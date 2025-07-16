إن Nillion هي شبكة حوسبة عمياء، وهي شبكة حوسبة وتخزين خاصة مصممة للذكاء الاصطناعي والبيانات. تستخدم تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs) لتمكين الحوسبة والتخزين مع الحفاظ على الخصوصية. هذا يُتيح تطبيقات مثل اإن Nillion هي شبكة حوسبة عمياء، وهي شبكة حوسبة وتخزين خاصة مصممة للذكاء الاصطناعي والبيانات. تستخدم تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs) لتمكين الحوسبة والتخزين مع الحفاظ على الخصوصية. هذا يُتيح تطبيقات مثل ا
Nillion: ثورة جديدة في الحوسبة الخاصة، وإعادة تشكيل نظام قيمة البيانات

إن Nillion هي شبكة حوسبة عمياء، وهي شبكة حوسبة وتخزين خاصة مصممة للذكاء الاصطناعي والبيانات. تستخدم تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs) لتمكين الحوسبة والتخزين مع الحفاظ على الخصوصية. هذا يُتيح تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي الخاص المُخصص، وقواعد البيانات المشفرة، والتطبيقات التي تحافظ على الخصوصية.

توكن NIL هو توكن شبكة Nillion، ويمثل دعامتها للأمن والحوكمة والتطوير طويل الأمد. فهو ينسق الحوافز بين المشاركين في الشبكة مع ضمان نمو مستدام للنظام البيئي.

1. الوظائف الأساسية


  • خدمات التنسيق: تُستخدم للمدفوعات المتعلقة بخدمات الحوسبة، وتخزين البيانات، واستنتاجات الذكاء الاصطناعي، ورسوم المعاملات ضمن Petnet وطبقة التنسيق. يمكن للمطورين استخدام NIL للوصول إلى خدمات الحوسبة التي توفرها Nillion والتي تحافظ على الخصوصية.
  • الحوسبة العمياء: يمكن للمطورين والمستخدمين الاستفادة من NIL لتخزين وحساب الحفاظ على الخصوصية.
  • التخزين: يمكن لحاملي العملات تخزين توكن NIL لدعم أمان الشبكة وكسب المكافآت. يجب على المُحققين ربط توكن NIL للتحقق من صحة المعاملات والعمليات الحسابية، مما يضمن أمان طبقة التنسيق.
  • الحوكمة: يمكن لحاملي توكن NIL المشاركة في الحوكمة اللامركزية من خلال اقتراح والتصويت على ترقيات البروتوكول، ومعايير الشبكة، وتخصيص الموارد، وبرامج المنح المجتمعية.

2. تفاصيل توكن NIL


  • اسم التوكن: نيليون Nillion (NIL)
  • إجمالي العرض: 1,000,000,000 NIL
  • الحد الأقصى للعرض: لا يوجد حد أقصى (معدل التضخم السنوي 1%، يخضع لنموذج الإصدار والحوكمة المستقلة)
  • العرض الأولي المتداول: 195,150,000 NIL (19.52% من إجمالي العرض)

3. تخصيص توكن NIL


يبلغ إجمالي عرض NIL مليار سهم، بنسبة تداول أولية تبلغ 19.52%. ويتم توزيعها كما يلي:


  • النظام البيئي والتطوير (29%): يدعم نمو النظام البيئي لشركة Nillion، بما في ذلك حوافز المطورين، ومكافآت المحققين، وتوسيع الشبكة، والمبادرات الاستراتيجية لتحفيز التبني الحقيقي.
  • المجتمع (20%): يتم توزيعها من خلال برامج الحوافز والمنح والمبادرات المجتمعية الأخرى.
  • تطوير البروتوكول (10%): تمويل الأبحاث وتحديثات البروتوكول وتكاليف التشغيل لضمان الاستدامة على المدى الطويل.
  • الداعمون الأوائل (21%): مخصصون لمستثمري ما قبل التمويل الأولي، والتمويل الأولي، ومستثمري عام 2024.
  • المساهمون الأساسيون (20%): يتم توزيعها على أعضاء الفريق الأوائل والمستشارين والمساهمين في Nillion Labs لدورهم في تطوير الشبكة.

4. جدول إصدار NIL


عند إطلاق الشبكة الرئيسية، سيتم فتح NIL وتوزيعه على المجتمع من خلال عمليات الإيردروب لتخصيصات الأولية للمشاركين في المجتمع.


5. النظرة المستقبلية


يُمثل إطلاق NIL البداية الرسمية للحوسبة العمياء، مما يُتيح تطبيقات مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي المُخصص، وأسواق البيانات، والعلوم اللامركزية (DeSci)، مبنية على بيانات حساسة. وبناءً على هذا الإنجاز، تُسرّع شبكة Nillion تطوير نظامها البيئي للتطبيقات، مُدمجةً مع المزيد من سلاسل الكتل العامة، ومُعززةً تعاون الحوسبة العمياء، ومُحسّنةً كفاءة التنسيق باستمرار. يهدف المشروع إلى تعزيز اللامركزية مع تقليل الاعتماد تدريجيًا على الكيانات المركزية.

