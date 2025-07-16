التأثير المُشترك لمشروع "القانون الواحد الكبير والجميل"، والعودة إلى التعريفات الجمركية، والأمر التنفيذي بشأن الكريبتو

في يوليو 2025، تتقدم ثلاث سياسات أمريكية بالغة الأهمية في وقت واحد تقريبًا: من المتوقع الانتهاء من مشروع قانون الميزانية "الجميل الكبير"، وينتهي تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة، ويدخل الأمر التنفيذي المتعلق بالعملات المشفرة حيز التنفيذ. ورغم أن هذه التدابير تبدو وكأنها تندرج ضمن مجالات منفصلة - السياسة المالية والتجارة والتكنولوجيا - إلا أنها مترابطة بشكل وثيق، مما يشكل إشارة متعددة الجوانب لمجال الكريبتو تنذر بتغيير جذري.





في وقتٍ يشهد فيه رأس المال العالمي حساسيةً شديدة، تقف أصول الكريبتو، كقوة مالية ناشئة، عند مفترق طرق. ومن المرجح أن يُؤدي التأثير المُجتمع لهذه السياسات الثلاث إلى إعادة تسعير عميقة لأصول الكريبتو. ولن يقتصر الأمر على تقلبات أسعار قصيرة الأجل فحسب، بل سيُعيد صياغة سردية القطاع. فالرواية القديمة التي تُركز على المثالية التكنولوجية واللامركزية آخذة في التلاشي، بينما ستدور سرديات جديدة حول التنظيم، والرقابة السيادية، والتحولات في النظام المالي العالمي.









في النصف الأول من عام 2025، تقدّمت خطة ميزانية الولايات المتحدة " القانون الواحد الكبير والجميل " بصعوبة بالغة وسط جدل محتدم. تدعو الخطة إلى تخفيضات ضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، يقابلها تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي لا تقل عن 1.5 تريليون دولار: وهو تحوّل جذري في التاريخ المالي للولايات المتحدة. وتتمحور الخطة حول استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية والدفاع والابتكار التكنولوجي وتطوير الذكاء الاصطناعي، وكلها تهدف إلى تحفيز النمو والتنافسية على المدى الطويل.





مع أن الكريبتو ليس محور التركيز الرئيسي لمشروع القانون، إلا أنها تُذكر صراحةً لأول مرة: تلتزم الحكومة بدعم البنية التحتية لتقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) وتعزيز الأطر التنظيمية للأصول الرقمية. ويمثل هذا انتقال الكريبتو تدريجيًا من "منطقة رمادية" إلى نظام تنظيمي رسمي.





على الرغم من أن الميزانية لا تقدم إعفاءات ضريبية مباشرة لسوق الكريبتو، إلا أن آثارها غير المباشرة كبيرة. فمن ناحية، يمكن أن يُقوّض التوسع المالي الثقة في عملات الفيات التقليدية، مما يشجع المستثمرين على تخصيص المزيد من الأموال "للأصول غير السيادية" مثل بيتكوين للتحوّط من التضخم والمخاطر النظامية. من ناحية أخرى، تزيد التخفيضات الضريبية من إقبال المستثمرين المؤسسيين وأصحاب الثروات الكبيرة على الكريبتو، لا سيما مع بدء حصول بعض المشاريع المتوافقة مع القانون على دعم حكومي أو تصنيفها كاستثمارات تقنية.





والأهم من ذلك، أن الدعم الهائل الذي يقدمه مشروع القانون للذكاء الاصطناعي من المرجح أن يدفع عجلة نمو مشاريع "الذكاء الاصطناعي وWeb3". ومع وجود حوافز سياسية شاملة بين القطاعات، قد تصبح المشاريع القائمة على سلاسل الكتل، والتي تجمع بين التطور التكنولوجي والامتثال التنظيمي، أهدافًا رئيسية لرأس المال المؤسسي في الدورة القادمة.









في 9 يوليو، تنتهي اتفاقيات تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الرئيسية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية). ورغم أن البيت الأبيض مدد التعليق فورًا حتى 1 أغسطس لإتاحة الفرصة للمفاوضات النهائية، إلا أن الأسواق بدأت بالفعل في احتساب "الصدمة التجارية" القادمة.





ستكون للرسوم الجمركية المتجددة آثار بعيدة المدى على أنماط التجارة العالمية وعلى هياكل المراجحة على سلاسل البيانات في مجال الكريبتو. تعتمد المراجحة عبر سلاسل البيانات والمنصات على تباين الأسعار بين الشبكات وحرية حركة رأس المال في جميع أنحاء العالم.





في حال عودة الرسوم الجمركية، ستتعطل نماذج المراجحة الدقيقة هذه. على سبيل المثال، قد يتأثر تدفق الكريبتو المرتبط بالدولار (USDT و USDC ) إلى آسيا، مما يؤثر على الطلب على السيولة في اليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا. في الوقت نفسه، سيواجه مصنعو منصات التعدين في الصين وكوريا تكاليف أعلى، مما يزيد من تكلفة نشر معدلات تجزئة جديدة، وقد يهدد استقرار مشاريع إثبات العمل. على نطاق أوسع، يُشير هذا إلى نهاية عصر التحكيم العالمي متعدد الأطراف في الكريبتو. ستواجه مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على استغلال الفوارق الجغرافية ضغوطًا لإعادة التسعير، بينما قد تكتسب البورصات المحلية الملتزمة، وشبكات الدفع، وأنظمة التسوية على السلسلة، أساسًا سياسيًا أكثر استقرارًا.









في مارس 2025، أصدر البيت الأبيض أمرًا بعنوان " إنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي ومخزون الأصول الرقمية للولايات المتحدة ". ووجّه هذا الأمر وزارات الخزانة والتجارة والطاقة والهيئات الفيدرالية الأخرى لإكمال مراجعة الأصول، وتخطيط الاحتياطي، والواجهات التنظيمية، وإعداد البنية التحتية في غضون 60 يومًا.





يدخل هذا الأمر الآن مرحلة التنفيذ النهائية، ومن المقرر أن يتخذ قرارًا حاسمًا هذا الشهر: ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعتمد رسميًا نموذج "عملات مشفرة مملوكة للدولة". ويعني هذا النهج أن الحكومة ستحتفظ مباشرةً بكمية معينة من بيتكوين وغيرها من أصول الكريبتو ضمن احتياطياتها الوطنية.





من الناحية الاستراتيجية، تُعد هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها حكومة الولايات المتحدة رسميًا بقيمة بيتكوين وغيرها من الكريبتو كأصول استراتيجية، وتلتزم بنموذج "احتياطي غير وصائي": أي الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة أو عناوين التوقيع المتعددة بنفسها بدلاً من الاعتماد على منصات التداول. بموجب هذا النموذج، ستصبح إدارة أصول الكريبتو الأمريكية أكثر شفافية وقابلية للتدقيق على سلاسل التوريد، مما قد يُرسي نموذجًا جديدًا لأصول "بيتكوين" السيادية. والأهم من ذلك، يقترح الأمر نظام قائمة بيضاء للأصول الرقمية: حيث لا يمكن إدراج سوى المشاريع المعتمدة في الاحتياطيات الفيدرالية أو أنظمة الدفع. سيمنح هذا التوكنات المتوافقة مصادقة حكومية، مما يعزز قيمتها السوقية وسيولتها. في غضون ذلك، تُواجه العملات المجهولة، والمشاريع التي لا تملك كيانات حقيقية، أو تلك التي تفتقر إلى عمليات تدقيق، خطر التهميش أو الشطب من القائمة.









هذه التحركات السياسية الثلاث ليست مجرد تحولات كلية خلفية: بل هي محفزات مباشرة لإعادة تسعير أصول الكريبتو على نحو منهجي.





الحدث تأثير المجال التقلبات قصيرة المدة فرصة متوسطة/طويلة الأجل "القانون الواحد الكبير والجميل" متفائل بشأن المشاريع المتوافقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على السلسلة عالي نمو الأنظمة البيئية المتسلسلة المتمركزة في الولايات المتحدة انتهاء تعليق التعريفة الجمركية يعطل نماذج التحكيم عبر الحدود متوسط-عالي تحولات السلسلة الآسيوية/هجرة العملات المستقرة تنفيذ الأمر التنفيذي تم تنفيذ نظام الاحتياطي الوطني الأمريكي عالي الأصول الاستراتيجية على السلسلة، "تأميم" البيتكوين





تعمل هذه القوى مجتمعة على إعادة تشكيل خريطة قوة الكريبتو: فهي تغير منطق الاستثمار وتجبر المشاركين في السوق على إعادة التموضع استراتيجيًا عبر الامتثال والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية.









كان النمو الهائل للكريبتو في الماضي مدفوعًا بسياسات أسعار الفائدة الصفرية والطوباوية التكنولوجية. واليوم، لا تشير سياسة البيت الأبيض ثلاثية الأبعاد إلى دورة مالية وتنظيمية جديدة فحسب، بل أيضًا إلى إعادة دمج الابتكار التكنولوجي في إطار حوكمة الدولة. لن يكون Web3 بعد الآن مجرد يوتوبيا مناهضة للمؤسسة، بل منصة مالية جديدة يصوغها تعاون الحكومة ورأس مال الصناعة والمجتمعات التقنية.





في حين أن هذه الدورة الجديدة تحمل تحديات، فإنها تُكافئ أيضًا المشاريع بعمق تكنولوجي حقيقي، وقابلية للتكيف مع اللوائح التنظيمية، وجاذبية النظام البيئي. في هذا السياق، يصبح دور منصات التداول أكثر أهمية. بصفتها واحدة من بورصات الأصول الرقمية الرائدة عالميًا، تستفيد MEXC من نقاط قوة منتجاتها وتصميم نظامها البيئي لمساعدة المستخدمين على التنقل بين دورات السياسات واغتنام الفرص من التحولات السردية.





سواءً من خلال آلية الإدراج السريعة التي تُمكّن من الوصول المبكر إلى المفاهيم المتوافقة والناشئة، أو رسومها المنخفضة وسيولتها العميقة التي تُحسّن كفاءة التداول وهياكل تكلفة المستخدم، تعمل MEXC بنشاط على بناء بيئة تداول جديدة مُصممة خصيصًا لـ"عصر التنظيم". وخاصة في سوق محددة بالرقابة السيادية ومنطق التدقيق أولاً، لا تقدم البورصات أدوات فحسب، بل تقدم أيضاً جسوراً استراتيجية.





إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



