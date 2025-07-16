Pump.fun ضد Raydium: المواجهة الحاسمة في ساحة معركة Memecoin

في عالم العملات المشفرة، لطالما استحوذت عملات الميم كوين على اهتمام السوق بفضل جاذبيتها الثقافية الفريدة وجاذبيتها المضاربية. ضمن منظومة سولانا ، تتنافس كلٌّ من pump.fun وraydium بشراسة على إصدار وتداول الميم كوين. من جهة، تقف pump.fun، منصة إطلاق الميم كوين التي تُغذّي حماسة القاعدة الشعبية مع إطلاق مئات الرموز الجديدة يوميًا. ومن جهة أخرى، تقف Raydium ، عملاق البورصات اللامركزية التقليدي، الذي يحافظ على النظام في منظومة سولانا بفضل خندق السيولة العميق الذي يمتلكه.













باعتباره منتجًا رائدًا ضمن منظومة سولانا، حقق pump.fun نموًا سريعًا بفضل عملية إطلاق التوكنات البسيطة وآلية منحنى الترابط المبتكرة. الفكرة الأساسية هي اللامركزية الكاملة لإصدار التوكنات: يُدخل المستخدمون ببساطة تفاصيل أساسية مثل اسم التوكن ورمزه، وفي غضون دقيقتين، يمكنهم نشر عقد وإنشاء تجمع تداول. يجذب نموذج "إطلاق التوكن بنقرة واحدة" هذا مباشرةً غرائز المستثمرين الأفراد المضاربة، مما يسمح لـ pump.fun بجمع قاعدة كبيرة من المستخدمين النشطين وحجم تداول كبير في وقت قصير.









بصفتها بورصة لامركزية رائدة على منصة سولانا، تتكامل رايديوم بشكل وثيق مع سيروم، مقدمةً مجموعة واسعة من أزواج التداول ومجموعات السيولة. ولا تتجلى هيمنتها في عمق تداولها فحسب، بل أيضًا في عملية التدقيق الدقيقة التي تتبعها. تتطلب إدراجات التوكنات على رايديوم عمليات تدقيق، وإيداع سيولة، وإجراءات أخرى للانضمام، بمتوسط دورة مراجعة تبلغ 7 أيام. هذا الحاجز الكبير للدخول يجعلها مركزًا لرأس المال المؤسسي، مما يعزز مكانتها كبوابة للجودة في النظام البيئي.









لقد أدى التباعد الاستراتيجي بين المنصتين إلى ظهور ديناميكيات سوقية مختلفة تمامًا.









إنشاء توكن دون أي عوائق: بفضل قوالب العقود الذكية المُعدّة مسبقًا، تُخفّض تكاليف إنشاء التوكن إلى حدّ أدنى واحد فقط، مما يُلغي العوائق التقنية تمامًا.

آلية التسعير الديناميكية: تستخدم نموذج منحنى الترابط الهجين الذي يُكافئ المشاركين الأوائل ويُقلّل المضاربة المفرطة خوارزميًا.

تحول في انتقال السيولة: في 21 مارس، أ في 21 مارس، أ علنت Pump.fun عن إطلاق منصة التداول اللامركزية AMM DEX الخاصة بها ، PumpSwap. ومنذ ذلك الحين، لم تعد الرموز المُطلقة حديثًا تُحوّل السيولة إلى Raydium عند دخول الأسواق الخارجية، بل تُحوّل السيولة إلى PumpSwap.





ردًا على زيادة Pump.fun، أطلقت Raydium منصة LaunchLab الخاصة بها في 16 أبريل كإجراء مضاد مستهدف:





- ميزة الرسوم: تقدم Raydium هيكل رسوم تنافسي للغاية، حيث تبلغ رسوم التداول 1% فقط، وهي أقل بكثير من رسوم pump.fun البالغة 2%. بالإضافة إلى ذلك، تُعفى تمامًا من رسوم نقل السيولة، مما يُقلل التكاليف التشغيلية لفرق المشاريع والمتداولين على حد سواء.

- تجميع الحوافز: تستفيد المشاريع التي تُطلقها LaunchLab من نموذج تقاسم الإيرادات، حيث تتلقى 10% من رسوم المعاملات الناتجة عن التوكن. كما تتمتع بمكافآت معززة على التخزين من خلال حوافز توكن RAY، مما يوفر فرصًا إضافية لتحقيق عوائد لكل من فرق المشاريع والمشاركين في المجتمع.

- آلية نقل السيولة: تستخدم Raydium نموذج AMM مُركّز للسيولة، مُصمم لتحسين كفاءة رأس المال. بمجرد أن تصل سيولة الرمز إلى 85 SOL، يُنقله النظام تلقائيًا إلى AMM الخاص بـ Raydium، مما يُسهّل الانتقال إلى تكامل أعمق في السوق.









المقياس pump.fun Raydium حجم التداول اليومي بلغت ذروتها عند 3.13 مليار دولار متوسط 3.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025 المستخدمون النشطون أكثر من 388,000 يحافظ على مكانته الرائدة على المدى الطويل في سوق Solana DEX حجم إصدار التوكن تم إطلاق ما يقرب من 80 مليون توكن حتى الآن نمو سريع في التوكن عبر LaunchLab الحصة السوقية في ذروتها، شكلت 20% من حجم Solana DEX الشركة الرائدة في السوق منذ فترة طويلة في Solana DEX الابتكارات الرئيسية PumpSwap LaunchLab









تطورت المنافسة بين pump.fun وraydium لتتجاوز مجرد تكرار المنتجات، لتصبح الآن صراعًا على النفوذ في النظام البيئي والتحكم في السرد. وقد حقق إطلاق pump.fun لـ PumpSwap زخمًا سريعًا ضمن نظام سولانا، مستحوذًا على حصة سوقية تبلغ حوالي 15% من حجم التداول. وبينما تواصل Raydium صدارتها في السوق بشكل عام، فإنها تواجه الآن ضغوطًا متزايدة من هذا المنافس الصاعد بسرعة.









بدأت حملة Raydium المضادة عبر LaunchLab تُثمر نتائجها: ففي يوم إطلاقها، ارتفعت حصة Raydium من حجم التداول إلى 60%، مما يشير إلى تدفقات رأسمالية قوية واهتمام متجدد. ولتعزيز مكانتها، طبّقت Raydium استراتيجية "الضغط الهبوطي". خفّضت عتبة تخرج المشروع إلى 85 SOL، مما حفّز المشاريع الرائدة على الانتقال مبكرًا. واستخدمت إيرادات المنصة لإعادة شراء وحرق توكن RAY، مما أدى إلى حلقة انكماشية حيث يدفع نمو الحجم قيمة التوكن إلى الارتفاع.









ردًا على هجوم Raydium، أعلنت منصة pump.fun في 12 مايو عن سلسلة من الإجراءات المضادة . وتشمل هذه الإجراءات تخصيص 50% من رسوم التداول لمصدري التوكن، مما يحفز على الاحتفاظ بالمشاريع عالية الجودة. كما تُطلق آلية حرق توكن LP التي قللت من مخاطر سحب البساط بنسبة 47%. وأخيرًا، إطلاق مجتمعات وفعاليات خاصة بكل منطقة على تيليجرام، مما يعزز الاحتفاظ بالمستخدمين من خلال نظام دفاعي متعدد الجوانب يركز على حوافز المستخدمين، وإدارة المخاطر، وعمليات المجتمع.









تحت وطأة الازدهار الظاهري، تواجه كلٌّ من pump.fun وRaydium تحديات هيكلية عميقة الجذور.





يخضع التوسع السريع لـ pump.fun لتدقيق تنظيمي متزايد. صنّفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العديد من التوكن على منصتها كأوراق مالية غير مسجلة، وكشف استغلال عقد بقيمة 2.3 مليون دولار في مارس 2024 عن نقاط ضعف حرجة في المنصة، وخاصةً تصنيفها الأمني C+. علاوة على ذلك، فإن اعتمادها الكبير على سرديات memecoin يجعل منظومتها البيئية هشة بطبيعتها. وقد يؤدي تراجع السوق إلى استنزاف واسع النطاق للمستخدمين.





على الرغم من أن Raydium تبدو أكثر متانة، إلا أنها ليست خالية من المشاكل. فقد انتقد مجتمع العملات الرقمية عملية فحص الرموز المطولة لديها، واصفًا إياها بـ"نسخة سولانا من لجنة الإدراج". بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نموذج CLOB إلى فروق أسعار تزيد عن 15% للتوكن ذات القيمة السوقية المنخفضة، مما يُضعف بشدة تجربة التداول. يواصل معدل التضخم السنوي لتوكن RAY، البالغ 22%، تآكل قيمتها كمخزن للثروة. ما يبدو منافسة متوازنة، في الواقع، معركة محفوفة بالمخاطر مليئة بثغرات خفية.









هذا التنافس ليس مجرد منافسة صفرية المحصلة، بل يُسرّع التطور الهيكلي لسوق العملات المشفرة. تُظهر بيانات السلسلة أن 19% من المشاريع التي "تخرجت" من pump.fun وانتقلت إلى Raydium تلقت تدفقات سيولة مستدامة. يُسلّط هذا الضوء على رؤية بيئية أعمق: الابتكار الجامح وتكوين القيمة الدقيق ليسا متنافيين، بل يُشكّلان تقسيمًا جديدًا للعمل في اقتصاد العملات المشفرة. فبينما تستخدم Pump.fun ديمقراطية الخوارزميات لتفكيك احتكارات إصدار الرموز، تبني Raydium خندقًا قائمًا على السيولة للاحتفاظ بالقيمة. يُحفّز صراعهما، في جوهره، التطور الكسري للسوق.





في حين أن ديناميكية القوة المستقبلية لا تزال غير مُعلنة بالكامل، هناك أمر واحد مؤكد: سوق العملات المشفرة يكتب فصلًا جديدًا. عندما تلتقي ثورة إصدار الرموز بإعادة بناء السيولة، يتجاوز السرد المنافسة بكثير - ليصبح سباقًا بين كفاءة السوق واكتشاف القيمة. بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يتطور نظام العملات المشفرة إلى بنية متعددة الطبقات تجمع بين "طبقة حركة المرور" و"طبقة القيمة". وبصفتها بورصة رائدة في طليعة التحول التكنولوجي، تواصل MEXC تمكين المستخدمين العالميين من خلال بنية تحتية تداولية منخفضة العوائق وعالية الكفاءة وعالية الأمان، مما يساعدهم على التنقل عبر دورات السوق ورؤية رحلة اقتصاد العملات المشفرة من الفوضى إلى النظام.





