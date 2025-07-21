الألعاب الدوارة: نظام بيئي رائد في تقنية بلوكتشين AAA يقود ثورة ألعاب Web3

تُعد الألعاب الدوارة قوةً رائدةً في مجال ألعاب Web3، حيث تُرسّخ مكانتها كشركة ألعاب بلوكتشين من الدرجة الأولى، برؤية جريئة: سد الفجوة بين الألعاب التقليدية والتقنيات اللامركزية. بدعم مالي قوي وشراكات استراتيجية، تهدف RG إلى بناء منظومة ألعاب شاملة مدعومة برمزها الأصلي RCADE. حتى الآن، جمعت الشركة أكثر من 25 مليون دولار من مستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك Pantera Capital، مما ضمن لها دورًا محوريًا في قطاع ألعاب Web3 الناشئ بسرعة.





يتجاوز طموح شركة Revolving Games مجرد تطوير ألعاب فردية، إذ إنها تبني منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية لتقنية بلوكتشين، وشبكة عقد لامركزية، واقتصادًا موحدًا للعملات الرقمية. وبصفتها ناشرًا ذا موارد وفيرة، تدير RG استوديوين مستقلين للألعاب يضمان أكثر من 150 خبيرًا مخضرمًا في هذا المجال. ويعكس هذا التزام الشركة الراسخ بتقديم تجارب ألعاب متميزة، مع الريادة في نموذج جديد لملكية اللاعبين وتفاعلهم في عصر Web3.













منذ تأسيسها، سعت شركة الألعاب الدوارة لتحقيق مهمة واضحة: بناء منظومة ألعاب لامركزية، مملوكة ومدارة من قِبل المجتمع. وظلت هذه الرؤية المبدأ التوجيهي الذي تستند إليه الشركة في قراراتها الاستراتيجية وخطة تطوير منتجاتها. تتعاملالألعاب الدوارة مع ألعاب Web3 بمنظور شامل، لا يركز فقط على أسلوب اللعب نفسه، بل أيضًا على البنية التحتية الأساسية والنماذج الاقتصادية وهياكل الحوكمة التي ستحدد مستقبل الترفيه الرقمي.









تُعتبر Revolving Games بمثابة جسر بين ألعاب Web2 وWeb3، مُدركةً أن التبني السائد يتطلب انتقالًا سلسًا لا تحولًا مفاجئًا. تتجلى هذه الفلسفة في نهجها التطويري، الذي يُعطي الأولوية لتجربة المستخدم وإمكانية الوصول، مع دمج تقنية البلوكتشين بشكل هادف، مما يُحسّن تجربة اللعب دون إضافة أي تعقيدات غير ضرورية.









تضم Revolving Games فريقًا يضم أكثر من 150 خبيرًا مخضرمًا في صناعة الألعاب التقليدية، يجمعون نخبة من المواهب في جميع التخصصات الرئيسية. تدير الشركة استوديوين مستقلين للألعاب، مما يتيح تطوير العديد من الألعاب عالية الجودة في آن واحد. في سوق تعاني فيه العديد من مشاريع ألعاب Web3 من مشاكل في جودة الإنتاج ودورات التطوير الطويلة، يمنح هذا الحجم والخبرة في هذا المجال شركة Revolving Games ميزة تنافسية واضحة.













نظام RCADE البيئي عبارة عن منصة متكاملة بدقة، تتألف من عدة مكونات متشابكة، مصممة لتقديم تجربة لعب شاملة تركز على اللاعب. يعكس إنشاء مؤسسة RCADE رؤية بعيدة المدى لتحقيق اللامركزية في تطوير الألعاب وتمكين مجتمعات اللاعبين، حيث تعمل كجهة حاكمة تُشرف على نمو النظام البيئي وتنفيذه.





يعتمد النظام البيئي على أربعة ركائز أساسية:





توكن RCADE: رمز العملة المشفرة الأصلي الذي يُعزز جميع المعاملات والحوكمة داخل النظام البيئي.

سلسلة RCADE: بنية تحتية مبنية خصيصًا لتقنية بلوكتشين، مُحسّنة خصيصًا لتطبيقات الألعاب.

عقد RCADE: شبكة لامركزية توفر البنية التحتية الأساسية والدعم التشغيلي.

شراكات الألعاب: تحالفات استراتيجية مع مطوري وناشري الألعاب لدعم توسيع النظام البيئي واعتماده.









أقامت RCADE شراكات رئيسية مع كلٍّ من مزودي التكنولوجيا والمحتوى لضمان تغطية شاملة للنظام البيئي. ومن أبرز شركائها:





شبكة Starlings Network : شريك تقني يوفر البنية التحتية لتقنية بلوكتشين وقدرات شبكات العقد.





تُرسي هذه الشراكات أساسًا متينًا لنمو النظام البيئي مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة اللامركزية.













تُمثل سلسلة RCADE إنجازًا تقنيًا بارزًا في البنية التحتية لألعاب بلوكتشين. طُوّرت هذه السلسلة بالتعاون بين Revolving Games وStarlings Network، وهي مصممة خصيصًا لمعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق تبني ألعاب Web3 على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بسرعة المعاملات وكفاءة التكلفة وتجربة المستخدم.









إنتاجية عالية للمعاملات: صُممت تقنية البلوكتشين بهدف رئيسي يتمثل في تحقيق معدل معاملات مرتفع في الثانية (TPS) لضمان سلاسة اللعب حتى في أوقات الذروة. تُعد هذه القدرة بالغة الأهمية لدعم تفاعل آلاف اللاعبين عبر ألعاب متعددة في آنٍ واحد.





نهاية منخفضة: تم تحسين السلسلة لتمكين تأكيدات سريعة للمعاملات، مما يضمن تسجيل الإجراءات داخل اللعبة والتعرف عليها بأقل تأخير. يُعد هذا ضروريًا للحفاظ على طبيعة تجارب الألعاب متعددة اللاعبين الحديثة سريعة الوتيرة وعالية التفاعلية.





المعالجة المتوازية المتقدمة: بفضل تصميمها المبتكر، تدعم تقنية البلوكتشين المعالجة المتوازية المتقدمة، وهي ميزة أساسية للتعامل مع تعقيدات بيئة الألعاب المتعددة والمستخدمين المتعددين. يُمكّن هذا السلسلة من إدارة العديد من حالات اللعبة وتفاعلات اللاعبين في وقت واحد، دون المساس بالأداء.









لتسريع اعتماد سلسلة RCADE بين مطوري الألعاب، تعمل الشركة على بناء مجموعة شاملة من أدوات التطوير ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs). صُممت هذه الأدوات لدعم الإمكانات التالية:





تكامل سلس مع Web3: يُمكّن اللاعبين التقليديين من الوصول إلى وظائف Web3 دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات تقنية البلوكتشين. ويشمل ذلك إنشاء محفظة مبسطة، ومعالجة المعاملات، وإدارة الأصول.





تكامل الواجهة الخلفية: خدمات خلفية متكاملة، مثل إدارة اللاعبين، ودعم LiveOps، وأدوات الاقتصاد وتحقيق الدخل، ومعالجة المدفوعات، مما يُغني المطورين عن بناء بنية تحتية للبلوكتشين من الصفر.





عقود ذكية مُبسّطة: عقود ذكية مُعدّة مسبقًا ومُحسّنة، مُصمّمة خصيصًا لتطبيقات الألعاب، مما يُساعد على تقليل وقت التطوير والحد من الثغرات الأمنية المحتملة.





توافقية متعددة السلاسل: دعم مدمج للتكامل مع شبكات البلوكتشين الأخرى، مما يسمح للأصول والعملات داخل اللعبة بالعمل بسلاسة عبر سلاسل متعددة.





توافق محرك اللعبة: التكامل الأصلي مع محركات الألعاب الشهيرة مثل Unity وUnreal Engine، مما يتيح للمطورين دمج ميزات البلوكتشين دون تغيير سير العمل الحالية بشكل كبير.













التخزين اللامركزي: في مرحلتها الأولية، ستوفر الشبكة خدمات تخزين لامركزية، متوافقة مع مبادئ تقنية البلوكتشين الأساسية المتمثلة في اللامركزية والأمان والشفافية. ستدعم طبقة التخزين هذه الاحتفاظ بأصول اللعبة وبيانات اللاعبين وسجلات المعاملات.









الحوسبة اللامركزية (مخطط لها): يهدف التطوير المستقبلي إلى توسيع قدرات الحوسبة اللامركزية، مما يتيح المعالجة الموزعة لمنطق اللعبة والعمليات الحسابية المعقدة عبر شبكة العقدة.





استضافة خادم الألعاب اللامركزي (مخطط لها): في نهاية المطاف، ستدعم الشبكة الاستضافة اللامركزية لخوادم الألعاب، مما يقلل الاعتماد على البنية التحتية المركزية ويحسّن إمكانية الوصول العالمية.









صُممت شبكة العقدة لتوزيع التكاليف بشكل أكثر عدالة من خلال تعويض مشغلي العقدة وتمكين أعضاء المجتمع من تقاسم المكافآت. يعزز هذا النموذج بيئة أكثر شمولاً وتشاركية، حيث يمكن للمساهمين في نمو الشبكة الاستفادة من نجاحها.













يُعدّ RCADE بمثابة التوكن الذي يُشغّل منظومة RCADE بأكملها، ويشمل جميع مكوناتها وألعابها ومنتجاتها الحالية والمستقبلية وعمليات التكامل والشراكات. ويلعب دورًا محوريًا في تمكين نموذج اقتصادي موحد عبر المنصة، ويدعم مجموعة من الوظائف الأساسية في جميع أنحاء المنظومة.









عملة لعبة النظام البيئي: تُعدّ RCADE العملة الأساسية لجميع الألعاب ضمن النظام البيئي. تُستخدم لشراء عناصر داخل اللعبة، وفتح ميزات مميزة، وتسهيل معاملات الند للند. تشمل وظائفها الأساسية تمكين المشاركة في الحوكمة، ومكافأة اللاعبين النشطين، ودفع الرسوم، والعمل كوسيلة للتبادل بين جميع مكونات النظام البيئي.





توكن السلسلة الأصلي: بصفته التوكن الأصلي لسلسلة RCADE، يُغذّي RCADE جميع معاملات البلوكتشين، ويُمثّل توكن "الوقود" الرئيسي لعمليات الشبكة. ويضمن التنفيذ السلس للعقود الذكية والتفاعلات القائمة على البلوكتشين عبر النظام البيئي.





توكن الحوكمة: يحق لحاملي التوكن المشاركة في قرارات الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك ترقيات البروتوكولات، وموافقات الشراكات، وتخصيص الموارد. يُعزز هيكل الحوكمة هذا التطوير الذي يقوده المجتمع واتخاذ القرارات اللامركزية.





المكافآت والحوافز: تُستخدم RCADE لتحفيز اللاعبين النشطين، ومشغلي العقد، والمساهمين في المجتمع، مما يُنشئ حلقة تغذية راجعة إيجابية تُحفّز المشاركة ونمو النظام البيئي.





تفعيل العقدة: يلزم امتلاك RCADE لتفعيل العقدة والتأهل لتوليد المكافآت وتوزيعها. لا تقتصر هذه الآلية على زيادة الطلب على التوكن، بل تضمن أيضًا أمن الشبكة من خلال الحوافز الاقتصادية.









تصميم التوريد: صُمم نموذج توريد توكن RCADE بعناية فائقة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية للنظام البيئي والحفاظ على القيمة على المدى الطويل. يبلغ إجمالي التوريد مليار توكن ، مع وجود 422 محتفظًا حاليًا على سلسلة BNB الذكية (BSC). كما يجري النظر في نشر المزيد من السلاسل المتعددة.





آليات التوزيع:





برنامج الإيردروب: يتميز النظام البيئي باستراتيجية إيردروب فعّالة تستهدف أعضاء المجتمع الحاليين، ومحتفظي التوكن غير القابل للاستبدال، والمشاركين النشطين في النظام البيئي. يتم التوزيع حاليًا عبر نظام قائم على النقاط يُعرف باسم "نقاط المهمة".





مكافآت العقدة: يكسب مشغلو العقد توكن RCADE مقابل تقديم خدمات البنية التحتية الأساسية للشبكة، مما يوفر مصدر دخل مستدامًا للمساهمين النشطين في المجتمع.





مكافآت الألعاب: يتم تحفيز اللاعبين من خلال إنجازات اللعب، والفعاليات التنافسية، والمشاركة المجتمعية، مما يضمن أن المشاركة الفعالة تُترجم إلى عوائد اقتصادية ملموسة.





الوصول إلى البيع المسبق: يتم منح محتفظي NFT الحاليين وأعضاء المجتمع الوصول إلى فرص البيع المسبق الحصرية، مما يمكنهم من الحصول على التوكن بأسعار تفضيلية قبل الإطلاق العام.









اقتصاد ألعاب موحد: تُعدّ RCADE العملة الأساسية للمعاملات والمشتريات والمكافآت في جميع الألعاب ضمن النظام البيئي. هذا يُنشئ تجربة اقتصادية متسقة ومتوافقة، مما يسمح للاعبين بنقل القيمة بسلاسة بين عناوين الألعاب المختلفة.





تكامل السوق: بصفته الوسيط الأساسي للتبادل داخل الأسواق المتكاملة، يُسهّل RCADE تداول الأصول داخل اللعبة، والرموز غير القابلة للاستبدال، وغيرها من العناصر الرقمية، مما يُعزز سوقًا ثانويًا نابضًا بالحياة لكل من اللاعبين والمطورين.





مشاركة الإيرادات: يُخصّص جزء كبير من إيرادات الألعاب لمجموعات المكافآت. على سبيل المثال، تُساهم ألعاب مثل Hatchlings بما يصل إلى 30% من أرباحها في هذه المجموعات، مما يضمن استفادة اللاعبين مباشرةً من النجاح التجاري للألعاب التي يتفاعلون معها.













عالم The Skyborne Universe هو الملكية الفكرية الرئيسية لشركة Revolving Games، وهو مصمم لعرض إمكانيات نظام RCADE من خلال مجموعة متنوعة من تنسيقات ومنصات الألعاب. تتميز هذه الاستراتيجية الشاملة للملكية الفكرية بألعاب متعددة مترابطة تتشارك في أصول وقصص ونظام اقتصادي متكامل.









تُشكّل Skyborne Genesis Immortals جوهر قصة Skyborne Legacy، وتُشكّل مجموعة NFT الأساسية للكون. تمنح هذا التوكن حامليها مجموعة من مزايا النظام البيئي، بما في ذلك عمليات الإيردروب للتوكن، وإمكانية الوصول المسبق، ومزايا حصرية داخل اللعبة.





تتميز مجموعة Immortals بستة شخصيات أسطورية: Tariel Tridysa و Corrick Deeproc و Inrissa Lehala و Morgan Bren و Vallech Elysiani و Yozzer Brighthide، الذين سيلعبون أدوارًا رئيسية في الألعاب القادمة، مما يضمن الاستمرارية في سرد القصص في النظام البيئي.









لعبة Hatchlings: لعبة محاكاة حيوانات أليفة تعتمد على المتصفح، حيث يمكن للاعبين تفقيس تنانين فريدة، ورعايتها، وتربيتها. تدور أحداث اللعبة في عالم Skyborne، وتجمع بين آليات الرعاية، وتخصيص الموائل، وعناصر تنافسية. تتميز بمكافآت قائمة المتصدرين المزدوجة بعملة USDC وعملة اللعبة، حيث تمزج بين أسلوب اللعب التقليدي ونماذج الحوافز القائمة على تقنية بلوكتشين.





لعبة Phoenix Flight: لعبة محاكاة اجتماعية ومغامرة خيالية، حيث يمكن للاعبين إنشاء وتصميم جزرهم الخاصة. تركز اللعبة على الإبداع، والتفاعل الاجتماعي، وبناء العالم داخل عالم سكايبورن.





لعبة Skyborne Legacy: لعبة MMORPG رائدة تجمع بين الاستكشاف، والإبداع، والتخصيص، والقتال في عالم مفتوح قائم على التفاعل الاجتماعي. تهدف إلى تجسيد عالم سكايبورن بالكامل في بيئة لعب جماعية مستمرة.









عُقد Nexus (المعروفة سابقًا باسم Nexian Gems): تُمثل كل عُقدة Nexus NFT ملكية عُقدة "Interceptor" مُتقدمة، ومن المُتوقع أن تلعب دورًا هامًا في منظومة RCADE. تُتيح هذه العُقد لحامليها الوصول إلى بنية تحتية عالية الأداء للعُقد، ومضاعفات مكافآت مُحسّنة، وآليات تعزيز، والمشاركة في حوكمة الشبكة، بالإضافة إلى عمليات إنزال رموز RCADE وفرص المراهنة.









ميزة RG Bytes: تُعدّ RG Bytes عناصر أساسية تربط منظومة Revolving Games بأكملها. تُوفر هذه العُقد NFT لحامليها مكافآت ولاء، وإمكانيات تفعيل عُقد، ومزايا حصرية للنظام البيئي. يُؤكد دمج RG Bytes التزام الشركة ببناء عُقد NFT مُوجهة نحو المُرافق، مُصممة لتحسين تجربة اللاعب بدلًا من تعقيدها.









تُمثل Revolving Games ومنظومة RCADE تقدمًا كبيرًا في قطاع ألعاب Web3، إذ تجمع بين الابتكار التكنولوجي والتطبيقات العملية لبناء منصة ألعاب شاملة. بفضل تركيزها القوي على تجارب الألعاب المتميزة، وبنيتها التحتية القوية، ومزاياها الرمزية القيّمة، يتمتّع المشروع بمكانة متميزة في المشهد المتطور لقطاع الترفيه الرقمي.





يُتيح دمج تقنية البلوكتشين مع آليات الألعاب التقليدية فرصًا جديدة لتفاعل اللاعبين، وتعزيز ملكيتهم، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية. ومع استمرار نمو هذه المنظومة وتوسعها، من المتوقع أن تُحدث تأثيرًا مستدامًا على مستقبل صناعة الألعاب.





