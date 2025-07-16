MilkyWay: توحيد أمن تقنية البلوكتشين ودعم النظام البيئي المعياري





يواجه نظام بلوكتشين حاليًا تجزئةً أمنية، حيث تعمل المشاريع والسلاسل بشكل مستقل— ولكل منها جهات تحقق وشبكات تخزين خاصة بها. يؤدي هذا إلى تشتت الأصول، وضعف الأمن، وانعدام الكفاءة بسبب البنية التحتية غير الضرورية.





تحل MilkyWay هذه المشكلة من خلال إعادة التخزين، مما يسمح للأصول المُخزّنة بتأمين سلاسل متعددة في وقت واحد. من خلال تبسيط شبكات جهات التحقق وتوحيد الموارد، تُعزز MilkyWay الأمن على مستوى النظام البيئي وترفع الكفاءة الإجمالية.









أُطلقت منصة MilkyWay في ديسمبر 2023، على يد مهندسين من شركات Tendermint وOsmosis وCosmostation وOak Security وComposable Finance. تهدف MilkyWay إلى أن تكون طبقة الأمان في منظومة بلوكتشين المعيارية من خلال الاستفادة من توكن التخزين السائل (LSTs)، وإعادة التخزين، وخدمات التحقق من الأصول (AVS). وتوازن المنصة بين الأمان والسيولة، مع توفير فرص ربح للمستخدمين.





يتكامل البروتوكول مع أكثر من اثنتي عشرة منصة تمويل لامركزي (DeFi)، مما يوفر التداول والرافعة المالية والإقراض وغيرها. يحصل المستخدمون على مكافآت التخزين وعوائد إضافية من DeFi. حتى الآن، يبلغ إجمالي القيمة المقفولة (TVL) لـ MilkyWay ما يقرب من 190 مليون دولار أمريكي.













توفر MilkyWay حلاً مرنًا لإيداع عملة TIA الأصلية من Celestia. عند إيداع المستخدمين لـ TIA عبر MilkyWay، يحصلون على توكن استلام على السلسلة يُسمى milkTIA.





يساعد TIA المُودع على تأمين شبكة Celestia، بينما يُمكن للمستخدمين استخدام milkTIA في الوقت نفسه عبر تطبيقات DeFi مُختلفة، مثل:

توفير السيولة لأزواج التداول على منصة Osmosis DEX

المشاركة في التداول الدائم على منصات مثل Levana وdYdX

استخدام milkTIA كضمان للاقتراض على Mars Protocol









تفصل بنية elestia المعيارية طبقة التنفيذ عن طبقتي الإجماع والبيانات. ومع ذلك، تفتقر طبقة الإجماع إلى دعم تنفيذ العقود الذكية وإدارة الحسابات عبر السلسلة، مما يُمثل تحديات كبيرة لتطبيق إيداع السيولة.





ولمعالجة هذه المشكلة، تم نشر MilkyWay على منصة Osmosis، باستخدام عقود CosmWasm الذكية لتسهيل عمليات إيداع وسحب وتوزيع مكافآت TIA. كما تتميز بنظام مراقبة مخصص خارج السلسلة يُدير التفاعلات بين عقود الإيداع وشبكة Celestia.





لضمان الأمان والنزاهة، تُدمج MilkyWay شبكة من المُحققين الموثوق بهم للتحقق من هذه العمليات والإشراف عليها. وحتى الآن، تضم مجموعة المُحققين 20 مشاركًا نشطًا.













1) مخزنون Celestia وInitia: يمكن للمستخدمين الذين مخزنون TIA أو INIT ربح مكافآت تخزين أساسية دون الحاجة إلى تقييد الأصول، مع الحفاظ على مرونة المشاركة في مجموعة متنوعة من فرص التمويل اللامركزي.

2) المخزنون المُجددون: يمكن للمستخدمين إعادة تخزين الأصول التي خزنو عليها سابقًا لتأمين المشاريع والخدمات الناشئة، والحصول على مكافآت إضافية تضاف إلى عوائدهم الحالية.

3) المستثمرون ومُزودو السيولة: يمكن للمشاركين الذين يتطلعون إلى التنويع الاستفادة من التعرّف على البنية التحتية المعيارية لسلسلة الكتل، ومشتقات التزين السائلة (LSDs)، وخدمات التخزين المُجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق عوائد مستدامة.

4) مُطورو الخدمات (بناة AVS): يُمكن للمطورين دمج طبقة أمان آمنة وقابلة للتطوير بسرعة دون الحاجة إلى تصميم توكن تخزين أصلي، أو تمهيد مجموعة مُحققين، أو جذب المخزنيين، أو بناء ثقة السوق - مما يُسرّع وقت النشر.

5) المشغلون والمحققون: يمكن لمشغلي العقد والمحققين توسيع مصادر إيراداتهم من خلال دعم خدمات التحقق من الأصول المتعددة (AVS) عبر شبكة MilkyWay.









1) بنية تحتية موثوقة وخاضعة للتدقيق: تُعد MilkyWay رائدة في مجال إيداع السيولة في منصة Celestia، مدعومة بسجل أمني قوي. خضعت عقودها الذكية لتدقيقات احترافية، وحظيت المنصة بتقدير وثقة واسعين من مجتمع المستثمرين.









2) كفاءة رأس مال مُحسّنة: تُمكّن MilkyWay المستخدمين من ربح مكافآت الإيداع مع المشاركة في الوقت نفسه في التمويل اللامركزي. من خلال إعادة الإيداع، يُمكن للمستخدمين تحسين كفاءة رأس المال بشكل أكبر - باستخدام نفس الأصول لتأمين شبكات متعددة وتحقيق عائد إضافي.









3) أمان سلس وقابل للتطوير: تُقدم MilkyWay إطار عمل لإعادة الإيداع جاهزًا للاستخدام، مما يُغني المشاريع عن بناء شبكة مُحققين من الصفر. يُحدد المطورون متطلباتهم الأمنية ببساطة، ويمكن للمستخدمين اختيار المشاركة بناءً على حوافز المكافآت - مما يُبسط التكامل وقابلية التوسع.









4) نظام بيئي مدفوع بالمجتمع: تُشغّل MilkyWay نظامًا بيئيًا ديناميكيًا مدفوعًا بالمجتمع، يشمل جسورًا متعددة السلاسل، وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، وموفري خدمات AVS، ومشغلي العقد. من خلال تمكين الأمان والسيولة المشتركة، تُولّد الشبكة قابلية تكوين قوية وتأثيرات ديناميكية في جميع أنحاء بيئة بلوكتشين المعيارية.









يُعدّ توكن MilkyWay الأصلي، MILK، بمثابة أصلٍ للحوكمة ومشاركة الإيرادات. يُمكن لحاملي MILK المشاركة في القرارات الرئيسية للنظام البيئي، مثل ترقيات البروتوكول، وهياكل الرسوم، وتطبيقات الميزات، مع الحصول أيضًا على حصة من الإيرادات المُولّدة من البروتوكول.





ووفقًا للمعلومات الرسمية، سيتم توزيع 10% من إجمالي مخزون MILK على حاملي أسهم TIA كمكافأة لمساهماتهم في النظام البيئي.









بصفتها منصة رائدة عالميًا لتداول الأصول الرقمية، تُمكّن MEXC المستثمرين من اغتنام الفرص في سوق متسارعة الحركة، برسوم منخفضة للغاية، وتنفيذ فائق السرعة، وسيولة عميقة، ومجموعة واسعة من التوكن الرائجة. توكن MilkyWay الأصلي، MILK، مُدرج الآن على MEXC، ويمكنك تداوله بسهولة باتباع الخطوات التالية:





1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي وسجّل الدخول إليه.

2) أدخل "MILK" في شريط البحث، ثم اختر التداول الفوري أو تداول العقود الآجلة.

3) اختر نوع طلبك، وحدد الكمية والسعر المطلوبين، ثم قدّم طلبك.





تُعالج MilkyWay تحدي أمن سلسلة الكتل المُجزأة من خلال حلولها المبتكرة لإيداع وإعادة إيداع السيولة. من خلال تعزيز كفاءة رأس المال والزخم المجتمعي في منظومة سلسلة الكتل المعيارية، تبرز MilkyWay كلاعب رئيسي في هذا المجال - وهو أمر يستحق اهتمامك مع استمرار تطور سلاسل الكتل المعيارية.



