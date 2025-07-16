بيانات أداء نشاط منطقة MX في ديسمبر

في عام 2024، ستنفذ منصة MEXC ما مجموعه 2022 نشاطًا جديدًا لتوزيع العملات على مدار العام، بإجمالي أكثر من 127 مليون USDT في المكافآت، بمتوسط 10.62 مليون USDT شهريًا، ومعدل عائد سنوي يصل إلى 71%! احتفظ في عام 2024، ستنفذ منصة MEXC ما مجموعه 2022 نشاطًا جديدًا لتوزيع العملات على مدار العام، بإجمالي أكثر من 127 مليون USDT في المكافآت، بمتوسط 10.62 مليون USDT شهريًا، ومعدل عائد سنوي يصل إلى 71%! احتفظ
في عام 2024، ستنفذ منصة MEXC ما مجموعه 2022 نشاطًا جديدًا لتوزيع العملات على مدار العام، بإجمالي أكثر من 127 مليون USDT في المكافآت، بمتوسط 10.62 مليون USDT شهريًا، ومعدل عائد سنوي يصل إلى 71%! احتفظ بتوكن MX*URLS-MX_USDT* للاستمتاع بفوائد المنصة. لمزيد من التفاصيل حول حقوق MX، يمكنك قراءة "أهم 3 مزايا لمحتفظي MX" لمعرفة المزيد.

1. أداء بيانات نشاط منطقة MX في ديسمبر


في ديسمبر 2024، أجرت منصة MEXC ما مجموعه 120 نشاطًا للإيردروب. وزع نشاط إيردروب إجمالي مكافآت بقيمة تزيد عن 7.98 مليون دولار أمريكي، بمعدل عائد سنوي قدره 54%.

وفقًا لإحصائيات بيانات منصة MEXC، خلال نشاط إيردروب في ديسمبر، زادت جميع التوكن الستة الأولى بأكثر من 190%. من بينها، كان أداء AIMONICA الأكثر تألقًا، بزيادة قدرها 606.11%، متجاوزًا بكثير المشاريع الأخرى، واحتل المرتبة الأولى؛ تبعه BLADE عن كثب، بزيادة قدرها 510.80%. بلغت مكاسب SETAI وFLAY وSEN وTMAI 314.90% و241.85% و216.80% و192.90% على التوالي. وبشكل عام، حقق مستخدمو الاستثمار الذين شاركوا في هذه المشاريع عوائد كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وخاصة المشروعين الأولين، اللذين يتمتعان بمعدل عائد أعلى، ما يدل على جاذبية استثمارية عالية.

أفضل 6 توكن عالي الجودة لشهر ديسمبر 2024

اسم المشروع
وقت الإيردروب
(وقت استثمار MX)
معدل زيادة الأسعار
(البيانات مأخوذة من 31 ديسمبر）
AIMONICA
2024/12/19
606.11%
BLADE
2024/12/23
510.80%
SETAI
2024/12/30
314.90%
FLAY
2024/12/3
241.85%
SEN
2024/12/29
216.80%
TMAI
2024/12/4
192.90%

2. كيفية المشاركة في حدث إيردروب التوكن


kickstart هو حدث إيردروب مجاني حصري لمحتفظين MX. إذا كنت تمتلك 25 توكن MX أو أكثر في آخر 24 ساعة، فيمكنك التسجيل في حدث kickstart.

يجب ملاحظة أن النظام سيلتقط 3 لقطات عشوائية كل يوم. تحتاج إلى التأكد من أن الحد الأدنى من حيازات MX في الحساب الفوري يصل إلى 25 MX أو أكثر في غضون 24 ساعة متتالية من الساعة 23:59 (UTC+8) في اليوم السابق للحدث. إذا كانت حيازات MX الخاصة بالمستخدم التي تم التقاطها أقل من 25 MX في غضون 24 ساعة متتالية، فلن يتمكن من المشاركة في حدث kickstart.

افتح الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لـ MEXC، وفي القائمة الفرعية [تداول العقود الفورية] في شريط التنقل العلوي للصفحة، يمكنك رؤية مدخل حدث [kickstart].


3. كيفية شراء MX


إذا لم تكن محتفظ بتوكن MX بعد، وترغب في المشاركة في حدث kickstart، فأنت بحاجة إلى شراء 25 توكن من توكن MX*URLS-MX_USDT* على الأقل والاحتفاظ بها على منصة MEXC للمشاركة في الحدث. لمعرفة كيفية شراء توكن MX، يمكنك قراءة المحتوى "شراء MX في دقيقة واحدة" واتباع خطوات البرنامج التعليمي للشراء.

بالإضافة إلى القدرة على المشاركة في حدث الإيردروب مجانًا، يمكن لمحتفظين توكنMX أيضًا الاستمتاع بخصومات على رسوم التداول. إذا كنت محتفظ بتوكن MX، فيمكنك استخدام MX لخصم رسوم تداول العقود الفورية وUSDT والاستمتاع بخصم 20% على الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تمتلك ما لا يقل عن 500 توكن MX فوري في آخر 24 ساعة، فيمكنك الاستمتاع بخصم 50% على رسوم التداول.

تجذب منصة تداول MEXC عددًا كبيرًا من المستخدمين بمجموعتها الكاملة من التوكن ورسوم التداول المنخفضة. يحبه المستخدمون لتجربة عالية الجودة مثل عمق التداول الجيد والتشغيل السلس والسلامة والاستقرار والاستجابة الفورية لخدمة العملاء. تلتزم منصة MEXC دائمًا بمبدأ المستخدم أولاً وتلتزم بإنشاء منصة تداول آمنة ومستقرة وموثوقة للمستخدمين.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المادة نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القانون أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تعد توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تعلم MEXC للمبتدئين هي فقط للإشارة إلى المعلومات ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهم المخاطر المتضمنة بشكل كامل والاستثمار بحكمة. لا علاقة لجميع سلوكيات الاستثمار للمستخدمين بهذا الموقع.


