شبكة Tanssi: تحليل شامل لبروتوكول البنية التحتية لسلسلة التطبيقات الثورية وتوكن TANSSI

تطور قطاع تقنية البلوكتشين من بنية واحدة إلى نظام بيئي متعدد السلاسل، حيث تخدم سلاسل البلوكتشين المتخصصة تطبيقات محددة. شبكة Tanssi هي بروتوكول بنية تحتية

لسلسلة التطبيقات، يدعمه إطار عمل Polkadot للأمان المشترك. بفضل تقنية ContainerChain من Tanssi ، يمكن للمطورين نشر السلاسل بكفاءة وأمان أكبر، مما يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على نمو المستخدمين وتحسين التطبيقات. يحل هذا التطور قيود التوسع وارتفاع تكاليف المعاملات لسلاسل البلوكتشين متعددة الأغراض، مع توفير المرونة للمطورين لتخصيص بنيتها التحتية لتلبية احتياجات محددة.













بُنيت Tanssi ContainerChains على إطار عمل Substrate، المعروف ببنيته المعيارية التي تدعم التخصيص المتقدم. يتميز Substrate بتعدد استخداماته، كما يوفر مستوى عالٍ من التعلم. يُقلل Tanssi بشكل كبير من العوائق التقنية أمام نشر تقنية البلوكتشين من خلال توفير قوالب بمكونات أساسية مثبتة مسبقًا.





تشمل المزايا الأساسية لإطار عمل Substrate ما يلي:





بنية معيارية: يمكن للمطورين اختيار المكونات ذات الصلة بحالة استخدام محددة فقط للتكامل، مما يقلل التكرار ويحسّن الأداء. Substrate هو إطار عمل قوي لتطوير البرمجيات المعيارية لبناء سلاسل الكتل (blockchain) ضمن مجموعة Polkadot SDK، ويوفر مجموعة شاملة من الأدوات والمكتبات التي تُلخص وظائف سلسلة الكتل المعقدة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على تطوير ميزات مبتكرة.





مرونة وقت التشغيل: يدعم الإطار ترقيات وقت التشغيل بسلاسة دون الحاجة إلى عمليات التفرع الصلبة، مما يضمن التطور المستمر وتحسين سلاسل التطبيقات المُستخدمة. يمكن تحديث مكونات الشبكة، مثل نماذج الحوكمة، والآلات الافتراضية، أو انتقالات الحالة، بشكل مستقل، مما يسمح للشبكة بالحفاظ على قابليتها للتكيف دون قيود الإطار الجامد.





وراثة الأمان: يمكن لسلاسل التطبيقات المُستخدمة عبر Tanssi الاستفادة من نموذج الأمان المُثبت لنظام Substrate البيئي، مما يقلل من حاجة كل سلسلة إلى تشغيل مجموعات التحقق من الصحة بشكل مستقل.









من خلال بروتوكول ContainerChain، يدعم Tanssi إنشاء بيئة تشغيل Substrate كاملة مُغلّفة ضمن سلسلة فرعية موجودة. يتيح هذا النهج المبتكر تواجد سلاسل تطبيقات متعددة في خانة فرعية واحدة، مما يُقلل بشكل كبير من تكاليف النشر وتعقيده.





تتضمن ميزات بنية ContainerChain ما يلي:





كفاءة الموارد: تتشارك سلاسل تطبيقات متعددة البنية التحتية الأساسية مع الحفاظ على العزل المنطقي وقدرات التخصيص.

نشر مبسط: يمكن للمطورين التركيز على منطق التطبيق دون الحاجة إلى إدارة بنية تحتية معقدة لسلسلة الكتل، وشبكات التحقق، وآليات الإجماع.

نموذج أمان مشترك: تستفيد جميع سلاسل الحاويات من الأمان الجماعي للسلسلة الفرعية الرئيسية، وتمتد إلى ضمانات أمان سلسلة ترحيل بولكادوت.









يؤدي دمج Tanssi في نظام Polkadot البيئي إلى تحقيق العديد من المزايا الاستراتيجية:





التواصل عبر السلاسل: يدعم Tanssi التواصل المباشر مع السلاسل الأخرى ضمن منظومة بولكادوت، مما يُتيح توافقًا سلسًا ونقلًا للقيمة بين شبكات بلوكتشين المختلفة.

أمان مشترك: توفر آلية إجماع إثبات الحصة المُرشَّح (NPoS) لسلسلة بولكادوت التتابعية أمانًا قويًا لجميع السلاسل الفرعية المتصلة وسلاسل الحاويات الخاصة بها.

مسار الترقية: يوفر نظام مزاد السلاسل الفرعية وآلية تجديد الفترات الزمنية مسارًا واضحًا للنمو البيئي والاستدامة طويلة الأمد.













تدعم Tanssi الإطلاق السريع لشبكة تكافلية قائمة على أمان عالي المخاطر على مستوى الإيثريوم. بفضل بنيتها التحتية القوية، يمكن إكمال النشر في دقائق بدلاً من أشهر. ترجع هذه القدرة على النشر السريع إلى العديد من الابتكارات الرئيسية:





قوالب مُهيأة مسبقًا: يوفر مستودع Tanssi الرسمي قوالب سلسلة تطبيقات عملية لمساعدة المطورين على البدء بسرعة من مرحلة البناء إلى النشر. تتضمن القوالب مكونات أساسية لسلسلة الكتل، مثل آليات الإجماع، ومعالجة المعاملات، وأطر الحوكمة.





التكوين الآلي: تُؤتمت المنصة عملية الإعداد المعقدة في نشر سلسلة الكتل التقليدية، بما في ذلك تكوين العقد، وتهيئة الشبكة، وإعدادات معلمات الأمان.





مركز التكامل: عندما يصبح المشروع سلسلة حاويات Tanssi، يُمكنه الوصول إلى مجموعة من الأدوات وخدمات الموارد، بما في ذلك إنتاج الكتل، وتوافر البيانات، والمراسلة عبر السلاسل، والربط مع الشبكات الخارجية. كما يتضمن أدوات إدارة، وقوالب، ومكونات تكامل رئيسية، مثل المحافظ، والمفهرسات، ونقاط نهاية RPC، ومتصفحات الكتل.









تتميز منصة Tanssi بعملية نشر آلية بدون أذونات، مما يُبسط سير عمل المطورين دون الحاجة إلى بروتوكولات خارج السلسلة. تغطي هذه الأتمتة جوانب متعددة من عمليات سلسلة الكتل:





إنتاج الكتل: يضمن إنتاج الكتل الآلي استمرارية تشغيل الشبكة دون تدخل يدوي أو تنسيق معقد بين المُحققين.

توافر البيانات: تضمن حلول توافر البيانات المدمجة إمكانية الوصول إلى بيانات المعاملات والتحقق منها في الشبكة.

المراسلة عبر السلسلة: تُسهّل البروتوكولات الآلية التواصل بين سلاسل الكتل المختلفة داخل النظام البيئي، مما يدعم التطبيقات المعقدة متعددة السلاسل.









استنادًا إلى إطار عمل Substrate المُعتمد على لغة Rust، يتميز Tanssi بأداء ممتاز، وهو مُناسب تمامًا لتطبيقات blockchain المُتطلبة. تدعم الطبيعة المعيارية لـ Substrate سهولة تخصيص حاويات سلسلة التطبيقات، بما في ذلك:





وحدات التشغيل: يُمكن للمطورين إضافة وحدات التشغيل أو إزالتها أو تعديلها لتنفيذ وظائف مُحددة يتطلبها التطبيق.

آلية التوافق: مع مُشاركة أمان السلسلة الرئيسية، يُمكن لسلسلة تطبيق واحدة تطبيق قواعد توافق مُخصصة لفرز المعاملات الداخلية والتحقق منها.

النموذج الاقتصادي: يُمكن لكل سلسلة تطبيق تطبيق اقتصاد رموز مُستقل وهيكل رسوم مُحافظ عليه مع الحفاظ على التوافق مع النظام البيئي الأوسع.













يُعد قطاع الألعاب أحد أبرز فرص الاستخدام الواعدة للبنية التحتية لسلسلة تطبيقات Tanssi. وقد أكملت Ajuna نشر سلسلة التطبيقات على شبكة Dancebox التجريبية، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتجربة اللعب، مما يثبت أن المنصة مناسبة للإنتاجية العالية وزمن الوصول المنخفض وآليات اللعب المُخصصة.





يمكن لسلسلة تطبيقات الألعاب تحقيق ما يلي:

نظام أصول مُخصص للعناصر والعملات داخل اللعبة

آلية توافق مُخصصة مُحسّنة للألعاب الفورية

التكامل مع البنية التحتية للألعاب التقليدية وأنظمة الدفع

نقل الأصول بين الألعاب والتوافق بين العمليات









تستفيد تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل كبير من البنية التحتية المخصصة لسلسلة التطبيقات نظرًا لاحتياجاتها الخاصة من حيث إنتاجية المعاملات، وإمكانية التنبؤ بالرسوم، والامتثال للوائح التنظيمية. تُمكّن Tanssi مشاريع التمويل اللامركزي من:





تنفيذ هياكل رسوم مُخصصة وآليات حماية MEV

التكامل مع الأنظمة المالية التقليدية مع الحفاظ على اللامركزية

التحسين لأدوات مالية مُحددة ونماذج مخاطر

توفير تجربة مُحسّنة للمستخدم من خلال سرعة إنهاء المعاملات









نشرت شركة D.E.B.T. سلسلة التطبيقات على شبكة Tanssi التجريبية Dancebox، مما فتح آفاقًا جديدة لـ RWA، وأبرز إمكانية تطبيق المنصة في ترميز الأصول في العالم الحقيقي. تستفيد هذه الحالة من:





ميزات الامتثال التنظيمي لسلطات قضائية محددة

التكامل مع البنية التحتية المالية التقليدية

آليات حوكمة مخصصة لحوكمة الأصول

إمكانات مُحسّنة لإعداد تقارير الخصوصية والامتثال









تخطط سلسلة تطبيقات VWBL لتعزيز تشفير NFT، وقابلية التوسع، وتكامل المجتمع في منظومة Tanssi، مما يثبت ملاءمة المنصة لتطبيقات NFT والفنون الرقمية. يمكن لهذه المنصات الاستفادة من:





ميزات تشفير وخصوصية مُحسّنة للأصول الرقمية

آليات تخزين واسترجاع مُحسّنة لمحتوى الوسائط المتعددة

ميزات سوق مُخصصة وأنظمة توزيع حقوق الملكية

التوافق والتشغيل البيني بين المنصات













توكن $TANSSI هو التوكن الأصلي لـ Tanssi، وهو بروتوكول بنية تحتية بدون أذونات لإطلاق سلاسل تطبيقات لامركزية، يدعم الأمان المدعوم من إيثريوم، والطلب اللامركزي، وتوافر البيانات (DA)، والمراسلة عبر السلاسل. يُعد التوكن العمود الفقري الاقتصادي لنظام Tanssi البيئي بأكمله، حيث يدعم وظائف رئيسية متعددة لضمان أمان الشبكة وتشغيلها وحوكمتها.





الفوائد الرئيسية





التخزين والأمان: يُوزّع على جميع أصحاب الحصص الكبيرة (بما في ذلك المشغلون وأجهزة التسلسل) لضمان أمن Tanssi وسلاسل تطبيقاتها. تُوفّر آلية التخزين حوافز اقتصادية للمشاركين في الشبكة للحفاظ على سلوك نزيه والمساهمة في الأمن العام للنظام البيئي. يجب على المُصدّقين والمشغلين تخزين توكن TANSSI للمشاركة في إنتاج الكتل وتوافق الآراء على الشبكة، مما يربط المصالح الاقتصادية بشكل مباشر بنجاح الشبكة.









الدفع مقابل الخدمات: يعدّ توكن TANSSI ضرورية لنشر سلاسل التطبيقات، وإنتاج الكتل وإنهائها، والمراسلة عبر السلاسل. مع نمو النظام البيئي وزيادة عدد التطبيقات التي تنشر سلاسل تطبيقاتها، تُنشئ هذه الأداة طلبًا مستمرًا على التوكن. صُمّم هيكل الرسوم ليكون قابلاً للتنبؤ والتوسع، مما يسمح للمطورين بالتنبؤ بدقة بتكاليف التشغيل.









المشاركة في الحوكمة: يمكن لحاملي التوكن المشاركة في صنع القرار وتخصيصات الخزانة. يضمن نموذج الحوكمة الديمقراطي هذا تطور الشبكة بما يخدم مصالح أصحاب المصلحة مثل المطورين والمُصدّقين والمستخدمين النهائيين.









حوافز المشغلين والمصنفين: يقوم المشغلون والمصنفون بإيداع $TANSSI لكسب المكافآت والحصول على مقاعد في المجموعة النشطة، مما يمكنهم من إنتاج وإتمام الكتل لـ Tanssi وسلاسل التطبيقات المنشورة، مما يخلق بيئة تنافسية تحفز توفير الخدمات عالية الجودة وموثوقية الشبكة.









إجمالي العرض والتوزيع





صُممت حزمة TANSSI Genesis بقيمة مليار دولار لضمان اللامركزية، وتحفيز المشاركة والأمان، وتمويل نمو الشبكة على المدى الطويل. وتوازن استراتيجية التوزيع المُخططة بعناية هذه بين عدة أهداف:





اللامركزية: توزيع واسع للتوكن يمنع تركيز السيطرة على الشبكة

الحوافز: توفير مكافآت كافية لمشاركي الشبكة لتشجيع المشاركة الفعالة

تمويل النمو: تدعم الاحتياطيات الاستراتيجية التطوير طويل الأمد للنظام البيئي





تفاصيل التخصيص التفصيلية





يعكس تخصيص التوكن استراتيجية شاملة لتطوير النظام البيئي:





مبادرات المجتمع والنظام البيئي الأساسية (39.7%): دعم نمو المجتمع والنظام البيئي على المدى الطويل من خلال مبادرات مثل عمليات الإيردروب للمساهمين (بما في ذلك إطلاق الشبكة الرئيسية وعمليات الإيردروب لمكافآت LFL)، وحوافز السيولة، وصناعة السوق، والبحث والتطوير، والتعاون في المشاريع، والمنح، والبرامج القائمة على الفعاليات. تعكس نسبة التخصيص الكبيرة هذه التزام المشروع ببناء مجتمع مستدام وتوسيع النظام البيئي.





الداعمون الأوائل (24%): يُخصص للمستثمرين الأوائل الذين موّلوا التطوير المبكر، ويُوزّعون على جولتين بنفس جدول الإغلاق. يُدرك هذا التخصيص الدور الحاسم للمستثمرين الأوائل في دعم تطوير المشروع مع تطبيق خطط استحقاق مناسبة لمنع التلاعب بالسوق.





المساهمون الأساسيون (22%): يُخصص للمساهمين الأوائل والأساسيين في شبكة Tanssi، مما يضمن حصول الفرق والأفراد الذين يبنون البروتوكول على الحوافز المناسبة ومواءمتها مع النجاح على المدى الطويل.





احتياطي المؤسسة (10%): مخصص لتطوير البروتوكول على المدى الطويل، وتكاليف التشغيل، واستدامة النظام البيئي، وتديره المؤسسة لدعم النمو المستمر، وتوفير الاستقرار المالي، ودعم الاستثمارات الاستراتيجية في تطوير البروتوكول وتوسيع النظام البيئي.





البيع المجتمعي (2.3%): بيع عام للتوكن لمشاركي المجتمع قبل TGE، بسعر رمزي قدره 100 TANSSI للتوكن (5% من إجمالي العرض) وقيمة توزيع نهائية قدرها 45 مليون دولار (وهي نفس قيمة أحدث جولة تمويل خاصة من Moondance Labs، أحد المساهمين الرئيسيين في Tanssi).





المجتمع المبكر (2%): مخصص للمساهمين الأوائل في شبكة الاختبار المحفزة (Let's Forkin' Dance)، لمكافأة المشاركين الأوائل في الشبكة والمساعدة في تحفيز مشاركة المجتمع.









جدول الاستحقاق والإصدار





صُمم جدول إصدار التوكن بعناية لتحقيق التوازن بين احتياجات السيولة والاستقرار طويل الأجل:





برنامج المجتمع: يُتاح 30% عند TGE، ويُتاح الباقي شهريًا على مدار ثلاث سنوات، مما يضمن سيولة فورية لبرامج النظام البيئي مع توفير تمويل مستمر.





بيع المجتمع: يُتاح بالكامل بعد 40 يومًا من TGE، وتسمح فترة الإغلاق القصيرة باستقرار السعر الأولي مع توفير مسار سريع نسبيًا لاكتساب التوكن.





المجتمع المبكر: يُتاح 20% عند TGE، ويُتاح 80% المتبقية يوميًا على مدار 60 يومًا، ويكافئ جدول الاستحقاق السريع المُختبرين الأوائل وأعضاء المجتمع مع الحفاظ على بعض استقرار السوق.





احتياطي المؤسسة: يُتاح 30% عند TGE، ويُتاح 70% المتبقية شهريًا على مدار ثلاث سنوات، مما يوفر أموال تشغيلية فورية مع ضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل.





الداعمون الأوائل: فترة استحقاق مدتها عام واحد، ثم يتم تحرير 40%، ثم يتم تحرير 60% المتبقية شهريًا على مدار عام. تُوازن فترة الاستحقاق بين حوافز المستثمرين والنجاح طويل الأمد، ويمنع جدول التحرير اللاحق السوق من التدفق المفاجئ لعدد كبير من التوكن.





المساهمون الأساسيون: فترة استحقاق مدتها عام واحد، ثم يتم تحرير 30% منها، ثم يتم تحرير 70% المتبقية شهريًا على مدار عامين. تضمن فترة الاستحقاق الممتدة هذه التزامًا طويل الأمد لفريق التطوير الأساسي.









يُنشئ اقتصاد توكن TANSSI دورةً ذاتية التعزيز من نمو الشبكة وخلق القيمة:





استخدام الشبكة يُحفّز الطلب: مع نشر المزيد من سلاسل التطبيقات على Tanssi، يزداد الطلب على توكن TANSSI نظرًا لاحتياجات دفع الخدمات واحتياجات التخزين.





مكافآت التخزين تُشجّع المشاركة: يُحفّز حاملو التوكن على تخزينها لكسب المكافآت، وتقليل العرض المتداول، والمساهمة في أمن الشبكة.





المشاركة في الحوكمة: لحاملي التوكن رأي مباشر في تطوير البروتوكول وتخصيصات الخزانة، مما يضمن تطور الشبكة بما يخدم مصالح أصحاب المصلحة.





آلية الانكماش: تُخصّص إيرادات رسوم المعاملات لاحتياطي البروتوكول للأدوات العامة والتطوير، مما قد يُولّد ضغطًا انكماشيًا مع زيادة استخدام الشبكة.













تعمل Tanssi في سوق البنية التحتية لسلسلة التطبيقات المتنامي، متنافسةً مع العديد من الشركات الرائدة:





سلاسل بولكادوت الفرعية: على الرغم من أن Tanssi مبنية على بولكادوت، إلا أنها تحل مشكلة التعقيد والتكلفة في الحصول على فتحات سلاسل فرعية، مما يجعل نشر البلوكتشين أسهل.





مجموعة أدوات تطوير البرمجيات Cosmos: يوفر نظام Cosmos البيئي إمكانيات بلوكتشين مخصصة مماثلة، لكن تقنية ContainerChain من Tanssi تُمكّن من استخدام الموارد بكفاءة أكبر وتوفير أمان مشترك.





حلول Ethereum من الطبقة الثانية: على الرغم من أن حلول الطبقة الثانية تُحسّن قابلية التوسع، إلا أنها لا تتمتع بإمكانيات التخصيص الكاملة التي تدعمها سلاسل التطبيقات.





شبكات Avalanche الفرعية: يوفر نموذج الشبكة الفرعية من Avalanche وظائف مماثلة، لكن تكامل Tanssi مع نظام Polkadot البيئي يوفر توافقًا أفضل وأمانًا مشتركًا.









تشمل المزايا التنافسية لشركة Tanssi ما يلي:





سرعة النشر: مقارنةً بدورة تطوير سلسلة الكتل التقليدية، يمكن إكمال النشر في دقائق بدلاً من أشهر.

نموذج أمان مشترك: احصل على أمان على مستوى المؤسسة فورًا دون الحاجة إلى إنشاء شبكة تحقق مستقلة بنفسك.

كفاءة سلسلة الحاويات: يمكن لسلاسل التطبيقات المتعددة مشاركة تكاليف البنية التحتية مع الحفاظ على إمكانيات التخصيص.

متكامل بالكامل: وصول مدمج إلى البنية التحتية الأساسية لسلسلة الكتل، مثل المحافظ، والفهرسات، ونقاط نهاية RPC، والجسور عبر السلاسل.













تُركز خارطة طريق Tanssi على عدة مجالات رئيسية:





تحسين توافق آلات القيمة الافتراضية (EVM): تحسين تكامل آلات الإيثريوم الافتراضية لدعم مجموعة أوسع من التطبيقات وتبسيط نقل مشاريع الإيثريوم الحالية.

التوافق بين السلاسل: توسيع قدرات الربط لدعم المزيد من شبكات البلوك تشين خارج منظومة بولكادوت.

تحسين الأداء: مواصلة تحسين إنتاجية المعاملات، ووقت إتمامها، وكفاءة الموارد.

أدوات المطورين: تحسين أطر التطوير، وأدوات تصحيح الأخطاء، وبيئات الاختبار لخفض متطلبات نشر سلسلة التطبيقات بشكل أكبر.









تطوير الشراكات: بناء شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة رئيسية في قطاعات الألعاب، والتمويل اللامركزي، وتبني تقنية بلوكتشين للمؤسسات، لتعزيز التطبيقات العملية.

برنامج المنح: توفير آليات تمويل لدعم المشاريع المبتكرة القائمة على بنية Tanssi التحتية.

الموارد التعليمية: توفير وثائق شاملة، وبرامج تعليمية، ومحتوى تعليمي لتسريع تبني المطورين.

بناء المجتمع: إطلاق برامج لجذب وتنمية مجتمع المطورين والمستخدمين في منظومة Tanssi.





إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.