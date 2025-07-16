التمويل لأجل محدد (TERM): آلية مزاد مبتكرة محددة الأجل تُعيد تعريف نموذج الإقراض ذي السعر الثابت في التمويل اللامركزي

التمويل لأجل هو بروتوكول إقراض بسعر فائدة ثابت، قائم على بلوكتشين الإيثريوم، مصمم لتوفير خدمات إقراض شفافة وآمنة وفعالة بسعر فائدة ثابت من خلال آلية مزاد مجدول.









تعتمد منصات الإقراض التقليدية للتمويل اللامركزي (DeFi)، مثل Maker وCompound وAave، بشكل أساسي على نماذج أسعار الفائدة العائمة، حيث تتقلب أسعار الاقتراض بناءً على العرض والطلب في السوق. يمكن أن يؤدي هذا التقلب إلى حالة من عدم اليقين في تكاليف الاقتراض، مما يجعل التخطيط المالي صعبًا على المستخدمين. ونتيجةً لذلك، شهد السوق زيادة في بروتوكولات الإقراض بسعر فائدة ثابت، والتي برزت فيها Term Finance كمثال بارز من بينها.









التمويل لأجل هو بروتوكول إقراض بسعر فائدة ثابت، غير قائم على الحفظ، وقابل للتوسع، ويستفيد من نموذج مزاد فريد لدعم الإقراض بسعر فائدة ثابت وثابت الأجل على نطاق واسع. يمكن للمستخدمين الوصول إلى السيولة بتكلفة فائدة ثابتة دون المساس بالرسوم أو الانزلاق أو الحفظ أو الثقة.









كما هو الحال مع بروتوكولات إقراض التمويل اللامركزي (DeFi) الحالية، تُخزّن Term Finance الضمانات في عقود ذكية غير احتجازية على السلسلة. يمكن التحقق من الأصول آنيًا، وهي غير خاضعة لمخاطر الطرف المقابل. ما يميز Term Finance عن منصات إقراض التمويل اللامركزي الأخرى هو استخدامها المبتكر للمزادات المجدولة على السلسلة (أو المزادات المزدوجة) لتحديد أسعار الفائدة الثابتة للمعاملات بين المقترضين والمقرضين. يُقدّم المُقرضون عروض الإقراض، بينما يُقدّم المقترضون عروضًا للاقتراض. في نهاية المزاد، يُحدّد البروتوكول سعر الفائدة السوقي. يحصل جميع المقترضين الذين يُقدّمون عروضًا مساوية لسعر الفائدة السوقي أو أعلى منه على قروض، بينما يُقرض جميع المُقرضين الذين يُقدّمون عروضًا مساوية لسعر الفائدة السوقي أو أقل منه بهذا السعر. ولأن المزاد المُجدول يُسوّى بسعر فائدة سوقي واحد، تتجنب Term Finance فروق أسعار الفائدة الواسعة الشائعة في بروتوكولات إقراض التمويل اللامركزي التقليدية.









أسعار فائدة ثابتة وشروط: يُحدد التمويل لأجل أسعار الإقراض من خلال مزادات مجدولة، مما يضمن حصول كل من المقترضين والمقرضين على أسعار فائدة متوقعة على مدى فترة زمنية ثابتة، مما يُزيل الغموض المرتبط بأسعار الفائدة العائمة.

آلية المزاد المجدولة: تتكون عملية المزاد في التمويل لأجل من ثلاث مراحل: تاريخ الإعلان، ونافذة المزاد، وفترة الكشف. قبل أسبوع من بدء المزاد، تُعلن تفاصيل مثل أنواع الضمانات، وأصول القروض، وغيرها من معايير المزاد. خلال فترة المزاد، يُقدم كل من المقترضين والمقرضين عروض أسعار مشفرة باستخدام خوارزمية تجزئة لتمكين المزايدة المغلقة قبل تسوية الأسعار. في مرحلة الكشف، تُكشف جميع العروض على السلسلة، ويُحدد معدل المقاصة النهائي بواسطة خوارزمية على السلسلة. صُممت هذه الخوارزمية لإيجاد نقطة التوازن بين العرض والطلب، مما يُعظم إجمالي حجم القروض.

نموذج إعادة الشراء ثلاثي الأطراف: يجب على المقترضين تقديم ضمانات كافية قبل الاقتراض. يُدار هذا الضمان بواسطة عقود ذكية، ويبقى مُقيدًا طوال مدة القرض، مما يضمن بقاء المقترضين مسؤولين.









عملية الاقتراض: يُقدم المقترضون طلبات قروض مُحددين المبلغ المطلوب، والمدة، وأعلى سعر فائدة مقبول. يُقدم مُزودو السيولة عروضًا تتضمن المبلغ الذي يرغبون في إقراضه، والحد الأدنى لسعر الفائدة المقبول. في نهاية المزاد، يُحدد النظام سعر تسوية السوق، ويُطابق بين المقترضين والمُقرضين وفقًا لذلك. يجب على المقترضين تقديم ضمانات كافية، والتي تُدار بواسطة عقود ذكية. يجب سداد القروض في نهاية المدة، وإلا سيتم تصفية الضمان.

عملية الإقراض: يُودع المُقرضون الأموال، ويُحددون أدنى سعر فائدة مقبول لديهم. خلال المزاد، تُطابق أموالهم مع المقترضين المؤهلين. بمجرد مطابقة القرض بنجاح، يحصل المُقرض على كلٍ من أصل القرض والفائدة عند استحقاقه.

آلية التصفية: إذا لم يُسدد المقترض القرض عند استحقاقه، يُشرع العقد الذكي تلقائيًا في التصفية. يتم تصفية ضمانات المقترض لتعويض المُقرض عن أي خسائر. عملية التصفية شفافة وتُنفذ وفقًا لقواعد مُحددة مسبقًا.









تقدم Term Finance، من خلال نموذجها المبتكر للإقراض بسعر فائدة ثابت، تجربة تداول آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام، من خلال الاستفادة من نشر سلاسل متعددة، وتصميم معياري، ومحرك مقاصة فعال، وآليات عزل المخاطر. توفر هذه المنصة أداة مالية أكثر استقرارًا لقطاع التمويل اللامركزي.مع استمرار تطور سوق التمويل اللامركزي (DeFi)، تستعد Term Finance لتصبح واحدة من المنصات الرائدة في مجال الإقراض ذي الفائدة الثابتة، مقدمةً للمستخدمين خدمات اقتراض وإقراض موثوقة وفعالة.



