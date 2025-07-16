OpenZK (OZK): إعادة تعريف توسع الإيثريوم باستخدام تقنية ZK Rollup

إن OpenZK (OZK) هي شبكة عالية الأداء من Layer 2 مبنية على تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZK Rollup). وقد استحوذت آلياتها المبتكرة، وفريقها القوي، وتصميمها المتنوع لنظامها البيئي على اهتمام واسع في السوق. أطلقت OpenZK حاليًا حملة "الدفع المبكر" (Early Bird airdrop). يمكن للمستخدمين ربط الأصول وتخزيننها لكسب نقاط OZK، مما يتيح لهم الوصول المبكر إلى النظام البيئي، ويضمن لهم مكافآت نمو طويلة الأجل.









OpenZK هي شبكة من Layer 2 مبنية على إيثريوم ، وتعتمد في جوهرها على تقنية ZK Rollup. تجمع آلاف المعاملات في إثبات واحد، يُرسل بعد ذلك إلى شبكة إيثريوم الرئيسية للتحقق منه. هذا يُقلل بشكل كبير من رسوم الغاز بنسبة 90% تقريبًا، ويعزز معدل معالجة المعاملات ليصل إلى 100,000 معاملة في الثانية، مع الحفاظ على أمان إيثريوم الأصلي.





الميزات الرئيسية التي تميز OpenZK:





رسوم معاملات مرنة: يمكن للمستخدمين دفع رسوم الغاز إما بعملة ETH أو OZK، مما يُقلل من صعوبة الدخول.

آلية إيداع ذكية: يُمكنك من خلال الإيداع المبكر ربح ما يصل إلى 10 أضعاف نقاط المكافأة، كما أن إعادة الإيداع تُحسّن كفاءة رأس المال بشكل أكبر.

دعم شامل للتمويل اللامركزي: متوافق مع تخزين ETH والعملات المستقرة (USDT، متوافق مع تخزين ETH والعملات المستقرة (USDT، USDC DAI )، مما يُوفر فرص عوائد متنوعة للمستخدمين.





من خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي وحوافز النظام البيئي، يُنشئ OpenZK بيئة طبقة ثانية أسرع وأرخص وأكثر أمانًا لكل من المطورين والمستخدمين.









يدور تصميم OpenZK حول ثلاثة ركائز أساسية: أداء ZK Rollup، وحوافز المستخدمين، والتوافق بين أنظمة النظام البيئي.









تُمكّن التقنية الأساسية التي تُشغّل OpenZK معالجة المعاملات دفعةً واحدةً مع التحقق من عدم وجود معرفة، مما يُخفّض بشكل كبير العبء الحسابي على شبكة إيثريوم الرئيسية ويُوفّر دعمًا قويًا للتطبيقات اللامركزية.









يمكن للمستخدمين إيداع ETH أو العملات المستقرة خلال مرحلة Early Bird للاستفادة من مضاعفات النقاط التي تصل إلى 10x. بالإضافة إلى ذلك، يُحسّن إعادة الإيداع كفاءة رأس المال ويزيد العائد الإجمالي.





تُحسب النقاط كما يلي:





النقاط = مبلغ الإيداع × أيام الإيداع × مُضاعف المكافأة

مثال:

امتلاك 1 ozETH = مكافأة لمرة واحدة قدرها 100 نقطة

امتلاك 3000 ozUSD = يُجمع 100 نقطة يوميًا









يمكن للمستخدمين دفع رسوم الغاز بعملة ETH أو OZK، مما يُحسّن من قيمة الخدمة والتوكن. يُضيف نظام الإحالة أيضًا إمكانية ربح إضافية:

مُضاعف +0.3x لكل صديق مدعو

15% من نقاط المدعو تُمنح كبونص إحالة









OZK هي العملة الرقمية الأصلية لمنظومة OpenZK، وتؤدي أدوارًا متعددة داخل الشبكة:





الوظيفة حالة الاستخدام دفع رسوم الشبكة يمكن استخدامه كبديل لـ ETH لدفع رسوم المعاملات حوكمة المجتمع يمكن لحاملي التوكن المشاركة في المقترحات والتصويت، مما يؤثر على الاتجاه المستقبلي للمشروع مكافآت التخزين يمكن لحاملي OZK التخزين لكسب نقاط الإيردروب والحوافز استحقاق القيمة مع نمو النظام البيئي، ستستمر مرافق OZK في التوسع، مما يدعم تقدير قيمتها على المدى الطويل





إن OZK في مرحلة الإيردروب المبكرة، ومن المتوقع إدراجها قريبًا في البورصات الرئيسية، بما في ذلك منصة MEXC عالية السيولة . سيعزز هذا الإدراج اكتشاف الأسعار وعمق تداول العملة الرقمية.









حملة OpenZK إيردروب الآن في أوجها. لبدء ربح نقاط OZK إيردروب، ما عليك سوى الاتصال بالمنصة الرسمية، وربط عملاتك ETH أو المستقرة بشبكة OpenZK، وإيداع أصولك.





يتمتع المشاركون الأوائل بمضاعف نقاط 10x، ويزداد مضاعفك مع كل أسبوع تبقى فيه عملاتك ETH أو المستقرة مودعةً. كلما طالت مدة إيداعك، زادت نقاط إيردروب التي تربحها، مما يشجع على المشاركة طويلة الأمد ويفتح آفاقًا أوسع للمكافآت.





بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيادة إجمالي عوائد إيردروب من خلال دعوة أصدقائك للانضمام. اربح مضاعفات نقاط إضافية وعمولات إحالة لزيادة مكافآتك إلى أقصى حد.





حملة OpenZK إيردروب أكثر من مجرد حملة مكافآت، إنها فرصة استراتيجية لاغتنام القيمة وترسيخ مكانة طويلة الأمد في النظام البيئي. للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانخراط المبكر في قطاع ZK Rollup، الآن هو الوقت الأمثل للمشاركة.









يقود OpenZK فريق عالمي المستوى يتمتع بخبرة واسعة في التمويل التقليدي وتقنية البلوكتشين:





ديف ساندور (المؤسس): محلل سابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في جولدمان ساكس، ماهر في تحليل البيانات وفهم السوق، وهو مسؤول عن وضع خارطة الطريق الاستراتيجية لـ OpenZK.





لوكاس كولين (المدير التقني): مطور إيثريوم مبكر يتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في تقنيات Layer 2، وخبير عملي في مجال ZK-Rollup.





بالإضافة إلى ذلك، أقامت OpenZK شراكات مع العديد من المشاريع البارزة:





RocketPool: يدعم إيداع إيثريوم اللامركزي بعائد سنوي أعلى بنحو 30% من طرق الإيداع التقليدية.





EigenLayer: يُمكّن "الفائدة الثلاثية" للإيثريوم من خلال آليات إعادة الإيداع، مما يُعزز رأس المال.الكفاءة.









OpenZK ليس مشروعًا قصير الأجل، بل هو مبادرة بنية تحتية طويلة الأجل برؤية تمتد من 5 إلى 10 سنوات ومسار تطوير واضح:





المرحلة الأهداف الأساسية المرحلة 1 تطوير وحدات ZK Rollup الأساسية وإطلاق شبكة الاختبار المرحلة 2 إطلاق الشبكة الرئيسية، ونشر جسر عبر السلسلة، وبدء شراكات النظام البيئي المرحلة 3 تنفيذ الحوكمة اللامركزية، وتوسيع قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل، وتحسين الأداء





هذا النهج المنهجي - البنية التحتية أولًا، ثم النظام البيئي، ثم اللامركزية - هو المعيار الذهبي لمشاريع Layer 2.









يُعيد OpenZK تعريف شكل Layer 2: قابل للتوسع، وآمن، وسهل الوصول. بفضل تقنية ZK Rollup المتقدمة، وتصميمها الذي يُركز على المستخدم، ونظامها البيئي المتنامي، من المتوقع أن تُصبح لاعبًا رئيسيًا في تطور إيثريوم وتوسعه.





حاليًا، عملية الإيردروب في مرحلة "الطائر المبكر"، حيث تُقدم مضاعفات تصل إلى 10X لنقاط التخزين. وإلى جانب إمكانية إدراج OZK في البورصات الرئيسية، يُمثل هذا فرصة جذابة للغاية للمستثمرين الأوائل.





انضم إلى MEXC الآن واغتنم الفرصة! هل أنت مستعد لتضع نفسك في طليعة رواد Layer 2 من الجيل القادم؟



