تقرير أحداث منطقة MX لشهر يناير

اسم التوكن
تاريخ الإيردروب (تاريخ تخزين MX)
نسبة الزيادة في الأسعار (حتى 31 يناير)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%
طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
في عام 2024، ستنفذ منصة MEXC ما مجموعه 2022 نشاطًا جديدًا لتوزيع العملات على مدار العام، بإجمالي أكثر من 127 مليون USDT في المكافآت، بمتوسط 10.62 مليون USDT شهريًا، ومعدل عائد سنوي يصل إلى 71%! احتفظ
1. ما هو توكن MX؟توكن MX هو التوكن الأصلي الصادر عن منصة MEXC، ويعمل على دعم نظام MEXC البيئي. توفر منصة MEXC بيئة تداول آمنة ومريحة لعشاق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الذين يحتف
1. ما هي فوائد الاحتفاظ بتوكن MX؟إن MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مثل Launchpool وKickstarter، حيث يمكن للمستخدمين تلقي عمليات
MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX.1. خصو