوى في نادي الجولف الوطني في فيرجينيا، مما أحدث ضجة كبيرة في مجتمع الكريبتو. كان الحدث مفتوحًا حصريًا لـ220 من حاملي توكن TRUMP الأساسيين، وسرعان ما أصبح هذا التجمع الخاص نقطة تصادم بين واشنطن وول ستريت وعالم Web3. وقد سلط الضوء على تعمق الروابط بين العملات الرقمية والسياسة، كما أثار جدلًا أخلاقيًا وقانونيًا واسع النطاق.









وفقًا للتقارير، تم تنظيم العشاء بالشراكة مع CIC Digital LLC وFight Fight Fight LLC، وكلاهما مرتبط بعائلة ترامب. تم الترويج له كـ"أكثر دعوة حصرية في العالم"، حيث أتيحت للمشاركين فرصة نادرة لسماع الرئيس ترامب يتحدث عن مستقبل العملات الرقمية.





كان شرط الدخول واضحًا تمامًا: فقط أعلى 220 حاملًا لتوكن الميم الرسمي لترامب، Official Trump (TRUMP) ، سُمح لهم بالحضور. في المتوسط، أنفق كل ضيف حوالي 1.78 مليون دولار من توكن TRUMP للتأهل. ووفقًا للتقارير، استثمرت أكبر محفظة ما يقرب من 40 مليون دولار . في جوهره، كان هذا بمثابة حرب مزايدة على مقعد على طاولة النخبة في عالم الكريبتو.





وعلى الرغم من أنه لم يتم فرض أي رسوم دخول بالدولار، فإن هذا النموذج تجاوز فعليًا اللوائح التقليدية لجمع التبرعات السياسية من خلال تقديم نموذج جديد ثلاثي المحاور: الوصول القائم على التوكن، وآليات تضخم الأسعار، والرؤية الفيروسية.









وفقًا لشهادات شهود عيان من صحيفة The Wall Street Journal and BlockBeats، اتبع العشاء تنسيق تسويق كلاسيكي مغلق النوافذ للنخبة: حيث أجرى ترامب أولاً نقاشًا خاصًا مع 25 من كبار حاملي التوكن، تلاه خطاب عام لجميع الحاضرين.





كان خطابه واضحًا ومركّزًا، وتضمّن النقاط الأساسية التالية:





تعهد بـ"إنهاء الحملة التي تشنها إدارة بايدن على الكريبتو"

موقف قوي مفاده أن "Web3 جزء حيوي من الاستراتيجية الوطنية لأمريكا"





وضمت قائمة الضيوف كبار التنفيذيين من صناديق رأس المال الاستثماري في مجال البلوكتشين، وممثلين عن منصات التداول، وفناني NFT، وحتى نجم الدوري الأميركي للمحترفين JaVale McGee، مما يدل على التقارب المتزايد بين رأس المال التقليدي وعالم الكريبتو.









توكن TRUMP ليس عملة ميم يقودها المجتمع، بل تم إصداره والتحكم فيه مباشرة من قبل فريق الرئيس ترامب نفسه.





الشركتان المنظمتان، CIC Digital LLC وFight Fight Fight LLC، كلاهما تحت سيطرة فعلية من عائلة ترامب، وتفرضان رسومًا بنسبة 1–2% على كل معاملة توكن. وتُظهر البيانات على السلسلة أن فريق ترامب صرف أكثر من 2 مليون دولار من هذه الرسوم خلال الشهر الماضي فقط.





والأكثر إثارة للجدل هو أن عائلة ترامب يُشتبه في أنها لا تزال تحتفظ بأكثر من 80% من المعروض المتداول من التوكن، مما يخلق حلقة مغلقة حيث يؤدي سعر التوكن إلى نفوذ سياسي، مما يعزز بدوره قوة جمع التبرعات. ويجادل النقاد بأن هذا ليس مجرد نسخة رفيعة المستوى من التداول الداخلي في الكريبتو: بل قد يشكل أيضًا رشوة فعلية أو انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات، وفقًا لعدة مشرعين أمريكيين.









بينما يناقش مجتمع الكريبتو ما إذا كان اندماج السياسة والتوكن قد يشعل موجة صعود جديدة، بدأ الديمقراطيون بالفعل في اتخاذ موقف مضاد.





وقد طالب السيناتور الأمريكي كريس مورفي وآخرون رسميًا وزارة العدل بالتحقيق في توكن TRUMP وحدث عشاء الكريبتو، مشيرين إلى مخاوف تشمل:





انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الرشوة الفيدرالي

التهرب من حدود التبرعات السياسية وقواعد الإفصاح

خطر التبرعات الأجنبية على شكل أصول كريبتو، مما قد يخرق بند المكافآت الأجنبية (Foreign Emoluments Clause)





ومن الجدير بالذكر أن القائمة الكاملة للضيوف في الحدث لم يتم الكشف عنها أبدًا: مما يغذي التكهنات حول غسيل الأموال عبر الكريبتو، والضغط السياسي غير المعلن، والصفقات الخلفية السياسية.









على الرغم من الجدل الكبير، استجابت الأسواق بطريقة مباشرة: فقد ارتفع TRUMP بنسبة 60% حول وقت الحدث، مع حجم تداول بلغ 200 مليون دولار خلال 24 ساعة، ليحتل مرتبة بين أعلى 3 عملات ميم عالميًا.





والأهم من ذلك، أدى الحدث إلى موجة صعود أوسع في عملات الميم السياسية، بما في ذلك:





BODEN (ذات طابع بايدن) ارتفعت بنسبة 35%

توكن KAMA (Simpson Harris) وRFK (Robert F. Kennedy Jr.) شهدت ارتفاعات قصيرة المدى

موجة من توكن NFT ذات الطابع السياسي تضاعفت قيمتها بين عشية وضحاها





هل هذه نقطة التحول التي تنتقل فيها عملات الميم من سرديات عبثية إلى أدوات سياسية؟ قد يواجه السوق والمنظمون قريبًا نموذجًا جديدًا تمامًا.









من منظور تقني، يمثل عشاء الكريبتو الخاص بترامب تحولًا من التجارب اللامركزية إلى تعبئة سياسية فائقة المركزية. لقد كان تعطيلًا لتمويل الحملات التقليدية وعرضًا لمناطق الرمادية في صناعة الكريبتو. سواء كنت تدعم ترامب أم لا، فإن هذا الحدث الذي يجمع بين البلوكتشين والانتخابات الرئاسية يثير أسئلة حاسمة:





هل تكنولوجيا البلوكتشين أداة لتوزيع السلطة، أم وسيلة جديدة لتركيزها؟

عندما يصبح امتلاك التوكن امتلاكًا للسلطة، هل يمكن للأنظمة غير المعتمدة على الثقة أن تتجنب التحول إلى أنظمة "ثقة في الشخص"؟

بدون تنظيم عالمي واضح، هل سيصبح Web3 أداة استنزاف فائقة للقوة في أيدي السياسيين؟





لم يكن هذا مجرد عرض استعراضي من ترامب: بل كان مرآة تعكس إلى أين قد يتجه فضاء الكريبتو.





من الأسواق إلى السياسة، يتم إعادة تعريف Web3: هل لا يزال وسيلة للامركزية، أم مجرد ساحة أخرى لألعاب السلطة؟ عشاء ترامب الكريبتو ليس الخاتمة: إنه إنذار. فعندما تصبح التكنولوجيا مسيّسة، يجب أن نعود إلى السؤال الجوهري في الكريبتو: فيمن نثق؟



