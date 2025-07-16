دليل مستخدم TON DeFi: كيفية كسب عوائد الدولار المشفر





مع الإطلاق الرسمي لبروتوكول إيثريوم ذي العائد المستقر Ethena على شبكة TON ، شهد نظام TON DeFi توسعًا ملحوظًا. بالاستفادة من USDe (الدولارات المشفرة على السلسلة) ونموذجها المخصص للإيداع tsUSDe، يمكن للمستخدمين المشاركة في التمويل اللامركزي (DeFi) وتحقيق عوائد مجزية دون تحمل مخاطر تقلبات حادة. لا يقتصر هذا الابتكار على تسهيل دخول الوافدين الجدد، بل يوفر أيضًا لشبكة TON بنية تحتية أساسية لطبقة أصول مستقرة.





تشرح هذه المقالة بشكل شامل كيفية استخدام TON DeFi من أربعة جوانب: اختيار المحفظة، والحصول على الأصول، وعملية الإيداع، واستراتيجيات العائد، مما يساعد المستخدمين على الوصول بكفاءة إلى نظام العائد المستقر على السلسلة.









قبل الانخراط في TON DeFi، يحتاج المستخدمون إلى اختيار محفظة رئيسية تدعم TON، بما في ذلك بشكل أساسي:





- مساحة TON (محفظة تيليجرام الأصلية @Wallet): يمكن الوصول إليها عبر قسم "المحفظة" في إعدادات تيليجرام أو بالبحث عن "@Wallet".

- محفظة ماي تون: متاحة بتنزيل التطبيق أو الوصول إلى التطبيق المصغر برسالة "@MyApp" على تيليجرام.

- محفظة TonHub: حمّل تطبيق محفظة TonHubمباشرةً.

- تطبيق TONKeeper: حمّل تطبيق TONKeeper أو برسالة @TonKeeper على تيليجرام.

تدعم جميع هذه المحافظ تلقي USDe وtsUSDe وتدمج وظيفة التخزين DeFi.









توكن USDe هو أصل دولار أمريكي على السلسلة، صادر عن بروتوكول Ethena. يمكن للمستخدمين الحصول على USDe بالطرق الثلاث التالية:





الربط بين السلاسل: يمكن للمستخدمين شراء USDe على Ethereum Mainnet، أو Arbitrum، أو Solana، أو Base، ثم ربطه بشبكة TON عبر LayerZero و يمكن للمستخدمين شراء USDe على Ethereum Mainnet، أو Arbitrum، أو Solana، أو Base، ثم ربطه بشبكة TON عبر LayerZero و Stargate





الشراء المباشر على TON: يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة المبادلة المدمجة في محافظهم أو الاتصال ببورصات لامركزية (مثل DeDust وStonFi) لمبادلة USDT أو أصول أخرى مباشرةً مقابل USDe.





السحب عبر البورصات المركزية: بعد شراء USDe على منصات مدعومة مثل بعد شراء USDe على منصات مدعومة مثل MEXC ، يمكن للمستخدمين السحب مباشرةً إلى محافظ TON ذاتية الحفظ مثل TON Space أو TONKeeper.





ملاحظة: تأكد من تجهيز توكن TON مسبقًا لتغطية رسوم معاملات الشبكة أثناء العمليات.









tsUSDe هو أصل شهادة يُدرّ عائدًا، يُستلم عند قيام المستخدمين بإيداع USDe في بروتوكول Ethena للمشاركة في آلية العائد المستقر. تختلف عملية الاستحواذ قليلاً حسب المحفظة المستخدمة:





- مساحة TON: يدخل المستخدمون قسم USDe داخل المحفظة، ويدخلون منطقة تخزين Ethena، ثم ينقرون على "تخزين" أو "بدء الأرباح" لتحويل USDe إلى tsUSDe.

- محفظة MyTonWallet: بالنقر على رصيد USDe أو زر "Earn"، يدخل المستخدمون واجهة Staking لإكمال تحويل USDe إلى tsUSDe.

- منصة TonHub: في قسم "الأرباح"، انقر على "بدء الأرباح"، ثم اختر USDe، ثم انقر على "الشحن" للتحصيل. في قسم "الأرباح"، انقر على "بدء الأرباح"، ثم اختر USDe، ثم انقر على "الشحن" للتحصيل.

- منصة TONKeeper: يحتاج مستخدمو يحتاج مستخدمو TONKeepe إلى استخدام تطبيق مخصص للتحصيل من StonFi . من خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين إيداع USDe الحالي أو شراء USDe باستخدام USDT مباشرةً من داخل التطبيق وإيداعه لاستلام tsUSDe. بعد التحصيل، سيظهر tsUSDe تلقائيًا في المحفظة دون أي خطوات إضافية.









يوفر بروتوكول Ethena على TON أصولًا مستقرة ومسارًا متكاملًا للعائدات من خلال وحدات tsUSDe والسيولة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين الاستراتيجيات الثلاث التالية، بناءً على تفضيل المخاطرة وسهولة التشغيل، لتحقيق عوائد على السلسلة:









tsUSDe هو أصل أصلي بفائدة، ويستحق تلقائيًا مكافآت البروتوكول:





- تُوزّع العائدات كل 8 ساعات، بمعدل سنوي أساسي حالي يبلغ حوالي 8%.

- يمكن ربح حوافز إضافية من Toncoin (TON) من خلال ربط المحفظة أو التفاعلات التحفيزية، مما يرفع إجمالي العائد السنوي إلى 15%-20%.

- تشمل المنصات المدعومة TON Space وMyTonWallet وTonHub وTONKeeper.













استخدم ميزة @Wallet على تيليجرام لإيداع USDT في خزنات تدعم إيثينا، وإيداعها، واستلام عوائد دورية.

لا حاجة لعمليات تبادل أو تحويل معقدة بين السلاسل، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين مع عوائد مستقرة.













يمكن للمستخدمين إقران USDe أو tsUSDe مع USDT وتوفير السيولة على البورصات اللامركزية مثل StonFi و DeDust لكسب:





- رسوم التداول

- حوافز بروتوكول Ethena

- حوافز سيولة تونكوين (خاضعة لجداول النشاط).





ملاحظة: تأكد من الاحتفاظ بأصول معادلة في محفظتك عند إضافة السيولة لتقليل الانزلاق.









الأسئلة الإجابات كيف يمكن للمستخدمين الحصول على USDe على شبكة TON؟ يمكن الحصول على USDe من خلال عمليات السحب من البورصة المركزية، أو الربط بين السلاسل، أو مبادلات الأصول مباشرة على شبكة TON. ما هي عملية الحصول على tsUSDe؟ يتم الحصول على tsUSDe حصريًا عن طريق تخزين USDe داخل محافظ TON المدعومة؛ ولا يتوفر سك tsUSDe المباشر. ما هي الطرق المؤهلة لكسب مكافآت الاحتفاظ بـ tsUSDe؟ تنطبق مكافآت الاحتفاظ بـ tsUSDe فقط على الأصول المخزنة في المحافظ الرئيسية المدعومة؛ ولا تكون البورصات اللامركزية أو العناوين غير الحاضنة مؤهلة.









يُمثل نشر Ethena على شبكة TON خطوةً هامةً نحو اعتماد أصول العائد الثابت على نطاق واسع ضمن أنظمة بلوكتشين. من خلال USDe وtsUSDe، يُمكن للمستخدمين المشاركة في التمويل اللامركزي (DeFi) وتحقيق عوائد على السلسلة دون تحمّل مخاطر تقلبات عالية. هذا لا يُقلل فقط من صعوبة الدخول، بل يُعزز أيضًا قابلية تكوين الأصول على السلسلة وقيمتها العملية.





مع التحسينات المستمرة في بنية محفظة TON، وتقنية الربط بين السلاسل، وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، من المتوقع أن تُصبح إيثينا حلاً رئيسيًا للأصول الثابتة على شبكة TON. بالنسبة للمستخدمين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد ثابتة من خلال أصول الدولار الأمريكي على السلسلة، يُعدّ الآن وقتًا محوريًا للتفاعل مع TON DeFi.



