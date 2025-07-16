المسار المالي لروسيا: من رفض العملات المشفرة إلى تبنيها

في الآونة الأخيرة، أصبح موقف روسيا تجاه تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة أكثر وضوحًا.





وفقًا لموقع CoinDesk، تستعد روسيا لتجربة معاملات العملات المشفرة ومدفوعات التوكن الرقمية عبر الحدود. تشير المصادر إلى أن روسيا ستستخدم نظام بطاقة الدفع الوطنية (NPCS) لتسهيل التبادلات بين الروبل والعملات المشفرة. يدير نظام NPCS، الذي أنشأه البنك المركزي الروسي في عام 2014، المدفوعات بين البنوك المحلية ويدير بطاقة الدفع Mir.





وإذا نجحت هذه المبادرة التجريبية، فقد تتجاوز القنوات المالية التقليدية، وتعزز تحرير تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتصبح قوة رئيسية في التبني العالمي للعملات المشفرة.





ويمثل هذا إنجازا استراتيجيا بالنسبة لروسيا في التعامل مع المشهد المعقد للعقوبات الدولية.









في الماضي، كانت الحكومة الروسية والبنك المركزي حذرين أو حتى معادين للعملات المشفرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاوف بشأن مخاطرها واستخدامها في أنشطة غير قانونية.





لكن في 24 فبراير 2022، اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد العقوبات الدولية وفرض قيود صارمة على القنوات المالية التقليدية لروسيا. ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل أستراليا وكندا واليابان أكثر من 16500 عقوبة على روسيا منذ اندلاع الصراع.





وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في عام 2022 -2.1%، وفي عام 2023 بلغ 3.6%. وبالمقارنة، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا قبل الحرب في عام 2021 4.7%.





ويبين هذا أنه عندما فرضت العقوبات المالية الغربية، انهارت البنية التحتية المالية التقليدية لروسيا، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي.





وفي مواجهة هذا الوضع، كان لزاماً على روسيا أن تعيد تقييم قيمة وإمكانيات العملات المشفرة. وتحت الضغوط الاقتصادية والتحديات التي فرضها النظام المالي الدولي، أصبحت العملات المشفرة بمثابة "خطة بديلة". وبدأ استخدام العملات المستقرة مثل USDT في تسويات التجارة الدولية، واستكشفت روسيا إمكانية استخدام العملات المشفرة كأداة مالية بديلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الوطني واستمرار التنمية.









على النقيض من العديد من البلدان الأخرى، منذ أن وضعت روسيا العملات المشفرة كـ "خطة ب" في نظامها الاقتصادي، أعربت المؤسسات الرسمية بنشاط عن آرائها وخططها فيما يتعلق بقطاع العملات المشفرة، ودفعت في نهاية المطاف نحو تطوير وتنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة:





في 13 فبراير 2022، فرضت روسيا قيودًا على المستثمرين غير المؤهلين فيما يتعلق بشراء العملات المشفرة، حيث اشترطت عليهم اجتياز اختبار قبل الشراء. ويمكن للمستثمرين المؤهلين شراء ما يصل إلى 7000 دولار من العملات المشفرة سنويًا، بينما يقتصر الأمر على المستثمرين غير المؤهلين عند 600 دولار.

في نوفمبر 2023، طورت روسيا أداة لمساعدة عمال مناجم العملات المشفرة على التهرب من العقوبات، مما يسمح للشركات الروسية بإجراء مدفوعات عبر الحدود.

في 14 ديسمبر 2023، اقترحت وزارة المالية الروسية مشروع قانون جديد يهدف إلى إضفاء الشرعية على تعدين البيتكوين وإنشاء آلية لبيع العملات المشفرة المستخرجة.

في 6 مايو 2024، صرح نائب مجلس الدوما الروسي أنطون جوريلكين أنه لا يؤيد الحظر الكامل على تداول العملات المشفرة في روسيا.

في يوليو 2024، نظرت روسيا في إضافة العملات المستقرة إلى التشريعات القادمة، مما يسمح باستخدامها رسميًا للمدفوعات عبر الحدود. أعلن أليكسي جوزنوف، نائب محافظ بنك روسيا، أنه تم تقديم اقتراح في هذا الشأن.

في 30 يوليو 2024، أقر مجلس الدوما الروسي قانونًا في قراءتيه الثانية والثالثة يسمح باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، والعملات المستقرة مثل USDT، في المعاملات عبر الحدود وعلى البورصات اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.

في 8 أغسطس 2024، وقع الرئيس بوتن قانونًا يشرع رسميًا تعدين البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

بحلول نهاية أغسطس 2024، أعلنت روسيا عن خطط لإنشاء بورصتين جديدتين على الأقل للعملات المشفرة. ومن المتوقع أن تكون إحدى البورصتين مقرها بورصة سانت بطرسبرغ للعملات، مع التركيز على أنشطة التجارة الخارجية، بينما من المقرر إنشاء بورصة أخرى في موسكو. والفكرة الرئيسية هي إنشاء عملة مستقرة مرتبطة باليوان الصيني وسلة عملات مجموعة البريكس.





ويمكن القول أن روسيا أقامت الآن علاقة تكافلية وثيقة ومتبادلة الاعتماد مع العملات المشفرة.









لقد شهد موقف روسيا تجاه العملات المشفرة تحولاً كبيراً، من الحذر والقيود الأولية إلى اعتبارها الآن جزءاً أساسياً من نظامها الاقتصادي. ولا يعكس هذا التغيير المشهد الاقتصادي الدولي المتطور فحسب، بل يعكس أيضاً الاعتبارات الاستراتيجية الروسية في مجال العملات المشفرة.





