انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، يبشر بفصل جديد لمجال الكريبتو





في 6 نوفمبر، وفقًا لبيانات الانتخابات في الوقت الفعلي من قناة فوكس نيوز، هزم ترامب هاريس بفارق 67,121,735 صوتًا مقابل 62,142,405 صوتًا، وحصل على 277 صوتًا انتخابيًا - متجاوزًا عتبة 270 صوتًا اللازمة للفوز - وبالتالي حسم 2024 انتخابات الرئاسية الأمريكية.





مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية، أعيد إشعال مجال الكريبتو بموجة جديدة من الحماس. ومع ذلك، فإن تركيز هذه الموجة ليس الانتخابات نفسها، بل بالأحرى أن ترامب أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتخذ موقفًا إيجابيًا للغاية بشأن الكريبتو. إن انتخابه يجلب بلا شك فرص تطوير جديدة وإمكانيات غير محدودة لمجال الكريبتو.









وفقًا لبيانات MEXC الرسمية، تجاوزت BTC $75,000 علامة، ووصلت إلى ذروة 75,404$، متجاوزة أعلى مستوى خلال اليوم السابق عند 73,798$ الذي تم تحديده في 14 مارس.









في الوقت نفسه، شهد سوق العملات المشفرة تقلبات كبيرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الانتخابات. لم تظهر البيتكون زخمًا قويًا فحسب، بل شهدت أيضًا عملات ترامب والمسك مكاسب كبيرة. على وجه الخصوص، أظهرت عملات الميم ذات طابع ترامب مثل $ TRUMP ، والتي شهدت عددًا متزايدًا من أصحابها، إلى جانب $ FIGHT و $ MAGAA و $MVP، مكاسب رائعة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا عملات الميم ذات الطابع إيلون ماسك ، مثل $ DOGE و $ MASK و PNUT و $ PEOPLE ، مما زاد من إثارة السوق بشكل عام.





ومع ذلك، في تناقض صارخ، عانت عملات الميم التي تحمل عنوان Harris، مثل $ KAMA ، من انخفاضات كبيرة، مما خلق تباينًا قويًا مع أداء عملات الميم التي تحمل طابع ترامب وإيلون ماسك في أعقاب نتائج الانتخابات.









للفوز في هذه الانتخابات، قام ترامب بالوصول بحماس إلى مجتمع الكريبتو، حتى أنه قام بتسويق نفسه كداعم للبيتكوين. خلال مؤتمر بيتكوين 2024 الذي عُقد في ناشفيل في يوليو، ألقى خطابًا استمر لما يقارب الساعة، حيث قدم العديد من الوعود التي تعود بالنفع على مجال الكريبتو:

التعهد بإنهاء اللوائح العدائية ضد مجال الكريبتو.

الوعد بحماية الحق في تعدين البيتكوين والسماح للأمريكيين بالاحتفاظ بالأصول الرقمية بأنفسهم.

التعهد بإطلاق سراح روس أولبريخت، الذي أُدين بإنشاء سوق "سيلك رود" في الإنترنت المظلم.

التعهد بإبعاد السيناتور إليزابيث وارن (التي اقترحت لوائح صارمة ضد الكريبتو) وحلفائها عن حاملي البيتكوين.

الوعد باستبدال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، جاري غينسلر، في أول يوم له في منصبه.

تأسيس احتياطي وطني للبيتكوين دون بيع حيازاته.

الالتزام بتشكيل لجنة استشارية للبيتكوين.

معارضة العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).









من منظور السياسات والمشاعر السوقية، قد يؤدي انتخاب ترامب إلى سلسلة من التغيرات الإيجابية لمجال الكريبتو. خلال حملته الانتخابية، عبّر ترامب مرارًا عن دعمه للعملات الرقمية وتعهد بدفع السياسات التي تصب في مصلحة هذا القطاع. إذا تحققت مقترحاته السياسية، قد يشهد قطاع الكريبتو بيئة تنظيمية أكثر تساهلًا وداعمة. هذا قد يعزز ثقة المستثمرين في العملات الرقمية، ويحسن مشاعر السوق، ويعزز ازدهار سوق الكريبتو.





علاوة على ذلك، من منظور تطوير المجال، قد يخلق انتخاب ترامب فرصًا جديدة وتحديات أيضًا. من جهة، قد تشجع سياساته على الابتكار والتقدم التكنولوجي داخل مجال الكريبتو، مما يعزز نمو البيتكوين وتكنولوجيا البلوكتشين. من جهة أخرى، قد يجلب انتخابه أيضًا مخاطر وتحديات محتملة. على سبيل المثال، إذا فشلت سياساته في التحقق أو واجهت معارضة، قد يتأثر سوق الكريبتو بشكل سلبي. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج مجال الكريبتو إلى التعامل مع عدم اليقين في السياسات التنظيمية وازدياد المنافسة في السوق.









إخلاء المسؤولية: لا توفر هذه المعلومات نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المتضمنة واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار للمستخدمين.