في عالم البلوكتشين، تلعب أوراكل دورًا حاسمًا في نقل البيانات خارج السلسلة بأمان إلى البلوكتشين لدعم التمويل اللامركزي (DeFi) والتطبيقات الأخرى. اكتسبت RedStone، وهي أوراكل معيارية مبتكرة، زخمًا سريعًا
RedStone (RED): نظام Oracle المعياري من الجيل التالي الذي يقود نمو نظام البلوكتشين البيئي

في عالم البلوكتشين، تلعب أوراكل دورًا حاسمًا في نقل البيانات خارج السلسلة بأمان إلى البلوكتشين لدعم التمويل اللامركزي (DeFi) والتطبيقات الأخرى. اكتسبت RedStone، وهي أوراكل معيارية مبتكرة، زخمًا سريعًا في السوق بطرق نقل البيانات الفريدة والهندسة المعمارية المرنة.

1. ما هو RedStone؟


RedStone هي عبارة عن أوراكل بلوكتشين لامركزي يركز على توفير خدمات بيانات دقيقة وموثوقة عبر سلاسل بلوكشين متعددة. وعلى عكس أوراكل التقليدية مثل Chainlink، تتبنى RedStone تصميمًا معياريًا، مما يسمح للتطبيقات باختيار طريقة استرجاع البيانات الأكثر ملاءمة بناءً على احتياجاتها. يقلل هذا النهج من رسوم الغاز ويحسن الكفاءة.

منذ تأسيسها في عام 2020، دعمت RedStone أكثر من 60 سلسلة كتل، بما في ذلك الإيثريوم (ETH)، وArbitrum (ARB)، وBase، وOptimism (OP).

2. المزايا التقنية لـ RedStone


تستخدم أوراكل التقليدية عادةً نموذج الدفع، حيث يتم كتابة البيانات تلقائيًا على السلسلة، مما يضمن إمكانية الوصول ولكن مع تحمل رسوم غاز عالية. تقدم RedStone بدائل أكثر مرونة بثلاثة نماذج لنقل البيانات:

2.1 نموذج Pull:
  • يتم جلب البيانات من خارج السلسلة فقط عند الحاجة إليها، مما يقلل من تكاليف الغاز.
  • مثالي لبروتوكولات DeFi التي تسعى إلى خفض التكاليف، مثل تداول المشتقات ومشاريع العملات المستقرة.

2.2 نموذج Push:
  • مناسب للتطبيقات التي تتطلب تحديثات في الوقت الفعلي، مثل أسواق التنبؤ بالأسعار.
  • ضمان تحديث البيانات الأحدث تلقائيًا على السلسلة للوصول الفوري.

2.3 نموذج X:
  • يجمع بين مزايا نموذجي Pull وPush، مع ضبط نقل البيانات ديناميكيًا استنادًا إلى احتياجات التطبيق.

3. النظام البيئي والتمويل


مع النمو الهائل لسوق DeFi، ارتفع الطلب على أوراكل فعالة وموثوقة، مما جذب كبار المستثمرين إلى RedStone.

في يوليو 2024، جمعت RedStone حوالي 15 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة A من مستثمرين رئيسيين، بما في ذلك Arrington Capital وAmber Group وSpartan وIOSG Ventures وCoinbase Ventures. سيتم استخدام هذا التمويل لتوسيع خدمات Oracle الخاصة بـ RedStone وتعزيز نظامها البيئي ودعم المزيد من سلاسل الكتل من الطبقة 1 والطبقة 2.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط RedStone لإطلاق التوكن الأصلي، RED، والذي سيتم استخدامه في:
  • تحفيز مزودي البيانات للحفاظ على دقة وتحديث موجزات أوراكل.
  • دعم نمو النظام البيئي لتشجيع تكاملات التطبيقات اللامركزية.
  • حوكمة لامركزية تسمح لحامليها بالمشاركة في قرارات البروتوكول.

يبلغ إجمالي المعروض مليارًا من توكن RED، مع تخصيص 48.3% لنظام RedStone البيئي والمجتمعي، والذي يغطي فئات مثل توزيع المجتمع والتكوين، وحوافز النظام البيئي وموفري البيانات، ودعم تطوير البروتوكول.

4. نظرة مستقبلية


مع استمرار تطور تقنية البلوكتشين، سيزداد الطلب على حلول Oracle الفعّالة والمرنة. وبفضل بنيتها المعيارية، تتمتع RedStone بالقدرة على أن تصبح معيار الجيل التالي لـ DeFi Oracles.

الخطط المستقبلية لشركة RedStone:
  • توسيع الدعم لسلاسل الكتل الإضافية، مثل Berachain و Monad.
  • إطلاق توكن RED وبرامج الحوافز المجتمعية لجذب المزيد من المطورين.
  • الشراكة مع المزيد من بروتوكولات DeFi لتعزيز دقة وأمان التطبيقات اللامركزية.
لقد قامت RedStone بالفعل بالتكامل مع TON (الشبكة المفتوحة) لدعم التنبؤ بالأسعار ومنتجات DeFi داخل نظام TON البيئي. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في توسيع نفوذ RedStone وتعزيز مكانتها في السوق.

5. الخلاصة


في عالم DeFi وWeb3 سريع النمو، أصبحت أوراكل أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتشهد RedStone صعودًا سريعًا بفضل تصميمها المعياري المبتكر ونماذج نقل البيانات المرنة ودعم المستثمرين القوي. ومع استمرارها في التكامل مع المزيد من سلاسل الكتل وإطلاق رمز RED، تتمتع RedStone بمكانة جيدة لتصبح البنية الأساسية الأساسية لمستقبل أوراكل DeFi.


