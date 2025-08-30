تخفيضات Powell لأسعار الفائدة و ETH ATH: ما الذي يدفع السوق إلى الارتفاع؟

في 22 أغسطس/آب 2025، ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خطابًا اعتبرته الأسواق على نطاق واسع إشارة قوية إلى ، ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خطابًا اعتبرته الأسواق على نطاق واسع إشارة قوية إلى تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة، وذلك خلال كلمته الرئيسية في ندوة جاكسون هول السنوية للبنوك المركزية. وأشار باول إلى أحدث إحصاءات التوظيف، مشيرًا إلى أن "البيانات تشير إلى تزايد مخاطر تراجع سوق العمل، وأن هذا الاتجاه قد يتطور سريعًا إلى زيادة حادة في تسريح العمال وارتفاع معدل البطالة". كما صرّح بأنه في حال تفاقم مخاطر سوق العمل، فسيكون تعديل موقف السياسة النقدية مبررًا، وهو مؤشر واضح على أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون وشيكة، رهنًا ببيانات الوظائف.





سرعان ما اعتُبر الخطاب، وهو آخر ظهور علني لباول في ولايته، نقطة تحول طال انتظارها في السياسة النقدية. وارتفعت الأسهم الأمريكية استجابةً لذلك. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.89%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.52%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.88%. وكان رد فعل الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة أقوى، حيث حققت كل من شاربلينك وبيتماين وكوين بيس مكاسب كبيرة.





في الوقت نفسه، انتعشت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 4.1 تريليون دولار، مدفوعةً بالارتفاع الهائل لعملة إيثريوم. قفزت ETH بأكثر من 14.3% في يوم واحد، لتصل إلى 4,943.43 دولارًا أمريكيًا في 25 أغسطس، وهو أعلى مستوى تاريخي لها منذ ما يقرب من أربع سنوات. غذّى ارتفاع إيثريوم مكاسب واسعة النطاق في منظومة العملات المشفرة، بما في ذلك مشاريع توسيع الطبقة الثانية، ورموز الرهان، ومشاريع البنية التحتية. ووصف المحللون هذا الارتفاع بأنه مثالٌ واضح على اندماج "توقعات السياسات" مع "نشوة السوق" لخلق ارتفاع تاريخي.

















منذ أوائل عام 2025، كانت الأسواق تتوقع خفضًا محتملًا لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع ذلك، حافظ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على موقف متشدد، رافضًا تقديم أي إشارات واضحة على الرغم من تزايد ضغوط الرئيس ترامب ومؤشرات تباطؤ سوق العمل. وأكد مرارًا وتكرارًا على أهمية الحفاظ على سياسة نقدية متشددة إلى حد ما.





مع ذلك، أشارت تصريحات Powell في ندوة جاكسون هول إلى تحول طفيف. وقال: "بالنظر إلى أن سوق العمل ليس متشددًا بشكل خاص ويواجه مخاطر هبوطية متزايدة، فإن احتمال استمرار الضغوط التضخمية يبدو منخفضًا". فسرت الأسواق هذا على أنه مقدمة لخفض أسعار الفائدة. وأشار باول أيضًا إلى أنه إذا هدد توتر سوق العمل استقرار الأسعار، فسيتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءً استباقيًا.





وهذا يمثل انتقال Powell من التمسك بموقفه إلى تبني نبرة أكثر تشاؤمًا، مما عزز توقعات السوق القوية بخفض أسعار الفائدة. وفقًا لبيانات السوق، ارتفعت احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر من 75.5% قبل خطاب باول إلى 91.1% بعده. وارتفعت احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال اجتماعات السياسة الثلاثة المتبقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام إلى 83.9%، مما يشير إلى تحول كبير في توقعات السياسة النقدية.









على الرغم من أن السوق اعتبر خطاب باول سريعًا نقطة تحول في السياسة النقدية، إلا أن النظر عن كثب في التفاصيل يشير إلى أن تصريحاته كانت بمثابة سياسة طارئة دفاعية أكثر منها التزامًا حقيقيًا بالتيسير. وأكد باول أن أسعار الفائدة الأمريكية أصبحت الآن أقرب بكثير إلى المعدل المحايد مقارنة بالعام الماضي، حيث تتقلب ضمن نطاق حوالي 100 نقطة أساس. يشير هذا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة إجراءاته، ولكنه لا يعني أن التشديد قد انتهى، ولا يعني أن التيسير وشيك. كما أوضح أن سوق العمل في "توازن غريب"، حيث يضعف كل من العرض والطلب في وقت واحد. إذا خرج هذا الاتجاه عن السيطرة، فسيكون من المحتم حدوث موجة من تسريح العمال وارتفاع في البطالة. لذلك، ينبغي النظر إلى هذه السلسلة من التصريحات على أنها تتيح للسياسة النقدية مجالًا لمعالجة المخاطر المحتملة مسبقًا، بدلاً من كونها "وليمة حمائمية" مبكرة تُقدم للأسواق.









إذا كانت توقعات السياسة بمثابة الشرارة للارتفاع، فإن الارتفاع الهائل الذي شهدته عملة ETH كان نتيجة حتمية لقوى متعددة تتردد معًا.









كان تأثير الضغط على الصفقات القصيرة في سوق الخيارات هو المحفز الأكثر مباشرة. ووفقًا لبيانات Coinglass الصادرة في 27 أغسطس، بلغت عمليات التصفية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 270 مليون دولار، وتركزت غالبيتها في صفقات البيع على المكشوف. واضطر عدد كبير من متداولي ETH المتشائمين إلى إغلاق صفقاتهم، مما عزز الزخم الصعودي وحوّل الارتفاع إلى ضغط على الصفقات القصيرة.













تُظهر بيانات السلسلة أن BitMine (BMNR) استلمت 131,736 إيثريوم خلال الـ 12 ساعة الماضية. واعتبارًا من 27 أغسطس، بلغت حيازات BitMine من الإيثريوم حوالي 1.7 مليون إيثريوم.









في الوقت نفسه، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الخاصة بالإيثريوم (ETFs) زيادات سريعة في حيازاتها. ويشير استمرار التدفقات الصافية الداخلة إلى أن المؤسسات تتجاوز المضاربات قصيرة الأجل وتتخذ مواقع استراتيجية. ويشير هذا إلى أن ارتفاع الإيثريوم مدفوع بشكل أكبر بتدفقات رأس المال الهيكلي، وليس بتوجهات المستثمرين الأفراد.









بالإضافة إلى المحفزات الخارجية، كان النمو القوي لمنظومة الإيثريوم بحد ذاتها ركيزةً أساسيةً في دعم صعودها. مؤخرًا، حققت جميع التوكن في قطاعات الطبقة الثانية، والتخزين، والبنية التحتية مكاسب، مما يعكس تفاؤلًا بشأن تطور الإيثريوم على المدى الطويل.





حلول الطبقة الثانية: مع استمرار ارتفاع رسوم معاملات الشبكة الرئيسية، أصبحت حلول الطبقة الثانية ضرورية لتخفيف ازدحام الشبكة وخفض التكاليف. تواصل منصات مثل Arbitrum تحقيق أحجام تداول يومية عالية، مما يؤكد الطلب على خيارات معاملات فعّالة ومنخفضة التكلفة.

ازدهار سوق التخزين: لا يزال الطلب على تخزين الإيثريوم مرتفعًا، مما يُعزز نمو بروتوكولات التخزين السائلة مثل Lido ، الذي استمر توسع قيمة TVL الخاصة به. وقد أدى ازدهار سوق التخزين إلى زيادة مستويات حظر الإيثريوم، وتعزيز الثقة في قيمته على المدى الطويل.

تحسين البنية التحتية: تُسهّل التحسينات المستمرة على البنية التحتية لإيثريوم عملية التطوير وتسهل الوصول إليها، مما يجذب المزيد من المطورين والمشاريع إلى النظام البيئي. وهذا بدوره يُعزز اعتماد التطبيقات ويعزز القيمة الجوهرية لإيثريوم.









خففت إشارات Powell الحذرة بشأن خفض أسعار الفائدة من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، وحسّنت شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو تحولٌ برز بشكل خاص في سوق العملات المشفرة. وبصفتها أصلًا عالي المخاطرة والعائد، سرعان ما أصبحت الإيثيريوم (ETH) محط أنظار في ظل هذه التوقعات. وتدفقت رؤوس الأموال من أصول الملاذ الآمن إلى الأصول عالية المخاطر، مما زاد من ارتفاع الإيثيريوم.









بشكل عام، كان ارتفاع سعر الإيثيريوم انعكاسًا لتوقعات السياسة التي أثارتها تصريحات باول، ونتيجةً لمشاعر السوق، وتدفقات رأس المال على السلسلة، والروايات المؤسسية المتوافقة. ومع ذلك، لا يزال يتعين تقييم مساره المستقبلي بحذر.





إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، فقد تتزايد ردود الفعل الإيجابية في السوق، مما قد يدفع الإيثيريوم إلى دورة صعود جديدة. من ناحية أخرى، إذا تأخرت تخفيضات أسعار الفائدة أو كانت أقل من المتوقع، فقد يشهد السوق تصحيحًا حادًا - ويشعر بعض المستثمرين الذين سعوا وراء الارتفاع بالفعل بوخزة الخسائر الناجمة عن الخوف من تفويت الفرصة. والأهم من ذلك، أن المعركة حول رواية الإيثيريوم قد بدأت للتو. ومن ينجح في وضع إطار تقييم مماثل لـ "سعر سهم الإيثيريوم" سيحظى بالمركز المهيمن في تشكيل الخطاب الهيكلي للسوق.













بصفتها أكبر مالك لعملة الإيثريوم في العالم، جمعت BMNR أكثر من 1.2 مليون إيثريوم (بقيمة تقارب 5 مليارات دولار أمريكي) بهدف السيطرة على 5% من المعروض العالمي من الإيثريوم فيما يتعلق بعوائد المراهنة. تُعدّ BMNR معيارًا لتمويل الإيثريوم، وتمثل مسارًا مؤسسيًا رئيسيًا لدخول المستثمرين.













من خلال قسم StablecoinX التابع لها، تخطط Ethena لإعادة شراء توكنات ENA بقيمة 260 مليون دولار أمريكي (حوالي 8% من المعروض المتداول) خلال ستة أسابيع. كما فعّلت آلية "تحويل الرسوم"، حيث توزع إيرادات البروتوكول على حاملي توكنات sENA، مع توقعات بعوائد تتراوح بين 4% سنويًا، و10% في سيناريوهات متفائلة. تُمثل ENA استثمارًا عالي المرونة في الأصول الاصطناعية، مع سرد واضح قائم على العائد.









تجاوزت القيمة الإجمالية لأصول Pendle حاجز 10 مليارات دولار، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق. تُحوّل وحدة Boros الخاصة بها معدلات التمويل الدائم إلى أصول قابلة للتداول، مما يُولّد سيولة هائلة. تُشكّل الاستراتيجيات المُدمجة مع Ethena وAave ما يقرب من 60% من نمو القيمة الإجمالية لأصول Pendle. تُبرز Pendle كأصل أساسي في التمويل اللامركزي (DeFi) مدعومًا بالابتكار التكنولوجي والاعتماد المؤسسي.









هذه الجولة من صعود الإيثريوم هي نتاج تفاعل متعدد الأبعاد بين إشارات السياسة، وتدفقات رأس المال، وروايات السوق. أشعل خطاب باول الشرارة، لكن الوقود الحقيقي جاء من دخول المؤسسات، وعمليات البيع على المكشوف، ونمو النظام البيئي، وإعادة تشكيل الروايات. لم تعد الإيثريوم مجرد أصل، بل تتطور لتصبح المنصة المركزية التي تلتقي فيها الروايات المالية وهياكل رأس المال. على هذه المنصة، ستستمر السياسات والأسواق، والروايات والقناعات، والمخاطر والفرص، في التقاطع والتكشف حتمًا.









