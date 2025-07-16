Tokyo Beast هو أول مشروع ترفيهي للكريبتو من فريق ياباني رائد في تطوير الألعاب. تدمج المنصة أصول البلوكتشين، وإنشاء الملكية الفكرية، والمحتوى الترفيهي في تجربة مستقبلية. هنا، تتحول NFTs إلى أشكال حياة Tokyo Beast هو أول مشروع ترفيهي للكريبتو من فريق ياباني رائد في تطوير الألعاب. تدمج المنصة أصول البلوكتشين، وإنشاء الملكية الفكرية، والمحتوى الترفيهي في تجربة مستقبلية. هنا، تتحول NFTs إلى أشكال حياة
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/TOKYO BEAST... والافتراضي

TOKYO BEAST: عصر جديد من الترفيه للكريبتو الذي يمزج بين الواقع والافتراضي

7/16/2025MEXC
0m
Story
IP$3.721-2.28%
TokenFi
TOKEN$0.006917-0.58%
TOKYO GAMES TOKEN
TGT$0.004759-2.85%
NFT
NFT$0.000000404+0.14%
PlaysOut
PLAY$0.02448-0.52%

Tokyo Beast هو أول مشروع ترفيهي للكريبتو من فريق ياباني رائد في تطوير الألعاب. تدمج المنصة أصول البلوكتشين، وإنشاء الملكية الفكرية، والمحتوى الترفيهي في تجربة مستقبلية. هنا، تتحول NFTs إلى أشكال حياة رقمية ذات هويات ومصائر مميزة، بدلاً من أن تبقى مجرد مقتنيات. يساهم كل لاعب في بناء منظومة الترفيه للكريبتو الناشئة.

إن التطور داخل اللعبة وإتقان القدر على السلسلة يشير إلى فجر ثورة ترفيهية تعتمد على Web3.

1. ما هو TOKYO BEAST؟


TOKYO BEAST هو العنوان الرئيسي لمشروع ترفيهي للكريبتو IP، حيث يدمج تقنيات Web2 وWeb3 لبناء نظام ترفيهي يجمع بين إمكانات الاستثمار وتجربة لعب غامرة. يتميز المشروع بتصميم معماري مزدوج: BASE لتنمية الأصول على السلسلة وTRIALS للمشاركة في المحتوى.

يمنح هذا الهيكل اللاعبين ملكيةً حقيقيةً للأصول على سلسلة الكتل، مع توفير تجارب لعب عالية الجودة. ويرتكز هذا النظام البيئي على TOKYO GAMES TOKEN (TGT)، الذي يربط جميع عناصر الترفيه، وآليات الأصول، وإصدارات الألعاب المستقبلية من فئة AAA، مما يُنشئ منصةً ترفيهيةً رقميةً قابلةً للتوسع بشكل مستدام.

1.1 أبرز ما يميز المشروع: أسلوب لعب Web2 يلبي احتياجات اقتصاد أصول Web3


TOKYO BEAST ليست مجرد لعبة، بل هي نظام بيئي متكامل يتألف من نظامين مترابطين:

نظام BASE: يُركز على إدارة أصول اللعبة، مُزودًا اللاعبين بوظائف زراعة BEAST NFT، والحصول على الموارد، وتداول الأصول.
نظام TRIALS: يُركز على أسلوب لعب تنافسي وتفاعلي، يضم معارك لاعب ضد لاعب، وتوقعات المباريات، وتحديات البطولات.

يعمل هذان النظامان بشكل مستقل ولكنهما متشابكان بشكل عضوي، مما يوفر للاعبين تجربة مزدوجة: الاستمتاع باللعبة دون حمل التوكن، أو حمل التوكن دون اللعب النشط، أو الجمع بين الاثنين لتحقيق أقصى قدر من المكافآت والمتعة.

1.2 فريق التطوير: جمع المواهب الترفيهية الرائدة في اليابان


يضم فريق تطوير TOKYO BEAST أعضاءً أساسيين من أبرز استوديوهات ألعاب الأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب في اليابان، والذين عملوا جميعًا على ألعاب شهيرة محليًا ودوليًا. ويتمتعون بخبرة استثنائية في بناء العوالم وإنشاء المحتوى. وبدعم من ميزانية تمويل طموحة، يهدف المشروع إلى تقديم أول لعبة Web 3 واسعة النطاق بجودة محتوى تُضاهي إنتاجات Web 2 الرائدة.

1.3 الرؤية والرسالة: دمج الترفيه الافتراضي والواقعي


تتجاوز رؤية TOKYO BEAST مجرد لعبة Web3، بل تسعى جاهدةً لتصبح ملكية فكرية ترفيهية حقيقية قائمة على الكريبتو. وتشمل مهمتها:

تجاوز الحدود بين Web2 وWeb3
وازن بين الترفيه الغامر وعوائد الاستثمار
قدّم تجربة مستقبلية حيث "اللعبة هي الأصل، والملكية الفكرية هي العلامة التجارية"

2. توكن TGT: الأصول الأساسية التي تُعزز القيمة ووظائف النظام البيئي


باعتبارها الأصول الرئيسية لـ TOKYO BEAST ومنصة TGT الأوسع، لا تجسد TGT قيمة المنصة الجوهرية فحسب، بل تتيح أيضًا مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الوظيفية عبر النظام البيئي:

2.1 صرف العملات داخل اللعبة


يمكن للاعبين استخدام TGT لشراء رمزين أساسيين في اللعبة، الجواهر والأحجار الكريمة، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحسين الشخصية، وشراء العناصر، وفتح الميزات، وغيرها من أنشطة اللعب الأساسية.

2.2 آلية حافز التخزين


يمكن لمحتفظي العملة الحصول على مكافآت مزدوجة من خلال التخزين على TGT:

اربح مكافآت TGT عند التخزين
احصل على فرصة للحصول على توكن BEAST RAWDISK NFT النادرة

تعمل هذه الآلية بشكل فعال على تعزيز حوافز الاحتفاظ طويلة الأجل لـ TGT، مما يؤدي إلى زيادة ندرة التوكن وقيمته المتداولة.

2.3 دعم آلية إعادة الشراء


يخصص المشروع جزءًا من عائدات مبيعات التوكن المميزة في اللعبة لإعادة شراء TGT، مما يؤدي إلى إنشاء دورة قيمة مغلقة ونموذج انكماشي يدعم سعر TGT في السوق.

ملاحظة: يتم إصدار TGT بواسطة Play3 Ltd.؛ شركة تطوير TOKYO BEAST ليست مسؤولة بشكل مباشر عن أي جوانب من TGT.

3. توسيع النظام البيئي لمنصة TGT: استراتيجية متعددة الوحدات


يُعد TOKYO BEAST حجر الزاوية في نظام TGT البيئي الأوسع، حيث يعمل على توسيع نطاق فائدة التوكن من خلال وحدات محتوى متعددة:

CLASH: تفاعلات التنبؤات اليومية: بالإضافة إلى "اختيارات الأبطال" في عطلة نهاية الأسبوع، يمكن للاعبين المشاركة في توقعات اللعبة اليومية خلال أيام الأسبوع، مع استخدام TGT لوضع التوقعات ودمج المحتوى مع التفاعل مع الأصول.
FUSION: تعاونات NFT ذات العلامات التجارية المشتركة: الشراكة مع مشاريع NFT شهيرة، وأفلام أنمي، وألعاب لإطلاق "BEAST NFTs" مشتركة، مما يعزز جاذبيتها الثقافية وقيمتها القابلة للتحصيل.
ITEMIZE: البضائع المادية: تطوير ملابس وإكسسوارات وسلع أخرى تحمل علامات تجارية مستوحاة من Tokyo Beast، ليتمكن المستخدمون من عرض هويتهم الافتراضية في العالم الحقيقي.
CARDS: معارك بطاقات التداول المادية: تحويل شخصيات BEAST إلى بطاقات قابلة للتحصيل ليجمعها المستخدمون ويشاركوا في لعب تنافسي خفيف، يربط بين التجارب عبر الإنترنت وخارجها.
ANIMATION: توسيع السرد البصري: إنتاج محتوى رسوم متحركة ووسائط بصرية أخرى لتعميق سرد عالم Tokyo Beast وشخصياته، وملء الفجوات السردية التي لا تغطيها لعبة TRIALS.
PARTY: فعاليات مجتمعية غير متصلة بالإنترنت: استضافة حفلات مشاهدة واسعة النطاق ولقاءات حصرية لكبار الشخصيات لحامليNFT لتعزيز الروابط المجتمعية وطقوس المشروع.
SPACE: متاجر مفاهيمية وشراكات ذات طابع خاص: إطلاق متاجر مفاهيمية تحمل علامة Tokyo Beast، والتعاون مع العلامات التجارية الرئيسية لتخفيض عوائق الدخول إلى عالم Web3.

4. كيفية شراء TGT على MEXC؟


يجمع TOKYO BEAST بين الترفيه والثقافة وأصول الكريبتو في منصة واحدة. وهو بمثابة مشروع ملكية فكرية، ونموذج عملي لتقديم محتوى بلوكتشين للجمهور العام. لا تزال العديد من ألعاب بلوكتشين تعتمد على نموذج "العب لتربح" الأساسي؛ أما TOKYO BEAST، فتتقدم إلى أبعد من ذلك بفضل فريق محتوى خبير، واقتصاد الصوت للتوكن، وإضافات ترفيهية معيارية تدمج الألعاب، والملكية الفكرية، والتجارة، وتقنية بلوكتشين.

مع نمو منصة TGT، تهدف TOKYO BEAST إلى أن تصبح معيارًا في مجال الترفيه عبر Web3، من خلال إشراك المبدعين والمستخدمين في تجربة كريبتو أصلية حقيقية.

أدرجت MEXC توكن TGT للتداول الفوري وللتداول الآجل. لشراء توكن TGT:

1) افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول إليه أو قم بزيارة الموقع الرسمي.
2) في شريط البحث، أدخل TGT وحدد التداول الفوري أو التداول الآجل.
3) حدد نوع طلبك وأدخل الكمية والسعر وأكمل المعاملة.


يمكن للمستخدمين أيضًا زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في عملية الإيردروب TGT وكسب مكافآت إضافية.

TOKYO BEAST هي ثورة ترفيهية متوقعة للغاية ونقطة انطلاق لإمكانيات لا حدود لها على منصة TGT.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص