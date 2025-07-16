تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي: منافسة مزدوجة بين الأسواق والاقتصاد

خول

الربع الثاني من عام 2025، باتت أسواق رأس المال العالمية تعيش حالة من التوتر الشديد. فقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نسبة 4.5%، بينما تخطى عائد السندات لأجل 30 عامًا حاجز 5%. وفي الوقت نفسه، استمر مؤشر الدولار الأمريكي في التراجع، مع هبوط كل من الأسهم والسندات الأمريكية، مما جعل استراتيجيات توزيع الأصول التقليدية غير فعّالة تمامًا. ويُعتبر هذا السيناريو "الحلزوني عبر الأصول" نادرًا للغاية في التاريخ، مدفوعًا بارتفاع متزامن في قلق المستثمرين وتوقعاتهم بشأن توجه سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وقد حذرت كل من غولدمان ساكس، مورغان ستانلي، والخبير الاقتصادي بيتر شيف من أن الأسواق المالية قد تُعيد سيناريو "الاثنين الأسود" في عام 1987 إذا لم يغير الفيدرالي مساره بسرعة. فالمسألة الآن لم تعد مجرد دورة اقتصادية، بل أصبحت بمثابة إنذار نهائي من النظام المالي بأكمله إلى الاحتياطي الفيدرالي.









لطالما اعتُبرت سندات الخزانة الأمريكية ملاذًا آمنًا لرأس المال العالمي، لكن الموجة الحالية من عمليات البيع الحادة زعزعت هذا الاعتقاد تمامًا. فقد ارتفعت عقود مبادلة التخلف عن السداد (CDS) على السندات عالية العائد بشكل كبير، مما يعكس ضغوطًا نظامية في سوق الائتمان. وحذر بواز وينشتاين، مؤسس شركة Saba Capital، قائلًا: "تشهد السندات الشركاتية عمليات بيع مركزة، حيث تتحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العبء الأكبر." وإذا استمر تشديد شروط التمويل، فقد نشهد موجة جديدة من حالات التعثر. فالمشكلة لا تتعلق فقط بأسعار الفائدة، بل تشير إلى انهيار في آليات تسعير المخاطر عبر النظام المالي بأكمله. وفي بيئة من الفوائد المرتفعة والديون المرتفعة، تتراجع قدرة السوق على تحمل سياسات الاحتياطي الفيدرالي بسرعة.













بالتزامن مع اضطرابات سوق السندات، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا كبيرة. ومع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، تراجع مؤشر الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة، مما دفع رؤوس الأموال العالمية للتحول بهدوء نحو أصول ملاذ آمن غير تقليدية مثل الذهب، وأصول الأسواق الناشئة، والعملات المشفرة، وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). تشير عملية إعادة التوازن هذه إلى أن ثقة المستثمرين في قدرة الفيدرالي على الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة تتلاشى بسرعة. وفي الوقت نفسه، تتزايد السيولة في سوق الكريبتو، ويقوم المستثمرون بسحب أموالهم من التخصيصات التقليدية للأصول بحثًا عن مخازن جديدة للقيمة. فعلى سبيل المثال، يبرز نمو البيتكوين الإيثيريوم والمشاريع الجديدة على البلوكتشين ازدياد اهتمام المستثمرين بالأصول المشفرة.









في الوقت الذي حولت فيه الأسواق تركيزها إلى السياسة النقدية، أدى تغيير مفاجئ في السياسة التجارية إلى إثارة موجة جديدة من الاضطرابات. فقد أعادت الحكومة الأمريكية مؤخرًا تفعيل سياسة "الرسوم الجمركية المتبادلة"، وفرضت تعريفات جمركية مرتفعة على كبار المستوردين لحماية الصناعات المحلية. إلا أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية:





قد ترتفع أسعار السلع المصنعة والاستهلاكية، مما يزيد من تأثير تضخمي ثانوي على مؤشر أسعار المستهلك (CPI)،

قد تنخفض هوامش أرباح الشركات، مما يقلل من رغبتها في الاستثمار،

قد تخفض البنوك المركزية الأجنبية من حيازاتها لسندات الخزانة الأمريكية بهدف استقرار عملاتها المحلية.





تتزايد حالة عدم اليقين السياسي بسرعة، وأصبح من الصعب التوفيق بين هدفي السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو. ويُجبر الاحتياطي الفيدرالي الآن على اتخاذ قرارات صعبة وسط هذه المعركة السياسية المكثفة.









حذر الاقتصادي البارز بيتر شيف من أنه إذا لم يتم خفض أسعار الفائدة بسرعة واستئناف سياسة التيسير الكمي (QE)، فقد تعيد الأسهم الأمريكية سيناريو "الاثنين الأسود" لعام 1987. وفي الوقت نفسه، قامت بنوك الاستثمار الكبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي بتقديم توقيت توقعاتها لأول خفض للفائدة إلى منتصف عام 2025.





ووفقًا لأحدث توقعات غولدمان ساكس، من المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي أول خفض للفائدة في يونيو، في إطار دورة تيسير استباقية، أي أبكر من الموعد المتوقع سابقًا في يوليو. وضمن السيناريو الأساسي الذي تتجنّب فيه الولايات المتحدة الركود، من المتوقع أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة، ليصل معدل الفائدة إلى ما بين 3.5% و3.75% بنهاية العام. أما في حال دخول الاقتصاد في ركود فعلي، فإن غولدمان ساكس ترى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى تدابير أكثر جرأة، ربما تشمل خفضًا سنويًا بمقدار 200 نقطة أساس. واستنادًا إلى البيانات الاقتصادية الحالية وتقييمات المخاطر، يتوقع البنك خفضًا إجماليًا بمقدار 130 نقطة أساس في عام 2025، وهو أعلى من التوقع السابق البالغ 105 نقاط. وحتى 4 أبريل، كانت توقعات السوق إلى حد كبير متوافقة مع هذا السيناريو.





وتعكس دعوة السوق إلى "خفض طارئ للفائدة مع استئناف التيسير الكمي" تصاعد الحذر بشأن تصاعد المخاطر النظامية في القطاع المالي. ففي نظر المستثمرين، أصبح التيسير النقدي يُنظر إليه كخيار واقعي وحيد لتجنب أزمة ائتمان وانهيار في أسعار الأصول. ومع ذلك، تواجه السياسة النقدية للفيدرالي مأزقًا متزايد التعقيد:





ضغوط تضخمية مستمرة: لا يزال مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) في مارس 2025 أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، ما يشكل قيدًا كبيرًا على التيسير النقدي.

نافذة زمنية محدودة للسياسة: التأخر في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى تراجع فعالية خفض الفائدة، ويجعل أخطاء السياسة مكلفة، بل ومن الممكن أن تؤدي إلى مخاطر نظامية ممتدة.

تداعيات طويلة الأمد لا يمكن السيطرة عليها: سواء تم الحفاظ على الفائدة المرتفعة أو بدأ التيسير، فإن الأثر على سعر صرف الدولار، وتدفقات رأس المال، واستقرار الأسواق الناشئة سيكون حتميًا.





باختصار، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه عند أكثر مفترق طرق تعقيدًا وخطورة منذ فترة ما بعد الجائحة. فكل خطوة ستُحدث سلسلة من التفاعلات في الأسواق العالمية. ومع تفاقم الضغوط بين هدف خفض التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي والنمو، يواجه صانعو السياسات تحديات غير مسبوقة بفعل تفاعل قوى السوق بشكل غير متوقع.









رغم أن التوقعات بخفض الفائدة أصبحت الموضوع الرئيسي في السوق، إلا أنه لا يوجد ضمان لـ"هبوط ناعم". فمن السندات إلى أسعار الصرف، ومن السلع إلى أسهم التكنولوجيا، جميع الأصول العالمية تتفاعل مع تحركات الفيدرالي بوتيرة غير مسبوقة. والسؤال الجوهري يبقى: هل لا يزال الفيدرالي قادرًا على "ضبط الإيقاع"؟ بالنسبة للمستثمرين، تُعد هذه المرحلة حاسمة لإدارة المخاطر وتمثل نافذة مهمة لإعادة تقييم الأصول. فالأصول غير التقليدية التي تتمتع بسيولة عالية وأمان قوي وقدرة على مقاومة التضخم بدأت في الظهور كملاذات آمنة لرؤوس الأموال السائدة.





