مراجعة فترات الركود في الأسواق العالمية: اتجاهات السوق الهبوطية التاريخية في دائرة الضوء

قامت إدارة ترامب مرة أخرى بفرض رسوم جمركية، مما أدى إلى تحول مفاجئ في معنويات الأسواق المالية. تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بالتوازي، حيث انخفض مؤشر DAX الألماني بأكثر من 3%، وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 6.6% في يوم واحد، وسجل مؤشر الدولار الأمريكي أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2005. قفز مؤشر تقلبات السوق (VIX) بنسبة 40% وتجاوز مستوى 30، بينما انخفضت نسبة الرافعة المالية الصافية بين صناديق التحوط إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، انضمت العملات المشفرة إلى التراجع العالمي. في 7 أبريل، انخفض BTC مؤقتًا إلى ما دون 75,000 دولار خلال اليوم، بانخفاض بنسبة 30% عن ذروته البالغة 108,000 دولار، بينما شهد ETH انخفاضًا حادًا، حيث انخفض بأكثر من 15% في إحدى اللحظات إلى ما دون 1,420 دولارًا، ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2023.





على مدار ما يقرب من 50 عامًا، تحمل سوق الأسهم الأمريكي عدة أسواق هابطة، ترك كل منها تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد والمستثمرين. يوفر تحليل التاريخ الهابط لأسهم الولايات المتحدة خلال نصف القرن الماضي رؤى قيّمة حول الحقائق القاسية للسوق ويقدم دروسًا للمستقبل.













في عام 1973، أدى اندلاع حرب الشرق الأوسط الرابعة إلى فرض الدول العربية حظرًا نفطيًا، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط عالميًا. أثّر هذا الحدث بسرعة على الاقتصاد، مما أغرق الولايات المتحدة في ركود حاد. انخفض مؤشر S&P 500 من أعلى مستوى له عند 121.74 في يناير 1973 إلى أدنى مستوى له عند 57.77 في ديسمبر 1974، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 52.5%. استمرت هذه السوق الهابطة لمدة 21 شهرًا، مما يجعلها واحدة من الأطول خلال ما يقرب من 50 عامًا.





لم تؤدِ أزمة النفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل زادت أيضًا من حدة التضخم في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الأعمال وتقليل أرباح الشركات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أدى العبء المالي لحرب فيتنام إلى مزيد من التباطؤ في زخم النمو الاقتصادي الأمريكي.









في 19 أكتوبر 1987، انهار متوسط داو جونز الصناعي بمقدار 508 نقاط في يوم واحد - بانخفاض بنسبة 22.6%، مسجلاً أكبر انخفاض في يوم واحد في التاريخ. كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 20.5% في نفس اليوم. على الرغم من الانخفاض الدراماتيكي في يوم واحد، كانت السوق الهابطة الإجمالية قصيرة نسبيًا، حيث استمرت لمدة 4 أشهر فقط.





جاء هذا الانهيار نتيجة العولمة، والتحرر المالي، وظهور التداول عبر الحاسوب، مما زاد من تقلبات السوق. لمنع تكرار أحداث مماثلة في المستقبل، نفذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في العام التالي آليات "قواطع التداول" بثلاثة مستويات من العتبات للمساعدة في استقرار معنويات السوق.









في نهاية التسعينيات، كانت أسهم التكنولوجيا والإنترنت محل اهتمام شديد، مع تقييمات انحرفت بشكل كبير عن الأساسيات. انخفض مؤشر ناسداك المركب من أعلى مستوى له عند 5,132.52 في مارس 2000 إلى أدنى مستوى له عند 1,114.11 في أكتوبر 2002، بانخفاض بنسبة 78.3%، وهو أكبر انخفاض لسوق هابطة في ما يقرب من 50 عامًا. استمرت هذه السوق الهابطة لمدة 31 شهرًا، مما قوض ثقة المستثمرين بشدة.





كشف انفجار فقاعة التكنولوجيا عن المخاطر الهائلة للمضاربة المفرطة وفقاعات التقييم. عندما يفقد السوق عقلانيته ويطارد المستثمرون الأسهم الصاعدة بشكل أعمى، يمكن أن تنفجر الفقاعة في لحظة.









اندلعت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، مما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل في الأسواق المالية العالمية. تجمدت أسواق الائتمان، وسقط الاقتصاد العالمي في ركود. انهار مؤشر S&P 500 من أعلى مستوى له عند 1,565.15 في أكتوبر 2007 إلى أدنى مستوى له عند 666.79 في مارس 2009، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 57.4%. استمرت هذه السوق الهابطة لمدة 17 شهرًا وتعد من بين الأوسع والأكثر ضررًا خلال ما يقرب من 50 عامًا.





كشفت الأزمة عن نقاط ضعف كبيرة في النظام المالي، حيث لعب كل من التنظيم غير الكافي والرافعة المالية المفرطة أدوارًا رئيسية في اندلاعها. خلال هذه الفترة، انهارت العديد من المؤسسات المالية الكبرى أو تم الاستحواذ عليها، وتعرضت ثقة السوق لضرر بالغ.









في أوائل عام 2020، اندلعت جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، مما أدى إلى إغلاق اقتصادي واسع النطاق وانخفاض حاد في أرباح الشركات. انخفض مؤشر S&P 500 من أعلى مستوى له عند 3386.15 في فبراير 2020 إلى أدنى مستوى له عند 2237.40 في مارس 2020، بانخفاض بنسبة 33.9%. على الرغم من أن هذا الانخفاض كان كبيرًا، فإن إجراءات التحفيز الضخمة من قبل البنوك المركزية والحكومات العالمية أدت إلى انتعاش سريع في السوق. استمرت السوق الهابطة حوالي 3 أشهر فقط، مما يجعلها واحدة من أقصر الأسواق الهابطة في ما يقرب من 50 عامًا.





لم تؤثر الجائحة على الاقتصاد الحقيقي فحسب، بل زادت أيضًا من حالة الذعر في السوق. ومع ذلك، من خلال الجهود المشتركة للبنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم، استقر السوق قريبًا ودخل في مرحلة صعودية جديدة.









لتقديم نظرة عامة أوضح على الأسواق الهابطة التاريخية، قمنا بمقارنة مدة كل سوق هابطة والانخفاض المقابل في مؤشر S&P 500:





فترة سوق الهبوط مدة S&P 500 انخفاض 1973-1974 21 شهرًا -48% 1987 4 شهرًا -34% 2000-2002 31 شهرًا -49% 2007-2009 17 شهرًا -57% 2020 3 شهرًا -34%









تُعد الأساسيات الاقتصادية حجر الزاوية في سوق الأسهم. عندما يتباطأ النمو الاقتصادي أو يدخل في ركود، فمن غير المرجح أن يزدهر سوق الأسهم بشكل مستقل. يجب على المستثمرين متابعة المؤشرات الاقتصادية والاتجاهات السياسية عن كثب لتقدير الاتجاه العام للسوق. خلال الأسواق الهابطة، فإن الحفاظ على اليقظة أمر بالغ الأهمية لتجنب اتباع الحشود بشكل أعمى أو الانخراط في المضاربات المفرطة.









غالبًا ما تعمل حماسة السوق وفقاعات التقييم كمحفزات للأسواق الهابطة. عندما يظهر السوق تفاؤلًا مفرطًا وسلوكًا مضاربيًا، يجب على المستثمرين أن يظلوا عقلانيين ويتجنبوا ملاحقة الأسعار المرتفعة دون تحليل مناسب. من المهم أيضًا التعرف على فقاعات التقييم من أجل اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، مثل وضع أوامر وقف الخسارة أو تعديل استراتيجيات الاستثمار.









يمكن أن تساعد التدخلات السياسية في استقرار معنويات السوق ومنع تفاقم الأزمة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يدركوا أن مثل هذه التدخلات ما هي إلا حلول مؤقتة ولا يمكنها معالجة المشاكل بشكل جذري. لذلك، أثناء مراقبة التطورات السياسية، من المهم أيضًا النظر في قدرة السوق الذاتية على التعافي. فقط عندما يمتلك السوق قدرة قوية على الإصلاح الذاتي يمكنه الخروج فعليًا من السوق الهابطة.









خلال الأسواق الهابطة، يعاني المستثمرون غالبًا من تقلبات عاطفية كبيرة، مما قد يؤدي إلى قرارات استثمارية متهورة. يجب على المستثمرين تعلم التحكم في مشاعرهم، والحفاظ على ذهن هادئ وحكم عقلاني لتجنب خسائر أكبر بسبب التداول العاطفي.





لقد قدمت الأسواق الهابطة في سوق الأسهم الأمريكي على مدار الخمسين عامًا الماضية لنا تجارب ورؤى قيّمة. يجب على المستثمرين مراقبة الأساسيات الاقتصادية عن كثب، وتقييم فقاعات التقييم بشكل عقلاني، والانتباه إلى التدخلات السياسية وقدرة السوق على الإنقاذ الذاتي، والتحكم في مشاعرهم من أجل الاستثمار بعقلانية. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين أيضًا أن يدركوا الترابط بين سوق العملات المشفرة وسوق الأسهم، والانتباه عن كثب إلى كيفية تأثير الظروف الاقتصادية العالمية، والسياسات التنظيمية، ومعنويات السوق على سوق العملات المشفرة. ومع تقدمنا في استثماراتنا، دعونا نتعلم من التاريخ ونتصرف بعقلانية.



