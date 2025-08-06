عودة SUSHI في يوليو: كيف استعاد بروتوكول DeFi المخضرم اهتمام السوق

في يوليو 2025، شهد سوق الكريبتو انتعاشًا في التقلبات والزخم. وسط مزيج من عوامل الاقتصاد الكلي والروايات الداخلية المتطورة، تشهد العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) المخضرمة، التي كانت مهمشة في السابق، عودة قوية، ولا سيما SushiSwap وعملتها الأصلية SUSHI . بعد أن طغى عليها Uniswap، أظهرت SushiSwap ارتفاعًا غير متوقع في قوتها هذا الشهر. في يوليو 2025، شهد SUSHI توكن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعره من حوالي 0.60 دولار في بداية الشهر إلى ذروة بلغت حوالي 1.09 دولار. كما شهد نشاط التداول زيادة ملحوظة، مما يشير إلى تجدد اهتمام السوق بهذا البروتوكول العريق.





















Arbitrum وAvalanche و توكن Sushi، وهو اسم التوكن الخاص بمنصة SushiSwap، هي منصة تداول لامركزي (DEX) مبنية على شبكة الإيثريوم وتعمل بآلية صانع السوق الآلي (AMM). وعلى عكس منصات التداول التقليدية المعتمدة على دفتر الأوامر، تتيح Sushi للمستخدمين توفير التوكنات في مجمّعات السيولة، حيث تقوم العقود الذكية بمطابقة الصفقات استنادًا إلى خوارزميات محددة مسبقًا، مما يتيح تبادل الأصول من نظير إلى نظير دون وسطاء. تدعم Sushi عدة شبكات بلوكتشين، من بينها Ethereum BNB Chain ، مما يوفر توافقًا قويًا متعدد السلاسل.





وبصفتها إحدى المشاركات المبكرة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، لعبت Sushi دورًا مهمًا في النظام البيئي. ورغم أنها فقدت بعضًا من زخمها تدريجيًا بسبب مشاكل داخلية في الحوكمة وبطء التحديثات التقنية، إلا أنه منذ النصف الثاني من عام 2024، بدأ فريق Sushi في إعادة هيكلة خارطة الطريق، وترقية المنتجات المعيارية، وتوسيع الشراكات في النظام البيئي، مما ساعد في إعادة تشكيل صورتها تدريجيًا كمنصة DeFi متعددة الأبعاد.









عملة SUSHI هو التوكن الأصلي لنظام SushiSwap، ويؤدي دورًا مزدوجًا: فهو يُستخدم كمكافأة للمستخدمين الذين يوفرون السيولة للبروتوكول، كما يعمل كتوكين حوكمة يتيح لحامليه المشاركة في تقديم المقترحات، والتصويت، واتخاذ قرارات تخصيص الموارد.





يمتلك SUSHI عرضًا محدودًا ويتم إصداره على مراحل بهدف تحقيق توازن بين فعالية الحوافز والحفاظ على القيمة على المدى الطويل. بالإضافة إلى التعدين عبر توفير السيولة، يمكن للمستخدمين تخزين SUSHI للحصول على مكافآت إضافية، مما يزيد من معدل حجز التوكنات ويعزز تماسك النظام البيئي.









منصة SushiSwap هي منصة تداول عملات رقمية لامركزية على شبكة إيثريوم، تستخدم نموذج AMM. من خلال العقود الذكية، يمكن للمستخدمين تداول أصول رقمية متنوعة دون الحاجة إلى وسطاء مركزيين. يمكن للمستخدمين إيداع أصولهم الرقمية في مجمعات سيولة، والتي تُستخدم بدورها لتسهيل التداول على المنصة بأسعار السوق اللحظية. كما يحصل مزودو السيولة على توكنات SUSHI كحوافز إضافية من خلال تعدين السيولة.









تستمر SushiSwap في جذب المستثمرين بفضل عدة مزايا رئيسية:





1) أزواج تداول متنوعة: تدعم العشرات من أزواج التوكن، بما في ذلك الأصول الرئيسية وطويلة الذيل، مما يوفر خيارات تداول مرنة.





2) نظام DeFi بيئي معياري: تتجاوز Sushi كونها مجرد منصة تداول لامركزي (DEX)، إذ تقدم أيضًا خدمات الإقراض، إدارة الأصول، منصات إطلاق التوكنات، أسواق NFT، وغيرها، لتلبية احتياجات مالية متنوعة.





3) واجهة سهلة الاستخدام: تعتمد Sushi تصميمًا بديهيًا يسهل على المستخدمين الجدد والمتمرسين التعامل معه.





4) آليات مكافآت محفزة: من خلال التعدين عبر توفير السيولة، والرهن، وحوافز الحوكمة، توفر Sushi فرص دخل مستمر للمشاركين على المدى الطويل.





5) مجتمع عالمي نشط: تتمتع Sushi بمجتمع عالمي مفتوح وفعّال يتميز بحوكمة شفافة، حيث يمكن لحاملي التوكنات تقديم المقترحات والتصويت عليها، مما يعزز روح التماسك وثقافة اللامركزية.













في بداية شهر يوليو، أطلقت SushiSwap برنامج مكافآت Katana بالتعاون مع KatanaDEX. ضمن هذه المبادرة، بدأت بعض مجمّعات السيولة المختارة بتوفير عوائد مزدوجة من خلال توزيع كلٍ من توكنات SUSHI وKAT. ويجري خلال الحملة توزيع ما يصل إلى 400 مليون من توكن KAT. لا يوفر هذا البرنامج عوائد إضافية لحاملي SUSHI فحسب، بل يسهم أيضًا في تنويع نظام SushiSwap البيئي عبر إدخال توكن KAT.









شهد سوق العملات الرقمية انتعاشًا واسعًا في شهر يوليو، حيث تجاوز سعر BTC حاجز 120,000 دولار ، واخترق ETH مستوى 3,800 دولار ، مما عزز أداء قطاع التبادلات اللامركزية (DEX) بشكل عام. وباعتباره أصلًا قديمًا يتمتع بسردية واضحة وعرض متداول معتدل، استفاد SUSHI من حالة الـFOMO المتجددة في السوق.













منذ عام 2024، قامت Sushi بتسريع توسّعها عبر شبكات متعددة، حيث أصبحت تدعم عددًا كبيرًا من سلاسل البلوكشين الرائدة والناشئة، مما عزز بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى البروتوكول وقابلية تراكب الأصول (composability). في الوقت نفسه، شهد منتجها لتبادل الأصول عبر الشبكات، SushiXSwap، نموًا مستمرًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا، مما يبرهن على بروز Sushi كمركز سيولة متعدد الشبكات في عصر الطبقة الثانية (Layer 2s) وDeFi الوحدوي (modular DeFi).









ارتفاع Sushi الأخير ليس عشوائيًا، بل يُعَدّ انعكاسًا لاستراتيجية متعددة الأبعاد: من الترقيات المعمارية، والابتكار المستمر في المنتجات، إلى تعافي المؤشرات على السلسلة، وتعزيز التوافق المجتمعي—جميعها تُغذي حالة من التفاؤل المتجدد في السوق. ومع هيمنة مفاهيم الطبقات الثانية (Layer-2s)، والوحدوية (modularity)، والتشغيل البيني عبر السلاسل (cross-chain interoperability) على المشهد، فإن Sushi تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها للتحول من صانع سوق آلي تقليدي (AMM) إلى بنية تحتية شاملة للتمويل اللامركزي من الجيل التالي.





ورغم الارتفاع المذهل الذي سجله SUSHI في يوليو، إلا أن قصة عودته لم تنتهِ بعد. فالقيمة طويلة الأجل لن تحددها موجة واحدة من الصعود، بل قدرة المشروع على الوفاء برؤيته التقنية والتزاماته البيئية في الفصول القادمة. وإذا واصلت Sushi تنفيذ استراتيجيتها في DeFi الوحدوي بحوكمة شفافة ومرونة تقنية، فقد تستعيد مكانتها الرائدة في مشهد DeFi، وتُصبح نموذجًا لإحياء المشاريع المخضرمة. وبالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على القيمة طويلة الأجل، فإن هذه القصة ما تزال في بدايتها.









إخلاء مسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



