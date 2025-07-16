شبكة Mind Network: قيادة عصر جديد من حماية الخصوصية والإنترنت اللامركزي









في الوقت نفسه، يمكنك زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في أحداث الإيداع/التداول FHE ومشاركة مكافآت الحدث بقيمة 130,000 USDT.









شبكة Mind Network هو بروتوكول بنية تحتية تشفيرية مصمم للذكاء الاصطناعي وWeb3، يوفر حماية خصوصية البيانات وقدرات تعاون آمنة. يُمكّن هذا البروتوكول عملاء الذكاء الاصطناعي من العمل بأمان، واتخاذ قرارات مستقلة، والتفاعل بشكل تعاوني ضمن أنظمة بيئية لامركزية.





في جوهرها، تُعدّ شبكة Mind Network رائدة في مجال بنية تحتية للتشفير المتماثل بالكامل (FHE)، ملتزمة ببناء شبكة ويب مشفرة بالكامل من خلال تمكين عمليات حسابية للبيانات والذكاء الاصطناعي مقاومة للكم ومشفرة بالكامل. كما توفر تشفيرًا شاملاً على مستوى الصناعة عبر قطاعات مختلفة، مثل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل المعيارية، والألعاب، وإدارة الأصول، وDePIN.





بالشراكة مع رواد الصناعة مثل Zama، تُشارك شبكة Mind Network في تطوير HTTPZ، وهو بروتوكول إنترنت بدون ثقة، يضع معيارًا جديدًا لـ Web3 لذكاء اصطناعي موثوق وحوسبة بيانات على السلسلة.













حصلت شبكة Mind Network على تمويل بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة، بما في ذلك Binance Labs وCogitent وHashKey وAnimoca Brands وChainlink وغيرها. كما حصلت على منحتين بحثيتين من مؤسسة إيثيريوم لتطوير تقنيات FHE.





تتعاون شبكة Mind Network مع رواد المجال، مثل Zama، لتسريع اعتماد تقنية FHE. وهو أول مشروع يطبق الإصدار 1.0.0 من مكتبة TFHE-rs (أول مكتبة FHE جاهزة للإنتاج من Zama) في التطبيقات العملية، وقد قام بجعل العديد من قواعد بيانات FHE-Rust مفتوحة المصدر، بما في ذلك FCN (شبكة إجماع FHE) وMind NetworkChain وSwarms-rust وغيرها.





تساهم هذه المساهمات في دفع عجلة الابتكار في مجال الحوسبة المشفرة، وتعزيز رؤية نظام بيئي مشفر بالكامل لـ Web3 والذكاء الاصطناعي. بفضل أبحاثها المتطورة، وشراكاتها الصناعية القوية، والتزامها بالابتكار مفتوح المصدر، تقود شبكة Mind Network مستقبل الحوسبة المشفرة. من خلال جعل الأمان المدعوم من FHE متاحًا، تضع شبكة Mind Network معايير جديدة للخصوصية والأمان والثقة في العالم اللامركزي.

















إن AgenticWorld هو نظام بيئي لامركزي للذكاء الاصطناعي مصمم لوكلاء ذكاء اصطناعي آمنين ومستقلين. مبني على تقنية FHE، ويدعم الحوسبة المشفرة لضمان خصوصية البيانات في أنظمة متعددة الوكلاء (MAS). يدمج AgenticWorld طبقة أمان ومركزًا للتشغيل البيني، مما يتيح تعاونًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي دون ثقة عبر Web3 وDeFi، بالإضافة إلى دعم الهوية اللامركزية والتعلم الآلي السري.









إن MindChain هي أول سلسلة بلوكتشين عامة مبنية على FHE، مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي. تدعم هذه السلسلة الحوسبة المشفرة، والتعاون الآمن، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة. كما أنها تدمج إثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs)، وبيئات التنفيذ الموثوقة (TEE)، والحوسبة متعددة الأطراف (MPC)، والهوية اللامركزية، وأطر عمل حوسبة وحدة معالجة الرسومات (GPU) لضمان قابلية التوسع.









تم تطوير MindBridge بواسطة Chainlink، وهو بروتوكول آمن عبر سلسلة يستخدم FHE وبروتوكول Stealth Address Protocol (SAP) لتمكين المعاملات الخاصة المقاومة للكم، مما يضمن التشغيل البيني السلس عبر أنظمة البلوكتشين.









إن MindChain هي أول سلسلة كتل قائمة على FHE، مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي. تُعالج هذه السلسلة تحديات الأمن والثقة التي تواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئتي Web2 وWeb3، مما يضمن عملهم في بيئة تتمتع بالخصوصية التامة والحفاظ على سلامتهم.





باستخدام FHE، تُمكّن MindChain من إجراء العمليات الحسابية مباشرةً على البيانات المشفرة، مما يعني أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرون على معالجة المعلومات الحساسة دون الحاجة إلى فك التشفير. يضمن هذا النهج الثوري خصوصية البيانات وأمانها والتعاون دون ثقة، مما يجعل MindChain بنية تحتية أساسية للأنظمة البيئية القائمة على الذكاء الاصطناعي.









صُممت بنية AgenticWorld لدعم نظام بيئي آمن وديناميكي وعالي الاستقلالية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء. يتكون النظام من أربع طبقات رئيسية: طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي، وطبقة الامتداد، وطبقة الأساس، وطبقة الخدمة، ولكل منها دور حيوي في تمكين عمليات الذكاء الاصطناعي بسلاسة.









يعمل كواجهة لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر نطاقات Web2 وWeb3، ويدعم:

منصات Web3 مثل Swarms وEliza وVirtuals

منصات Web2 مثل World AI Health وDeepSeek

ستُوسّع عمليات التكامل المستقبلية قدراتها بشكل أكبر









يوفر حلاً أمنيًا شاملاً لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

أمان الإجماع: يضمن اتخاذ قرارات موثوقة في بيئات لامركزية.

أمان الحوسبة: يحمي سلامة معالجة الذكاء الاصطناعي.

أمان البيانات: يفرض معالجة بيانات تحافظ على الخصوصية.

أمان الاتصالات: يؤمن تفاعلات الوكلاء عبر الشبكات.









في قلب هذه الطبقة يوجد MindChain، والذي تدعمه المكونات التالية:

Randgen: مولد أرقام عشوائية حقيقي على السلسلة، مدعوم بـ FHE

FCN (شبكة إجماع FHE)

FDN (شبكة فك تشفير FHE)

AgentConnect Hubs: تسهيل التعاون الآمن بين الوكلاء









تدمج هذه الطبقة مجموعة متنوعة من الخدمات اللامركزية من خلال المحاور لتوفير قدرات متقدمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

إثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs) عبر Lumoz: تعزيز التحقق من الخصوصية

بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE) عبر Phala: تمكين التنفيذ الآمن للذكاء الاصطناعي

التخزين والذاكرة والتوافقية عبر Chainlink: ضمان معالجة سلسة للبيانات

حوسبة وحدة معالجة الرسومات (GPU) عبر io.Net : توفير قوة معالجة ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير توفير قوة معالجة ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير

خدمات الاستدلال عبر Allora: تحسين تنبؤات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي

AgentText عبر Aptos: يدعم الاتصالات ومعالجة النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي













مع تطور منظومة AgenticWorld إلى بنية تحتية مستقلة لامركزية بالكامل للذكاء الاصطناعي، تُصبح عملة FHE الأصل الأساسي الذي يُعزز رؤيتها. صُممت FHE لقابلية التوسع والأمان والفائدة، وهي أكثر من مجرد عملة، بل هي عصب عصر إنترنت جديد تلتقي فيه الخصوصية والذكاء واللامركزية.









تعزيز الذكاء: يُعزز التدريب، وتنفيذ المهام، ودورات المكافآت للوكلاء الأذكياء، مما يُعزز تطوير الذكاء الاصطناعي.

حوسبة تحافظ على الخصوصية: تضمن حوسبة آمنة من خلال FHE، مما يحمي خصوصية البيانات مع تمكين دفع رسوم الحوسبة.

الحوكمة اللامركزية: تُمكّن المشاركة في MindDAO والمقترحات القائمة على المراكز لتشكيل مستقبل AgenticWorld.

تدفق القيمة عبر السلاسل: يُسهّل التوافق السلس بين MindChain وإيثيريوم وBNB Smart Chain من خلال الجسر الرسمي عبر السلاسل.









إن تخزين توكن FHE وإطلاق AgenticWorld ليسا سوى البداية. والقادم يشمل:

بيئات تدريب متقدمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي

تطبيقات ذكاء اصطناعي لامركزية واقعية

أدوات تنسيق عبر السلاسل

حوكمة مجتمعية بالكامل عبر MindDAO









يمنحك امتلاك توكن FHE وصولاً حصريًا إلى منظومة AgenticWorld وMind Network، مما يضعك في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي اللامركزية. إليك أهم المزايا لمحتفظي FHE$:





الوصول المبكر والفائدة: ساهم في FHE لتفعيل وتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي اللامركزيين، والمشاركة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية، وتشغيل المهام الذكية والتدريب عليها.

اربح مكافآت: احصل على مكافآت من خلال مساهمة التوكن، وتدريب الوكلاء الأذكياء، والمساهمة بالموارد الحاسوبية - مستفيدًا بشكل مباشر من نشاط الشبكة ونموها.

قوة الحوكمة: ساهم في تطوير AgenticWorld من خلال المشاركة في MindDAO والمقترحات القائمة على المراكز. ساهم في صياغة تصميمات الميزات، والشراكات، والقرارات الرئيسية.

حماية خصوصية مُحسّنة: تمتع بإمكانية الوصول إلى الحوسبة المدعومة بـ FHE، مما يُمكّن من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تحافظ على الخصوصية وتحمي بياناتك أثناء استخدامها.









إذا كنت تبحث عن منصة تداول موثوقة ذات سيولة عالية، وخيارات رافعة مالية مرنة، وميزات تحويل سلسة، فإن MEXC هي خيارك الأمثل. لا تفوت فرصة الاستثمار في توكن FHE الواعد!





1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجل دخولك إليه.

FHE" في شريط البحث واختر تداول العقود الفورية أو العقود الآجلة. 2) ابحث عن "" في شريط البحث واختر تداولأو

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى لإتمام التداول.









إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.