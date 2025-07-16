تقرير أحداث منطقة MX لشهر يناير





في يناير، مع انتعاش سعر البيتكوين وارتفاع السوق بشكل عام، بلغ سعر توكن MX ذروته عند 3.98 دولارًا. وفي الوقت نفسه، أعلن فريق MEXC عن كمية إعادة الشراء والحرق للربع الرابع من عام 2024، مما أبقى العرض المتداول من توكن MX عند 100 مليون. لمزيد من التفاصيل، يمكنك قراءة الإعلان ذي الصلة. يأتي احتفاظ توكن MX مع مزايا منصة مختلفة، ولمزيد من التفاصيل حول امتيازات MX، يمكنك الرجوع إلى " ثلاث فوائد رئيسية لاحتفاظ MX ".









في يناير 2025، أجرت MEXC إجمالي 106 حدث إيردروب، ووزعت مكافآت تزيد قيمتها عن 7.78 مليون دولار، بعائد سنوي قدره 51%.





وفقًا لإحصائيات MEXC، من بين أحداث الإيردروب في يناير، كان أداء توكن OSOL هو الأفضل، حيث ارتفع بنسبة 466%، يليه عن كثب JFOX، الذي ارتفع بنسبة 325%. بلغت الزيادات في أسعار PIDOG وSUT وIXS وTNT 201% و138% و120% و115% على التوالي. وبشكل عام، شهد المستثمرون المشاركون في هذه المشاريع مكاسب كبيرة قصيرة الأجل، حيث حقق المشروعان الأوليان عائدات مثيرة للإعجاب بشكل خاص.





اسم التوكن تاريخ الإيردروب (تاريخ تخزين MX) نسبة الزيادة في الأسعار (حتى 31 يناير) OSOL 2025/1/16 466% JFOX 2025/1/17 325% PIDOG 2025/1/20 201% SUT 2025/1/8 138% IXS 2025/1/22 120% TNT 2025/1/24 115%









Kickstarter هو حدث توزيع إيردروب مجاني حصري لمحتفظي MX. إذا كنت تمتلك 25 توكن MX على الأقل في آخر 24 ساعة، فأنت مؤهل للتسجيل والمشاركة في الحدث.





يرجى ملاحظة أن النظام يلتقط ثلاث لقطات عشوائية يوميًا. للتأهل، يرجى التأكد من أن محتفظاتك من MX لا تقل عن 25 MX خلال فترة 24 ساعة قبل الساعة 23:59 (UTC+8) في اليوم السابق لبدء الحدث. إذا أظهرت اللقطة أن حيازاتك تقل عن هذه العتبة خلال فترة 24 ساعة، فلن تكون مؤهلاً للحدث.





للانضمام، انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة MEXC، وانتقل إلى القائمة الفرعية "الأحداث" في أعلى الصفحة، وانقر فوق Kickstarter.













إذا لم تكن من محتفظي عملة MX حتى الآن ولكنك ترغب في المشاركة في Kickstarter، فيمكنك شراء 25 توكن على الأقل من توكن MX على منصة MEXC للتأهل. لمعرفة كيفية شراء توكن MX، راجع " شراء MX في دقيقة واحدة " واتبع البرنامج التعليمي.





بالإضافة إلى المشاركة المجانية في عمليات الإيردروب، فإن امتلاك توكن MX يوفر أيضًا خصومات على رسوم التداول. إذا كنت تمتلك عملة MX، فيمكنك استخدام MX لدفع رسوم تداول العقود الآجلة وUSDT والاستمتاع بخصم 20%. علاوة على ذلك، إذا كنت تمتلك 500 MX على الأقل خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيمكنك الحصول على خصم 50% على رسوم التداول.





تجذب MEXC العديد من المستخدمين بمجموعة واسعة من اختيارات التوكن ورسوم التداول المنخفضة، مما يوفر سيولة عميقة وعمليات سلسة وأمانًا من الدرجة الأولى وخدمة عملاء في الوقت المناسب، مما يجعلها الخيار المفضل بين المتداولين. تلتزم MEXC بمبدأ المستخدم أولاً، وتسعى جاهدة لبناء منصة تداول آمنة وموثوقة.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المادة أي نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي نصيحة أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" معلومات للإشارة فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها والاستثمار بحذر. جميع أنشطة الاستثمار مستقلة عن هذا الموقع.