مشروع Palio (PAL): بناء نظام بيئي رقمي مصاحب للذكاء الاصطناعي قائم على العواطف عبر Web3

في ظل التقارب المتسارع بين الذكاء الاصطناعي وWeb 3، تُطلق Palio آفاقًا جديدة من خلال تطوير نظام بيئي رقمي مُرافق مُعزز بالتفاعل العاطفي. يُدمج هذا المشروع، الذي أطلقته Xterio بالتعاون مع RekaAI Labs، الذكاء الاصطناعي المُولّد ونماذج الذاكرة الكبيرة وآليات الأصول على السلسلة لتقديم تجربة غامرة تجمع بين الرفقة العاطفية ومتعة اللعب.









مشروع Palio أكثر من مجرد لعبة Web 3، بل هو منصة ذكاء اصطناعي عاطفية. مستفيدةً من نماذج لغة واسعة النطاق على غرار ChatGPT ومحرك ذكاء اصطناعي خاص، تمنح Palio كل حيوان أليف رقمي شخصية فريدة وسلوكًا تفاعليًا، مما يتيح تكاملًا ثلاثيًا من النمو المستمر، والذاكرة الشخصية، وتكامل الأصول على السلسلة.





يهدف المشروع إلى معالجة تحديين رئيسيين: نقص التفاعل الهادف في الحيوانات الأليفة الافتراضية التقليدية، والتجانس الشديد في ألعاب الويب 3. تعمل Palio على بناء نظام بيئي للحياة الافتراضية قابل للتطوير قائم على الذكاء الاصطناعي والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لإعادة تعريف مفهوم الرفقة الرقمية.













بفضل محرك الشخصية العاطفية المتطور القائم على نموذج لغوي ضخم، يُمكّن Palio كل حيوان أليف رقمي من امتلاك ذاكرة مستقلة، والتفكير العاطفي، وفهم السياق. كل محادثة وخيار سلوكي يقوم به المستخدم مع Palio يترك أثرًا في ذاكرته طويلة المدى، مما يخلق تجربة نمو مشتركة حقيقية بين المستخدم ورفيقه.









تتمحور طريقة اللعب الأساسية في Palio حول إدارة المتاجر، وصناعة العناصر، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي للشخصيات غير القابلة للعب. يمكن للاعبين ربح المكافآت وجمع الموارد من خلال تفريخ الحيوانات الأليفة، والحصول على المخططات، وهزيمة الوحوش لجمع المواد النادرة، وإدارة متاجرهم الخاصة، وتوسيع نفوذهم تدريجيًا داخل النظام البيئي.





وتدعم المنصة أيضًا التعاون بين النقابات، وتتميز بنظام اجتماعي وتقدمي كامل يشمل استكشاف الأبراج المحصنة والتحديات، وتطوير النقابات ومشاركة الموارد، والمفاوضات التجارية واستراتيجيات التسعير المحاكاة بالذكاء الاصطناعي.









تتضمن الأصول الأساسية الموجودة على السلسلة في Palio ما يلي:





توكن PalioAI Aura (PAA) NFTs: مجموعة محدودة من مجموعة محدودة من 3,333 NFTs ، سُكّت في البداية بسعر 0.1 إيثيريوم للتوكن الواحد. يحصل حاملوها على وصول مبكر لاختبار اللعبة، ومكافآت سلسلة NFT المستقبلية، والحق في المشاركة في مبادرات التعاون المجتمعي.





توكن PAL (التوكن الأصلي): يُعدّ توكن أساسيًا للمعاملات والمكافآت والحوكمة داخل اللعبة. وفقًا لـ يُعدّ توكن أساسيًا للمعاملات والمكافآت والحوكمة داخل اللعبة. وفقًا لـ PANews ، سيتم توزيع PAL بشكل مستقل بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي (مثل Patoshi). يمكن للمستخدمين ربح عمليات الإيردروب من خلال التفاعل مع هؤلاء الوكلاء و"سرد قصص على السلسلة". يستكشف المشروع أيضًا عمليات إيردروب موجهة تُطلقها وكلاء الذكاء الاصطناعي. جميع أنشطة اللعب مرتبطة ببيانات على السلسلة، مما يضمن ملكية الأصول القابلة للتحقق، والهوية الفريدة، وسجل تفاعل شفاف.





يعتمد اقتصاد التوكن في Palio على نظام تسعير سوقي مُدار بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وحوافز مبنية على السلوك، وحوكمة مجتمعية. يشارك وكلاء الذكاء الاصطناعي بفعالية في اكتشاف الأسعار، مما يُمكّن من إجراء صفقات بعلاوات سعرية تصل إلى عشرة أضعاف، وبمعدل نجاح معاملات يقارب 37%. تُسجل جميع أنشطة المستخدم، من تصنيع وبيع واستهلاك للمواد، على السلسلة لإنشاء نظام اقتصادي شفاف وقابل للتحقق.

















إطلاق النسخة التجريبية وبرنامج تصويت مجتمع Palio Star،

إصدار مجموعة Genesis NFT،

إنشاء آلية إبداع مشترك للمجتمع، مما يسمح للمستخدمين بالتأثير على تصميم الشخصيات وتطوير القصة.









حسّن نموذج الذاكرة الشخصية وقدرات النمذجة العاطفية،

وأطلق أول لعبة Palio، التي تتميز بقصص تفاعلية، وتكامل NFT، وآليات القتال.









إطلاق تطبيقات أندرويد وiOS،

وتقديم بروتوكولات ملكية البيانات وسيادة المستخدم،

وبدء الجولة الثانية من التأسيس المشترك لـ Palio Star، واختبار النموذج الاقتصادي داخل اللعبة.









إطلاق برنامج PalioAI لمشاركة قدراته (على سبيل المثال، الترخيص لتطوير جهات خارجية)،

وتعزيز تكامل الملكية الفكرية والتعاون التجاري مع قطاعات الترفيه والأنمي والمحتوى.









على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة التطوير المبكرة، فقد أظهرت Palio بالفعل زخمًا قويًا في السوق ومشاركة مجتمعية نشطة:





أداء NFT: مجموعة Genesis NFT، PalioAI Aura، مُدرجة على منصة OpenSea، بسعر أدنى مستقر عند حوالي 0.083 مجموعة Genesis NFT، PalioAI Aura، مُدرجة على منصة OpenSea، بسعر أدنى مستقر عند حوالي 0.083 ETH ، ولديها أكثر من 770 حاملًا فريدًا.

الجذب الاجتماعي: يستمر النشاط في مجتمعي Discord وX الرسميين في النمو، مدعومًا بفعاليات منتظمة مثل مسابقات الإبداع المشترك ومهام الإنزال الجوي لتعزيز تفاعل المستخدمين.

الميزات التفاعلية: تم إطلاق النسخة التجريبية من Patoshi، حيوان Palio الأليف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين ربح مكافآت من خلال المهام التفاعلية والمنشورات الاجتماعية، مما يساعد في اختبار قدرات التفاعل على السلسلة ونماذج استجابة الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق للنسخة التجريبية العامة القادمة وعمليات الإيردروب للتوكن.









يُمثل Palio إطارًا سرديًا جديدًا لتقنية Web 3، يبدأ بالتفاعل العاطفي. فخلافًا لنماذج "اللعب للربح" التقليدية التي تُركز على الحوافز الاقتصادية قصيرة الأجل، يُركز Palio على علاقات أعمق بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، مُركزًا على الرفقة طويلة الأمد، وخلق القيمة، وتطوير النظام البيئي.





تكمن قوة المشروع في بنيته التقنية المُستقبلية وتصميمه التفاعلي العاطفي، مما يجعله نموذجًا أوليًا مُحتملًا لأنظمة المحتوى القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويتماشى استكشافه لمفهوم "الرفيق الرقمي" بشكل جيد مع طلب الجيل Z على التواصل الاجتماعي الرقمي الهادف والتعايش الافتراضي. ومن منظور السوق، يُظهر Palio أيضًا إمكانات واعدة في بناء حلقة قيمة مستدامة من خلال هيكل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) واقتصاد التوكنات المُستقبلي.





ومع ذلك، يواجه المشروع العديد من التحديات الواقعية. فمن ناحية، يُعد تطبيق آليات الذاكرة طويلة المدى والتغذية الراجعة العاطفية عبر الذكاء الاصطناعي القائم على الموقع الإلكتروني أمرًا صعبًا من الناحية التقنية، وهو عُرضة لانقطاعات التفاعل، مما قد يؤثر على الانغماس في التجربة. من ناحية أخرى، قد تُشكّل أنظمة اللعبة المعقدة وآليات صياغتها صعوبةً في استيعاب المستخدمين الجدد، خاصةً في غياب برنامج تعليمي مُطوّر بالكامل. وأخيرًا، ستكون اقتصادات الرموز التي لم تُعلن عنها بعد عاملًا رئيسيًا في تحديد استدامة النظام البيئي. فبدون حوافز مناسبة وضبط التضخم، هناك خطر تكرار دورة الازدهار والانكماش المبكرة التي شهدتها الموجة الأولى من مشاريع GameFi.









مع تجاوز قطاع ألعاب بلوكتشين للضجة الإعلامية قصيرة المدى لنماذج "اللعب للربح"، تُقدم Palio نهجًا متميزًا يُركز على التفاعل العاطفي والرفقة الرقمية، مما يُعزز ارتباط المستخدمين بالألعاب ويزيد من تأثيرها العاطفي على ألعاب Web3.





إذا نجح المشروع في تطوير تطبيقه للهواتف المحمولة، وفتح واجهاته الخاصة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، وأنشأ بيئة عمل رمزية متوازنة، فقد يُصبح نموذجًا مرجعيًا رئيسيًا لدمج الذكاء الاصطناعي وWeb3.





توكن PAL مُدرج في MEXC. يُمكن للمستخدمين تداول التوكن باتباع الخطوات التالية:





1) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي

2) في شريط البحث، أدخل PAL واختر تداول العقود الفورية أو تداول العقود الآجلة.

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.





يمكن للمستخدمين أيضًا زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في حدث إيردروب التوكن PAL وكسب مكافآت إضافية.



