《مسودة قانون STABLE لعام 20255》: وضع الأساس لتنظيم العملات المستقرة للدفع في الولايات المتحدة

مع التطور السريع للأصول الرقمية، أصبحت أهمية العملات المستقرة في النظام المالي بارزة بشكل متزايد. باعتبارها أصلًا رقميًا يعتمد على العملة الورقية، لعبت العملات المستقرة دورًا متزايد الأهمية في المدفوعات عبر الحدود وتحويلات العملات والابتكار المالي. ومع ذلك، مع التوسع السريع لسوق العملات المستقرة، ظهرت أيضًا مشاكل مثل الافتقار إلى الشفافية والرقابة المتأخرة. لذلك، اقترح برايان ستيل، رئيس اللجنة الفرعية للأصول الرقمية في مجلس النواب الأمريكي، وفرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية، مشروع " قانون STABL المالي لعام 2025 " في مارس 2025، والذي يمكن تسميته أيضًا "قانون شفافية العملات المستقرة والمساءلة لتعزيز اقتصاد دفتر الأستاذ لعام 2025". يهدف مشروع القانون إلى توفير إطار قانوني واضح لإصدار وتداول وتنظيم عملات الدفع المستقرة في الولايات المتحدة. ستساعد هذه المقالة القراء على فهم أهمية وأهداف وتأثير هذا القانون المحتمل على السوق بشكل كامل من خلال تفسير المحتوى الأساسي لمشروع القانون بالتفصيل.













الهدف الأساسي "لقانون STABLE لعام 2025" هو ضمان الشفافية والمساءلة في سوق العملات المستقرة للدفع في الولايات المتحدة ومنع الأنشطة المالية غير القانونية (مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما إلى ذلك). ويهدف مشروع القانون، من خلال إنشاء إطار تنظيمي صارم، إلى ضمان الاستقرار المالي وحماية مصالح المستهلكين وتعزيز الاستخدام المتوافق للأصول الرقمية في الاقتصاد. وفي سياق الاعتماد الكبير الحالي للنظام المالي على التكنولوجيا، يسعى مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني لعملات الدفع المستقرة وتوحيد السوق، مما يضع الأساس للتنمية المستقرة للاقتصاد الرقمي العالمي.









يوضح مشروع القانون تعريف عملات الدفع المستقرة، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم إطارها التنظيمي. وبموجب مشروع القانون، تشير عملة الدفع المستقرة إلى أصل رقمي مصمم لاستخدامه في الدفع أو التسوية، وقيمته مرتبطة عادة بعملة فيات، مثل الدولار الأمريكي. لا تقتصر استخدامات العملات المستقرة للدفع على كونها وسيلة للدفع فحسب، بل تشمل أيضًا العملات المستقرة التي يمكن استبدالها أو استردادها أو إعادة شرائها بنسبة ثابتة. على عكس الأوراق المالية، تُستخدم عملات الدفع المستقرة في المقام الأول كأدوات تداول وليس أدوات استثمار. لذلك، لا يندرج هذا النوع من العملات المستقرة ضمن فئة الأوراق المالية ولا يمتلك سمات الاستثمار التي تتمتع بها الأوراق المالية.













يضع "قانون STABLE لعام 2025" معايير امتثال صارمة لإصدار عملات الدفع المستقرة. وفقًا لمشروع القانون، لا يمكن إلا للمؤسسات المرخصة من قبل الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية إصدار الخدمات، مما يضمن أن عملات الدفع المستقرة في السوق تتمتع بدعم أصول كافٍ وتلبي متطلبات الشفافية. على وجه التحديد، تشمل الجهات المصدرة المؤهلة الشركات التابعة لمؤسسات الإيداع المؤمنة المعتمدة، والجهات المصدرة لعملات الدفع المستقرة غير المصرفية المعتمدة على المستوى الفيدرالي، والجهات المصدرة لعملات الدفع المستقرة المعتمدة على مستوى الولاية.









متطلبات الاحتياطي: وفقًا لمشروع القانون، يجب دعم كل وحدة من العملة المستقرة بمبلغ معادل من النقد أو الأصول المالية عالية السيولة (مثل سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، والودائع المصرفية، وما إلى ذلك). وهذا يعني أن مصدري عملات الدفع المستقرة يجب أن يحتفظوا بأصول احتياطية كافية لضمان دعم كل عملة مستقرة بنسبة 1:1.

متطلبات الشفافية: يتطلب مشروع القانون من مصدري العملات المستقرة نشر تقارير الاحتياطي بانتظام والخضوع لعمليات تدقيق مستقلة. وعلى وجه التحديد، يتعين على الجهات المصدرة نشر تقارير شهرية عن تكوين الاحتياطيات، والتي يتم فحصها من قبل شركة محاسبة مستقلة مسجلة. ويجب أيضًا أن يوقع على التقرير الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة لضمان دقة وشفافية المعلومات.

آلية الاسترداد: يجب على المصدر أيضًا الكشف عن إجراء الاسترداد للعملة المستقرة وتوفيره. وهذا يعني أن حاملي العملات المستقرة قادرون على استبدال عملاتهم المستقرة بالعملة الورقية بناءً على نسبة صرف ثابتة، وبالتالي ضمان سيولة السوق والثقة بين المشاركين.













ينص قانون "STABLE لعام 2025" على مسؤوليات واضحة للجهات التنظيمية لعملات الدفع المستقرة. وتشمل الجهات التنظيمية الرئيسية مكتب مراقب العملة (OCC)، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC). خاصة:





المؤسسات الإيداعية المحمية والشركات التابعة لها: التي ينظمها النظام المصرفي الفيدرالي.

اتحادات الائتمان والشركات التابعة لها: تخضع لتنظيم إدارة اتحادات الائتمان الوطنية (NCUA).

جهات إصدار العملات المستقرة غير المصرفية: منظمة من قبل مكتب مراقب العملة (OCC).





ينص "قانون STABLE لعام 2025" أيضًا على المتطلبات التنظيمية للعملات المستقرة الممولة من الخارج في السوق الأمريكية. يجب أن تفي العملات المستقرة الصادرة في الخارج بالمعايير التنظيمية الأمريكية، ويجب أن يخضع المصدرون للمراجعة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية والتأكد من أن عملياتهم تتوافق مع المتطلبات القانونية الأمريكية. وعلى وجه الخصوص، سيتعين على مصدري العملات المستقرة الأجنبية الموافقة على التقارير والمراجعة المنتظمة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية. لتعزيز التعاون الدولي، ستنشر وزارة الخزانة الأمريكية قائمة بمصدري العملات المستقرة الأجنبية المؤهلة للدفع عند الضرورة.









العقوبات المدنية: أي كيان يصدر عملة مستقرة للدفع دون ترخيص سيواجه غرامات تصل إلى 100 ألف دولار يوميًا. وبالإضافة إلى ذلك، إذا فشل المصدرون في الامتثال لمتطلبات القانون، فسوف يتعرضون لعقوبات مدنية عالية.

العقوبات الجنائية: ينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار على تقديم تقرير احتياطي كاذب.

إجراءات إنفاذ التنظيم: إذا انتهك أحد المصدرين أحكام القانون، يجوز للجهات التنظيمية الفيدرالية اتخاذ إجراءات إنفاذ، بما في ذلك تعليق أو إلغاء مؤهلات الإصدار.









لا ينص "قانون STABLE لعام 2025" على أحكام شاملة للإشراف على عملات الدفع المستقرة فحسب، بل يوضح أيضًا عددًا من المتطلبات التكميلية. أولاً، يضمن مشروع القانون أن عملات الدفع المستقرة لا تعتبر أوراقًا مالية، وبالتالي تجنب تطبيق قوانين الأوراق المالية المعقدة. ثانياً، يؤكد مشروع القانون على قابلية التشغيل المتبادل لعملات الدفع المستقرة ويطلب من الوكالات الفيدرالية تعزيز تطوير المعايير الفنية لضمان التوافق بين المنصات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على فترة انتقالية للرقابة ويوضح آلية فرض العقوبات على الانتهاكات، بما في ذلك العقوبات المدنية والجنائية. وتساهم هذه اللوائح في تحسين الإطار القانوني لسوق العملات الرقمية بشكل أكبر وضمان تطورها المستقر والمتوافق.





في الوقت نفسه، ومن أجل منح السوق الوقت الكافي للتكيف مع اللوائح الجديدة، يوفر "قانون STABLE لعام 2025" فترة انتقالية لمصدري العملات المستقرة غير الملتزمين بالقواعد والجهات المسؤولة عن حفظها. وبموجب مشروع القانون، سيتم البدء في إجراءات الامتثال لأعمال الإصدار خلال 12 شهرًا من تاريخ سريان مشروع القانون، في حين ستدخل متطلبات الامتثال لمؤسسات الحفظ ذات الصلة حيز التنفيذ بعد عامين. علاوة على ذلك، سيدخل مشروع القانون الخاص بـ "حظر العملات المستقرة المضمونة ذاتيًا" حيز التنفيذ فورًا وسيستمر تنفيذه خلال العامين المقبلين.









يضع قانون "STABLE لعام 2025" إطارًا قانونيًا واضحًا وصارمًا لتنظيم عملات الدفع المستقرة في الولايات المتحدة، بهدف ضمان استقرار السوق وحماية المستهلك من خلال تعزيز متطلبات الشفافية والامتثال. ومع تقدم مشروع القانون، من المتوقع أن يوفر قواعد أكثر وضوحًا وحلول تنظيمية تشغيلية أكثر لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة. ولن يساعد هذا في تعزيز ثقة المستهلكين فحسب، بل قد يعزز أيضًا استقرار وتطور الاقتصاد الرقمي العالمي. مع المراجعة الرسمية لمشروع القانون وإصدار تفاصيل التنفيذ المستقبلية، فإن تنظيم عملات الدفع المستقرة سيدخل حقبة جديدة.





