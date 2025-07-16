OpenSea، أول وأكبر سوق للمقتنيات الرقمية على شبكة Web3 في العالم، متخصص في تداول التوكن غير القابل للاستبدال (NFT). بدأ في البداية بمقتنيات مثل CryptoKitties، ثم تطور ليصبح سوقًا شاملًا للتوكن غير القOpenSea، أول وأكبر سوق للمقتنيات الرقمية على شبكة Web3 في العالم، متخصص في تداول التوكن غير القابل للاستبدال (NFT). بدأ في البداية بمقتنيات مثل CryptoKitties، ثم تطور ليصبح سوقًا شاملًا للتوكن غير الق
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/أطلقت OpenS...فأة مجتمعها

أطلقت OpenSea منصة OS2 وتخطط لإطلاق خدمة SEA Token Airdrop لمكافأة مجتمعها

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#أخبار السوق
TokenFi
TOKEN$0.006918-0.88%
NFT
NFT$0.0000004034+0.04%
Xphere
XP$0.01061-1.11%
DAO Maker
DAO$0.08009+1.39%
Karma Coin
KARMA$0.001131-4.07%

OpenSea، أول وأكبر سوق للمقتنيات الرقمية على شبكة Web3 في العالم، متخصص في تداول التوكن غير القابل للاستبدال (NFT). بدأ في البداية بمقتنيات مثل CryptoKitties، ثم تطور ليصبح سوقًا شاملًا للتوكن غير القابل للاستبدال (NFT) يغطي مجالات متنوعة مثل الفن والموسيقى والرياضة والألعاب.

مع إطلاق منصة OS2 المُحسّنة، تُحسّن OpenSea البنية التحتية للسوق الأساسية، مُقدمةً وظائف بحث مُحسّنة، ودعمًا أفضل للتداول عبر السلاسل، وتوافقًا مُحسّنًا مع الأصول متعددة السلاسل، مما يُوفر في نهاية المطاف تجربة مستخدم أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تُجهز OpenSea لإطلاق التوكن الأصلي لها، SEA، والذي سيتم توزيع الإيردروب على المستخدمين بناءً على مساهماتهم السابقة. كما سيتمكن مستخدمو الولايات المتحدة من المشاركة في حدث إيردروب.

1. ترقيات OS2 الأساسية


1.1 إصلاح شامل للمنصة


  • أدوات تصنيف واستكشاف ذكية جديدة: تُحسّن تجربة البحث والتنقل للمستخدمين من خلال ميزات تصنيف واستكشاف مُحسّنة.
  • مُجمِّع سيولة مُتكامل: يُتيح تداولًا سلسًا بين التوكن غير القابل للاستبدال (NFTs) والتوكن من خلال تجميع السيولة من مصادر مُختلفة.
  • التوسع ليشمل 15 سلسلة بلوكتشين رئيسية: تدعم المنصة الآن عمليات شراء الأصول عبر السلاسل بنقرة واحدة، مُغطِّيةً سلاسل بلوكتشين مثل إيثريوم، Polygon وArbitrum، وسولانا، وغيرها.
  • مسح عمق السوق: وظيفة مسح آلي تُطابق المستخدمين بأفضل الأسعار المُتاحة في الوقت الفعلي.
  • لوحة معلومات آنية مع مقاييس مُحسَّنة: أُضيفت مؤشرات ندرة جديدة مُرمَّزة بالألوان وإحصاءات ديناميكية إلى لوحة معلومات البيانات للحصول على رؤى أفضل.

1.2 ابتكار تجربة المستخدم


  • تصميم مُجدَّد للصفحة الرئيسية مع إدارة المحفظة في الشريط الجانبي: يُقدِّم تصميمًا أكثر سهولة في الاستخدام، مع دمج إدارة المحفظة في الشريط الجانبي لتصفح سلس.
  • برنامج مكافآت XP: نُقدِّم نظام مكافآت قائم على XP لتشجيع المُستخدمين على المُشاركة في نمو وتطور النظام البيئي.
  • إشعارات فورية وتأكيد سريع للتداول: تحسين تجربة المستخدم من خلال تنبيهات فورية وتأكيدات أسرع للمعاملات لتسهيل عملية التداول.

2. ما هو توكن SEA؟


توكن SEA هو توكن الحوكمة والحوافز الأصلي الذي أُطلق ضمن منظومة OpenSea. وبصفته الأصل الرقمي لأول سوق NFT متعدد السلاسل على الإطلاق في Web3، فإن هدفه الرئيسي هو تعميق تفاعل المستخدم من خلال نظام اقتصادي قائم على التوكن، وتمكين نمو بروتوكول Seaport.

وظائف توكن SEA


المفهوم الأساسي:
صُمم توكن SEA لإنشاء منظومة مستدامة ضمن OpenSea. من خلال الاستفادة من حوافز التوكن، يُعزز سيولة NFT، ويدعم اقتصاد المبدعين، ويدعم حوكمة المنصة. وتعتمد قيمته بشكل أساسي على إطار عمل المعاملات متعدد السلاسل لمنصة OS2، مما يُسهّل التفاعلات السلسة عبر 15 سلسلة كتل رئيسية، مثل إيثيريوم وPolygon وغيرها.

النظام البيئي:
  • طبقة البنية التحتية: تُمكّن من تحويلات ومعاملات NFT عبر سلاسل العملات استنادًا إلى بروتوكول Seaport.
  • طبقة التطبيق: تُدمج مُجمّع سيولة لدعم التبادلات الفورية بين NFTs والتوكن.
  • طبقة الحوكمة: حقوق تصويت مُحتملة لمقترحات DAO المستقبلية، مما يسمح لحاملي التوكن بالمشاركة في صنع القرار على المنصة.

المزايا العملية:
  • خصومات على رسوم التداول
  • أهلية حصرية لتوزيع NFT إيردروب
  • أولوية الوصول إلى مشاريع شراكة النظام البيئي

تفاصيل خطة إيردروب توكن SEA

  • مبدأ التخصيص: يُركز على سجل نشاط المستخدم (وليس الإجراءات الأخيرة)، مع إعطاء أولوية أعلى للداعمين القدامى.
  • الأهلية: يُشمل المستخدمون الأمريكيون صراحةً في نطاق المشاركة، ولا يُشترط التحقق من KYC.
  • دور النظام البيئي: ستُعزز التوكن وظائف بروتوكول Seaport وتُساهم في بناء اقتصاد أصول رقمية مستدام.

3. فريق OpenSea


3.1 خلفية الفريق


تأسست OpenSea عام 2017 على يد ديفين فينزر (خريج جامعة براون، ومهندس سابق في جوجل وبينترست) وأليكس عطاالله (خريج علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد، وعضو سابق في فريق Y Combinator وPalantir). يُعدّ هذا البروتوكول أول بروتوكول تداول NFT في العالم يدعم معايير ERC-721/1155. يتألف الفريق حاليًا من حوالي 21 عضوًا، من أبرزهم المهندس التقني تايلور جيه. داوسون، والعضو السابق جوشوا وو. يكمن ابتكار OpenSea في إنشاء أول سوق NFT متعدد السلاسل، OS2، والذي يدعم 15 سلسلة كتل مثل إيثريوم وبوليغون. تجاوز حجم المعاملات اليومية للمنصة 350 مليون دولار أمريكي (بناءً على بيانات عام 2021).

3.2 إنجازات الفريق


  • قاد ديفين فينزر استراتيجية المنتج، وأسس سابقًا تطبيق Claimdog للتمويل الشخصي الذي استحوذت عليه شركة Credit Karma.
كان أليكس عطاالله مسؤولاً عن البنية التحتية، وأصبح تطويره لبروتوكول وايفرن المعيار التقني لتداول التوكن غير القابل للاستبدال.
معاً، قادا OpenSea خلال جولات تمويل ناجحة، وحصلا على استثمارات بمئات الملايين من شركات مثل a16z وCoinbase Ventures. بحلول عام 2021. وصلت قيمة OpenSea إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.

3.3 الدعم المؤسسي


- شركاء الاستثمار: Andreessen Horowitz (a16z)، Y Combinator، 1confirmation
- الشركاء التقنيون: Chainlink (تكامل أوراكل)، Filecoin (تخزين لامركزي)
- تحالفات النظام البيئي: عقدت الشركة شراكة مع Art Blocks لإطلاق برنامج إقامة للمبدعين، ودمجت بروتوكول Seaport بشكل وثيق مع محفظة BitKeep.

4. البيئة التنظيمية تدعم التحديث الاستراتيجي


كان التحول الأولي في سياسة العملات المشفرة الأمريكية إيجابيًا للقطاع، حيث طرحت الإدارة الجديدة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الريادة العالمية في مجال العملات المشفرة، مما يوفر دعمًا سياسيًا قويًا لمنصات مثل OpenSea للابتكار. وصرح الرئيس التنفيذي ديفين فينزر قائلاً: "يمثل هذا التحديث تطور OpenSea من سوق NFT إلى منصة شاملة لتداول الأصول الرقمية، حيث سيتم دمج التوكن والتوكن NFT بشكل عميق ضمن نظام بيئي موحد."

5. التوقعات المستقبلية


بفضل الدفعة المزدوجة المتمثلة في ترقية تقنية OS2 وحوافز رموز SEA، تهدف OpenSea إلى ترسيخ مكانتها الريادية في مجال الأصول الرقمية. ومع تحسن البيئة التنظيمية، ستواصل المنصة تعزيز تفاعل المستخدمين واستكشاف المزيد من الإمكانيات ضمن منظومة Web3.


لمزيد من المعلومات حول الصناعة ومعرفة التداول، تفضل بزيارة تعلم MEXC.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المادة نصائح حول الاستثمار، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُشكل توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم تعلم MEXC معلومات للرجوع إليها فقط ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. جميع إجراءات الاستثمار هي مسؤولية المستخدم وحده ولا علاقة لها بهذا الموقع.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية،

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3: بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

حتى لو لم تكن تمتلك Labubu بعد، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه الظاهرة الثقافية العالمية.1. ما هو Labubu؟إن Labubu، بطل سلسلة &#34;الوحوش&#34; التي ابتكرها الفنان البلجيكي الصيني Kasing Lung منذ عام 2015

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

عندما ندخل عام 2025، تقف شبكة Pi عند مفترق طرق بين الفرص والتحديات — حيث تطورت من تجربة طموحة في التعدين عبر الهاتف المحمول إلى واحدة من أكثر مشاريع البلوكشين إثارة للجدل والنقاش عالميًا. وبفضل نموذجه

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص