تغيرات في مشهد العملات المستقرة: ارتفاع USDC وظهور USDe كمتنافس جديد

في السنوات الأخيرة، ومع التطور السريع لتقنية البلوكشين والتمويل اللامركزي (DeFi)، أصبحت العملات المستقرة جزءًا ذا أهمية متزايدة في النظام المالي العالمي. وفقًا لتقرير حالة العملات المستقرة لعام 2025 الذي أصدرته كل من Dune وArtemis، شهد سوق العملات المستقرة نموًا غير مسبوق خلال العام الماضي، مع تحولات كبيرة في هيكل السوق. على وجه الخصوص، فإن زيادة حصة USDC في السوق بشكل مزدوج والصعود السريع لـ USDe يشيران إلى تحول نحو مزيد من التنوع داخل نظام العملات المستقرة.













اعتبارًا من فبراير 2025، وصل سوق العملات المستقرة إلى قيمة سوقية تبلغ 214 مليار دولار، مع حجم معاملات سنوي قدره 35 تريليون دولار. يواصل كل من USDC USDT الهيمنة، ولكن USDC تميزت، حيث تضاعفت قيمتها السوقية لتصل إلى 56 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أسرع العملات المستقرة نموًا في السوق.





وقد تم دفع نمو USDC بشكل كبير من خلال التوافق التنظيمي، خاصة ضمن الأطر مثل MiCA في الاتحاد الأوروبي وDIFC في الإمارات. كما ساهم انضمام شركاء كبار مثل Stripe وMoneyGram في توسيع استخدامها عالميًا، خاصة في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود.





يعكس هذا الزخم تفضيل المؤسسات للعملات المستقرة المتوافقة مع اللوائح، ومع وضوح التنظيمات العالمية للعملات المشفرة، أصبحت شفافية USDC وموقفها التنظيمي يجعلانها خيارًا رئيسيًا للمستخدمين المؤسسيين.









على عكس نجاح USDC المدفوع بالامتثال، أظهرت USDe ، وهي عملة مستقرة لامركزية جديدة، أيضًا زخم نمو قوي في السوق. تم إطلاقها من قبل Ethena Labs ، وارتفعت القيمة السوقية لـ USDe من 146 مليون دولار إلى 6.2 مليار دولار منذ إطلاقها، مما جعلها ثالث أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية.





يُعزى نمو USDe بشكل رئيسي إلى نموذجها الفريد المدعوم بالعائد وآلية التحوط المحايدة، مما يسمح لها بالحفاظ على قيمة مستقرة نسبيًا دون الاعتماد على النظام المالي التقليدي.





مدفوعة بنمو نظام التمويل اللامركزي (DeFi)، يواصل تأثير USDe في الارتفاع. على عكس العملات المستقرة المركزية، تضع USDe تركيزًا أكبر على اللامركزية والآليات المبتكرة، مما يجعلها جذابة بشكل خاص لمستخدمي DeFi. ومع استمرار نضوج وتوسع سوق DeFi، فإن USDe في وضع جيد لتعزيز وجودها في سوق العملات المستقرة.









على الرغم من أن USDT لا يزال أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، حيث تصل إلى 146 مليار دولار، إلا أن تراجع حصتها السوقية أصبح أمرًا واضحًا بشكل متزايد.





تباطأ نمو USDT جزئيًا بسبب انخفاض التبني بين المستخدمين المؤسسيين، حيث يميل المزيد من الأفراد والمؤسسات نحو خيارات أكثر امتثالًا مثل USDC، أو يحولون تركيزهم إلى العملات المستقرة اللامركزية.





كما تغيرت استراتيجية USDT أيضًا، حيث تبتعد تدريجيًا عن السوق المؤسسي وتركز أكثر على التحويلات الشخصية المدفوعة P2P والمدفوعات العالمية. وعلى الرغم من أن USDT لا يزال مستخدمًا على نطاق واسع في الأسواق الناشئة، خاصة في التحويلات عبر الحدود والمدفوعات ذات القيمة الصغيرة، فإن حصتها في قطاع التمويل المؤسسي أصبحت تحت ضغط. يبرز هذا التحول التوسع المتزايد والتنافس المتصاعد داخل سوق العملات المستقرة.









يعكس تطور سوق العملات المستقرة ليس فقط المنافسة بين العملات المستقرة المركزية واللامركزية، ولكن أيضًا تفاعلًا أوسع بين الابتكار المالي والامتثال التنظيمي.

تتمتع العملات المستقرة المركزية التقليدية مثل USDC، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظام المالي التقليدي، بميزات واضحة في مجالات مثل الامتثال التنظيمي والمدفوعات عبر الحدود. في حين أظهرت العملات المستقرة اللامركزية مثل USDS وUSDe إمكانات قوية داخل نظام DeFi، حيث جذبوا قاعدة مستخدمين متزايدة من خلال الآليات المبتكرة والهياكل اللامركزية.





وراء هذه المنافسة يكمن التكامل العميق بين تقنية البلوكشين والأسواق المالية التقليدية.





مع استمرار نمو التمويل اللامركزي (DeFi)، من المتوقع أن تزداد حصة العملات المستقرة اللامركزية في السوق. في الوقت نفسه، فإن التحديات المتعلقة بالامتثال والتنظيم تدفع العملات المستقرة المركزية للتكيف والابتكار باستمرار لتلبية متطلبات المشهد التنظيمي العالمي المتغير.









أصبحت العملات المستقرة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الأساسية لسوق العملات الرقمية وتلعب دورًا متزايد الأهمية في دفع الابتكار ضمن المالية التقليدية. يحمل الخبراء في الصناعة وجهة نظر متفائلة بشأن مستقبلها، مؤمنين أن العملات المستقرة لا تعزز حلول الدفع عبر الحدود فحسب، بل تفتح أيضًا فرصًا أوسع للأسواق المالية العالمية.





قال روب هاديك، الشريك في دراجونفلاي: "العملات المستقرة هي شريان الحياة لسوق العملات الرقمية وموصل فائق للنظام المالي. إنها تفتح فرصًا جديدة للأسواق العالمية، خاصة في مجالات الابتكار التي لم تصل إليها المالية التقليدية بعد."





أكد نوداوست، رئيس المنتج في بيز، على المزايا الواضحة للعملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود، قائلاً: "نأمل أن يدعم بيز المزيد من العملات المستقرة المرتبطة بالعملات المحلية، مما يتيح للمستخدمين حول العالم إجراء المعاملات على السلسلة باستخدام العملات التي يعرفونها، وبالتالي دفع التبني الأوسع لتكنولوجيا البلوك تشين."





بالإضافة إلى ذلك، قال كونور رايدر، رئيس قسم الأبحاث في إثينا لابز: "يجب أن تكون العملات المستقرة الجديدة أكثر قوة في مواجهة تقلبات السوق. تكمن الميزة الأساسية لـ USDe في آلية الاستقرار المدعومة بالعوائد، مما يضمن للمستخدمين الوصول إلى بديل موثوق للدولار."





من جانبه، قال أندرو هونغ، مؤسس ومحلل البيانات في هيرد: "المفتاح يكمن في البنية التحتية: سيولة العملات المستقرة تعتمد على جودة البنية التحتية الأساسية: التكلفة المنخفضة، التنفيذ السريع، والطلب الحقيقي. في الشبكات العامة مثل سولانا، جعلت الحاجة إلى أزواج تداول العملات الميمية السائلة والتسوية الفورية العملات المستقرة مكونًا أساسيًا."





تتوسع أيضًا اعتماد العملات المستقرة عبر سلاسل البلوك تشين. وفقًا لسام الفارّة، المتحدث باسم مجتمع TRON DAO: "أصبحت TRON السلسلة الرائدة في معاملات العملات المستقرة، مع أحجام يومية في المليارات. إن اعتماد USDT على TRON يدفع النشاط الاقتصادي عالميًا، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث يُستخدم بشكل متزايد للمدفوعات والتوفير."





مع تزايد الدعم من سلاسل مثل سولانا وTRON، من المتوقع أن تشهد العملات المستقرة مزيدًا من السيولة وكفاءة التداول، مما يضعها كجسر حيوي بين DeFi والمالية التقليدية.









يشهد مشهد العملات المستقرة تحولًا كبيرًا. من مضاعفة USDC لحصتها السوقية، إلى الارتفاع السريع لـ USDe، والتحول الاستراتيجي المستمر لـ USDT، فإن تطور العملات المستقرة يعيد تشكيل النظام المالي العالمي. بشكل عام، فإن الاتجاه نحو التنوع واضح: سواء كانت مركزية أو لامركزية، من المقرر أن تلعب العملات المستقرة أدوارًا متزايدة الأهمية في مستقبل المالية العالمية.





مع استمرار الابتكار وتحسين وضوح التنظيمات، ستظل العملات المستقرة أدوات مالية فعّالة وآمنة ومتوافقة، تدفع التقدم في المدفوعات عبر الحدود، وإدارة الأصول، وأكثر. على المدى الطويل، ستشكل العملات المستقرة جسرًا حيويًا بين النظام البيئي للعملات الرقمية والمالية التقليدية، مما يساعد على تسريع النمو الاقتصادي العالمي.





