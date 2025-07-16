قانون GENIUS: الاستراتيجية الأمريكية لفرض هيمنة الدولار في عصر الكريبتو

عندما صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تمرير التصويت الإجرائي على "قانون GENIUS" (اختصارًا لـ قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية) ، اهتزت أعصاب الأسواق المالية العالمية على الفور. هذا التشريع، الذي يحمل اسم "العبقري"، يبدو ظاهريًا كإطار تنظيمي للعملات المستقرة، لكنه في جوهره يمثل قفزة استراتيجية نحو تعزيز هيمنة الدولار الأمريكي في العصر الرقمي. فهو لا يُعيد فقط تعريف حق إصدار العملات، بل يقوم أيضًا، من خلال الربط العميق بين العملات المستقرة وسندات الخزانة الأمريكية، ببناء إمبراطورية مالية خفية وقوية.









يركّز قانون GENIUS على إصدار العملات المستقرة وتداولها، ويتضمن في جوهره البنود التالية:





1) قيود على الأصول الاحتياطية: يُلزم القانون مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بـ 100% من الأصول الاحتياطية على شكل نقد أو سندات خزانة أمريكية تستحق خلال 90 يومًا.

2) شفافية في التدقيق: يجب على الجهات المُصدِرة تقديم تقارير تدقيق شهرية من طرف ثالث، كما يجب أن يتم تحديث إثبات الاحتياطات على السلسلة بشكل فوري ومستمر.

3) شروط دخول السوق: على العملات المستقرة الأجنبية إنشاء كيان قانوني داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إيداع 20% من قيمة الأصول كاحتياطي مخاطر.





من خلال هذه البنود، يتضح أن أهداف قانون GENIUS تتجاوز مجرد الرقابة على المخاطر. إذ أن إجبار مُصدري العملات المستقرة على شراء سندات الخزانة الأمريكية يُنتج طلبًا هيكليًا مباشرًا على الدولار الأمريكي وسنداته. هذا الطلب الجديد لا يُوفر فقط قاعدة إضافية من المشترين لسوق السندات الأمريكية، بل يُسهم أيضًا في تعزيز هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي، مما يمنح الولايات المتحدة أداة جديدة للنفوذ الاقتصادي في العصر الرقمي.









هذا الربط القسري يُنتج ارتباطًا مزدوجًا: فمن جهة، يُسهم في ضبط عملية "الدولرة" داخل عالم العملات الرقمية من خلال الاحتياطات النقدية، ومن جهة أخرى، يُوفر مصدرًا جديدًا وثابتًا لشراء سندات الخزانة الأمريكية في ظل تصاعد مستويات إصدارها.





تشير البيانات إلى أنه بين عامي 2014 و2024، انخفضت حصة الصين واليابان — وهما من كبار حاملي السندات الأمريكيين التقليديين — من إجمالي حيازة السندات الأمريكية من 34٪ إلى 26٪. في المقابل، قفزت حيازة مُصدري العملات المستقرة من سندات الخزانة بنسبة 470٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى 120 مليار دولار أمريكي — وهو رقم يُعادل تقريبًا حجم ما تحتفظ به دولة مثل بلجيكا. تُظهر هذه الأرقام بوضوح أن العملات المستقرة أصبحت واحدة من أبرز المشترين في سوق السندات الأمريكية، مما يعكس تحولًا عميقًا في بنية الطلب على الدَّين الأمريكي.









دى الربط بين العملات المستقرة وسندات الخزانة إلى تشكيل سلسلة بيئية خفية لكنها قوية. حتى نهاية مايو 2025، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة عالميًا 249.8 مليار دولار أمريكي، حيث تصدرت USDT (Tether) المشهد بحجم سوقي بلغ 152.7 مليار دولار، فيما جاءت USDC (Circle) في المرتبة الثانية بحجم 61.5 مليار دولار.









تشير البيانات إلى أن العملات المستقرة المتوافقة مع اللوائح تحتفظ بما قيمته 132 مليار دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يمثل 18% من متوسط حجم التداول اليومي في سوق السندات الأمريكية. من بين هذه السندات، تشكل السندات قصيرة الأجل (أقل من 3 أشهر) ما نسبته 67%، وهي نسبة تفوق بكثير نظيرتها لدى الصناديق السيادية التي تبلغ 34%. هذا التركيز الكبير على السندات قصيرة الأجل يُمكّن العملات المستقرة من الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق، وتعديل هيكل الأصول الاحتياطية بمرونة.





في ظل دفع قانون GENIUS، لم تعد العملات المستقرة مجرد أداة مالية، بل باتت تُشكّل ترابطًا بيئيًا وثيقًا مع سوق السندات الأمريكية، بل وتمر بـ "مرحلة تطور ثانية" نحو الامتثال التنظيمي. وقد أصبح السوق مُنقسمًا بشكل واضح إلى عدة فئات:





1) معسكر الامتثال: عملات مستقرة مثل USDC وPAX سارعت إلى تعديل هيكل الاحتياطي لديها، حيث ارتفعت حيازتها من السندات قصيرة الأجل إلى 32.4 مليار دولار و5.8 مليار دولار على التوالي.

2) المنطقة الرمادية: العملات المستقرة المقومة باليورو والمُصدرة خارج الولايات المتحدة مثل EURT، شهدت خلال ثلاثة أشهر فقط نموًا بنسبة 142% لتصل إلى 4.7 مليار دولار.

3) الترقية التقنية: نحو 85% من العملات المستقرة المتوافقة تبنّت أنظمة إدارة احتياطية ديناميكية، تقوم على مطابقة آجال استحقاق السندات مع طلبات الاسترداد باستخدام خوارزميات ذكية.

لقد استجاب السوق بفعالية لهذه التحولات: خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت حصة التداول الخاصة بالعملات المستقرة المتوافقة من 68% إلى 79%. في المقابل، تراجعت حصة منتجات مثل USDT — التي لم تحقق امتثالًا كاملًا — بنسبة 9 نقاط مئوية، بانخفاض قدره 58%.

وفقًا لتقديرات بنك JPMorgan، من المرجح أن تصل القيمة السوقية للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.وتُظهر تحليلات مجموعة Citi أنه في ظروف سوق صاعدة، قد يتوسع هذا الرقم ليصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. وهذا يعني أن مُصدري العملات المستقرة قد يصبحون من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة، متجاوزين في ذلك العديد من الدول.









التأثير العميق لقانون GENIUS يكمن في أنه من خلال أداة العملات المستقرة، يعيد تشكيل ميزان القوى داخل النظام المالي العالمي.





1) تنازل عن السيادة النقدية: أعلنت دول مثل السلفادور اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، بينما تشهد الأسواق الناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية تزايدًا كبيرًا في استخدام العملات المستقرة المقومة بالدولار في عمليات الدفع عبر الحدود. تشير البيانات إلى أن حجم معاملات العملات المستقرة في إفريقيا قد نما بنسبة 400% في عام 2024، بينما سجلت أمريكا اللاتينية نموًا بنسبة 300%. وقد بدأت نظام SWIFT التقليدي يفقد حصته في مجال المدفوعات الدولية، خصوصًا في المعاملات الصغيرة والمتكررة. ويرجع ذلك إلى قدرة العملات المستقرة على التسوية الفورية، مما جعلها أداة مفضلة في التحويلات المالية عبر الحدود وتسوية التجارة الدولية.





2) صراع على السلطة التنظيمية: تخضع الجهات المُصدِرة للعملات المستقرة ذات القيمة السوقية التي تتجاوز 10 مليارات دولار لرقابة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما تُشرف الولايات الأمريكية على الكيانات الأصغر. هذا النظام الهرمي في الرقابة يوازن بين الرقابة الفعالة والحد من التدخل المفرط في الابتكار. وتستخدم الجهات التنظيمية أدوات مثل تدقيق الاحتياطات، وقوانين مكافحة غسيل الأموال لمراقبة المصدرين لحظة بلحظة. رغم أن هذه القدرة تعزز من شفافية حركة رأس المال العالمي، فإنها في الوقت نفسه تثير الجدل حول انتهاك الخصوصية الفردية.





3) احتكار معايير التكنولوجيا: تهيمن العملات المستقرة الكبرى مثل USDC وUSDT على الحصة السوقية بشكل شبه مطلق، ما يدفع المطورين إلى تفضيلها عند بناء التطبيقات. هذا التركيز الكبير في السوق يمنح المصدرين الكبار سلطة فعلية لوضع معايير التكنولوجيا. وبالتالي، يصبح دخول المنافسين الجدد إلى السوق أكثر صعوبة، بسبب حواجز تقنية عالية وتكاليف امتثال مرتفعة، مما يعزز حالة الاحتكار التنظيمي والتقني.









قانون GENIUS قد يُشكّل نقطة تحوّل تاريخية في مسار العملات النقدية. فهو ليس مجرد ابتكار تنظيمي بسيط، ولا هو حماية سوقية تقليدية، بل يُعد ثورة مؤسسية مُصممة بعناية فائقة. وفي قلب هذه الثورة:





1) الولايات المتحدة:من خلال تشريع العملات المستقرة، تسعى الولايات المتحدة إلى تحويل سوق العملات الرقمية إلى شبكة توزيع لسندات الخزانة الأمريكية، مع الاستفادة من التكنولوجيا في مراقبة تدفقات رأس المال العالمية بشكل لحظي. وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) توقع أن الأصول الرقمية ستُولّد خلال السنوات القادمة طلبًا إضافيًا قد يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي على سندات الخزانة الأمريكية. وهذا لا يُوفر فقط مجموعة جديدة من المشترين للسندات، بل يُعزز أيضًا مكانة الدولار في النظام المالي العالمي.





2) الأسواق الناشئة: في الوقت الذي تستفيد فيه من سهولة وسرعة المدفوعات باستخدام العملات المستقرة، تواجه هذه الأسواق خطر تقويض استقلالية سياساتها النقدية. أصبحت مناطق مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية جبهات متقدمة لانتشار العملات المستقرة. وقد بدأت بعض البنوك المركزية في هذه المناطق دراسة إمكانية إطلاق عملات رقمية وطنية (CBDC) كاستراتيجية مضادة. لكن تطوير ونشر العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يتطلب وقتًا وموارد كبيرة، ما يجعلها غير قادرة في المدى القصير على منافسة منظومة العملات المستقرة المتقدمة.





3) المستثمرون العالميون: مع ترابط العملات المستقرة بسندات الخزانة، يظهر نمط جديد في عالم الاستثمار. فعندما تصبح السندات الحكومية بمثابة "ضمانات ضمنية" للعملات المستقرة، فإن نماذج تقييم المخاطر التقليدية تفقد فعاليتها، وتحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية. تشمل الابتكارات مثل: ترميز السندات قصيرة الأجل بروتوكولات استثمار على السلسلة وهذه الابتكارات تعيد تشكيل منطق سوق الدخل الثابت، ما يتطلب من المستثمرين إعادة تقييم العلاقة بين المخاطر والعوائد، والتكيّف مع بيئة السوق الجديدة.





يمثل إقرار قانون GENIUS دخول الهيمنة الدولارية رسميًا إلى عصر 2.0. في هذه اللعبة الجيو-مالية، لم تعد العملات المستقرة مجرد حالات استخدام بسيطة في عالم العملات المشفّرة، بل أصبحت جسرًا يربط بين التمويل التقليدي والعالم الرقمي، وأداة حيوية تستخدمها الولايات المتحدة لحماية موقع الدولار في النظام المالي العالمي. ومع التقدّم المستمر في التكنولوجيا، ونضوج الأسواق، من المتوقع أن تلعب العملات المستقرة دورًا متزايد الأهمية في النظام المالي المستقبلي. وسيشكّل تنفيذ قانون GENIUS نافذة مراقبة مهمة لهذا التحوّل، لما له من تأثير مباشر على تطوّر المشهد المالي العالمي. بالنسبة للمستثمرين حول العالم، تُعد منصات مثل MEXC من القنوات الأساسية للمشاركة في هذا التحوّل التاريخي، إذ توفر بيئة تداول آمنة وشفافة، وتساعد المستثمرين على انتهاز فرص عصر العملات الرقمية.





إخلاء مسؤولية: هذه المادة لا تقدم أي نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القوانين أو الشؤون المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات مشابهة، كما أنها لا تُعد توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" للمبتدئين هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهم المخاطر جيدًا واتخاذ قراراتك الاستثمارية بحذر. جميع قرارات الاستثمار تقع ضمن مسؤولية المستخدم فقط، ولا تتحمّل المنصة أي التزام تجاه نتائج تلك القرارات.



