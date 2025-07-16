بعد ثلاث سنوات، مدفوعة بالارتفاع الأخير لعملة البيتكوين إلى مستويات مرتفعة جديدة، وصلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 3.11 تريليون دولار في 12 نوفمبر، بزيادة 6.8% في الساعات الأربع والعشربعد ثلاث سنوات، مدفوعة بالارتفاع الأخير لعملة البيتكوين إلى مستويات مرتفعة جديدة، وصلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 3.11 تريليون دولار في 12 نوفمبر، بزيادة 6.8% في الساعات الأربع والعشر
طريق MicroStrategy إلى الربح: هل "استراتيجية الربح السلبي" في BTC فعالة حقًا؟

بعد ثلاث سنوات، مدفوعة بالارتفاع الأخير لعملة البيتكوين إلى مستويات مرتفعة جديدة، وصلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 3.11 تريليون دولار في 12 نوفمبر، بزيادة 6.8% في الساعات الأربع والعشرين الماضية وتجاوزت ذروة 3.069 تريليون دولار السابقة التي تم تحديدها في 9 نوفمبر 2021.

وفي الوقت نفسه، أغلق سهم MicroStrategy عند مستوى مرتفع جديد بلغ 340 دولارًا في 11 نوفمبر، مرتفعًا بنسبة 25.73% في يوم واحد فقط. سلط المحلل الرئيسي لصناديق ETF في بلومبرج Eric Balchunas الضوء على أن حجم تداول MicroStrategy اليومي بلغ 12 مليار دولار بشكل مذهل - ستة أضعاف حجم عمالقة مثل JPMorgan أو General Electric.

لقد تحدت MicroStrategy، وهي شركة غير مرتبطة تقليديًا بـ "الإنتاج"، التقييم السوقي التقليدي من خلال استثماراتها الجريئة والكبيرة في البيتكوين. وقد وضعت هذه الاستراتيجية MicroStrategy كواحدة من أكبر وأكثر اللاعبين تميزًا بين محتفظي البيتكوين العالميين.

خطة "الفوز أثناء الانتظار" من MicroStrategy: الاقتراض للاستثمار في البيتكوين


اكتسب Michael Saylor، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy، سمعة طيبة باعتباره صاحب رؤية في الاستثمار في البيتكوين. وفي محادثة حديثة مع محللي Bernstein، كشف Saylor عن التفكير وراء استراتيجية البيتكوين الجريئة لشركة MicroStrategy. لقد وضع البيتكوين في مكانة راسخة كمخزن للقيمة أفضل من النقد، وخاصة في أوقات ارتفاع التضخم ومخاطر انخفاض قيمة العملة.

لكن نهج MicroStrategy تجاه البيتكوين بعيد كل البعد عن استراتيجية الشراء والاحتفاظ البسيطة - إنها خطوة محسوبة لجمع الأموال من خلال إصدار سندات لشراء البيتكوين، باستخدام الرافعة المالية بشكل استراتيجي لتضخيم المكاسب.

  • استراتيجية الاحتفاظ والتراكم على المدى الطويل: منذ عام 2020، قامت MicroStrategy باستثمارات واسعة النطاق في البيتكوين، مما جعلها أصلًا استراتيجيًا طويل الأجل. وفقًا للسجلات التفصيلية على موقع SaylorTracker، منذ أن أطلقت MicroStrategy استراتيجيتها للاستثمار في البيتكوين في أغسطس 2020، كانت الشركة نشطة للغاية في سوق البيتكوين، بإجمالي 44 معاملة شراء وحالة واحدة فقط لبيع البيتكوين. (ملاحظة: SaylorTracker هو موقع إلكتروني يتتبع سجلات تراكم البيتكوين الخاصة بـ MicroStrategy، مع نقاط خضراء تشير إلى مشتريات BTC.)
  • تقوم MicroStrategy بجمع الأموال من خلال إصدار الأسهم والسندات القابلة للتحويل، وتنفيذ "خطة 21/21"، التي تهدف إلى جمع 42 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة (21 مليار دولار من خلال إصدار الأسهم و21 مليار دولار من خلال الأوراق المالية ذات الدخل الثابت) لشراء المزيد من عملات البيتكوين.
  • تضع MicroStrategy تركيزًا كبيرًا على إدارة وتوسيع حيازاتها من البيتكوين، وتقدم مقياس "عائد البيتكوين" لتتبع النمو في حيازات البيتكوين لكل سهم.
  • تحافظ MicroStrategy على شفافية عالية في استثماراتها في البيتكوين، وتكشف بانتظام عن حيازاتها من البيتكوين والبيانات المالية ذات الصلة. تلتزم الشركة أيضًا باللوائح والمعايير المحاسبية ذات الصلة، مثل تعديلات انخفاض قيمة البيتكوين المحتفظ بها.
  • تعمل MicroStrategy على تحسين هيكل رأس المال الخاص بها من خلال الرافعة المالية الذكية والاستراتيجيات المالية لتقليل المخاطر وزيادة العائدات، ومراقبة اتجاهات السوق والتغييرات التنظيمية عن كثب لتعديل استراتيجيتها الاستثمارية حسب الحاجة.

ارتفاع أسعار الأسهم، متجاوزة في بعض الأحيان سعر البيتكوين


بفضل الدعم المزدوج المتمثل في فوز ترامب بالانتخابات وارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 89 ألف دولار، قفز سهم MicroStrategy (MSTR) إلى أعلى مستوى تاريخي عند 356 دولارًا. وقد جعل هذا الصعود الملحوظ من السهم أحد أفضل الأسهم الأمريكية أداءً هذا العام.



وفقًا للبيانات (حتى منتصف أكتوبر 2024)، شهدت MicroStrategy، أحد أكبر محتفظي البيتكوين، ارتفاعًا في أسهمها (MSTR) بأكثر من 1600% منذ أن أطلقت استراتيجية الاستثمار في البيتكوين في أغسطس 2020، متفوقة على BTC بالإضافة إلى أسهم التكنولوجيا الرئيسية في S&P 500 مثل Nvidia.


هذا العام، كان أداء MSTR على BTC أكثر وضوحًا. وفقًا لبيانات السوق:
  • حتى الآن من العام، ارتفعت BTC بنسبة 135.4%، بينما ارتفعت MSTR بنسبة 606.26%.
  • على مدار الثلاثين يومًا الماضية، زادت BTC بنحو 35.1%، في حين ارتفعت MSTR بنسبة 76.82%.

حاليًا، بلغ إجمالي حيازات البيتكوين لدى MicroStrategy عدد 279,420 BTC، بتكلفة شراء إجمالية تبلغ حوالي 11.9 مليار دولار، بمتوسط حوالي 42,692 دولارًا لكل BTC. بسعر بيتكوين يبلغ 89,000 دولار، حققت حيازات البيتكوين لدى MicroStrategy مكسبًا غير محقق يبلغ حوالي 13 مليار دولار. نشر Michael Saylor على وسائل التواصل الاجتماعي أن العمليات الرأسمالية لشركة MicroStrategy حققت هذا العام عائدًا على BTC بنسبة 26.4%، مما أدى إلى تحقيق صافي مكسب يبلغ حوالي 49,936 BTC للمساهمين. وهذا يعادل 157.5 BTC يوميًا، دون تكاليف التشغيل أو الاستثمار الرأسمالي المرتبط عادةً بتعدين البيتكوين.

اتبع نهج MicroStrategy وابدأ الاستثمار في BTC!


لقد أثار النجاح الجريء والاستراتيجي الذي حققته MicroStrategy مع البيتكوين اهتمامًا متزايدًا بين المستثمرين المؤسسيين، مما وضع BTC كفئة أصول جادة يجب مراعاتها. في حين أن المستثمرين الأفراد قد لا يضاهيون حجم MicroStrategy، فإن تبني نهجها الاستثماري وإضافة البيتكوين إلى محفظتك قد يفتح طريقًا جديدًا واعدًا.

إن MEXC هي المنصة المفضلة عندما يتعلق الأمر بشراء BTC، حيث تقدم خدمة متميزة وبعض الرسوم الأكثر تنافسية في السوق. سواء كنت من المتحمسين للعقود الآجلة أو متداولًا للعقود الفورية، توفر MEXC مجموعة كاملة من خيارات التداول المصممة لتمنحك تجربة استثنائية.

هل أنت مستعد للبدء؟ دعنا نتعمق في كيفية شراء BTC على MEXC!

الموقع الإلكتروني

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى موقع MEXC الرسمي، وانقر على قسم [العقود الفورية] ضمن علامة التبويب [فوري] في أعلى الصفحة.
الخطوة 2: في المنطقة الرئيسية، حدد [BTC/USDT] أو ابحث مباشرة عن [BTC/USDT].
الخطوة 3: انقر على [شراء BTC].


التطبيق


الخطوة 1: سجّل الدخول إلى تطبيق MEXC وانقر على [تداول].
الخطوة 2: انقر على [العقود الفورية]، ثم حدد [BTC/USDT] في المنطقة الرئيسية، أو ابحث مباشرةً عن [BTC/USDT].
الخطوة 3: انقر على [شراء BTC].


للحصول على تعليمات مفصلة، راجع "شراء البيتكوين في أقل من دقيقة".

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


