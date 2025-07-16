"سيف ذو الحدين" المتمثل في حفظ أصول الكريبتو: كيف يمكنك ضمان أمن أصولك؟





لطالما كان الأمن موضوعًا محوريًا في مجال العملات الرقمية. وعلى الرغم من التركيز المستمر من قبل الصناعة على الأمان والسعي لتحقيقه، فإن الجرائم على السلسلة وعمليات الاحتيال المتعلقة بالكريبتو لا تزال منتشرة. وفقًا للتقرير الأخير من Immunefi، تجاوزت الخسائر في قطاع الكريبتو بسبب الهجمات الإلكترونية والاحتيال 1.4 مليار دولار في عام 2024، وشملت 179 حادثة.





على الرغم من أن بعض المستخدمين قد اختاروا خدمات الحفظ للكريبتو بحثًا عن محيط أمني أقوى، إلا أن الضمانات الأمنية الفعلية لخدمات الحفظ ليست محصنة تمامًا. في أواخر أكتوبر، تعرضت سلسلة من الأحداث غير المتوقعة لكشف التحديات والتعقيدات داخل قطاع حفظ الأصول الرقمية. أولاً، تم اختراق عناوين تابعة لوكالات حكومية أمريكية، تلاها الجدل الذي أثاره الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، مايكل سايلور، بشأن "حفظ المؤسسات" للبيتكوين.





لقد أثارت هذه الحوادث القلق العام حول كيفية ضمان الأمن ورفع مستوى حماية الأصول إلى المستوى التالي.









في 25 أكتوبر، غرَّدت Arkham بأن العناوين المرتبطة بالحكومة الأمريكية يبدو أنه تم اختراقها، مع تحويل حوالي 20 مليون دولار من USDC و USDT و aUSDC و ETH إلى عنوان المهاجم. بعدها، قام الهاكر بتحويل هذه الأموال إلى ETH، محاولًا غسيلها من خلال البورصات المركزية. على الرغم من أن الهاكر بدأ في إعادة جزء من الأموال في النهاية، إلا أن هذه الحادثة كشفت عن تحديات كبيرة فيما يتعلق بأمان حفظ الأصول الرقمية.









في غضون ذلك، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، مايكل سايلور، أن يتم حفظ البيتكوين مثل المؤسسات المالية "التي لا يمكن أن تفشل"، مثل الكيانات المنظمة مثل BlackRock و Fidelity. يعتقد أن هذه المقاربة ستقلل من تقلبات البيتكوين ومخاطر الخسارة، مما يعزز أمان الأصول. ومع ذلك، واجه هذا الرأي معارضة. فقد صرح فيتاليك بوترين، المؤسس المشارك لعملة إيثريوم، علنًا أن تعليقات سايلور هي ببساطة "جنونية". وتم الجادل أن مايكل سايلور يبدو أنه يدعو إلى حماية العملات الرقمية من خلال الاستحواذ التنظيمي، وهي استراتيجية لها العديد من الفشل التاريخي ولا تتماشى مع جوهر العملات الرقمية. كما أشار جيمسون لووب، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Casa، إلى أن حفظ البيتكوين ذاتيًا لا يتعلق فقط بكون المرء منطويًا ومتوترًا، بل إن الثقة في حفظ طرف ثالث يمكن أن يؤدي إلى العديد من العواقب السلبية على المدى الطويل.









غالبًا ما يُقارن حفظ المؤسسات بسيف ذو حدين: فهو يوفر للمستثمرين طريقة تبدو أكثر أمانًا لتخزين الأصول بينما يشعل أيضًا مناقشات عميقة حول مبادئ اللامركزية. تعتمد حافظات المؤسسات على الدعم التكنولوجي القوي والخبرة الواسعة في الصناعة لتخفيف المخاطر مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال الداخلي. بالنسبة للعديد من المستثمرين، يعني اختيار حفظ المؤسسات تحويل المسؤولية عن أمان الأصول إلى طرف ثالث أكثر احترافية، مما يقلل من المخاطر والأعباء المرتبطة بإدارة الأصول شخصيًا إلى حد ما.





ومع ذلك، أثار حفظ المؤسسات أيضًا نقاشات عميقة حول مبادئ اللامركزية. القيمة الجوهرية للعملات الرقمية تكمن في طبيعتها اللامركزية، التي تكسر قيود الأنظمة المالية التقليدية وتمكّن من النقل الحر للأصول بين الأقران. في المقابل، يعني حفظ المؤسسات أن المستثمرين يجب عليهم التخلي عن السيطرة على أصولهم لصالح مؤسسات طرف ثالث، مما يقوض الخصائص اللامركزية للعملات الرقمية وقد يؤدي حتى إلى فقدان كامل للسيطرة على أصولهم. علاوة على ذلك، إذا واجهت مؤسسة الحفظ سوء إدارة أو انتهاكات تنظيمية أو هجمات إلكترونية، فستتعرض أصول المستثمرين لمخاطر كبيرة. يمكن أن تنبع هذه المخاطر ليس فقط من المؤسسة الحافظة نفسها ولكن أيضًا من عوامل خارجية مثل التغيرات في السياسات التنظيمية والنزاعات القانونية.









في سياق التحديات المتعلقة بأمان الأصول، تبرز MEXC بأدائها الاستثنائي في مجال الأمان، مما يجعلها الخيار المفضل للمستثمرين. باعتبارها بورصة مركزية للعملات الرقمية تعمل على نطاق عالمي، تعطي MEXC الأولوية بشكل مستمر لأمان أصول المستخدمين.





أنظمة أمان متعددة: تستخدم MEXC تدابير متنوعة، بما في ذلك المصادقة متعددة العوامل، وتشفير SSL، وتخزين المحافظ الباردة لضمان أمان الحسابات وبيانات المعاملات.

نظام متقدم للتحكم في المخاطر: تمتلك MEXC نظامًا متقدمًا للتحكم في المخاطر قادرًا على المراقبة في الوقت الفعلي واكتشاف السلوكيات التجارية غير الطبيعية، مما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة للوقاية من المخاطر المحتملة.

التوافق التنظيمي العالمي: تعمل MEXC عبر القارات والولايات القضائية الرئيسية في جميع أنحاء العالم وتخضع للتنظيم من قبل عدة هيئات تنظيمية مرموقة بشكل مباشر أو من خلال الشركات الفرعية.

التعليم والدعم للمستخدمين: تلتزم MEXC بتعزيز وعي المستخدمين بالأمان وقدراتهم على الوقاية من خلال نشر محتوى أمني بانتظام وتوفير دعم العملاء عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يساعد المستخدمين على حماية أصولهم بشكل أفضل.





لطالما كان أمان الأموال أمرًا محوريًا في صناعة العملات الرقمية. في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة والمتغيرة باستمرار، تعتبر الابتكارات المستمرة في الخدمات، وتعزيز الأمان، وزيادة الشفافية أمورًا أساسية لكسب ثقة ودعم المستخدمين، مما يعزز تطوير سوق العملات الرقمية بشكل صحي. في هذه العملية، ستواصل MEXC قيادة الطريق، من خلال توفير خدمات تداول أكثر أمانًا وراحة وكفاءة للمستخدمين. في الوقت نفسه، تحث المنصة جميع المستثمرين على البقاء يقظين، وفهم المخاطر المرتبطة بشكل كامل، والاستثمار بحذر، من أجل الحفاظ على عالم كريبتو آمن ومستقر ومزدهر.



