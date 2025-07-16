توكنTEN هي حل مشفر رائد من الطبقة الثانية (Layer 2) داخل منظومة إيثيريوم، تم تصميمه لإعادة تشكيل خصوصية البلوكتشين وقابليته للتوسع من خلال تشفير بمستوى الأجهزة. تمامًا كما غيّر بروتوكول HTTPS أمان WebتوكنTEN هي حل مشفر رائد من الطبقة الثانية (Layer 2) داخل منظومة إيثيريوم، تم تصميمه لإعادة تشكيل خصوصية البلوكتشين وقابليته للتوسع من خلال تشفير بمستوى الأجهزة. تمامًا كما غيّر بروتوكول HTTPS أمان Web
TEN: حل ثوري من الطبقة الثانية لخصوصية الإيثريوم وقابلية التوسع

7/16/2025
توكنTEN هي حل مشفر رائد من الطبقة الثانية (Layer 2) داخل منظومة إيثيريوم، تم تصميمه لإعادة تشكيل خصوصية البلوكتشين وقابليته للتوسع من خلال تشفير بمستوى الأجهزة. تمامًا كما غيّر بروتوكول HTTPS أمان Web 2.0، فإن TEN يبني البنية التحتية للجيل التالي من Web3 — حيث يوفر تشفيرًا شاملاً لبيانات المعاملات، وحالات العقود الذكية، وعمليات التنفيذ، مع الحفاظ على ضمانات الأمان الخاصة بشبكة إيثيريوم الرئيسية. تُعزز هذه الابتكارات سرعة المعاملات بأكثر من 10 أضعاف، وتُقلل رسوم الغاز بنسبة 90%، مما يُمهد الطريق لاعتماد واسع لتطبيقات Web3 اللامركزية (dApps).

1. ما هي الميزات الرئيسية لتوكن TEN؟


1.1 تشفير بمستوى الأجهزة: درع الخصوصية النهائي


توكنTEN يدمج تقنية "بيئة التنفيذ الموثوقة" (TEE) في بنيته، ليقدم تشفيرًا على مستوى الرقاقة يضمن:

1) معاملات مشفرة من البداية للنهاية: من البدء حتى تأكيد السلسلة، تظل البيانات مشفرة ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الأطراف المخولة.
2) تنفيذ خاص للعقود الذكية: يتم تنفيذ كود العقود وحالاتها داخل TEE، مما يمنع العقد من الاطلاع على المنطق التجاري أو المعلمات الحساسة.
3) مقاومة للكمّيات: يدمج خوارزميات تشفير متقدمة تحمي من التهديدات المستقبلية للحوسبة الكمّية.

1.2 قابلية التوسع من الطبقة الثانية: أداء مرتفع دون التضحية بالأمان


باعتباره بروتوكول Rollup لامركزي، يحقق TEN ملايين من المعاملات في الثانية (TPS) من خلال ابتكارات تقنية تشمل:

1) حماية من MEV: خوارزمية "الترتيب العادل" المملوكة تقلل من قيمة الاستخراج المعدني، وتضمن عدالة المعاملة.
2) عشوائية لا تعتمد على الثقة: تعتمد على VRF المستند إلى TEE لتوليد عشوائية غير قابلة للتلاعب مثالية لـ NFTs والألعاب والمزيد.
3) جسور فائقة السرعة: التحويلات عبر السلاسل بين إيثيريوم وTEN أسرع بـ 5 أضعاف من Rollups التقليدية.

1.3 تجربة مستخدم سلسة: توازن بين الخصوصية والراحة


1) تفاعل بمستوى Web2: يمكن للمستخدمين الوصول إلى dApps المشفرة دون تثبيت إضافات، مع حماية خصوصية شفافة على الواجهة الأمامية.
2) صديق للمطورين: متوافق بالكامل مع EVM ويدعم ترحيل العقود الذكية بـSolidity بنقرة واحدة، مما يقلل وقت البدء ومنحنى التعلم.

2. اقتصاد توكن TEN

يُعد TEN التوكن الأصلي للشبكة، ويُستخدم في الحوكمة، التخزين (Staking)، العمليات، والحوافز المبكرة:

1) حوكمة الشبكة: يمكن لحاملي التوكن التصويت على تحديثات البروتوكول وخريطة الطريق وتخصيص صندوق النظام البيئي.
2) حوافز التخزين: على المدققين تخزين توكنات TEN للحصول على حقوق إنتاج الكتل، ويتقاسمون رسوم المعاملات مع أصحاب التخزين.
3) وقود للنظام البيئي: جميع العمليات على السلسلة (كالمعاملات الخاصة والتحويلات عبر السلاسل) تستهلك توكن TEN كرسوم غاز.
4) تعدين السيولة: يحصل المستخدمون الأوائل على توكنات TEN عند توفير السيولة أو المشاركة في برامج Testnet.

3. لمحة عن الفريق


تم تطوير TEN على يد فريق عالمي متمرس في أمان البلوكتشين وعلم التشفير، ويجمع مواهب من مشاريع Web3 ومؤسسات تقنية كبرى:

اللجنة التقنية: يقودها مهندس سابق في R3 Corda، وتضم خبراء من خلفيات في TEE وإثباتات المعرفة الصفرية (ZK).
خبراء التشفير: بقيادة باحث من معهد التخنيون (Technion) في إسرائيل، يحمل عدة براءات اختراع دولية.
العمليات والنظام البيئي: الفريق عمل سابقًا في مشاريع مثل ConsenSys وAave، بخبرة في العلاقات مع المطورين والنمو التنظيمي.

4. التطلعات المستقبلية


4.1 خارطة الطريق التقنية


الربع الثالث 2024: إطلاق الشبكة الرئيسية مع zkBridge، للتشغيل البيني مع zkSync وStarkNet وشبكات zk الأخرى.
الربع الأول 2025: إطلاق قوالب بروتوكولات DeFi تحافظ على الخصوصية، تشمل الإقراض والتداول المشتق المجهول.
الربع الرابع 2025: طرح حلول عقد TEE للمؤسسات في قطاعات حساسة كالصحة وسلاسل الإمداد.

4.2 استراتيجية توسيع النظام البيئي


برنامج منح المطورين: صندوق تحفيزي بقيمة 100 مليون دولار لدعم تطوير dApps تركز على الخصوصية.
شراكات امتثال: التعاون مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة لاستكشاف معايير الخصوصية على السلسلة.
تحالف الأجهزة: شراكات مع Intel وAMD وغيرهم لتحسين تكامل TEE وتقليل عوائق تشغيل العقد.


