مشروع PicWe (PIC): رائدة في مجال العملات المستقرة متعددة السلاسل والسيولة متعددة السلاسل

في خضم موجة DeFi 2.0، تعيد PicWe تعريف مستقبل السيولة عبر السلاسل. باعتبارها أول بروتوكول سيولة متعدد السلاسل في العالم بأسلوب "أحجية نمطية"، تهدف PicWe إلى القضاء على الحواجز بين الشبكات وتمكين نقل الأصول بسلاسة دون الحاجة إلى الجسور، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أكثر أمانًا وكفاءة.









PicWe هي منصة بروتوكول Web3 تدمج إنشاء المحتوى، وحوافز عملات الميم ، والتفاعل الاجتماعي على السلسلة. من خلال آلية مبتكرة تجمع بين NFTs الهوية، والمستويات الديناميكية، والتعدين التفاعلي، تبني حلقة مغلقة لاقتصاد محتوى يركز على المستخدم. يمكن للمستخدمين كسب مكافآت من توكن PIC من خلال الأنشطة الاجتماعية مثل النشر، والإعجاب، والتعليق. في الوقت نفسه، يمكن للمجتمع دفع تطوير النظام البيئي من خلال حوكمة المقترحات وتقييم المحتوى. يأتي اسم PicWe من "Picture + We"، أي "صورنا، محتوانا، قيمتنا".





الميزات الأساسية:





مبادلة عبر السلاسل بدون جسور: تمكّن من تبادل الأصول مباشرة بين الشبكات عبر العقود الذكية دون الاعتماد على جسور خارجية.

أمان عالي: تتجنب نقاط الفشل الفردية التي تسببها الجسور، مما يقلل من مخاطر الهجمات.

سهلة الاستخدام: تدعم عدة محافظ رئيسية، مما يتيح للمستخدمين التفاعل دون الحاجة إلى تبديل المحافظ.













يسمح محرك CATM (آلية المعاملة الذرية عبر السلاسل) من PicWe للمستخدمين بتبادل الأصول مباشرة عبر شبكات مختلفة دون الاعتماد على آليات الجسر التقليدية. تعزز هذه الطريقة من كفاءة المعاملات وتحسن بشكل كبير من أمان الأصول.









WEUSD هي العملة المستقرة على السلسلة الخاصة بـ PicWe. يمكن للمستخدمين سكّ أو استرداد WEUSD بنسبة 1:1 مع USDT، مما يوفر وسيلة مستقرة لتبادل الأصول عبر سلاسل متعددة.









يمكن للمستخدمين تخزين توكن PIC للمشاركة في تعدين السيولة وتلقي عوائد بالإضافة إلى أرباح من المنصة. تشجع هذه الآلية مشاركة المستخدم وتعزز سيولة المنصة.









طورت PicWe نظام أوراكل لامركزي خاص بها لتوفير بيانات على السلسلة في الوقت الفعلي، مما يضمن دقة وأمان المعاملات. في حالة فشل المعاملة، تقوم العقود الذكية تلقائيًا برد الأصول للمستخدمين، مما يحمي أموالهم.









PIC هو التوكن الأصلي متعدد الاستخدامات لـ PicWe، ويستخدم بشكل أساسي لآليات التحفيز، وحوكمة المجتمع، ودعم تشغيل النظام البيئي. تخطط PicWe لإصدار إجمالي 300 مليون توكن PIC تدريجيًا إلى المجتمع عبر خمس مراحل رئيسية للمشروع. تمثل هذه المراحل محطات مهمة نحو تحقيق السيولة متعددة السلاسل بدون جسور. سيتم توزيع التوكن من خلال الإيردروبات وطرق أخرى لمكافأة المستخدمين الذين يساهمون بفعالية في كل مرحلة.





الاستخدامات الرئيسية لتوكن تشمل:





حوافز النظام البيئي: تشجيع المستخدمين على المشاركة في توفير السيولة، والنشاط التجاري، والترويج للمنصة.

حوكمة المجتمع: منح حاملي التوكن حقوق التصويت على المقترحات واتخاذ القرار.

مدفوعات النظام: تستخدم كوسيلة دفع للخدمات والميزات داخل النظام البيئي.









منذ إطلاقها، جذبت PicWe اهتمامًا بيئيًا وسوقيًا قويًا، وأظهرت نموًا سريعًا واختراقات تكنولوجية في أبعاد متعددة. في نهاية عام 2024، برزت PicWe في هاكاثون "معركة أوليمبوس" الذي استضافته مختبرات الحركة، حيث فازت بالمركز الأول في مسار DeFi من بين حوالي 2,100 مشروع، مما أكسبها اعترافًا واسعًا من الصناعة.





وفقًا لـ ChainCatcher ووسائل إعلام أخرى، بحلول نهاية عام 2024، جذبت منصة PicWe حوالي 727,000 مستخدم، وحققت نحو 221,000 تفاعل على السلسلة، وشملت 163,000 عنوان محفظة فريد، وبلغ حجم المعاملات الإجمالي ما يقرب من 326 مليون دولار.





تكرس PicWe جهودها لبناء نظام سيولة متعدد السلاسل بدون جسور. حتى الآن، تم نشر هذا الهيكل بنجاح على شبكة Movement الرئيسية، مما يُظهر كفاءة عالية وقابلية للتوسع. تشمل الخطط المستقبلية:





توسيع دعم الشبكات: دعم المزيد من سلاسل البلوكتشين لتوسيع قابلية التشغيل البيني للأصول.

إطلاق سوق IRO: تقديم الأصول الواقعية للتوكنة.

تحسين أنظمة الأوراكل: تعزيز دقة البيانات وقدرات الوقت الفعلي.

حوكمة المجتمع: تعزيز الحوكمة اللامركزية لزيادة مشاركة المجتمع.



