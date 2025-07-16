بيانات أداء نشاط منطقة MX في ديسمبر





في عام 2024، ستنفذ منصة MEXC ما مجموعه 2022 نشاطًا جديدًا لتوزيع العملات على مدار العام، بإجمالي أكثر من 127 مليون USDT في المكافآت، بمتوسط 10.62 مليون USDT شهريًا، ومعدل عائد سنوي يصل إلى 71%! احتفظ بتوكن MX*URLS-MX_USDT* للاستمتاع بفوائد المنصة. لمزيد من التفاصيل حول حقوق MX، يمكنك قراءة " أهم 3 مزايا لمحتفظي MX " لمعرفة المزيد.









في ديسمبر 2024، أجرت منصة MEXC ما مجموعه 120 نشاطًا للإيردروب. وزع نشاط إيردروب إجمالي مكافآت بقيمة تزيد عن 7.98 مليون دولار أمريكي، بمعدل عائد سنوي قدره 54%.





وفقًا لإحصائيات بيانات منصة MEXC، خلال نشاط إيردروب في ديسمبر، زادت جميع التوكن الستة الأولى بأكثر من 190%. من بينها، كان أداء AIMONICA الأكثر تألقًا، بزيادة قدرها 606.11%، متجاوزًا بكثير المشاريع الأخرى، واحتل المرتبة الأولى؛ تبعه BLADE عن كثب، بزيادة قدرها 510.80%. بلغت مكاسب SETAI وFLAY وSEN وTMAI 314.90% و241.85% و216.80% و192.90% على التوالي. وبشكل عام، حقق مستخدمو الاستثمار الذين شاركوا في هذه المشاريع عوائد كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وخاصة المشروعين الأولين، اللذين يتمتعان بمعدل عائد أعلى، ما يدل على جاذبية استثمارية عالية.





اسم المشروع وقت الإيردروب (وقت استثمار MX) معدل زيادة الأسعار (البيانات مأخوذة من 31 ديسمبر） AIMONICA 2024/12/19 606.11% BLADE 2024/12/23 510.80% SETAI 2024/12/30 314.90% FLAY 2024/12/3 241.85% SEN 2024/12/29 216.80% TMAI 2024/12/4 192.90%









kickstart هو حدث إيردروب مجاني حصري لمحتفظين MX. إذا كنت تمتلك 25 توكن MX أو أكثر في آخر 24 ساعة، فيمكنك التسجيل في حدث kickstart.





يجب ملاحظة أن النظام سيلتقط 3 لقطات عشوائية كل يوم. تحتاج إلى التأكد من أن الحد الأدنى من حيازات MX في الحساب الفوري يصل إلى 25 MX أو أكثر في غضون 24 ساعة متتالية من الساعة 23:59 (UTC+8) في اليوم السابق للحدث. إذا كانت حيازات MX الخاصة بالمستخدم التي تم التقاطها أقل من 25 MX في غضون 24 ساعة متتالية، فلن يتمكن من المشاركة في حدث kickstart.





افتح الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لـ MEXC، وفي القائمة الفرعية [تداول العقود الفورية] في شريط التنقل العلوي للصفحة، يمكنك رؤية مدخل حدث [kickstart].













إذا لم تكن محتفظ بتوكن MX بعد، وترغب في المشاركة في حدث kickstart، فأنت بحاجة إلى شراء 25 توكن من توكن MX*URLS-MX_USDT* على الأقل والاحتفاظ بها على منصة MEXC للمشاركة في الحدث. لمعرفة كيفية شراء توكن MX، يمكنك قراءة المحتوى " شراء MX في دقيقة واحدة " واتباع خطوات البرنامج التعليمي للشراء.





بالإضافة إلى القدرة على المشاركة في حدث الإيردروب مجانًا، يمكن لمحتفظين توكنMX أيضًا الاستمتاع بخصومات على رسوم التداول. إذا كنت محتفظ بتوكن MX، فيمكنك استخدام MX لخصم رسوم تداول العقود الفورية وUSDT والاستمتاع بخصم 20% على الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تمتلك ما لا يقل عن 500 توكن MX فوري في آخر 24 ساعة، فيمكنك الاستمتاع بخصم 50% على رسوم التداول.





تجذب منصة تداول MEXC عددًا كبيرًا من المستخدمين بمجموعتها الكاملة من التوكن ورسوم التداول المنخفضة. يحبه المستخدمون لتجربة عالية الجودة مثل عمق التداول الجيد والتشغيل السلس والسلامة والاستقرار والاستجابة الفورية لخدمة العملاء. تلتزم منصة MEXC دائمًا بمبدأ المستخدم أولاً وتلتزم بإنشاء منصة تداول آمنة ومستقرة وموثوقة للمستخدمين.



