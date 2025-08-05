تزايد زخم NFT: كيف تتوسع Pudgy Penguins خارج نطاق الكريبتو

تجذب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) اهتمامًا عامًا مجددًا.





بعد تراجع السوق في عامي 2022 و2023، شهد قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) انتعاشًا قويًا في عام 2025. ووفقًا لبيانات Coingecko، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) 6.8 مليار دولار أمريكي في غضون 24 ساعة، مع زيادة ملحوظة في نشاط التداول وانتعاش واضح في معنويات السوق. وفي قلب هذا الزخم المتجدد، يأتي مشروع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الرائد، Pudgy Penguins، الذي أصبح نقطة محورية لا يمكن إنكارها.









لم تتجاوز القيمة السوقية للمجموعة قيمة BAYC العريقة فحسب، بل تتخلف عنها فقط CryptoPunks، بل ارتفعت قيمة توكن PENGU في منظومتها بنسبة تزيد عن 200% في فترة وجيزة. من حيث مشاركة المجتمع، وتوسع منظومتها، وانتشار العلامة التجارية، وحركة رأس المال، تُعيد Pudgy Penguins تعريف جوهر سوق الأصول المشفرة كعنوان IP أصلي لـ Web3.













مشروع Pudgy Penguins هو مشروع NFT أُطلق في يوليو 2021 على شبكة إيثريوم، ويتألف من 8,888 صورة رمزية فريدة لبطريق. يتميز كل رمز NFT بخصائص مُولّدة عشوائيًا، مثل الإكسسوارات والملابس والتعبيرات. بأسلوب فني ساحر وسهل الفهم، حظيت المجموعة بتقدير واهتمام عالمي سريعًا. نفدت جميع العملات المعدنية في أقل من 20 دقيقة، وجذبت هواة جمع العملات البارزين، بمن فيهم نجم كرة السلة ستيفن كاري ومغني الراب سنوب دوغ.









في أوائل عام 2022، أطلق المجتمع تغييرًا في القيادة، واستحوذ الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا نيتز، على المشروع مقابل ٧٥٠ إيثيريوم. وتحت قيادته، بدأت Pudgy Penguins بالتطور لتصبح علامة تجارية متعددة الأبعاد في مجال الملكية الفكرية على شبكة الويب ٣. شكّل حاملو المشروع مجتمعًا يُعرف باسم "The Huddle"، يشاركون في الحوكمة ويحصلون على حق تسويق رموزهم غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مما عزز مكانة بطاريق بودجي كرمز ثقافي رقمي عالمي.





منذ ذلك الحين، اعتمد المشروع استراتيجية لتوسيع العلامة التجارية وتنويعها ودمجها في العالم المادي، متحولًا من مشروع بسيط يعتمد على صورة شخصية (PFP) إلى نظام بيئي متعدد الجوانب يشمل الملكية الفكرية والألعاب وسلسلة الكتل والرموز والألعاب والمنتجات الفرعية.





يشمل نظام Pudgy Penguins اليوم ما يلي:





- Pudgy Toys - خط إنتاج ألعاب مادية

- Pudgy World - منصة تفاعلية Web3

- PENGU - الرمز المميز للنظام البيئي

- Abstract Network - سلسلة بلوكتشين مخصصة من الطبقة الثانية

- Lil Pudgys - مجموعة منتجات فرعية، بالإضافة إلى تفاعلات الواقع المعزز ومبادرات تطوير الألعاب













لا تكمن قيمة Pudgy Penguins الحقيقية في رموزها غير القابلة للاستبدال فحسب، بل في ثقافة المجتمع النابضة بالحياة التي رسّختها. منذ انطلاقها، استقطب المشروع قاعدة جماهيرية واسعة، يشاركون بنشاط على منصات مثل ديسكورد ، وإ كس (المعروف سابقًا باسم تويتر) ، و ريديت ، و إنستغرام . من الميمات إلى الصور الرمزية التي صنعها المعجبون، لعب المجتمع دورًا رئيسيًا في ترسيخ "بطاريق بودجي" كظاهرة ثقافية جديرة بالميمات.





على عكس العديد من مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال التي لا تزال محصورة في تقنية البلوك تشين أو مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت "بطاريق بودجي" في اقتحام السوق السائدة. تتوفر الآن مجموعة ألعاب Pudgy Penguins في أكثر من 5000 متجر حول العالم، بما في ذلك سلاسل متاجر كبرى مثل وول مارت، وتارجت، ووالغرينز. واعتبارًا من عام 2025، حققت مجموعة الألعاب مبيعات تجاوزت 10 ملايين دولار، مما زاد بشكل كبير من ظهور العلامة التجارية وقيمتها التجارية.









أنشأت Pudgy Penguins نظامًا بيئيًا متينًا يركز على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بما في ذلك الشبكة المجردة، وهي سلسلة كتل من الطبقة الثانية طورتها Cube Labs لتطبيقات سهلة الاستخدام. تدعم السلسلة ميزات مثل Pudgy World، ورموز Soulbound غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والألعاب، والتفاعلات المجتمعية. أُطلق التوكن الأصلي للنظام البيئي، PENGU، في البداية على سلسلة كتل Solana، ومن المقرر توسيعه ليشمل شبكات إضافية، بهدف تعزيز التوافق بين السلاسل وتوسيع نطاق الوصول إلى النظام البيئي.













بخلاف العديد من مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) التي لا تزال محصورةً في تقنية البلوكتشين أو منصات التواصل الاجتماعي، نجحت شركة Pudgy Penguins في اقتحام السوق. يتوفر خط ألعاب Pudgy Penguins الخاص بها الآن في أكثر من 5000 متجر حول العالم، بما في ذلك سلاسل متاجر كبرى مثل وول مارت وتارجت ووالغرينز. واعتبارًا من عام 2025، حققت هذه الألعاب مبيعات تجاوزت 10 ملايين دولار، مما زاد بشكل كبير من ظهور العلامة التجارية وقيمتها التجارية.





ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لحاملي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) التقدم بطلب للحصول على ترخيص للمشاركة في تحقيق الدخل من الملكية الفكرية، والحصول على حصص من الإيرادات من البضائع والألعاب ذات العلامات التجارية المشتركة، مما يُسهم بفعالية في سد الفجوة بين الملكية الرقمية والقيمة الحقيقية.





منذ عام 2024 ، جمع فريق Pudgy Penguins تمويلًا بقيمة 11 مليون دولار أمريكي ، بقيادة صندوق Founders، بمشاركة مستثمرين من الدرجة الأولى مثل "فينبوشي كابيتال" و"1kx". يدعم هذا التمويل التطوير المستمر لشبكة "أبستراكت نيتورك" ومنظومة Cube Labs الأوسع، مما يؤكد الجدوى التجارية للمشروع وإمكانات نموه على المدى الطويل.













منذ يونيو 2025، أصبحت صور شخصية Pudgy Penguins رائجة للغاية في مجتمع العملات المشفرة. وانضمت إليها شركات عملاقة في هذا المجال، مثل VanEck OpenSea ، بتحديث ملفاتها الشخصية الرسمية برسومات مستوحاة من "بطريق بودجي". وقد عززت هذه الموجة من التبني، إلى جانب لحظات بارزة مثل ظهور Pudgy Penguins المحشو من "فان إيك" في حفل قرع جرس بورصة ناسداك، من ظهور العلامة التجارية وتفاعل المجتمع معها.





هذا التفاعل بين مختلف القطاعات، من التمويل التقليدي إلى المجتمعات الرقمية، عزز بشكل كبير حضور "بطريق بودجي" في السوق. ووفقًا لـ NFTGo، تجاوز حجم تداول "بطريق بودجي" غير القابل للاستبدال 13.72 مليون دولار أمريكي في منتصف يوليو، بزيادة شهرية تجاوزت 110%. في الوقت نفسه، ارتفع التوكن الأصلي PENGU بأكثر من 216% في 30 يومًا فقط.









في يونيو 2025، قدمت Canary Capital اقتراحًا مبتكرًا لصندوق تداول متداول (ETF) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بهدف إنشاء أول صندوق تداول متداول هجين لأصول العملات المشفرة من خلال الجمع بين توكن PENGU (80-95%) وتوكن Pudgy Penguins غير القابلة للاستبدال (NFTs) (5-15%). أثارت هذه الخطوة تفاعلًا متسلسلًا في كل من عالم التمويل التقليدي ودوائر Web3.





يُنظر إلى هذا الاقتراح على نطاق واسع على أنه علامة فارقة في عملية تمويل الرموز غير القابلة للاستبدال، مما يشير إلى إعادة تقييم لأصول NFT في الأسواق الرئيسية. وقد ارتفعت ثقة المستثمرين بشكل كبير، مما عزز سعر PENGU والسعر الأدنى لـ Pudgy Penguins، مما عزز حضور Pudgy في الخطاب المؤسسي.









في أواخر يوليو، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستحواذ Pudgy Penguins على منصة OpenSea لسوق NFT. في 26 يوليو، علق Beau، رئيس قسم الأمن في Pudgy، على هذه الشائعات مباشرةً قائلاً: "Pudgy Penguins لم تشترِ OpenSea... اهدأوا"، مؤكدًا أن تركيز الفريق لا يزال منصبًا على الشراكات، وليس على عمليات الاستحواذ. وقد أحدثت الضجة الإعلامية الناتجة موجة من ردود الفعل الإيجابية تجاه كلٍّ من السعر الأدنى لـ NFT وتوكن PENGU.





على الرغم من نفي هذا الادعاء بسرعة (حتى أن Beau، رئيس قسم الأمن في Pudgy، نشر توضيحًا على X )، إلا أن الانتشار السريع للشائعة عزز بشكل كبير من شهرة المشروع وأثار نقاشًا واسع النطاق.









من وجهة نظر استثمارية، على الرغم من أن الأخبار كانت كاذبة، إلا أنها عكست ثقة المجتمع في إمكانات Pudgy التوسعية - مما عزز دورها كقوة رائدة في مجال NFT.









يعد Pudgy Penguins أكثر من مجرد مشروع رموز غير قابلة للاستبدال، بل يتطور ليصبح ظاهرة ثقافية.





في عصرٍ أصبح فيه كل شيء قابلاً للملكية الفكرية، تُضفي Pudgy وضوحًا نادرًا على عالم الرموز غير القابلة للاستبدال من خلال صور البطريق الساحرة والمؤثرة، وقاعدة مجتمعية قوية، ونجاح تجاري واقعي، وخارطة طريق تقنية واضحة. مع ظهور بوادر انتعاش متزايدة في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال، ربما تكون قصة بطاريق Pudgy قد بدأت للتو.





بالنظر إلى المستقبل، قد تصبح باجيز أكثر من مجرد صورة شخصية، بل قد تكون علامة تجارية، أو لعبة، أو عالمًا، أو حتى رمزًا لعصر Web3 جديد. الزمن كفيلٌ بإثبات ذلك.









