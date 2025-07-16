في يناير، مع انتعاش سعر البيتكوين وارتفاع السوق بشكل عام، بلغ سعر توكن MX ذروته عند 3.98 دولارًا. وفي الوقت نفسه، أعلن فريق MEXC عن كمية إعادة الشراء والحرق للربع الرابع من عام 2024، مما أبقى العرض الفي يناير، مع انتعاش سعر البيتكوين وارتفاع السوق بشكل عام، بلغ سعر توكن MX ذروته عند 3.98 دولارًا. وفي الوقت نفسه، أعلن فريق MEXC عن كمية إعادة الشراء والحرق للربع الرابع من عام 2024، مما أبقى العرض ال
تعلم/منطقة MX/أحداث الربح/تقرير أحداث... لشهر يناير

تقرير أحداث منطقة MX لشهر يناير

7/16/2025MEXC
0m
#العقود الفورية#MX#المبتدئون
MX Token
MX$2.1455-2.05%
SUPERTRUST
SUT$3.059-6.73%
IX Swap
IXS$0.0997-10.98%
TokenFi
TOKEN$0.006912-0.97%

في يناير، مع انتعاش سعر البيتكوين وارتفاع السوق بشكل عام، بلغ سعر توكن MX ذروته عند 3.98 دولارًا. وفي الوقت نفسه، أعلن فريق MEXC عن كمية إعادة الشراء والحرق للربع الرابع من عام 2024، مما أبقى العرض المتداول من توكن MX عند 100 مليون. لمزيد من التفاصيل، يمكنك قراءة الإعلان ذي الصلة. يأتي احتفاظ توكن MX مع مزايا منصة مختلفة، ولمزيد من التفاصيل حول امتيازات MX، يمكنك الرجوع إلى "ثلاث فوائد رئيسية لاحتفاظ MX".

1. بيانات أداء حدث منطقة MX لشهر يناير


في يناير 2025، أجرت MEXC إجمالي 106 حدث إيردروب، ووزعت مكافآت تزيد قيمتها عن 7.78 مليون دولار، بعائد سنوي قدره 51%.

وفقًا لإحصائيات MEXC، من بين أحداث الإيردروب في يناير، كان أداء توكن OSOL هو الأفضل، حيث ارتفع بنسبة 466%، يليه عن كثب JFOX، الذي ارتفع بنسبة 325%. بلغت الزيادات في أسعار PIDOG وSUT وIXS وTNT 201% و138% و120% و115% على التوالي. وبشكل عام، شهد المستثمرون المشاركون في هذه المشاريع مكاسب كبيرة قصيرة الأجل، حيث حقق المشروعان الأوليان عائدات مثيرة للإعجاب بشكل خاص.

أفضل 6 توكن أداءً في يناير 2025

اسم التوكن
تاريخ الإيردروب (تاريخ تخزين MX)
نسبة الزيادة في الأسعار (حتى 31 يناير)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%

2. كيفية المشاركة في أحداث Airdrop Token


Kickstarter هو حدث توزيع إيردروب مجاني حصري لمحتفظي MX. إذا كنت تمتلك 25 توكن MX على الأقل في آخر 24 ساعة، فأنت مؤهل للتسجيل والمشاركة في الحدث.

يرجى ملاحظة أن النظام يلتقط ثلاث لقطات عشوائية يوميًا. للتأهل، يرجى التأكد من أن محتفظاتك من MX لا تقل عن 25 MX خلال فترة 24 ساعة قبل الساعة 23:59 (UTC+8) في اليوم السابق لبدء الحدث. إذا أظهرت اللقطة أن حيازاتك تقل عن هذه العتبة خلال فترة 24 ساعة، فلن تكون مؤهلاً للحدث.

للانضمام، انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة MEXC، وانتقل إلى القائمة الفرعية "الأحداث" في أعلى الصفحة، وانقر فوق Kickstarter.


3. كيفية شراء MX


إذا لم تكن من محتفظي عملة MX حتى الآن ولكنك ترغب في المشاركة في Kickstarter، فيمكنك شراء 25 توكن على الأقل من توكن MX على منصة MEXC للتأهل. لمعرفة كيفية شراء توكن MX، راجع "شراء MX في دقيقة واحدة" واتبع البرنامج التعليمي.

بالإضافة إلى المشاركة المجانية في عمليات الإيردروب، فإن امتلاك توكن MX يوفر أيضًا خصومات على رسوم التداول. إذا كنت تمتلك عملة MX، فيمكنك استخدام MX لدفع رسوم تداول العقود الآجلة وUSDT والاستمتاع بخصم 20%. علاوة على ذلك، إذا كنت تمتلك 500 MX على الأقل خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيمكنك الحصول على خصم 50% على رسوم التداول.

تجذب MEXC العديد من المستخدمين بمجموعة واسعة من اختيارات التوكن ورسوم التداول المنخفضة، مما يوفر سيولة عميقة وعمليات سلسة وأمانًا من الدرجة الأولى وخدمة عملاء في الوقت المناسب، مما يجعلها الخيار المفضل بين المتداولين. تلتزم MEXC بمبدأ المستخدم أولاً، وتسعى جاهدة لبناء منصة تداول آمنة وموثوقة.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المادة أي نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي نصيحة أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" معلومات للإشارة فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها والاستثمار بحذر. جميع أنشطة الاستثمار مستقلة عن هذا الموقع.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

بيانات أداء نشاط منطقة MX في ديسمبر

بيانات أداء نشاط منطقة MX في ديسمبر

في عام 2024، ستنفذ منصة MEXC ما مجموعه 2022 نشاطًا جديدًا لتوزيع العملات على مدار العام، بإجمالي أكثر من 127 مليون USDT في المكافآت، بمتوسط 10.62 مليون USDT شهريًا، ومعدل عائد سنوي يصل إلى 71%! احتفظ

إطلاق إمكانات توكن MX

إطلاق إمكانات توكن MX

1. ما هو توكن MX؟توكن MX هو التوكن الأصلي الصادر عن منصة MEXC، ويعمل على دعم نظام MEXC البيئي. توفر منصة MEXC بيئة تداول آمنة ومريحة لعشاق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الذين يحتف

قم بشراء MX في دقيقة واحدة

قم بشراء MX في دقيقة واحدة

1. ما هي فوائد الاحتفاظ بتوكن MX؟إن MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. يتيح امتلاك MX للمستخدمين المشاركة في أحداث المنصة مثل Launchpool وKickstarter، حيث يمكن للمستخدمين تلقي عمليات

أهم 3 مزايا لمحتفظي MX

أهم 3 مزايا لمحتفظي MX

MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX.1. خصو

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص