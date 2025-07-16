أطلقت MEXC تداولات PUMP الفورية والآجلة، كما فتحت المنصة قناة إيداع لتوكن PUMP. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في أنشطة إيداع وتداول PUMP، والحصول على 150,000 USDT. Pumpأطلقت MEXC تداولات PUMP الفورية والآجلة، كما فتحت المنصة قناة إيداع لتوكن PUMP. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في أنشطة إيداع وتداول PUMP، والحصول على 150,000 USDT. Pump
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/PumpBTC: حل...دًا في DeFi

PumpBTC: حل مبتكر لتأمين السيولة يقود عصرًا جديدًا في DeFi

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#أخبار السوق
pumpBTC
PUMPBTC$0.04123-3.28%
DeFi
DEFI$0.001019+17.39%
pump.fun
PUMP$0.004263-2.62%
Bitcoin
BTC$103,530.59-1.62%
Binance Coin
BNB$959.18-2.55%

أطلقت MEXC تداولات PUMP الفورية والآجلة، كما فتحت المنصة قناة إيداع لتوكن PUMP. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في أنشطة إيداع وتداول PUMP، والحصول على 150,000 USDT.

PumpBTC (PUMP) هو حل لتخزين السيولة يعتمد على منصة Babylon، وهو مصمم لمساعدة محتفظي BTC في الحفاظ على سيولة الأصول أثناء المشاركة في أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi).

1. نظرة عامة على المشروع: المسار المبتكر لـ PumpBTC


على عكس طرق التخزين التقليدية التي تتطلب عادةً من المستخدمين قفل أصولهم لفترة زمنية طويلة، فإن PumpBTC يبسط العملية من خلال السماح للمستخدمين بتخزين BTC في Babylon بنقرة واحدة فقط وتلقي توكن السيولة على الفور.

لا يقتصر دور PumpBTC على زيادة فرص المشاركة في التمويل اللامركزي (DeFi) ضمن منظومة بيتكوين، بل يتغلب أيضًا على التحديات التي تواجهها سلاسل إثبات الحصة التقليدية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وصعوبات التوزيع الأولي للتوكن، وذلك باستخدام BTC كأصل مخزن. يوفر هذا النموذج لمحتفظي BTC طريقة جديدة لتحقيق عوائد موثوقة، ويخلق حلقة تغذية راجعة إيجابية من الاستقرار والنمو لمنظومة التمويل اللامركزي بأكملها، من خلال تحويل BTC إلى أصل مدر للدخل.

2. أربع مزايا أساسية لـ PumpBTC


تخزين السيولة: يتيح PumpBTC للمستخدمين تخزين أصولهم من BTC في عقود ذكية مُخصصة، والحصول على توكن PumpBTC بنسبة 1:1. يمكن استخدام هذا التوكن بحرية عبر شبكات بلوكتشين المدعومة، مما يضمن سيولة الأصول ويُمكّن المستخدمين من ربح مكافآت من خلال التخزين.

التوافق بين السلاسل: تدعم PumpBTC شبكات بلوكتشين متعددة، بما في ذلك بيتكوين، وإيثريوم، وسلسلة BNB، و Mantle، و Arbitrum، و Base. يُمكّن هذا التوافق بين السلاسل المستخدمين من الاستفادة بمرونة من أصولهم في مختلف أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi)، مما يُعزز فرص الاستثمار.

ضمان الأمان: لتأمين أصول المستخدمين، تتعاون PumpBTC مع مؤسسات حفظ الأمن مثل Cobo وCoincover. يتولى هؤلاء الشركاء مسؤولية إيداع عملات BTC الأصلية للمستخدمين لدى مزود الخدمة النهائي لبروتوكول Babylon. بالإضافة إلى ذلك، تخضع عقود PumpBTC الذكية لتدقيقات أمنية دقيقة للحد من المخاطر التقنية المحتملة.

نقاط المكافأة: تتيح منصة PumpBTC للمستخدمين كسب نقاط من خلال المشاركة في بروتوكولات L2/L3 وغيرها من الأنشطة على السلسلة. قد تُتيح هذه النقاط مكافآت إضافية ضمن النظام البيئي، مما يُعزز تفاعل المستخدمين وولائهم.

3. خدمتان للمنتج من PumpBTC


3.1 تخزين سائل PumpBTC


تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تخزين BTC واستلام كمية مكافئة من توكن PumpBTC. هذه الرموز مرتبطة بنسبة 1:1 مع BTC. تتميز هذا التوكن بالسيولة، ويمكنها تحقيق عائد ضمن منظومة التمويل اللامركزي DeFi.

3.2 خزنة عوائد BTC


تهدف هذه المنصة إلى تزويد محتفظي BTC بالأمان المماثل للتمويل المركزي مع تقديم عوائد قابلة للتطوير مماثلة للتمويل اللامركزي.

4. نظرة عامة على Tokenomics في PUMP


توكن PUMP هو التوكن الأصلي لمنصة PumpBTC، ويبلغ إجمالي عدد التوكن مليار توكن. في النظام البيئي، يؤدي توكن PUMP وظائف متعددة:

  • - الحوكمة: يمكن للمحتفظين المشاركة في قرارات التصويت الرئيسية على المنصة، مما يؤثر على اتجاه تطوير المشروع.
  • التخزين: يمكن للإخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المادة أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، والاستثمار بحذر، حيث أن جميع إجراءات الاستثمار تقع على عاتق المستخدم وحده.مستخدمين تخزين توكن PUMP لكسب مكافآتإضافية.
  • دفع رسوم المعاملة: يتم استخدام PUMP لدفع الرسوم عند التفاعل مع بروتوكولات الشركاء أو المشاركة في برامجالولاء.
  • مكافآت المجتمع: يتم استخدامها لمكافأة المستخدمين المشاركين في عمليات الإيردروب وبرامج الإحالة وغيرها من أنشطة المجتمع.

5. كيفية المشاركة في PumpBTC (PUMP) على MEXC؟


أدركت MEXC إمكانات PumpBTC، وحظيت بثقة واسعة من المستثمرين العالميين بفضل رسومها المنخفضة، ومعاملاتها فائقة السرعة، وتغطيتها الواسعة للأصول، وسيولتها الممتازة. علاوة على ذلك، فإن رؤى MEXC الثاقبة ودعمها القوي للمشاريع الناشئة يجعلها منصة مثالية لرعاية المشاريع عالية الجودة.

إذا كنت تبحث عن منصة تداول تتميز بسيولة عالية ورسوم منخفضة ومرونة في التداول بالرافعة المالية، وتجربة تداول سلسة وآمنة وموثوقة، فإن MEXC هي خيارك الأمثل. حاليًا، قامت MEXC بإدراج *URLS-PUMP_USDT* ليتمكن المستخدمون من بدء التداول الآن.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المادة أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، والاستثمار بحذر، حيث أن جميع إجراءات الاستثمار تقع على عاتق المستخدم وحده.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية،

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3: بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

حتى لو لم تكن تمتلك Labubu بعد، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه الظاهرة الثقافية العالمية.1. ما هو Labubu؟إن Labubu، بطل سلسلة &#34;الوحوش&#34; التي ابتكرها الفنان البلجيكي الصيني Kasing Lung منذ عام 2015

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

عندما ندخل عام 2025، تقف شبكة Pi عند مفترق طرق بين الفرص والتحديات — حيث تطورت من تجربة طموحة في التعدين عبر الهاتف المحمول إلى واحدة من أكثر مشاريع البلوكشين إثارة للجدل والنقاش عالميًا. وبفضل نموذجه

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص