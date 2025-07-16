أفضل الدول الداعمة للكريبتو لعام 2024: أين ستكون الوجهة القادمة لعالم الكريبتو؟

مقدمة مع التطور السريع للعملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين، بدأت المزيد من الدول الاعتراف بالفرص الهائلة التي يجلبها هذا القطاع الناشئ. نتيجة لذلك، تقوم الدول بتعديل الأطر التنظيمية وتجذب بنشاط شركات الكريبتو والشركات الناشئة. في عام 2024، يزدهر القطاع العالمي للكريبتو، وتستمر قائمة الدول الصديقة للعملات الرقمية في التوسع. لكسب ميزة تنافسية في هذا السوق السريع، تتنافس الدول لجذب المحترفين والمستثمرين العالميين من خلال سياسات فريدة وظروف مواتية. في ظل هذه الخلفية، لا تعيد العملات الرقمية تشكيل مشهد الاستثمار والأصول الرقمية فحسب، بل تدفع أيضًا بشكل كبير الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي الإقليمي.





وفقًا لأحدث الأبحاث من SocialCapitalMarkets، تُعتبر سويسرا وسنغافورة منذ فترة طويلة من أكثر الدول صداقة للعملات الرقمية على مستوى العالم. في السنوات الأخيرة، حققت إستونيا ومالطا والإمارات العربية المتحدة أيضًا تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. من خلال إجراء تحليل عميق للسياسات التنظيمية، والأطر الضريبية، وبيئات الأعمال، تم اختيار أفضل 10 دول صديقة للعملات الرقمية في 2024. أصبحت هذه الدول، بسياساتها المفتوحة، وأنظمة الضرائب المواتية، وبيئات الأعمال المبتكرة، وجهات مثالية لشركات الكريبتو والمستثمرين.













أصبحت دبي الوجهة الأولى لشركات الكريبتو بفضل سياساتها التنظيمية الواضحة ومزاياها الضريبية. كعضو في مجموعة العشرين، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بيئة مستقرة وداعمة للأعمال التجارية في مجال الكريبتو. واحدة من أكثر الميزات جاذبية لشركات الكريبتو هي أن دبي لا تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والضريبة على الشركات تبلغ فقط 9%. حاليًا، تحتضن دبي أكثر من 550 شركة كريبتو مسجلة، مما يعزز قيادتها في السوق العالمية للعملات الرقمية.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) and Dubai Financial Services Authority (DFSA) الشفافية القانونية واضحة وداعمة للغاية ضريبة مكاسب رأس المال None ضريبة الشركات 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي عدد شركات الكريبتو المسجلة 550+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 79/100





تعتبر سياسات الكريبتو في سويسرا صديقة للغاية، خاصة في زوغ، التي تُعرف عالميًا باسم "وادي الكريبتو". في عام 2018، اقترحت سويسرا رؤية أن تصبح "دولة كريبتو". توفر الهيئة السويسرية للأسواق المالية (FINMA) إطارًا تنظيميًا شفافًا وداعمًا لشركات الكريبتو. تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل في سويسرا 7.8% فقط، إلى جانب معدلات ضريبة الشركات المرنة التي تتراوح بين 12% إلى 21%، مما يجعلها ملاذًا لريادة الأعمال في مجال الكريبتو. اليوم، أسست أكثر من 900 شركة كريبتو نفسها في سويسرا.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو لا الإطار التنظيمي Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) الشفافية القانونية واضح وداعم للغاية، خاصة في منطقة ZUG ضريبة مكاسب رأس المال 7.8% ضريبة الشركات 12% - 21% عدد شركات الكريبتو المسجلة 900+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 74.5/100





تلعب كوريا الجنوبية دورًا متزايد الأهمية في صناعة الكريبتو، وخاصة في منطقة شرق آسيا. على الرغم من تأجيل تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية، فقد أسست كوريا الجنوبية إطارًا قانونيًا يتحسن تدريجياً للعملات الرقمية. هناك الآن أكثر من 376 شركة كريبتو مسجلة في كوريا الجنوبية، مع دعم تنظيمي تقدمه وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KFIU) ولجنة الخدمات المالية (FSC). مع استمرار نمو صناعة الكريبتو بسرعة، ستصبح كوريا الجنوبية بلا شك قوة قوية في السوق العالمية للعملات الرقمية.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Korea Financial Intelligence Unit (KFIU) under the Financial Services Commission (FSC) الشفافية القانونية التحسن تدريجيا ضريبة مكاسب رأس المال تم تأجيل التنفيذ (0%) ضريبة الشركات تأخر حتى عام 2025 عدد شركات الكريبتو المسجلة 376+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 73.5/100





تقدم سنغافورة فرصًا هائلة لشركات الكريبتو، بفضل بيئتها التجارية القوية ودعم الحكومة. توفر السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) سياسات تنظيمية واضحة لشركات الكريبتو، وغياب ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب معدل ضريبة الشركات البالغ 17%، يجذب العديد من الشركات والمستثمرين. كما تتلقى سنغافورة تمويلًا كبيرًا لأبحاث وتطوير تكنولوجيا البلوكتشين، مما يعزز مكانتها المهيمنة في سوق الكريبتو بجنوب شرق آسيا.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Monetary Authority of Singapore (MAS) الشفافية القانونية واضحة وداعمة للغاية ضريبة مكاسب رأس المال لا يوجد ضريبة الشركات 17% عدد شركات الكريبتو المسجلة 100+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 72/100





تتصدر الولايات المتحدة المشهد في المدفوعات العالمية بالعملات الرقمية، حيث تقبل أكثر من 5,000 شركة عملات رقمية كوسيلة للدفع. على الرغم من أن السياسات التنظيمية تختلف بين الولايات، تستفيد شركات الكريبتو في الولايات المتحدة من شفافية قانونية عالية ومعدلات ضرائب منخفضة نسبيًا. تنمو شركات العملات الرقمية بسرعة في الولايات المتحدة، مع تسجيل أكثر من 474 شركة كريبتو الآن في البلاد.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Securities and Exchange Commission (SEC) and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) الشفافية القانونية تختلف الشفافية عبر الولايات ضريبة مكاسب رأس المال يختلف باختلاف الولايات (0% في الغالب) ضريبة الشركات 21% عدد شركات الكريبتو المسجلة 474+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 71/100







أصبحت إستونيا بسرعة لاعبًا مهمًا في صناعة الكريبتو، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وإطارها التنظيمي الصارم. على الرغم من أن البلاد لديها لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال ، إلا أن سياساتها الضريبية المواتية لا تزال تجعلها جذابة لشركات الكريبتو. مع عدم وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية ومعدل ضريبة الشركات البالغ 20%، أصبحت إستونيا موقعًا مثاليًا لشركات الكريبتو، حيث جذبت أكثر من 1,200 شركة كريبتو مسجلة.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو لا الإطار التنظيمي Estonian Financial Supervisory Authority (EFSA) الشفافية القانونية واضحة وداعمة للغاية ضريبة مكاسب رأس المال 0% ضريبة الشركات 20% عدد شركات الكريبتو المسجلة 1,200+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 69.5/100





لطالما كانت إيطاليا مرحبة بشركات العملات الرقمية، دون فرض حواجز تنظيمية كبيرة. ومع ذلك، تحت الدفع الأخير لإطار الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) من الاتحاد الأوروبي، عززت البلاد تنظيماتها على صناعة الكريبتو. على الرغم من أن معدلات الضرائب مرتفعة نسبيًا (ضريبة الأرباح الرأسمالية تبلغ 26% وضريبة الشركات 24%)، فإن موقف إيطاليا الداعم تجاه شركات الكريبتو يجعلها سوقًا مهمًا للأعمال التجارية في مجال الكريبتو في أوروبا.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Ministry of Economy and Finance (MEF) and Italian Securities and Exchange Commission (CONSOB) الشفافية القانونية واضح ولكن لا يزال قيد التطوير ضريبة مكاسب رأس المال 26% ضريبة الشركات 24% عدد شركات الكريبتو المسجلة 73+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 68/100





تتزايد قبول روسيا للعملات الرقمية تدريجياً، وقد اعتمدت البلاد سياسات ضريبية مواتية تجذب شركات الكريبتو. على الرغم من أن البيئة التنظيمية صارمة نسبيًا، إلا أن روسيا لا تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومعدل ضريبة الشركات ثابت عند 20%. مع وجود أكثر من 500 شركة تقبل المدفوعات بالعملات الرقمية، أصبحت روسيا منطقة شعبية للمعاملات الكريبتو.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Central Bank of Russia (CBR) الشفافية القانونية واضح ولكن مقيد للغاية ضريبة مكاسب رأس المال لا يوجد ضريبة الشركات 20% عدد شركات الكريبتو المسجلة 70+ التقييم العام لملاءمة أعمال الكريبتو 67/100





تعتبر ألمانيا لاعبًا رئيسيًا في السوق الأوروبية للكريبتو. على الرغم من معدلات الضرائب المرتفعة نسبيًا، فإن الإطار القانوني الشفاف والبيئة التنظيمية الداعمة تجذب العديد من الشركات. تعفي الحكومة الألمانية الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من الضرائب على العملات الرقمية المحتفظ بها، وتتراوح ضريبة دخل الشركات بين 15% و30%. يشهد نمو شركات الكريبتو في ألمانيا سرعة ملحوظة، مع تسجيل أكثر من 300 شركة بنجاح، مما يضع ألمانيا في موقع بارز ضمن النظام البيئي العالمي للكريبتو.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) الشفافية القانونية واضحة وداعمة بشكل كبير للشركات المرخصة ضريبة مكاسب رأس المال 25% ضريبة الشركات 15%-30% عدد شركات الكريبتو المسجلة 300+ النتيجة الإجمالية لود الأعمال الكريبتو 66.5/100





على الرغم من أن موقع البرازيل في السوق العالمية للكريبتو لا يزال يتطور، إلا أنها تحتفظ بتأثير كبير داخل أمريكا الجنوبية. يوفر الإطار الخاص بخدمات الكريبتو الذي أنشأه البنك المركزي البرازيلي بيئة تشغيلية أساسية للأعمال، ولكن الضرائب المرتفعة نسبيًا على الأرباح الرأسمالية والشركات تحد من جاذبيتها. ومع ذلك، تظل البرازيل سوقًا مهمًا لشركات الكريبتو في أمريكا الجنوبية.





خصائص تفاصيل G20 دولة عضو نعم الإطار التنظيمي Central Bank of Brazil الشفافية القانونية التحسن تدريجيا ضريبة مكاسب رأس المال 15.0% – 22.5% ضريبة الشركات 0% – 27.5% عدد شركات الكريبتو المسجلة 19+ النتيجة الإجمالية لود الأعمال الكريبتو 66.5/100





من خلال أداء الدول الصديقة للكريبتو عالميًا في عام 2024، يتضح أن السياسات الواضحة، والحوافز الضريبية، والشفافية التنظيمية تلعب دورًا حاسمًا في جذب شركات الكريبتو. لقد جذبت أماكن مثل دبي وسويسرا وسنغافورة العديد من شركات البلوكتشين والكريبتو بفضل سياساتها الشفافة ومزاياها الضريبية. في الوقت نفسه، حققت دول مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقدمًا كبيرًا في تعزيز الاستخدام العملي للعملات الرقمية. تمتلك الأسواق الناشئة مثل البرازيل، رغم محدوديتها الحالية، إمكانات كبيرة لصناعة الكريبتو في أمريكا الجنوبية؛ ومع تحسن السياسات تدريجيًا، من المتوقع أن تجذب المزيد من الأعمال في المستقبل.





مع استمرار نمو صناعة الكريبتو العالمية بسرعة، سيحدد اعتماد المزيد من السياسات المفتوحة والشاملة الدول التي ستتربع على عرش الاقتصاد الرقمي المستقبلي. يطرح هذا السؤال: أي دولة ستصبح المركز الكريبتو التالي؟ ستكون هذه موضوعًا يستحق المتابعة عن كثب.



