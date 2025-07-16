دورة عملة ميم الفائقة: هل اختفت أم تطورت؟

في عالم العملات المشفرة، جذبت العملات الميم (Memecoins) عددًا لا يحصى من المستثمرين بسحرها الفريد وإمكاناتها غير المحدودة. من بداياتها المتواضعة إلى شعبيتها الواسعة اليوم، لم تشهد هذه العملات فقط طبيعة سوق الكريبتو المتقلبة والمتغيرة بسرعة، بل قادت أيضًا موجات ثقافية غير مسبوقة. ومع استمرار تطور السوق، يبدو أن الدورة الفائقة للعملات الميم تمر بتحول خفي. من أيام مجد سولانا إلى صعود سلسلة BNB، ما الفرص والتحديات التي تنتظر العملات الميم؟









اشتهرت سولانا بأدائها العالي وكفاءتها الفائقة، وجذبت انتباه المطورين والمستخدمين منذ إطلاقها بفضل مزاياها التكنولوجية الفريدة. بالإضافة إلى تصدرها المراتب الأولى بين سلاسل الطبقة الأولى (Layer-1) من الناحيتين التقنية والتقييمية، حققت سولانا تأثيرًا قويًا في عالم العملات الميم. خلال العام الماضي، زاد إصدار العملات الميم على سولانا بشكل كبير، حيث سهلت منصات مثل Pump.fun عملية إصدار التوكن وطرحها، مما جعل سولانا المركز الرئيسي لإطلاق العملات الميم، مع ارتفاع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بنسبة تفوق 600% في الـ12 شهرًا الماضية.





على سولانا، تأتي العملات الميم بجميع الأشكال والمواضيع، من الكلاب والقطط إلى أفكار أكثر غرابة. وفقًا لبيانات Coinranking ، وصل عدد العملات الميم على سولانا إلى 1,936 عملة، بقيمة سوقية مجتمعة تبلغ 9.13 مليار دولار. لا تنوع هذه العملات سوق العملات المشفرة فحسب، بل ساهمت من خلال مجتمعاتها النشطة في ازدهار نظام سولانا البيئي.





في النصف الأول من عام 2024، استمرت أحجام التداول على البورصات اللامركزية (DEXs) في سولانا في الارتفاع، متجاوزة العديد من السلاسل الرئيسية، مما جعلها مركزًا للتداول بالعملات الميم. من أبرز الأمثلة، *URLS-WIF_USDT* و *URLS-BONK_USDT* ارتفاعًا سريعًا في الأسعار خلال فترة قصيرة، ما جذب انتباه المستثمرين بشكل كبير.









تحديات تواجه العملات الميم على سلسلة سولانا مع تطور السوق وتصاعد المنافسة، تواجه العملات الميم على سولانا تحديات متعددة. من ناحية، مع استمرار ظهور مشاريع جديدة، أصبح الاهتمام السوقي مُشتتًا، مما يصعب على بعض العملات الحفاظ على شعبيتها. ومن ناحية أخرى، تواجه شبكة سولانا نفسها مشكلات متكررة تتعلق بـ قابلية التوسع والاستقرار، مما أعاق تطور نظامها البيئي إلى حد ما. مؤخرًا، أظهرت حمى العملات الميم على سولانا علامات تباطؤ، حيث انخفض حجم التداول اليومي للعملات المدرجة على Pump.fun والمتداولة على Raydium بشكل كبير، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2024.









بينما بدأت حمى العملات الميم على سولانا تهدأ، برزت سلسلة BNB بسرعة كمركز جديد لهذا النشاط، وذلك بفضل استراتيجيات التسويق الذكية التي قادها CZ (تشانغبينغ تشاو، مؤسس بينانس).





لتفهم جذور الهوس الحالي بالعملات الميم على سلسلة BNB، يجب ذكر قصة TST. بدأ هذا الرمز كأداة تعليمية على منصة Four.meme لشرح كيفية إصدار العملات الميم، لكنه تحول إلى هدف للمضاربة بعد تسريب عنوان العقد الخاص به بالخطأ. مع تزايد الاهتمام السوقي، تحول TST من أصل تجريبي غامض إلى أحد أكثر العملات الميم طلبًا.





إذا كان TST هو الشرارة التي أشعلت صعود سلسلة BNB، فإن حادثة "صورة الكلب" التي نشرها CZ كانت الوقود الذي دفع اتجاه العملات الميم على السلسلة إلى ذروة جديدة. كلب CZ المُدلل المسمى "Broccoli" أصبح محور الضجة، حيث اندفع المستثمرون إلى السوق للاستفادة من هذه الموجة الجديدة من الهوس بالعملات الميم.









إضافة إلى مشاركة مطورين مجهولين، تدخل "باونس براند" الرسمي يزيد الضجة حول "Broccoli" إلى جانب مشاركة العديد من المطورين المجهولين، عززت مشاركة منصة Bounce Brand الرسمية الضجة حول "Broccoli". في مساء 13 فبراير، أطلقت المنصة رمزًا جديدًا أُطلق عليه في البداية اسم MAL، تيمنًا بكلب CZ من فصيلة "مالينوا البلجيكي". لكن بعد أن كشف CZ عن الاسم الحقيقي لكلبه، أعادت المنصة تسمية الرمز إلى BROCCOLI ووفرت عنوان العقد على سلسلة BNB.





بدفع من استراتيجيات التسويق التي قادها CZ، ارتفع عدد العملات الميم على سلسلة BNB بسرعة، مع تنوع في المواضيع وحالات الاستخدام. لم تثر هذه العملات تنوع السوق فحسب، بل استفادت أيضًا من قوة مجتمعاتها لدعم نمو النظام البيئي.









مع استمرار تطور سوق العملات الميمية، أصبحت المنافسة بين سلسلة BNB وسولانا أكثر شدة. لفهم الفروقات بينهما بشكل أفضل، يمكننا مقارنة جوانب مثل TPS، حجم التداول، عدد المستخدمين النشطين يومياً، وعدد التوكن المُنشأة.





من حيث TPS (العمليات في الثانية)، تشتهر سولانا بسرعتها العالية وزمن استجابتها المنخفض. وفقاً لبيانات مستكشف البلوكتشين، الحد الأقصى النظري لـ TPS في سولانا هو 65,500، بينما الحد الأقصى لـ TPS في سلسلة BNB هو حوالي 300-400. البيانات واضحة. تمتلك سولانا قدرات فنية أكبر بكثير لتسهيل التداول الأسرع. بالنسبة لعدد كبير من العملات الميمية، يمكن لسولانا التعامل مع حجم معاملات مرتفع خلال فترة زمنية قصيرة دون وجود اختناقات. بالمقابل، على الرغم من أن سلسلة BNB لا تقدم أداءً مماثلاً لسولانا من حيث TPS، إلا أنها لا تزال توفر سرعات معاملات عالية نسبياً ومعالجة معاملات أكثر استقراراً بفضل هيكلها الأبسط.





أما فيما يتعلق بحجم التداول، على الرغم من أن سولانا وسلسلة BNB لديهما حجم تداول مشابه على مدار 24 ساعة، فإن قاعدة المستخدمين النشطين في سولانا تفوق ثلاث مرات تلك الموجودة في سلسلة BNB. يعني عدد المستخدمين النشطين الأعلى مزيداً من الطلب على التداول والسيولة على السلسلة، وهو أمر حاسم لتداول العملات الميمية بسرعة وانتشارها. ونتيجة لذلك، ظلت سولانا المنصة الرئيسية لتداول PVP (اللاعب ضد اللاعب) للعملات الميمية لفترة طويلة، مما مكنها من تجميع عدد كبير من المستخدمين النشطين.









من حيث عدد التوكن المنشأة، تظهر البيانات أنه اعتبارًا من فبراير 2025، تم إنشاء إجمالي 31,162 توكن على منصة Four.meme، بمتوسط 3,947 توكنًا يتم إنشاؤه يوميًا. في منصة Pump.fun، تم إنشاء إجمالي 7,605,186 توكن، بمتوسط 54,368 توكن يتم إنشاؤه يوميًا.









في هذه المنافسة، تمتلك كل من سلسلة BNB وسولانا نقاط قوة فريدة تجعل من الصعب تحديد أيهما يتفوق على الآخر بشكل قاطع. تبرز سولانا بسرعتها العالية وزمن استجابتها المنخفض، مما يبرز إمكاناتها الكبيرة في التعامل مع أحجام تداول كبيرة. في المقابل، تجذب سلسلة BNB العديد من المستثمرين بفضل معالجتها المستقرة للمعاملات والنظام البيئي القوي للمجتمع.





