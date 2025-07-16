ارتفاع كبير في نظام TON البيئي: MEXC تطلق حملة توزيع جوائز TON بقيمة مليون دولار احتفالًا بالصيف

يشهد عالم البلوكتشين تحولاً متجدداً، ويبرز نظام TON بسرعة كنقطة محورية في السوق. مع تزايد نمو المستخدمين، وتوسع النظام، وارتفاع قيمة التوكن، تجذب كل خطوة تتخذها TON اهتماماً كبيراً من المستثمرين.









يشهد نظام TON حاليًا فترة نمو. ارتفع سعر TON مؤخرًا، ليصل إلى ذروة 3.6 USDT، مع تجاوز حجم التداول على مدار 24 ساعة 200 مليون USDT. ولا يزال نشاط السوق وسيولته قويين.













قامت MEXC، وهي بورصة عملات رقمية عالمية معترف بها، بتوسيع حضورها بنشاط ضمن منظومة TON. في عام 2023، أعلنت MEXC Ventures عن استثمار استراتيجي في TON لاستكشاف تطوير منظومة بلوكتشين أوسع نطاقًا وبناء حلقة مغلقة متكاملة من التداول إلى التطبيق. ومنذ ذلك الحين، تعاون الطرفان للمساعدة في دفع نمو مستخدمي محفظة "TON Space" المدمجة مع تيليجرام. بالتوازي مع ذلك، أطلقت MEXC منطقة تداول بدون رسوم لـ TON، مما خفّض بشكل كبير من صعوبة الدخول ودعم توسع المنظومة.









لمساعدة المستخدمين على التفاعل والاستفادة من نظام TON البيئي بشكل أسهل، تطلق MEXC أحداثًا متعددة تبدأ من 21 مايو 2025، الساعة 14:00 (UTC) إلى 20 يونيو 2025، الساعة 14:00 (UTC).





TON/EUR و خلال فترة الفعالية، يُمكن لمستخدمي MEXC الاستمتاع بتداول مجاني على أزواج التداول الفوري التالية: TON/USDT TON/USDC ، بالإضافة إلى ذلك، ستكون عمليات سحب عملات TON USDE والتوكن الأخرى على شبكة TON مجانية.





خلال فترة الحدث، يمكن للمستخدمين الجدد الذين يقومون بتخزين TON فتح ما يصل إلى 400% APR.





تدعم سلسلة TON الآن إيداع وسحب USDE . خلال الفعالية، سيتمكن المستخدمون الذين يمتلكون 0.1 USDE على الأقل في محفظ العقود الفورية الخاصة بهم من ربح ما يصل إلى 8% فائدة سنوية يومية.





سيكون المستخدمون الذين يكملون مهام تداول عقود TON الفورية خلال فترة الحدث مؤهلين لتقاسم حوض مكافآت تبلغ 32500 TON بناءً على حجم تداولهم.





خلال الفعالية، يُمكن للمستخدمين الذين يُكملون صفقة واحدة على الأقل من عقود TONUSDT الآجلة ، مهما كان المبلغ، التأهل لمهمة "بونص الترحيب لمستخدمي العقود الآجلة الجدد" والحصول على بونص للعقود الآجلة بقيمة 50,000 USDT. كما يُمكن للمستخدمين التنافس في مهمة "قائمة متصدري تداول العقود الآجلة" للحصول على فرصة ربح بونص إضافي بقيمة 50,000 USDT.





انضم إلى حدث " TON Triumph " وشارك في المكافآت والمهام الحصرية.





إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



