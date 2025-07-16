إنجاز عقد Tether: من USDT كمرساة، لبناء قيمة سوقية بقيمة 100 مليار دولار

مع التطور المستمر لسوق العملات الرقمية، أصبحت عملات مستقرة تلعب دورًا متزايد الأهمية. ومن بين هذه العملات، تعتبر Tether أول عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي في العالم، وقد مر عقدًا من الزمن منذ انطلاقها. اليوم، ومع قيمة سوقية تقترب من 120 مليار دولار وأكثر من 350 مليون مستخدم عالمي، تؤثر Tether بشكل كبير في تطور مجال العملات المشفرة.













في عام 2014، قدمت Tether USDT—أول عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. شكل ظهور عملات الاستقرار حلاً فعالًا لمشكلة تقلبات الأسعار الشديدة في سوق العملات الرقمية التقليدية، مما وفر للمستثمرين وسيلة موثوقة لتخزين القيمة ورفع من استقرار السوق.





منذ انطلاقها، أظهرت USDT نموًا مستمرًا. في أغسطس 2021، تجاوزت القيمة السوقية لقطاع العملات المستقرة حاجز الـ 100 مليار دولار للمرة الأولى، حيث احتلت USDT المرتبة الأولى بأكثر من 65 مليار دولار من القيمة السوقية. وفقًا لأحدث البيانات من IntoTheBlock، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لـ USDT الآن 126 مليار دولار، محققة أعلى مستوى على الإطلاق. من حيث الحصة السوقية والقيمة السوقية، تتمتع USDT بمكانة مهيمنة في قطاع العملات المستقرة.









بالإضافة إلى ذلك، يستمر قاعدة مستخدمي USDT النشطة في التوسع. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، نما عدد المستخدمين الجدد بنسبة 24%. على الرغم من أن معدل النمو هذا قد تباطأ مقارنة بزيادة 50% في الاثني عشر شهرًا السابقة، إلا أنه لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي. وفقًا للإفصاحات الرسمية من Tether، فإن لديها حاليًا أكثر من 350 مليون مستخدم حول العالم.









بدأت Tether مع عملتها المستقرة USDT، لكنها الآن تستغل رؤيتها الاستراتيجية الفريدة للتوسع إلى ما وراء قطاع العملات الرقمية. من منشأها كجهة إصدار للعملات المستقرة، تطورت Tether لتصبح مزودًا شاملًا للخدمات المالية الرقمية، متجهة إلى مجالات متعددة. كل خطوة تتخذها Tether تتميز بالتحديات والفرص.





محفظة متنوعة من العملات المستقرة

بعد نجاح USDT، بدأت Tether في تطوير خط منتجات متنوع من العملات المستقرة لتلبية احتياجات الأسواق والمستخدمين المتنوعة. من العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الرئيسية مثل اليورو، اليوان الصيني، والبيزو المكسيكي، إلى استكشاف منتجات مرتبطة بالذهب، والتخطيط لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، كل خطوة استراتيجية لـ Tether كانت موجهة نحو تلبية طلب السوق. لم يساهم إدخال هذه المنتجات بشكل كبير في إثراء نظام Tether البيئي للعملات المستقرة فحسب، بل أمن أيضًا موقفًا أقوى لها في سوق الكريبتو التنافسي للغاية.





الدخول إلى مجالات جديدة وتوسيع الاستثمارات المتنوعة

في عام 2023، حققت Tether تقدمًا كبيرًا في قطاع تعدين الكريبتو من خلال مشاركتها في عمليات تعدين البيتكوين الحراري الجيولوجي في السلفادور، حيث استثمرت مليار دولار في هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، أسست Tether منشأة لتعدين البيتكوين في أوروجواي.





علاوة على ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لـ Tether، Paolo Ardoino، في مقابلة له أن Tether تتمتع بتمويل قوي وهي تدخل بنشاط في العديد من المجالات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع خطط لتحدي عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، جوجل، وأمازون. في مجال الذكاء الاصطناعي، حققت Tether بالفعل تقدمًا ملحوظًا. فقد استحوذت الشركة على حصة أغلبية في شركة Blackrock Neurotech، التي تعمل في تكنولوجيا الزرع العصبي، كما استثمرت في مشغل مراكز البيانات Northern Data Group. بالإضافة إلى ذلك، تمتد محفظة استثمارات Tether إلى قطاعات أخرى. على سبيل المثال، استثمرت الشركة 100 مليون دولار في عملاق الزراعة في أمريكا اللاتينية Adecoagro، كما قامت بتوسيع عملياتها إلى مجالات مثل البرامج التعليمية.





تجدر الإشارة إلى أن البيانات تشير إلى أن Tether تمتلك أكثر من 97 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، مما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق.





تطوير الامتثال

لطالما كان تطوير الامتثال موضوعًا مركزيًا في مجال العملات الرقمية، خاصة مع تقديم قانون العملات المستقرة Lummis-Gillibrand وتشريعات MiCA، التي تفرض متطلبات إضافية على Tether. وقد استجابت Tether بنشاط لهذه التغيرات من خلال تعزيز إطارها التنظيمي باستمرار. في ضوء تزايد التدقيق التنظيمي، قامت Tether بزيادة جهود الضغط السياسي وأعلنت في أغسطس من هذا العام عن خططها لزيادة حجم قوتها العاملة بشكل مزدوج خلال العام المقبل لتعزيز قدراتها في مجالات أساسية مثل الامتثال.









بعد عشر سنوات من التنقل بين التحديات والفرص، تحولت Tether إلى عملاق مالي متنوع. وفقًا لتقرير تدقيق الربع الثاني من Tether، حققت Tether Holdings صافي ربح قدره 5.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا تاريخيًا. ومن الجدير بالذكر أن صافي الربح التشغيلي للربع الثاني كان 1.3 مليار دولار، مما يمثل أعلى ربح ربع سنوي حتى الآن.





