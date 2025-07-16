منذ ظهور البيتكوين، كانت تقنية البلوكتشين تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين اللامركزية والأمان وقابلية التوسع. وباعتبارها تقنية بلوكتشين من الجيل التالي Layer 1، تقدم شبكة Quai Network بنية مبتكرة وآلية إمنذ ظهور البيتكوين، كانت تقنية البلوكتشين تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين اللامركزية والأمان وقابلية التوسع. وباعتبارها تقنية بلوكتشين من الجيل التالي Layer 1، تقدم شبكة Quai Network بنية مبتكرة وآلية إ
شبكة Quai Network: تقنية ثورية تعيد تشكيل مستقبل تقنية البلوكشين

منذ ظهور البيتكوين، كانت تقنية البلوكتشين تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين اللامركزية والأمان وقابلية التوسع. وباعتبارها تقنية بلوكتشين من الجيل التالي Layer 1، تقدم شبكة Quai Network بنية مبتكرة وآلية إجماع توفر حلاً رائدًا لقابلية التوسع، وتحقق اندماجًا سلسًا بين الإنتاجية العالية والأمان واللامركزية.

ما هي شبكة Quai Network؟


تدمج Quai Network تقنية التجزئة مع آلية إجماع مبتكرة، باستخدام Proof-of-Entropy-Minima (PoEM) الفريدة الخاصة بها وهيكل متعدد السلاسل هرميًا لتعزيز كفاءة معالجة المعاملات بشكل كبير، حيث تصل إلى أكثر من 50,000 معاملة في الثانية (TPS).

تستخدم البلوكتشينات التقليدية مثل البيتكوين و الإيثيريوم في المقام الأول Proof-of-Work (PoW) و Proof-of-Stake (PoS) للحفاظ على إجماع الشبكة وأمانها. ومع ذلك، يتطلب PoW من عمال المناجم الانخراط في منافسة مكثفة حسابيًا، مما يؤدي إلى استهلاك مرتفع للطاقة وسرعات بطيئة للمعاملات - البيتكوين، على سبيل المثال، تعالج حوالي 7 TPS فقط.

وعلى النقيض من ذلك، تستفيد آلية إجماع PoEM الخاصة بـ Quai Network من الإنتروبيا الرياضية لتحقيق إجماع سريع بين العقد دون استهلاك كبير للطاقة. يقلل هذا النهج أيضًا بشكل كبير من مخاطر شوك الشبكة، مما يضمن استقرارًا وكفاءة أكبر. من خلال إيجاد توازن أفضل بين الأداء واللامركزية، تقدم Quai Network قابلية أكبر للتطوير والعملية لتكنولوجيا البلوكتشين.

التقنيات الأساسية لشبكة Quai Network


1. هندسة متعددة السلاسل


تستخدم شبكة Quai بنية هرمية متعددة السلاسل، حيث تقسم الشبكة إلى ثلاث طبقات عبر 13 سلسلة مترابطة:
  • السلسلة الأساسية: هي جوهر الشبكة، وهي المسؤولة عن التنسيق العالمي والأمان واللامركزية.
  • سلاسل المناطق: ما مجموعه 3 سلاسل، تتعامل مع معاملات إقليمية محددة وتنفيذ العقود الذكية.
  • سلاسل المناطق: ما مجموعه 9 سلاسل، مصممة لمعالجة المعاملات بسرعة عالية وقابلية التوسع المحسّنة.
يتيح هذا الهيكل معالجة المعاملات المتوازية، مما يزيل مشكلات الازدحام الشائعة في بنيات السلسلة الفردية ويحسن قابلية التوسع بشكل كبير.

2. آلية الإجماع في PoEM


تتمتع آليات الإجماع التقليدية مثل PoW وPoS بنقاط قوة ونقاط ضعف فيما يتعلق بالأمان واللامركزية. يستخدم إجماع PoEM (Proof-of-Entropy-Minima) الخاص بـ Quai Network الإنتروبيا الإحصائية لتحديد صلاحية الكتلة، مما يؤدي إلى القضاء على الشوكات غير الفعالة وضمان استقرار الشبكة وأمانها.

  • لا توجد منافسة بين عمال المناجم: على عكس PoW، الذي يتطلب منافسة حسابية شديدة، يستخدم PoEM حسابات الإنتروبيا لتعيين وزن الكتلة، مما يقلل من استهلاك الطاقة.
  • منع الانقسام: يتيح PoEM لجميع العقد التوصل إلى إجماع بشأن ترتيب الكتلة، مما يمنع الانقسامات غير الضرورية ويحسن الكفاءة.
  • معاملات أسرع: نظرًا لأن PoEM يزيل حسابات التحقق المفرطة، يتم تأكيد المعاملات بشكل أسرع بكثير.

3. التشغيل البيني عبر السلاسل والتعدين المدمج


لضمان التشغيل السلس داخل نظام سلسلة Quai Network المتعددة، تقدم الشبكة آلية تعدين مدمجة، مما يسمح للمعدنين بالتعدين عبر سلاسل متعددة في وقت واحد والحصول على المكافآت وفقًا لذلك. تعمل هذه الطريقة على تعزيز كفاءة التعدين مع الحفاظ على أمان الشبكة واستقرارها.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز شبكة Quai Network ببروتوكول اتصال مدمج عبر السلسلة، مما يتيح نقل الأصول والبيانات بسلاسة بين السلاسل. هذا يزيل مشكلة "صوامع البلوكشتشين" الشائعة في الشبكات التقليدية، مما يوفر للمستخدمين المزيد من المرونة في المعاملات وتطوير التطبيقات.

التطورات الأخيرة


اعتبارًا من أغسطس 2024، أكملت Quai Network بنجاح جولات تمويل متعددة، وجمعت ما مجموعه 15 مليون دولار. تم دعم جولة التمويل الاستراتيجية الأخيرة بقيمة 5 ملايين دولار من قبل Cogitent Ventures وMH Ventures وTPC Ventures وGiga Chad Ventures وDexCheck Ventures. سيتم استخدام هذه الأموال لتوسيع فرق الهندسة، وتعزيز علاقات المطورين، ودعم البحث والتطوير، والاستثمار في برامج المشاركة المجتمعية.

في 29 يناير 2025، أطلقت Quai Network رسميًا شبكتها الرئيسية، مما مكن تداول توكن QUAI ووظائف الشبكة.

لماذا تستحق شبكة Quai Network المشاهدة؟


إن الابتكارات التقنية واستراتيجيات السوق التي تمتلكها Quai Network تضعها كمنافس قوي في مجال البلوكتشين، حيث تقدم:

  • معدل إنتاج مرتفع: بنية رائدة تحقق أكثر من 50,000 TPS، متجاوزة بذلك البيتكوين والإيثريوم.
  • تكاليف معاملات منخفضة: هيكل سلسلة متعدد الطبقات يقلل من رسوم الغاز، مما يحسن تجربة المستخدم.
  • أمان قوي: يمنع إجماع PoEM الانقسامات ويزيل المنافسة بين عمال المناجم، مما يضمن استقرار الشبكة.
  • قابلية التوسع: تتوسع بنية السلسلة المتعددة ديناميكيًا بناءً على الطلب، دون قيود على سلسلة واحدة.
  • قابلية التشغيل البيني عبر السلسلة: تعمل البروتوكولات المتداخلة المضمنة عبر السلسلة على إزالة الحواجز بين شبكات البلوكتشين.

مع إطلاق الشبكة الرئيسية الرسمية، من المتوقع أن تصبح Quai Network منصة تكنولوجية رئيسية تقود المرحلة التالية من تطور البلوكتشين.


