بروتوكول Sign: إعادة تشكيل الثقة، وربط Web3 بالعالم الحقيقي

يهدف بروتوكول Sign، كأول بروتوكول تصديق قابل للتحقق لنظام السلسلة بأكمله، إلى حل المشكلة الجوهرية المتمثلة في نقص مصداقية المعلومات على السلسلة وصلاحيتها القانونية. من خلال دمج تقنية التخزين اللامركزي وبيانات الاعتماد القابلة للتحقق (VC)، يُنشئ بروتوكول Sign بنية تحتية شاملة للتصديق الموثوق به لسيناريوهات مثل عمليات تدقيق بروتوكول DeFi، وتصويت حوكمة DAO، وإعلانات حقوق الطبع والنشر الخاصة بالتوكن غير القابلة للاستبدال (NFT).





وبناءً على ذلك، يوفر بروتوكول Sign من خلال Sign طبقة عالمية للتحقق من البيانات تدعم العديد من منتجات النظام البيئي مثل EthSign وTokenTable وSignPass، مما يُسهم تدريجيًا في بناء نظام بيئي للثقة يربط Web3 بالعالم الحقيقي.









تُشكل مصداقية المعلومات وقابليتها للتحقق أساس الثقة. ومع ذلك، تعاني أساليب التحقق المركزية التقليدية من عدم الكفاءة والتكاليف المرتفعة ومخاطر الثقة. يُقدّم بروتوكول Sign بروتوكول تصديق لامركزيًا يستفيد من شفافية تقنية بلوكتشين وثباتها، مُقدّمًا حلاً جديدًا يُتيح للمستخدمين إثبات المعلومات والتحقق منها على السلسلة، مما يُسهم في بناء عالم رقمي أكثر موثوقية.









2.1 EthSign: يُعد EthSign تطبيقًا من بروتوكول Sign في مجال الاتفاقيات الإلكترونية. يتخطى هذا التطبيق قيود منصات التوقيع الإلكتروني التقليدية من خلال تمكين التخزين اللامركزي وتشفير المستندات، وتوفير خدمات تحقق عالمية مجانية. مقارنةً بالمنصات التقليدية مثل DocuSign وAdobe Sign، يجذب EthSign العديد من المستخدمين بفضل نموذجه الذي لا يتطلب اشتراكًا، والتخلص من البريد العشوائي، وتخزين المستندات المُشفّر بشكل دائم.





2.2 TokenTable: يُعد TokenTable أداة إدارة دورة حياة كاملة، مُصممة خصيصًا لتوزيع الرموز. يُقدّم حلاً موحدًا يشمل كل شيء، بدءًا من وضع قواعد الإغلاق وتخصيص فترات الاستحقاق، وصولًا إلى التنفيذ التلقائي لعقوبات التخلف عن السداد.





2.3 SignPass: يُركّز SignPass على بناء نظام جديد للتحقق من الهوية. من خلال دمج تقنيات تعزيز الخصوصية، مثل إثباتات المعرفة الصفرية، يُقلل SignPass من الكشف عن معلومات المستخدمين الحساسة. كما يدعم التكوين المعياري لتلبية المتطلبات التنظيمية في مختلف البلدان والمناطق، موفرًا حلاً لإدارة الهوية مُخصصًا للغاية.









3.1 الثقة القابلة للبرمجة: من خلال الاستفادة من تقنيات مثل العقود الذكية، تصبح آلية الثقة قابلة للبرمجة. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تخصيص قواعد وشروط الثقة وفقًا لاحتياجاتهم، مما يضمن موثوقية وأمان المعاملات.





3.2 التخزين اللامركزي: على عكس التخزين المركزي التقليدي، يستخدم هذا النهج التخزين اللامركزي. تُوزع معلومات اعتماد المستخدمين عبر عُقد متعددة، بحيث لا يمكن لأي عُقدة التحكم في البيانات أو تعديلها، مما يُعزز أمانها وموثوقيتها بشكل كبير.





3.3 قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل: يمكن للمنصة التفاعل والتواصل مع شبكات بلوكتشين متعددة. هذا يسمح للمستخدمين باستخدام معلومات اعتمادهم عبر سلاسل بلوكتشين مختلفة، مما يُتيح التحقق من الهوية عبر السلاسل وإدارة بيانات الاعتماد.









ضمن بروتوكول Sign، لا يُستخدم توكن SIGN لدفع رسوم الخدمات فحسب، بل يُعدّ أيضًا عنصرًا أساسيًا في النظام البيئي متعدد الوظائف. يجب على المستخدمين استخدامه لتغطية الرسوم المتعلقة بالخدمات، وبصفته توكن للحوكمة، يُمكن لحامليه المشاركة في قرارات حوكمة المشروع لدفع تطويره بشكل مشترك.





5. كيفية شراء SIGN على منصة MEXC

