أطلقت OpenSea منصة OS2 وتخطط لإطلاق خدمة SEA Token Airdrop لمكافأة مجتمعها





OpenSea، أول وأكبر سوق للمقتنيات الرقمية على شبكة Web3 في العالم، متخصص في تداول التوكن غير القابل للاستبدال (NFT). بدأ في البداية بمقتنيات مثل CryptoKitties، ثم تطور ليصبح سوقًا شاملًا للتوكن غير القابل للاستبدال (NFT) يغطي مجالات متنوعة مثل الفن والموسيقى والرياضة والألعاب.





مع إطلاق منصة OS2 المُحسّنة، تُحسّن OpenSea البنية التحتية للسوق الأساسية، مُقدمةً وظائف بحث مُحسّنة، ودعمًا أفضل للتداول عبر السلاسل، وتوافقًا مُحسّنًا مع الأصول متعددة السلاسل، مما يُوفر في نهاية المطاف تجربة مستخدم أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تُجهز OpenSea لإطلاق التوكن الأصلي لها، SEA، والذي سيتم توزيع الإيردروب على المستخدمين بناءً على مساهماتهم السابقة. كما سيتمكن مستخدمو الولايات المتحدة من المشاركة في حدث إيردروب.













أدوات تصنيف واستكشاف ذكية جديدة: تُحسّن تجربة البحث والتنقل للمستخدمين من خلال ميزات تصنيف واستكشاف مُحسّنة.

مُجمِّع سيولة مُتكامل: يُتيح تداولًا سلسًا بين التوكن غير القابل للاستبدال (NFTs) والتوكن من خلال تجميع السيولة من مصادر مُختلفة.

التوسع ليشمل 15 سلسلة بلوكتشين رئيسية: تدعم المنصة الآن عمليات شراء الأصول عبر السلاسل بنقرة واحدة، مُغطِّيةً سلاسل بلوكتشين مثل إيثريوم، Polygon وArbitrum، وسولانا، وغيرها.

مسح عمق السوق: وظيفة مسح آلي تُطابق المستخدمين بأفضل الأسعار المُتاحة في الوقت الفعلي.

لوحة معلومات آنية مع مقاييس مُحسَّنة: أُضيفت مؤشرات ندرة جديدة مُرمَّزة بالألوان وإحصاءات ديناميكية إلى لوحة معلومات البيانات للحصول على رؤى أفضل.









تصميم مُجدَّد للصفحة الرئيسية مع إدارة المحفظة في الشريط الجانبي: يُقدِّم تصميمًا أكثر سهولة في الاستخدام، مع دمج إدارة المحفظة في الشريط الجانبي لتصفح سلس.

برنامج مكافآت XP: نُقدِّم نظام مكافآت قائم على XP لتشجيع المُستخدمين على المُشاركة في نمو وتطور النظام البيئي.

إشعارات فورية وتأكيد سريع للتداول: تحسين تجربة المستخدم من خلال تنبيهات فورية وتأكيدات أسرع للمعاملات لتسهيل عملية التداول.









توكن SEA هو توكن الحوكمة والحوافز الأصلي الذي أُطلق ضمن منظومة OpenSea. وبصفته الأصل الرقمي لأول سوق NFT متعدد السلاسل على الإطلاق في Web3، فإن هدفه الرئيسي هو تعميق تفاعل المستخدم من خلال نظام اقتصادي قائم على التوكن، وتمكين نمو بروتوكول Seaport.









المفهوم الأساسي:

صُمم توكن SEA لإنشاء منظومة مستدامة ضمن OpenSea. من خلال الاستفادة من حوافز التوكن، يُعزز سيولة NFT، ويدعم اقتصاد المبدعين، ويدعم حوكمة المنصة. وتعتمد قيمته بشكل أساسي على إطار عمل المعاملات متعدد السلاسل لمنصة OS2، مما يُسهّل التفاعلات السلسة عبر 15 سلسلة كتل رئيسية، مثل إيثيريوم وPolygon وغيرها.





النظام البيئي:

طبقة البنية التحتية: تُمكّن من تحويلات ومعاملات NFT عبر سلاسل العملات استنادًا إلى بروتوكول Seaport.

طبقة التطبيق: تُدمج مُجمّع سيولة لدعم التبادلات الفورية بين NFTs والتوكن.

طبقة الحوكمة: حقوق تصويت مُحتملة لمقترحات DAO المستقبلية، مما يسمح لحاملي التوكن بالمشاركة في صنع القرار على المنصة.





المزايا العملية:

خصومات على رسوم التداول

أهلية حصرية لتوزيع NFT إيردروب

أولوية الوصول إلى مشاريع شراكة النظام البيئي





مبدأ التخصيص: يُركز على سجل نشاط المستخدم (وليس الإجراءات الأخيرة)، مع إعطاء أولوية أعلى للداعمين القدامى.

الأهلية: يُشمل المستخدمون الأمريكيون صراحةً في نطاق المشاركة، ولا يُشترط التحقق من KYC.

دور النظام البيئي: ستُعزز التوكن وظائف بروتوكول Seaport وتُساهم في بناء اقتصاد أصول رقمية مستدام.













تأسست OpenSea عام 2017 على يد ديفين فينزر (خريج جامعة براون، ومهندس سابق في جوجل وبينترست) وأليكس عطاالله (خريج علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد، وعضو سابق في فريق Y Combinator وPalantir). يُعدّ هذا البروتوكول أول بروتوكول تداول NFT في العالم يدعم معايير ERC-721/1155. يتألف الفريق حاليًا من حوالي 21 عضوًا، من أبرزهم المهندس التقني تايلور جيه. داوسون، والعضو السابق جوشوا وو. يكمن ابتكار OpenSea في إنشاء أول سوق NFT متعدد السلاسل، OS2، والذي يدعم 15 سلسلة كتل مثل إيثريوم وبوليغون. تجاوز حجم المعاملات اليومية للمنصة 350 مليون دولار أمريكي (بناءً على بيانات عام 2021).









قاد ديفين فينزر استراتيجية المنتج، وأسس سابقًا تطبيق Claimdog للتمويل الشخصي الذي استحوذت عليه شركة Credit Karma.

كان أليكس عطاالله مسؤولاً عن البنية التحتية، وأصبح تطويره لبروتوكول وايفرن المعيار التقني لتداول التوكن غير القابل للاستبدال.

معاً، قادا OpenSea خلال جولات تمويل ناجحة، وحصلا على استثمارات بمئات الملايين من شركات مثل a16z وCoinbase Ventures. بحلول عام 2021. وصلت قيمة OpenSea إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.









- شركاء الاستثمار: Andreessen Horowitz (a16z)، Y Combinator، 1confirmation

- الشركاء التقنيون: Chainlink (تكامل أوراكل)، Filecoin (تخزين لامركزي)

- تحالفات النظام البيئي: عقدت الشركة شراكة مع Art Blocks لإطلاق برنامج إقامة للمبدعين، ودمجت بروتوكول Seaport بشكل وثيق مع محفظة BitKeep.









كان التحول الأولي في سياسة العملات المشفرة الأمريكية إيجابيًا للقطاع، حيث طرحت الإدارة الجديدة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الريادة العالمية في مجال العملات المشفرة، مما يوفر دعمًا سياسيًا قويًا لمنصات مثل OpenSea للابتكار. وصرح الرئيس التنفيذي ديفين فينزر قائلاً: "يمثل هذا التحديث تطور OpenSea من سوق NFT إلى منصة شاملة لتداول الأصول الرقمية، حيث سيتم دمج التوكن والتوكن NFT بشكل عميق ضمن نظام بيئي موحد."









بفضل الدفعة المزدوجة المتمثلة في ترقية تقنية OS2 وحوافز رموز SEA، تهدف OpenSea إلى ترسيخ مكانتها الريادية في مجال الأصول الرقمية. ومع تحسن البيئة التنظيمية، ستواصل المنصة تعزيز تفاعل المستخدمين واستكشاف المزيد من الإمكانيات ضمن منظومة Web3.





