دليل شامل لعقود Coin-M الآجلة من MEXC: كيفية تداول عقود Coin-M الآجلة لتحقيق أقصى عوائد

في مشتقات العملات المشفرة، يُمكّن تداول العقود الآجلة المستثمرين من استخدام الرافعة المالية لزيادة العوائد المحتملة واتخاذ صفقات في الأسواق الصاعدة والهابطة. تُقدم بورصة MEXC نوعين رئيسيين من العقود الآجلة: عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة . في حين يبدأ معظم المبتدئين بعقود USDT-M الآجلة الأكثر بساطة، قد يختار المتداولون ذوو الخبرة، ممن يفهمون دورات السوق، عقود Coin-M الآجلة في ظروف معينة لتحقيق أقصى عوائد.





لفهم العقود الآجلة Coin-M بشكل كامل، من الضروري أولاً فهم هيكلها الأساسي.









بخلاف عقود USDT-M الآجلة، التي تستخدم USDT كهامش، تتطلب عقود Coin-M الآجلة عملات مشفرة غير مستقرة كهامش. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول عقود BTC الآجلة الدائمة ضمن عقود Coin-M الآجلة، فيجب عليك تحويل BTC إلى حساب Coin-M الآجلة الخاص بك كهامش. عند فتح وإغلاق الصفقات، تُسوى جميع الأرباح والخسائر المحققة بالبيتكوين. إذا حققت ربحًا قدره 0.1 BTC، سيزداد رصيد حسابك بمقدار 0.1 BTC.









هذا هو الفرق الجوهري بين عقود Coin-M الآجلة وعقود USDT-M الآجلة، وهو مصدر جاذبيتها ومخاطرها. لأن الهامش نفسه (على سبيل المثال، بيتكوين) يخضع لتقلبات الأسعار، فإن ربحك أو خسارتك النهائية، عند قياسها بعملة USDT أو أي عملة فيات أخرى، تتأثر بمتغير إضافي. تحديدًا:





مكاسب مضاعفة في سوق صاعدة:





لنفترض أنك استخدمت 1 BTC كهامش وفتحت صفقة طويلة عندما كان سعر BTC 50,000 دولار أمريكي. إذا ارتفع السعر إلى 60,000 دولار أمريكي:





1) تحقق صفقتك الآجلة ربحًا، يُسوّى بعملة BTC.

2) كما ترتفع قيمة هامش 1 BTC من 50,000 دولار أمريكي إلى 60,000 دولار أمريكي.





يؤدي هذا إلى إنشاء "مكسب مزدوج"، حيث يتم تكبير عائداتك الإجمالية المقاسة من حيث العملة المستقرة بشكل كبير.





الخسائر المركبة في سوق هبوطي:





وعلى العكس من ذلك، إذا فتحت صفقة طويلًة وانخفض سعر BTC من 50,000 دولار إلى 40,000 دولار:





١) تتكبد صفقتك الآجلة خسارة، تُسدّد بعملة BTC.

٢) تنخفض قيمة هامش 1 BTC أيضًا من 50,000 دولار أمريكي إلى 40,000 دولار أمريكي.





ويؤدي هذا إلى خلق "خسارة مزدوجة"، حيث تتفاقم خسائرك الإجمالية بالدولار.









تستخدم عقود Coin-M الآجلة الدولار الأمريكي كعملة التسعير، بينما تُسوّى الأرباح والخسائر بالعملة المشفرة الأساسية. تُقدّم MEXC حاليًا أزواجًا متعددة من عقود Coin-M الآجلة، بما في ذلك عقود BTCUSD الآجلة الدائمة عقود ETHUSD الآجلة الدائمة. لكل زوج من عقود Coin-M الآجلة قيمة ثابتة بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، تُقدّر قيمة كل زوج من عقود BTCUSD الآجلة الدائمة بـ 100 دولار أمريكي، وتُقدّر قيمة كل زوج من عقود ETHUSD الآجلة الدائمة بـ 10 دولارات أمريكية.





على عكس عقود MEXC USDT-M الآجلة، التي قد تختلف نطاقات الرافعة المالية باختلاف الزوج، يدعم كلٌّ من عقود BTCUSD الآجلة الدائمة وعقود ETHUSD الآجلة الدائمة رافعة مالية تتراوح بين 1x و125x.





من حيث وضع الصفقة ووضع الهامش، تعمل عقود MEXC Coin-M الآجلة بنفس طريقة عقود USDT-M الآجلة، حيث تدعم وضع التحوّط ووضع الاتجاه الواحد، بالإضافة إلى الهامش المتبادل والهامش المعزول





















ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, تقدم بورصة MEXC حاليًا أزواج عقود Coin-M الآجلة، بما في ذلك BTCUSD AVAXUSD , و DOGEUSD . قد يتم إضافة أزواج إضافية أو تعديلها مع مرور الوقت استجابةً لطلب المستخدمين وظروف السوق، لذا يُرجى متابعة إعلانات MEXC الرسمية للاطلاع على التحديثات.





























للحصول على مقدمة عن أنواع الطلبات الخمسة والاختلافات بينها، يرجى الرجوع إلى المقال الدليل الكامل لعقود USDT-M الآجلة الدائمة على MEXC





















هناك ثلاث طرق لإغلاق الصفقة. لمزيد من التفاصيل حول الفروقات والعمليات المحددة، يُرجى مراجعة مقال الدليل الكامل لعقود USDT-M الآجلة الدائمة على MEXC

ملاحظة: الخطوات المذكورة أعلاه موضحة باستخدام موقع MEXC الإلكتروني. العملية نفسها على التطبيق.





تعتمد الأرباح والخسائر في عقود Coin-M الآجلة على سعر دخول المستخدم وسعر إغلاقه وحجم تداوله. للاطلاع على الحسابات التفصيلية، يُرجى مراجعة مقال حسابات الهوامش وPNL









الفرق الرئيسي هو أن عقود Coin-M الآجلة تستخدم العملات المشفرة (مثل BTC أو ETH) كهامش وتسوية للأرباح والخسائر، بينما تُسوى عقود USDT-M الآجلة USDT. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة مقال الفرق بين عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة





المقارنة عقود MEXC Coin-M الآجلة عقود MEXC USDT-M الآجلة أصل الهامش العملات المشفرة غير المستقرة (على سبيل المثال، BTC وETH) عملة مستقرة (USDT) أصل التسوية العملة المشفرة المقابلة (على سبيل المثال، BTC، ETH) عملة مستقرة (USDT) حساب PNL معقد، غير خطي (يتأثر بسعر الأصول الهامشي) بسيطة، خطية (PNL مباشرة) أفضل حالات الاستخدام أسواق صاعدة مع توقعات صعودية طويلة الأجل، والتحوط جميع ظروف السوق، وخاصة التداول قصير الأجل والمحدود النطاق الميزة الرئيسية مكاسب مزدوجة في الأسواق الصاعدة من خلال الاحتفاظ بالأصل وتداول العقود الآجلة حساب PNL بسيط، وإدارة أسهل للمخاطر والتحكم في الصفقات المخاطر الرئيسية خسائر مزدوجة في أسواق الهبوط من كل من صفقات العقود الآجلة وانخفاض قيمة الأصول الهامشية فرصة ضائعة للاستفادة من ارتفاع قيمة الأصول الهامشية في الأسواق الصاعدة الأفضل ملاءمة في المحتفظين على المدى الطويل، من يقوموا بالتعدين، مستثمرو القيمة المبتدئين، والمتداولين على المدى القصير، وأولئك الذين يبحثون عن تقييم مستقر قائم على USD









1) متى تختار عقود Coin-M الآجلة؟

أسواق صاعدة صافية: إذا كنت واثقًا من التوقعات طويلة الأجل لعملة مشفرة رئيسية (مثل BTC أو ETH)، فإن فتح صفقة طويلة مع عقود Coin-M الآجلة يُعدّ طريقة ممتازة لتحقيق أقصى عوائد.

"تجميع الكريبتو" كهدف: إذا لم يكن هدفك النهائي ربح المزيد من USD، بل تجميع كمية أكبر من BTC أو ETH، فإن عقود Coin-M الآجلة هي الخيار الأمثل، حيث تُسوّى جميع الأرباح مباشرةً بالعملة المشفرة الأساسية.

التحوّط للمعدّنين: يمكن للمعدّنين الذين يحتاجون إلى بيع عملات BTC الآجلة المُعدّنة لتغطية تكاليف مثل الكهرباء التحوّط بفتح صفقات قصيرة في عقود Coin-M الآجلة عندما تكون الأسعار مرتفعة، مما يُثبّت سعر البيع الآجل ويُخفّف من مخاطر الهبوط.





2) متى تختار عقود USDT-M الآجلة؟

الأسواق الهابطة أو المتذبذبة: في الأسواق المتقلبة أو الهابطة، يُساعد استخدام عقود USDT-M الآجلة على تجنب خطر انخفاض الهامش، لأن الهامش نفسه مُقوّم بعملة USDT.

للمتداولين المبتدئين: تُوفر عقود USDT-M الآجلة حسابات ربح وخسارة أكثر سهولة، مما يُسهّل عليهم فهم المخاطر وإدارتها.

تداول العملات البديلة: عند تداول التوكنات الجديدة عالية التقلب، يُوفر استخدام USDT كهامش قيمة مرجعية مستقرة.









يبلغ حجم كل عقد آجل من عقود BTC Coin-M الآجلة 100 دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم كل عقد آجل من عقود ETH Coin-M الآجلة 10 دولارات أمريكية. تختلف الأحجام باختلاف أزواج عقود Coin-M الآجلة. يُرجى مراجعة أحدث المعلومات في صفحة دليل تداول العقود الآجلة على MEXC لمزيد من التفاصيل.

















نعم. الحد الأدنى لحجم الطلب على عقود BTCUSD الآجلة هو عقد واحد (100 دولار)، وللعقود الآجلة ETHUSD الآجلة هو عقد واحد (10 دولارات).









نعم. بالنسبة لعقود BTCUSD الآجلة، يبلغ الحد الأقصى لحجم طلبات السوق والحد الأقصى 3,000 عقد. أما بالنسبة لعقود ETHUSD الآجلة، فيبلغ الحد الأقصى لحجم طلبات السوق والحد الأقصى 20,000 عقد.









اعتبارًا من 30 أغسطس 2025، تبلغ رسوم التداول القياسية لعقود Coin-M الآجلة 0.01% لطلبات الصانع و0.04% لطلبات المستفيد. بامتلاك 500 MX على الأقل، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم يصل إلى 50% على الرسوم. يُرجى العلم أن أسعار الرسوم قد تختلف باختلاف البلدان والمناطق، لذا يُرجى دائمًا مراجعة أحدث المعلومات في صفحة قواعد رسوم تداول MEXC.





















هذه هي الاستراتيجية الهجومية الأساسية لعقود Coin-M الآجلة. إذا كنتَ بالفعل من مُستثمري البيتكوين على المدى الطويل، فبدلاً من ترك BTC الخاص بك خاملاً في محفظتك، يمكنك تحويله إلى حساب Coin-M الآجل وفتح صفقة طويل الأجل برافعة مالية منخفضة. في سوق صاعدة، يُتيح لك هذا الاستفادة من ارتفاع قيمة BTC الخاص بك ومن المكاسب الإضافية لصفقة طويل.





غيّر نظرتك من تقييم الدولار إلى التفكير "المُقوّم بالعملات". الهدف هو زيادة كمية BTC التي تحتفظ بها من خلال التداول. بهذا النهج، حتى لو انخفض السوق، طالما أن صفقاتك الآجلة مربحة، ستظل تحقق هدفك المتمثل في "كسب المزيد من بيتكوين في سوق هابطة"، وبالتالي بناء احتياطي أكبر لدورة الصعود القادمة.









عقود Coin-M الآجلة من MEXC أداة فعّالة مصممة للمستثمرين ذوي الخبرة والدراية. فهي ليست أداةً واحدةً تناسب الجميع، بل هي أداةٌ تتطلب حكمًا دقيقًا لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة. من خلال فهم خصائص الربح والخسارة غير الخطية وتطبيقها بدقة في الأسواق الصاعدة، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد تتجاوز غالبًا عوائد عقود USDT-M الآجلة. في الوقت نفسه، من الضروري إدراك المخاطر ذات الحدين خلال الأسواق الهابطة. قبل الانخراط في تداول عقود Coin-M الآجلة، تأكد من فهمك الكامل لآلياتها، واحرص على وضع إدارة المخاطر في المقام الأول.





