أطلقت منصة MEXC مؤخرًا أحدث بطولة MEXC Win للعقود الآجلة، والتي تُعدّ أضخم حدث العقود الآجلة جماعية لهذا العام. مع حوض جوائز هائل يصل إلى 10,000,000 USDT، وجائزة فردية كبرى تصل إلى 2 BTC، يتسابق المتدأطلقت منصة MEXC مؤخرًا أحدث بطولة MEXC Win للعقود الآجلة، والتي تُعدّ أضخم حدث العقود الآجلة جماعية لهذا العام. مع حوض جوائز هائل يصل إلى 10,000,000 USDT، وجائزة فردية كبرى تصل إلى 2 BTC، يتسابق المتد
تعلم/رؤى السوق/منطقة الأحداث/انطلاق بطول...00,000 USDT

انطلاق بطولة MEXC Win للعقود الآجلة مع حوض جوائز ضخم يبلغ 10,000,000 USDT

8/15/2025MEXC
0m
#أحداث شائعة
WINK
WIN$0.0000365-2.48%
Bitcoin
BTC$103,506.72-1.55%
MemeCore
M$2.41609-0.26%


أطلقت منصة MEXC مؤخرًا أحدث بطولة MEXC Win للعقود الآجلة، والتي تُعدّ أضخم حدث العقود الآجلة جماعية لهذا العام. مع حوض جوائز هائل يصل إلى 10,000,000 USDT، وجائزة فردية كبرى تصل إلى 2 BTC، يتسابق المتداولون من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمنافسة على المراتب الأولى.

*BTN-انضم إلى بطولة MEXC Win للعقود الآجلة&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/futures-activity/team-competition *


1. فرصتك للفوز الكبير!


استعد لإحدى أضخم فعاليات التداول لهذا العام، حيث تجمع بطولة MEXC Win للعقود الآجلة بين الإثارة والجوائز الضخمة، وتشمل:

  • حوض جوائز ضخم: يصل حتى 10,000,000 USDT، ويزداد مع انضمام المزيد من المتداولين.
  • طرق متعددة للفوز: منافسات جماعية، مسابقات فردية، مكافآت للمشتركين الأوائل، تحديات يومية، وجوائز للمتصدرين.
  • انضمام سهل وسريع: كل ما عليك هو التسجيل والبدء في تداول العقود الآجلة لتكون مؤهلاً للفوز.

سواء كنت متداولًا فرديًا أو عضوًا في فريق، فهذه فرصتك للتألق وتحقيق مكاسب مجزية.

2.التواريخ المهمة


  • التسجيل المبكر: 6 أغسطس – 9 أغسطس 2025
  • تسجيل قادة الفرق: 6 أغسطس – 26 أغسطس 2025
  • تسجيل الأعضاء: 6 أغسطس – 2 سبتمبر 2025
  • فترة المنافسة: 13 أغسطس – 2 سبتمبر 2025

3. القواعد والجوائز


تنقسم البطولة إلى خمسة مستويات حوض الجائزة الكبرى، تُفتح تدريجيًا بناءً على عدد المشاركين، مع سقف أقصى يبلغ 10,000,000 USDT. يشمل ذلك هيكل جوائز جذاب للفِرق وللمتداولين الأفراد.

3.1 مكافأة التسجيل المبكر: 40,000 USDT


خلال فترة التسجيل المبكر، سيحصل أول 2,000 مستخدم يسجلون ويحققون حجم تداول يتجاوز 50,000 USDT على حصة من 40,000 USDT كقسائم عقود آجلة.

3.2 جوائز المنافسة الجماعية: 20% من إجمالي حوض الجوائز


سوف تتقاسم أفضل 10 فرق الجائزة المخصصة للفرق بناءً على ترتيبها في معدل الأرباح. وسيحصل قائد الفريق الفائز حصريًا على 20% من الجائزة المخصصة للفريق. أما أعضاء الفريق المؤهلون الذين يحتلون المراتب العشرة الأولى في معدل الأرباح فسيتقاسمون 30% من الجائزة المخصصة للفريق. بينما سيتم تقسيم الـ 50% المتبقية بالتساوي بين الأعضاء الذين يلبون متطلبات حجم التداول.

3.3 جوائز المنافسة الفردية: ثلاث فرص للفوز يوميًا


1) عجلة الحظ اليومية: اربح دائمًا، حصة 25% من إجمالي حوض الجوائز

  لكل حجم تداول يومي يبلغ 75,000 USDT في العقود الآجلة، تحصل على فرصة دوران واحدة (بحد أقصى 3 دورات يوميًا).
  تشمل الجوائز حتى 2,025 USDT كرصيد عقود آجلة.

2) تحدي النقاط اليومية: حصة 25% من إجمالي حوض الجوائز

  حقق حجم التداول المطلوب في كل مرحلة خلال اليوم لتحصل على بونص عقود آجلة يصل إلى 53 USDT
  .
3) تحدي لوحة الصدارة: حصة 30% من إجمالي حوض الجوائز

  يُصنف المشاركون وفقًا لحجم التداول التراكمي (≥ 20,000 USDT) وأرباحهم (PNL).

  • قائمة المتصدرين لحجم التداول اليومي: أفضل 200 متداول سيتقاسمون 20% من إجمالي الجائزة في شكل بونص عقود آجلة.
  • قائمة المتصدرين PNL: أفضل 100 متداول سيتقاسمون 10% من إجمالي الجائزة في شكل إنزال جوي لعملة البيتكوين وبونص عقود آجلة.

4. كيفية المشاركة


ابدأ الآن! ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب MEXC الخاص بك، ثم التوجه إلى صفحة حدث MEXC Win من الصفحة الرئيسية، والنقر على تسجيل الآن، واختيار الانضمام كقائد فريق أو عضو، وستكون جاهزًا. من هناك، ابدأ تداول العقود الآجلة، وحسّن أرباحك، وارتقِ في ترتيبك، واستهدف مكافآتك الرائعة!

*BTN-انضم إلى بطولة MEXC Win للعقود الآجلة&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/futures-activity/team-competition *

5. نصائح واستراتيجيات للفوز


  • مكافآت التسجيل المبكر – أول 2,000 متداول يقومون بالتسجيل ويحققون حجم التداول المطلوب سيقتسمون 40,000 دولار أمريكي (USDT) على شكل قسائم بونص.
  • قيادة الفريق – استمتع بنسبة إضافية قدرها 20% من حصة فريقك في حوص الجائزة.
  • تنويع جهودك – وزّع حجم تداولك بين اللفات اليومية، وتحديات نقاط التوقف اليومية، ولوحات الصدارة لتحصيل المزيد من المكافآت.
  • تسلق لوحات الصدارة – لوحة الصدارة الخاصة بـ PNL تمنحك إيردروب BTC، مما يجعلها هدفًا أساسيًا لتحقيق أرباح كبيرة.
.

6. لماذا لا يجب أن تفوّت هذه الفرصة؟


بطولة MEXC Win: الساحة العقود الآجلة المشتعلة تُعدّ الحدث الأكثر إثارة في عالم تداول الكريبتو للنصف الثاني من عام 2025. مع مجموع حوض الجوائز ضخم يصل إلى 10,000,000 USDT، وجائزة فردية قد تصل إلى 2 BTC لأفضل المتداولين، إضافةً إلى عدد لا يُحصى من طرق الفوز، هذه فرصتك للتداول من أجل المجد والمكافآت.

سجّل الآن واجعل تداولك القادم هو الصفقة التي تغيّر كل شيء. طريقك نحو رحلة تداول مثيرة ومجزية يبدأ من هنا!

*BTN-انضم إلى بطولة MEXC Win للعقود الآجلة&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/futures-activity/team-competition *

القراءة الموصى بها:



إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة، والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي USDf؟ دليل سريع لآلية Falcon Finance المبتكرة للعملات المستقرة

ما هي USDf؟ دليل سريع لآلية Falcon Finance المبتكرة للعملات المستقرة

الملخصعملة USDf هي دولار اصطناعي مُرَهَّب بضمانات زائدة، مبني على الإيثريوم، ويبلغ عرضه المتداول حاليًا حوالي 1.899 مليار دولار، ويحتل المرتبة 202 في السوق.يدعم USDf كلاً من العملات المستقرة وغير المس

أحداث العقود الآجلة في MEXC: دليل شامل لتحقيق أقصى استفادة من المكافآت أثناء التداول

أحداث العقود الآجلة في MEXC: دليل شامل لتحقيق أقصى استفادة من المكافآت أثناء التداول

في سوق تداول المشفرة الرقمية التنافسي، من الضروري اختيار منصة لا توفر تجربة تداول مستقرة وفعالة فحسب، بل تقدم أيضًا مزايا إضافية باستمرار. صممت MEXC مجموعة شاملة من فعاليات العقود الآجلة للمستخدمين ال

تم تحديث وترقية قواعد معاملات Kickstarter وLaunchpool!

تم تحديث وترقية قواعد معاملات Kickstarter وLaunchpool!

أحداث Kickstarter وLaunchpool هي أحداث إيردروب مجانية حصرية لمحتفظي MX. لتشجيع المشاركة النشطة وزيادة المكافآت، قامت MEXC بتعديل قواعد معامل مكافأة المستوى لأحداث Kickstarter وLaunchpool. التعديلات هي

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص