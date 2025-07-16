Resolv Labs تعيد تعريف العملات المستقرة بتصميم محايد دلتا وتوكن RESOLV

تقود Resolv Labs الابتكار التكنولوجي في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال إعادة تعريف تصميم العملات المستقرة من خلال استراتيجية تحوط محايدة دلتا. منتجها الأساسي، USR (Resolv USD)، مدعوم من إيثريوم (ETH)، ويلغي تمامًا الاعتماد على الأصول الحقيقية (RWA)، مما يجعلها أول عملة مستقرة تحقق استقرارًا في الأسعار وتوليد العائدات من خلال آليات على السلسلة. بعد جولة تمويل أولية بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة cyberFund وMaven 11 في أبريل 2025، رسخت Resolv مكانتها كرائدة في تطوير العملات المستقرة الخوارزمية. لا تحافظ USR على ربط دقيق بالدولار الأمريكي فحسب، بل تُولّد أيضًا عائدًا مستدامًا باستخدام آليات سوق العملات المشفرة الأصلية، مما يُعالج بشكل مباشر نقاط ضعف المخاطر في العملات المستقرة التقليدية.













تأسست Resolv Labs بهدف بناء بنية تحتية أكثر مرونة للعملات المستقرة. USR مضمونة بالإيثريوم، وتعتمد استراتيجية محايدة دلتا للتحوط من تقلبات الأسعار، حيث تجمع بين الضمانات على السلسلة والتحوط من العقود الآجلة الدائمة. يتخلى هذا التصميم المتكامل عن الاعتماد التقليدي على الأصول الحقيقية كالودائع المصرفية والسندات، مما يُزيل مخاطر الائتمان من جهات خارجية والغموض التنظيمي. كما يوفر لمستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi) مخزنًا للقيمة لامركزيًا ومستقرًا بحق.









بصفته أول بروتوكول عملة مستقرة يحقق حيادية دلتا كاملة على السلسلة، يتميز Resolv بثلاثة مميزات رئيسية:





آلية عزل المخاطر: تعمل رموز RLP (مجموعة سيولة Resolv) كطبقة عازلة لامتصاص الخسائر المحتملة وحماية ربط USR.

التوافق الشامل: يدعم كلاً من منصات التداول المركزية (CEX) واللامركزية (DEX)، مُلبيًا بذلك مجموعة واسعة من سيناريوهات المستخدمين.

توليد العائد الأصلي: يُولّد عوائد مباشرة من حصص ETH ومعدلات تمويل العقود الآجلة، دون الاعتماد على أصول خارجية، مما يُحقق عائدًا سنويًا أعلى بكثير مُقارنةً بالمنتجات المُماثلة.













تعتمد تقنية Resolv على استراتيجية دلتا محايدة متوازنة ديناميكيًا:





صفقة شراء إيثريوم: يعتمد البروتوكول إيثريوم الفوري كضمان أساسي.





التحوط من العقود الآجلة القصيرة: يفتح صفقات بيع في أسواق العقود الآجلة الدائمة للإيثريوم، بأحجام صفقات مطابقة تمامًا لقيمة الإيثريوم المحتفظ به.





مصادر الإيرادات المزدوجة:





يجذب معدلات تمويل إيجابية من أسواق العقود الآجلة (تاريخيًا، غالبًا ما يكون المتداولون على المكشوف هم المستفيدون من التمويل).

يكسب مكافآت التخزين من الإيثيريوم (عبر بروتوكولات التخزين السائل مثل Lido).

تفصل هذه الآلية تمامًا بين USR وتقلبات سعر الإيثيريوم، مع الحفاظ على سعره الثابت عند دولار واحد بغض النظر عن تحركات السوق.









للتخفيف من مخاطر مثل تخلف البورصة عن السداد أو تقلبات أسعار التمويل، وضعت Resolv إطارًا دفاعيًا شاملًا:

مصد مخاطر RLP: يعمل مجمع عالي السيولة من توكن RLP بمثابة "صندوق تأمين"، يمتص الخسائر المحتملة لمنع فك ارتباط USR.

تنويع البورصات: يتم توزيع صفقات العقود الآجلة على منصات متعددة (مثل OKX وBybit) لتقليل الاعتماد على أي بورصة واحدة.

تدقيق العقود الذكية: تضمن عمليات التدقيق الأمني التي تجريها شركات رائدة مثل MixBytes وSherlock متانة الكود وخلوه من الثغرات الأمنية.













تعمل RESOLV كرمز حوكمة وأداة استثمارية، وتحمل خمسة مقترحات قيمة أساسية:





حقوق الحوكمة: المشاركة في القرارات الرئيسية، مثل تعديلات نسبة الضمانات، ودمج البروتوكولات الجديدة، وتخصيص الأموال.

مشاركة الإيرادات: الأهلية للمشاركة في رسوم البروتوكول والاستفادة من نمو النظام البيئي مستقبلًا.

تعزيزات التخزين: يُعزز تخزين RESOLV عوائد USR/RLP، مما يُوفر حوافز إيجابية.

امتيازات النظام البيئي: إتاحة الوصول إلى ميزات متقدمة، مثل الاختبار المبكر، ومجموعات السيولة الحصرية، وغيرها.

المشاركة في المخاطر: التصويت على معايير المخاطر لتحقيق التوازن بين الأمان وتحسين العائد.









في حين لم تُنشر بعد تفاصيل كاملة عن اقتصاد الرموز، يُركز إطار التوزيع الحالي على مواءمة المجتمع:





حوافز المجتمع: يُخصص جزء من الرموز لتعدين السيولة، وعمليات الإنزال الجوي، وبرامج مكافآت الأخطاء.

الفريق والنظام البيئي: تدعم التخصيصات المحجوزة التطوير التقني وشراكات النظام البيئي.

آلية الانكماش: سيُستخدم جزء من رسوم البروتوكول لإعادة شراء وحرق رموز RESOLV بانتظام، مما يعزز قيمتها على المدى الطويل.









على المدى القريب: النشر على شبكات الطبقة الثانية مثل Arbitrum وOptimism لتقليل تكاليف المعاملات؛ طرح منتجات مرتبطة بعملة البيتكوين لتنويع الضمانات.

على المدى المتوسط: إطلاق مكافآت RESOLV للمراهنة وتفعيل حوكمة المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO)؛ التكامل مع بروتوكولات الإقراض مثل Aave وCompound لتوسيع نطاق الاستخدام.

على المدى البعيد: بناء منصة تجميع عائدات عبر سلاسل التوريد، وإنشاء قنوات متوافقة لجذب المؤسسات المالية التقليدية، مما يجعل RESOLV جسرًا رئيسيًا للعملات المستقرة بين التمويل المركزي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi).





4. كيفية شراء توكن RESOLV على MEXC

مقارنةً بالعملات المستقرة مثل Ethena التي تستخدم نماذج مخاطر هجينة، تعتمد ريسولف تصميمًا ثنائي المجمعات منفصلًا ماديًا (USR/RLP)، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار بشكل مستقل بين استراتيجيات "الاستقرار التام" و"العائد المرتفع". تُلبي هذه البنية المعيارية احتياجات المستثمرين المؤسسيين لإدارة المخاطر على مستويات متعددة، وتُقدم نموذجًا جديدًا لقطاع العملات المستقرة المشفرة.

