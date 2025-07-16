TOKYO BEAST: عصر جديد من الترفيه للكريبتو الذي يمزج بين الواقع والافتراضي

Tokyo Beast هو أول مشروع ترفيهي للكريبتو من فريق ياباني رائد في تطوير الألعاب. تدمج المنصة أصول البلوكتشين، وإنشاء الملكية الفكرية، والمحتوى الترفيهي في تجربة مستقبلية. هنا، تتحول NFTs إلى أشكال حياة رقمية ذات هويات ومصائر مميزة، بدلاً من أن تبقى مجرد مقتنيات. يساهم كل لاعب في بناء منظومة الترفيه للكريبتو الناشئة.





إن التطور داخل اللعبة وإتقان القدر على السلسلة يشير إلى فجر ثورة ترفيهية تعتمد على Web3.









TOKYO BEAST هو العنوان الرئيسي لمشروع ترفيهي للكريبتو IP، حيث يدمج تقنيات Web2 وWeb3 لبناء نظام ترفيهي يجمع بين إمكانات الاستثمار وتجربة لعب غامرة. يتميز المشروع بتصميم معماري مزدوج: BASE لتنمية الأصول على السلسلة وTRIALS للمشاركة في المحتوى.





يمنح هذا الهيكل اللاعبين ملكيةً حقيقيةً للأصول على سلسلة الكتل، مع توفير تجارب لعب عالية الجودة. ويرتكز هذا النظام البيئي على TOKYO GAMES TOKEN (TGT) ، الذي يربط جميع عناصر الترفيه، وآليات الأصول، وإصدارات الألعاب المستقبلية من فئة AAA، مما يُنشئ منصةً ترفيهيةً رقميةً قابلةً للتوسع بشكل مستدام.









TOKYO BEAST ليست مجرد لعبة، بل هي نظام بيئي متكامل يتألف من نظامين مترابطين:





نظام BASE: يُركز على إدارة أصول اللعبة، مُزودًا اللاعبين بوظائف زراعة BEAST NFT، والحصول على الموارد، وتداول الأصول.

نظام TRIALS: يُركز على أسلوب لعب تنافسي وتفاعلي، يضم معارك لاعب ضد لاعب، وتوقعات المباريات، وتحديات البطولات.





يعمل هذان النظامان بشكل مستقل ولكنهما متشابكان بشكل عضوي، مما يوفر للاعبين تجربة مزدوجة: الاستمتاع باللعبة دون حمل التوكن، أو حمل التوكن دون اللعب النشط، أو الجمع بين الاثنين لتحقيق أقصى قدر من المكافآت والمتعة.









يضم فريق تطوير TOKYO BEAST أعضاءً أساسيين من أبرز استوديوهات ألعاب الأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب في اليابان، والذين عملوا جميعًا على ألعاب شهيرة محليًا ودوليًا. ويتمتعون بخبرة استثنائية في بناء العوالم وإنشاء المحتوى. وبدعم من ميزانية تمويل طموحة، يهدف المشروع إلى تقديم أول لعبة Web 3 واسعة النطاق بجودة محتوى تُضاهي إنتاجات Web 2 الرائدة.









تتجاوز رؤية TOKYO BEAST مجرد لعبة Web3، بل تسعى جاهدةً لتصبح ملكية فكرية ترفيهية حقيقية قائمة على الكريبتو. وتشمل مهمتها:





تجاوز الحدود بين Web2 وWeb3

وازن بين الترفيه الغامر وعوائد الاستثمار

قدّم تجربة مستقبلية حيث "اللعبة هي الأصل، والملكية الفكرية هي العلامة التجارية"









باعتبارها الأصول الرئيسية لـ TOKYO BEAST و منصة TGT الأوسع، لا تجسد TGT قيمة المنصة الجوهرية فحسب، بل تتيح أيضًا مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الوظيفية عبر النظام البيئي:









يمكن للاعبين استخدام TGT لشراء رمزين أساسيين في اللعبة، الجواهر والأحجار الكريمة، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحسين الشخصية، وشراء العناصر، وفتح الميزات، وغيرها من أنشطة اللعب الأساسية.









يمكن لمحتفظي العملة الحصول على مكافآت مزدوجة من خلال التخزين على TGT:





اربح مكافآت TGT عند التخزين

احصل على فرصة للحصول على توكن BEAST RAWDISK NFT النادرة





تعمل هذه الآلية بشكل فعال على تعزيز حوافز الاحتفاظ طويلة الأجل لـ TGT، مما يؤدي إلى زيادة ندرة التوكن وقيمته المتداولة.









يخصص المشروع جزءًا من عائدات مبيعات التوكن المميزة في اللعبة لإعادة شراء TGT، مما يؤدي إلى إنشاء دورة قيمة مغلقة ونموذج انكماشي يدعم سعر TGT في السوق.





ملاحظة: يتم إصدار TGT بواسطة Play3 Ltd.؛ شركة تطوير TOKYO BEAST ليست مسؤولة بشكل مباشر عن أي جوانب من TGT.









يُعد TOKYO BEAST حجر الزاوية في نظام TGT البيئي الأوسع، حيث يعمل على توسيع نطاق فائدة التوكن من خلال وحدات محتوى متعددة:





CLASH: تفاعلات التنبؤات اليومية: بالإضافة إلى "اختيارات الأبطال" في عطلة نهاية الأسبوع، يمكن للاعبين المشاركة في توقعات اللعبة اليومية خلال أيام الأسبوع، مع استخدام TGT لوضع التوقعات ودمج المحتوى مع التفاعل مع الأصول.

FUSION: تعاونات NFT ذات العلامات التجارية المشتركة: الشراكة مع مشاريع NFT شهيرة، وأفلام أنمي، وألعاب لإطلاق "BEAST NFTs" مشتركة، مما يعزز جاذبيتها الثقافية وقيمتها القابلة للتحصيل.

ITEMIZE: البضائع المادية: تطوير ملابس وإكسسوارات وسلع أخرى تحمل علامات تجارية مستوحاة من Tokyo Beast، ليتمكن المستخدمون من عرض هويتهم الافتراضية في العالم الحقيقي.

CARDS: معارك بطاقات التداول المادية: تحويل شخصيات BEAST إلى بطاقات قابلة للتحصيل ليجمعها المستخدمون ويشاركوا في لعب تنافسي خفيف، يربط بين التجارب عبر الإنترنت وخارجها.

ANIMATION: توسيع السرد البصري: إنتاج محتوى رسوم متحركة ووسائط بصرية أخرى لتعميق سرد عالم Tokyo Beast وشخصياته، وملء الفجوات السردية التي لا تغطيها لعبة TRIALS.

PARTY: فعاليات مجتمعية غير متصلة بالإنترنت: استضافة حفلات مشاهدة واسعة النطاق ولقاءات حصرية لكبار الشخصيات لحامليNFT لتعزيز الروابط المجتمعية وطقوس المشروع.

SPACE: متاجر مفاهيمية وشراكات ذات طابع خاص: إطلاق متاجر مفاهيمية تحمل علامة Tokyo Beast، والتعاون مع العلامات التجارية الرئيسية لتخفيض عوائق الدخول إلى عالم Web3.









يجمع TOKYO BEAST بين الترفيه والثقافة وأصول الكريبتو في منصة واحدة. وهو بمثابة مشروع ملكية فكرية، ونموذج عملي لتقديم محتوى بلوكتشين للجمهور العام. لا تزال العديد من ألعاب بلوكتشين تعتمد على نموذج "العب لتربح" الأساسي؛ أما TOKYO BEAST، فتتقدم إلى أبعد من ذلك بفضل فريق محتوى خبير، واقتصاد الصوت للتوكن، وإضافات ترفيهية معيارية تدمج الألعاب، والملكية الفكرية، والتجارة، وتقنية بلوكتشين.





مع نمو منصة TGT، تهدف TOKYO BEAST إلى أن تصبح معيارًا في مجال الترفيه عبر Web3، من خلال إشراك المبدعين والمستخدمين في تجربة كريبتو أصلية حقيقية.





