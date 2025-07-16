OKZOO: بناء شبكة AIOT باستخدام أجهزة خاصة لتحقيق نمو هائل

في ظل التقارب المتسارع بين الذكاء الاصطناعي وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) وألعاب Web3، تبرز OKZOO كلاعب رئيسي بنموذجها الفريد المتكامل رأسيًا. يلتزم المشروع ببناء أول شبكة واسعة النطاق في العالم للبيانات البيئية الواقعية، مما يرسخ مكانته كقوة فارقة في قطاع AIoT (الذكاء الاصطناعي + إنترنت الأشياء اللامركزي). بدعم من منظومة تضم ما يقارب 12 مليون مستخدم، اجتذب إطلاق تطبيقها للحيوانات الأليفة الافتراضية V2 AI في 12 مارس أكثر من 700,000 مستخدم بسرعة. وبفضل الدعم الاستراتيجي القوي من رواد الصناعة، ترسخ OKZOO مكانتها في السوق بسرعة.









في حين أن DePIN قد أرسى أسس شبكات الأجهزة اللامركزية، تؤمن OKZOO بأن AIoT يمثل المستقبل الحقيقي لهذا المجال. يتجاوز هذا التطور تحليل البيانات - حيث يدمج الذكاء الاصطناعي بعمق لتعزيز كل من جمع البيانات وتفاعل المستخدم. تواجه الطرق التقليدية لجمع البيانات البيئية تحدياتٍ مثل ندرة البيانات، ومحدودية التغطية الداخلية الآنية، وصعوبة التحقق. تُعالج OKZOO هذه الثغرات من خلال بناء شبكة مُوجهة للمستخدم تُركز على البيانات البيئية فائقة التوطين - مثل جودة الهواء، ومستويات الضوضاء، ودرجة الحرارة، والرطوبة - مُوفرةً بذلك بنيةً تحتيةً حيويةً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي في مجال مراقبة الصحة، والمدن الذكية، وبحوث المناخ. وباعتبارها "الجيل التالي والتطور واسع النطاق لتقنية DePIN"، تُلبي OKZOO الطلب المتزايد في السوق على خدمات عملية وواقعية.









يعتمد نظام OKZOO البيئي على نموذج متكامل تمامًا بين الأجهزة والبرمجيات:





1) أجهزة سلسلة P-mini: تجمع هذه المستشعرات المحمولة البيانات البيئية الداخلية والخارجية. سيستمر خط الإنتاج في التطور، مع إصدارات قادمة مثل P-mini O2 على شكل ساعة ذكية.

2) تطبيق OKZOO V2 للحيوانات الأليفة الافتراضية المدعوم بالذكاء الاصطناعي: أُطلق هذا التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي في 12 مارس، ويربط الحالات العاطفية وسلوكيات الحيوانات الأليفة الافتراضية بالبيانات البيئية اللحظية التي يجمعها جهاز P-mini الخاص بالمستخدم. يُحوّل هذا جمع البيانات الخام إلى تجربة تفاعلية هادفة وجذابة عاطفيًا. بناءً على نجاح نسخته V1، التي جذبت 6.5 مليون مستخدم، يُرسي OKZOO V2 نموذجًا جديدًا في مجال مشاركة البيانات.









على عكس العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي وDePIN التي تعتمد على مُصنّعي المعدات الأصلية من جهات خارجية، والتي غالبًا ما تواجه اختناقات في الإنتاج وتحديات في مراقبة الجودة، تُشكّل قدرات البحث والتطوير والتصنيع الداخلية لشركة OKZOO ميزة استراتيجية رئيسية:





1) ضمان قابلية التوسع: يُتيح إنتاجًا مستقرًا وواسع النطاق لأجهزة P-mini لتلبية نمو المستخدمين وطلب P-NFT.

2) مراقبة الجودة والتكرار السريع: يسمح بتحسينات سريعة في التصميم بناءً على ملاحظات المستخدمين والتطورات التقنية.

3) كفاءة التكلفة على المدى الطويل: يُمكّن الإنتاج الداخلي من التحكم الفائق في التكلفة بمرور الوقت.

4) المرونة الاستراتيجية: بالإضافة إلى تشغيل شبكتها الخاصة، يُمكن لشركة OKZOO تقديم حلولها المادية لشركاء الأعمال الآخرين الذين يواجهون صعوبات في التصنيع، مما يفتح مصادر دخل جديدة ويميزها عن المنافسين الذين يعتمدون على البرمجيات فقط.













1) حوافز المساهمة في البيانات: يكسب المستخدمون توكن AIOT من خلال تشغيل أجهزة P-mini لجمع البيانات البيئية، مما يُحوّل كل جهاز إلى "مُعدّن بيانات".

2) المشاركة في حوكمة الشبكة: يُمكن لحاملي الرموز وضع AIOT في حصص ليصبحوا عُقد تحقق أو مُزوّدي بيانات، ويشاركون في حوكمة الشبكة ويحصلون على مكافآت.

3) فائدة النظام البيئي: يُستخدم AIOT في المعاملات داخل التطبيقات، مثل تفاعلات الأجهزة وتطور الحيوانات الأليفة الافتراضية.

4) حقوق الحوكمة: يمكن لحاملي التوكن التصويت على القرارات الرئيسية، مثل ترقيات النظام البيئي واتجاه التطوير.

5) تمكين المطورين: من المخطط أن يكون AIOT وسيلة دفع لمنشئي المحتوى لتحقيق الدخل، ولمطوري الطرف الثالث للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات.





6) آلية ابتكار P-NFT: يتوافق كل P-NFT مع جهاز P-mini مادي يمكن المطالبة به. بعد الحصول على NFT (مثلاً، عبر المزاد)، يجب على المستخدمين استرداد الجهاز المادي للتأهل للحصول على مكافآت المساهمة في البيانات وتعدين AIOT، مما يُنشئ رابطًا قويًا بين الأصول الرقمية والقيمة الحقيقية.









تُبرز عدة مؤشرات رئيسية التقدم السريع لـ OKZOO:





1) قاعدة المستخدمين: يضم النظام البيئي الآن ما يقرب من 11.8 مليون مستخدم، حيث اكتسب تطبيق الإصدار الثاني 700 ألف مستخدم خلال الشهر الأول من إطلاقه.

2) دعم رأس المال: حصل المشروع على استثمارات من شخصيات بارزة، بما في ذلك مؤسسا بونك وبيبي، بالإضافة إلى مؤثرين معروفين في الصناعة مثل أوكس صن ودينغالينغ.

3) قوة الفريق: يضم الفريق الأساسي كفاءات من مؤسسات مرموقة مثل هاشد وفوربس وكوينتيل.رسم بياني، يجمع بين الخبرة العميقة في مجال الكريبتو، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ونمو المجتمع.









مع الإطلاق الناجح لتطبيق V2، والنمو المطرد للمستخدمين، وتوسيع شراكات التبادل، أرست OKZOO أساسًا متينًا للتطوير طويل الأمد. يُشكل موقعها الفريد - الذكاء الاصطناعي + DePIN + الألعاب + الأجهزة - إلى جانب سردية جذابة لإنترنت الأشياء الاصطناعي، ونموذج جذب مستخدمين مُلَعّب، وخندق تصنيع قوي، وآليات مبتكرة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتحالفات صناعية قوية، عرضًا استثماريًا جذابًا للغاية. في حين لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك قابلية توسع الأجهزة، والاحتفاظ بالمستخدمين، والمنافسة في السوق، فإن نموذج OKZOO المتكامل وقدرات التصنيع الداخلية قد قللت بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بها. تتجاوز الرؤية طويلة المدى للمشروع مجرد جمع البيانات - فهي تسعى إلى المشاركة، بالتعاون مع مجتمعها والذكاء الاصطناعي، في خلق نموذج جديد للتفاعل بين الإنسان والبيئة.





بفضل توجهها الاستراتيجي الواضح، وتقنياتها المبتكرة، وجاذبيتها السوقية المثبتة، وميزتها التصنيعية القوية، تبني OKZOO منظومةً بيئيةً ديناميكيةً تجمع بين التطبيقات الجذابة، والأجهزة الذكية، والبيانات البيئية. بدعم من كبرى الشركات في هذا المجال، تتمتع OKZOO بمكانةٍ قياديةٍ تُمكّنها من أن تصبح رائدةً في مجال إنترنت الأشياء الاصطناعي (AIoT)، مُطلقةً بذلك العنان لقيمة هذه المنظومة وإمكانات نموٍّ هائلة.









تُعدّ AIOT توكن مُرتقبًا للغاية، ولكنه غير متوفرٍ على نطاقٍ واسعٍ في البورصات الرئيسية. بصفتها منصةً ملتزمةً باكتشاف الأصول عالية الجودة، تُتيح MEXC للمستخدمين الوصول المُبكر إلى التوكن الرائج وذو الإمكانات العالية. بفضل مجموعةٍ واسعةٍ من الإدراجات، ورسومها المنخفضة للغاية، وبيئة تداولٍ آمنةٍ وموثوقة، تُحافظ MEXC على مكانتها كخيارٍ موثوقٍ للمتداولين العالميين.









الإيداعات:مفتوحة الآن مفتوحة الآن

تداول AIOT/USDT في منطقة الابتكار: 25 أبريل 2025، الساعة 10:00 (UTC) 25 أبريل 2025، الساعة 10:00 (UTC)

السحب: 26 أبريل 2025، الساعة 10:00 (UTC)

التحويل: 25 أبريل 2025، الساعة 11:00 (UTC) 25 أبريل 2025، الساعة 11:00 (UTC)





لا تدع فرصتك تفوتك للانضمام مبكرًا إلى مشروع ذي إمكانات واعدة - توجه إلى منصة MEXC الآن وحقق السبق في هذا القطاع الناشئ. يمكنك شراء AIOT على MEXC باتباع الخطوات التالية:





التداول الفوري أو التداول بالتحويل. 2) ابحث عن "AIOT" في شريط البحث واخترأو

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر المطلوبين، وأكمل عملية التداول.









يمكنك أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop . أكمل مهامًا بسيطة لفرصة ربح 1,200,000 AIOT و50,000 USDT كمكافآت.



