مشروع Openledger وتوكن OPEN: ابتكار في دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين





تتمثل مهمة المشروع في معالجة التحديات الرئيسية في تطوير الذكاء الاصطناعي، لا سيما الاعتماد على قنوات البيانات المركزية، مما يحد من الابتكار ويطرح مخاطر أمنية. من خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين، يسعى Openledger إلى بناء بنية تحتية مركزية للبيانات، لا تتطلب أذونات، تُتيح الوصول إلى مجموعات بيانات عالية الجودة للجميع، وتعزز تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التعاونية.









تهدف Openledger إلى لامركزية إدارة البيانات من خلال مجموعات بيانات مملوكة للمجتمع (تُعرف باسم "شبكات البيانات")، مما يُحسّن أداء نماذج الذكاء الاصطناعي. تُستخدم مجموعات البيانات هذه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل تطوير Solidity، والرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء، وتداول Web3. تعمل المنصة على سلسلة كتل من الطبقة الثانية لضمان قابلية التوسع وانخفاض تكاليف المعاملات، حيث تُنفّذ جميع العمليات (بما في ذلك تحميل مجموعات البيانات، وتدريب النماذج، وتوزيع المكافآت، والحوكمة) على السلسلة لضمان الشفافية والثبات.





أبرز مميزات المشروع:





نظام بيئي لامركزي للبيانات: يتيح Openledger للمستخدمين إنشاء أو الانضمام إلى شبكات بيانات (Datanets)، وهي عبارة عن مجموعات بيانات مُنسقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. هذا يُلغي مركزية مصادر البيانات ويُقلل الاعتماد على مُزودي الخدمات المركزيين.

التمويل والشراكات: بفضل تمويل تأسيسي بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي وشراكات مع مؤسسات مثل EigenLayer و0G Labs، يتمتع Openledger بمكانة متميزة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

المشاركة في شبكة الاختبار: تُشجّع المنصة، التي تُجري حاليًا مرحلتها الثانية (المرحلة الثانية) من شبكة الاختبار، المستخدمين على تشغيل العقد، والمساهمة بالبيانات، أو الانضمام إلى أنشطة مجتمعية (مثل Kaito Yapper Arena) لكسب نقاط قابلة للاستبدال بتوكن OPEN.

خارطة طريق الشبكة الرئيسية: تستعد المنصة لإطلاق شبكتها الرئيسية، والتي ستُفعّل بنيتها التحتية اللامركزية للذكاء الاصطناعي بالكامل.

تتمثل رؤية Openledger في بناء نظام بيئي قوي لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل لامركزي وشفاف، مدعوم بحوافز اقتصادية رمزية.









تُجسّد البنية التقنية لـ Openledger تكاملاً سلساً بين الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل. ومن أبرز مميزاتها:





شبكات البيانات (Datanets): تُشكّل مجموعات البيانات المملوكة للمجتمع أساساً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة. يُمكن للمستخدمين إنشاء شبكات جديدة أو المساهمة في الشبكات الحالية، مع تسجيل جميع المساهمات على السلسلة لضمان الشفافية.





إثبات الإسناد (PoA): آلية فريدة تضمن حصول المساهمين في شبكات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي على مكافآت OPEN مستمرة عند استخدام عملهم. وعلى عكس مبيعات البيانات لمرة واحدة، يُشجع هذا على المشاركة طويلة الأمد والمساهمات عالية الجودة.

نشر النماذج بكفاءة: يدعم تقنيات متقدمة تُمكّن نماذج ذكاء اصطناعي متعددة من العمل على وحدة معالجة رسومية واحدة، مما يُحسّن الأداء ويُخفّض التكاليف لتوسيع نطاق المشاركة.





الحوكمة على السلسلة: يستخدم إطار عمل Governor المعياري من OpenZeppelin لحوكمة هجينة على السلسلة. يُمكن لحاملي OPEN التصويت على القرارات الرئيسية مثل تخصيص الأموال وترقيات البروتوكول.





بنية تحتية لامركزية للثقة: تضمن تقنية البلوكتشين مصدر بيانات وأداء نموذجي قابلين للتحقق، مما يُعزز ثقة النظام البيئي.

تشغيل العقد: يمكن للمستخدمين تشغيل العقد على أجهزة متنوعة (بما في ذلك أندرويد). متطلبات شبكة الاختبار متواضعة (مثل أوبونتو 24.04، معالج أحادي النواة، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 جيجابايت، سعة تخزين 10 جيجابايت)، مما يُقلل من عوائق الدخول.





يتمثل المنطق الأساسي لـ Openledger في بناء نظام بيئي مكتفٍ ذاتيًا تُعدّ فيه البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أصولًا قيّمة. باستخدام خطوط الأنابيب اللامركزية وحوافز إثبات الملكية، يُحلّ Openledger مشكلة ندرة البيانات والمركزية في تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدي. تضمن تقنية البلوك تشين الشفافية، بينما تُوازن اقتصاديات الرموز الحوافز بين المساهمين والمُصدّقين والمطورين.













توكن OPEN هي العملة المشفرة الأصلية لنظام Openledger البيئي، ولها وظائف رئيسية متعددة:





رسوم المعاملات: تُستخدم لدفع رسوم معاملات الطبقة الثانية، مما يضمن تشغيل الشبكة.

توكن المكافأة: يُوزّع على المستخدمين الذين يساهمون بالبيانات أو النماذج أو موارد الحوسبة في شبكات البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

توكن التخزين: يخزن المدققون ومشغلو نماذج الذكاء الاصطناعي على OPEN للمشاركة في تأمين الشبكة ونشر النماذج مع كسب المكافآت.

توكن الحوكمة: يُمكّن حاملي الأسهم من التصويت على القرارات المتعلقة بتخصيص الأموال، وسياسات النماذج، وإدارة الخزانة.

يُوازن تصميم OPEN بين حوافز النظام البيئي، مما يضمن مكافآت عادلة للمساهمين، وتحفيز المدققين على الأمان، ومساهمات المجتمع في تطوير المنصة.











التفاصيل حالات الاستخدام رسوم المعاملات، والتخزين، ومكافآت المساهمين، والحوكمة آلية المكافأة مكافآت مستمرة عبر إثبات الإسناد (PoA) للاستخدام المستمر للبيانات والنماذج، وتشجيع المساهمات عالية الجودة السيولة والتخزين يدعم مجمعات السيولة ومنحنى السندات النموذجي للمساءلة المالية ومراقبة الجودة التي يقودها السوق الحوكمة يصوت حاملو OPEN على تخصيص الأموال والسياسات النموذجية واستخدام الخزانة تخصيص المجتمع 51% من العرض يذهب إلى المجتمع: المشاركين في شبكة الاختبار، ومنشئي النماذج، والمحققين، ومنح المطورين، وفعاليات المجتمع، وبرامج السفراء، ومكافآت الكتلة، والشركاء الاستراتيجيين خطط الإيردروب تتضمن الأنشطة مثل Kaito Yapper Arena مجموعة مكافآت مفتوحة بقيمة 2 مليون دولار على مدار 6 أشهر للمساهمين الرئيسيين والمشاركين في المجتمع





تهدف اقتصاديات الرموز إلى خلق دَفّة اقتصادية مستدامة: يحصل المساهمون على مكافآت في كل مرة تُستخدم فيها بياناتهم أو نماذجهم، مما يعزز المشاركة طويلة الأمد. تضمن مجمعات السيولة والتخزين منحنى الترابط تميز النماذج عالية الأداء فقط: يمكن للمستخدمين تخزين OPEN لدعم النماذج التي يؤمنون بها، مما يُنشئ مراقبة جودة مدفوعة بالسوق. يؤكد تخصيص 51% من المجتمع التزام Openledger باللامركزية.









تُعدّ OPEN أصلًا متعدد الاستخدامات في صميم منظومة Openledger:





تسويق البيانات والنماذج: من خلال إثبات الملكية، يكسب المستخدمون OPEN عند استخدام بياناتهم أو نماذجهم عالية الجودة، مما يُولّد دخلًا مستدامًا.

الإيداع والتحقق: يُودع المُصدّقون ومشغلو النماذج OPEN لتأمين الشبكة ونشر النماذج، بما يُوائِم مصالحهم مع نجاح المنصة على المدى الطويل.

المشاركة في الحوكمة: يُمكن لحاملي OPEN الإيداع والتصويت على المقترحات التي تؤثر على تخصيص الأموال، وسياسات النماذج، واستخدام الخزانة.

توفير السيولة: يُمكن استخدام OPEN في مُجمّعات السيولة لتسهيل تداول الأصول وسيولة النظام البيئي.

التطبيقات المُخصصة للمجالات: تُغطي شبكات البيانات مجالات مثل تطوير Solidity، والرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء، وتداول Web3، حيث يُتيح OPEN إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مُتخصصة وتسويقها تجاريًا.





تُظهر حالات الاستخدام هذه دور OPEN المحوري في دفع نمو النظام البيئي واستدامته من خلال تحفيز المشاركة الفعالة.









تُمثل Openledger نهجًا تحويليًا يجمع بين تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، مُعالجةً بذلك التحديات الحرجة في إدارة البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي. من خلال لامركزية قنوات البيانات عبر شبكات البيانات، وتقديم نظام مكافآت مستمر عبر PoA، تُمكّن Openledger المستخدمين من المشاركة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع الحصول على تعويضات عادلة. وبصفتها العمود الفقري لهذا النظام البيئي، تُوفر عملة OPEN مزايا وقوة حوكمة وحوافز اقتصادية لدفع عجلة نمو المنصة.





مع انتقال Openledger من الشبكة التجريبية إلى الشبكة الرئيسية، من المتوقع أن تُصبح منصة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي اللامركزي. تركيزها على الشفافية، وملكية المجتمع، والمكافآت المستدامة يجعلها خيارًا مثاليًا لمساهمي البيانات، وبناة النماذج، وعشاق الذكاء الاصطناعي. للمشاركة، يُمكنك الانضمام إلى الشبكة التجريبية، أو متابعة حساب Openledger X، أو الانضمام إلى مجتمع Discord للاطلاع على أحدث معلومات عن عمليات الإيردروب والمكافآت.





تداول OPEN متاح الآن على MEXC! لا تفوت هذه الفرصة المبكرة للاستثمار في قطاع جديد واعد. إليك كيفية الشراء على MEXC:









ابحث عن "OPEN" في شريط البحث واختر تداول OPEN الفوري.





اختر نوع طلبك ، وأدخل المبلغ والسعر، وأكمل عملية التداول.



