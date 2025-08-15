انطلاق بطولة MEXC Win للعقود الآجلة مع حوض جوائز ضخم يبلغ 10,000,000 USDT





أطلقت منصة MEXC مؤخرًا أحدث بطولة MEXC Win للعقود الآجلة ، والتي تُعدّ أضخم حدث العقود الآجلة جماعية لهذا العام. مع حوض جوائز هائل يصل إلى 10,000,000 USDT، وجائزة فردية كبرى تصل إلى 2 BTC، يتسابق المتداولون من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمنافسة على المراتب الأولى.





استعد لإحدى أضخم فعاليات التداول لهذا العام، حيث تجمع بطولة MEXC Win للعقود الآجلة بين الإثارة والجوائز الضخمة، وتشمل:





حوض جوائز ضخم: يصل حتى 10,000,000 USDT، ويزداد مع انضمام المزيد من المتداولين.

طرق متعددة للفوز: منافسات جماعية، مسابقات فردية، مكافآت للمشتركين الأوائل، تحديات يومية، وجوائز للمتصدرين.

انضمام سهل وسريع: كل ما عليك هو التسجيل والبدء في تداول العقود الآجلة لتكون مؤهلاً للفوز.





سواء كنت متداولًا فرديًا أو عضوًا في فريق، فهذه فرصتك للتألق وتحقيق مكاسب مجزية.









التسجيل المبكر: 6 أغسطس – 9 أغسطس 2025

تسجيل قادة الفرق: 6 أغسطس – 26 أغسطس 2025

تسجيل الأعضاء: 6 أغسطس – 2 سبتمبر 2025

فترة المنافسة: 13 أغسطس – 2 سبتمبر 2025









تنقسم البطولة إلى خمسة مستويات حوض الجائزة الكبرى، تُفتح تدريجيًا بناءً على عدد المشاركين، مع سقف أقصى يبلغ 10,000,000 USDT. يشمل ذلك هيكل جوائز جذاب للفِرق وللمتداولين الأفراد.









خلال فترة التسجيل المبكر، سيحصل أول 2,000 مستخدم يسجلون ويحققون حجم تداول يتجاوز 50,000 USDT على حصة من 40,000 USDT كقسائم عقود آجلة.









سوف تتقاسم أفضل 10 فرق الجائزة المخصصة للفرق بناءً على ترتيبها في معدل الأرباح. وسيحصل قائد الفريق الفائز حصريًا على 20% من الجائزة المخصصة للفريق. أما أعضاء الفريق المؤهلون الذين يحتلون المراتب العشرة الأولى في معدل الأرباح فسيتقاسمون 30% من الجائزة المخصصة للفريق. بينما سيتم تقسيم الـ 50% المتبقية بالتساوي بين الأعضاء الذين يلبون متطلبات حجم التداول.









1) عجلة الحظ اليومية: اربح دائمًا، حصة 25% من إجمالي حوض الجوائز

لكل حجم تداول يومي يبلغ 75,000 USDT في العقود الآجلة، تحصل على فرصة دوران واحدة (بحد أقصى 3 دورات يوميًا). تشمل الجوائز حتى 2,025 USDT كرصيد عقود آجلة.



2) تحدي النقاط اليومية: حصة 25% من إجمالي حوض الجوائز

حقق حجم التداول المطلوب في كل مرحلة خلال اليوم لتحصل على بونص عقود آجلة يصل إلى 53 USDT .

3) تحدي لوحة الصدارة: حصة 30% من إجمالي حوض الجوائز

يُصنف المشاركون وفقًا لحجم التداول التراكمي (≥ 20,000 USDT) وأرباحهم (PNL).

قائمة المتصدرين لحجم التداول اليومي : أفضل 200 متداول سيتقاسمون 20% من إجمالي الجائزة في شكل بونص عقود آجلة.

قائمة المتصدرين PNL: أفضل 100 متداول سيتقاسمون 10% من إجمالي الجائزة في شكل إنزال جوي لعملة البيتكوين وبونص عقود آجلة.







ابدأ الآن! ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب MEXC الخاص بك، ثم التوجه إلى صفحة حدث MEXC Win من الصفحة الرئيسية، والنقر على تسجيل الآن، واختيار الانضمام كقائد فريق أو عضو، وستكون جاهزًا. من هناك، ابدأ تداول العقود الآجلة، وحسّن أرباحك، وارتقِ في ترتيبك، واستهدف مكافآتك الرائعة!













مكافآت التسجيل المبكر – أول 2,000 متداول يقومون بالتسجيل ويحققون حجم التداول المطلوب سيقتسمون 40,000 دولار أمريكي (USDT) على شكل قسائم بونص.

قيادة الفريق – استمتع بنسبة إضافية قدرها 20% من حصة فريقك في حوص الجائزة.

تنويع جهودك – وزّع حجم تداولك بين اللفات اليومية، وتحديات نقاط التوقف اليومية، ولوحات الصدارة لتحصيل المزيد من المكافآت.

تسلق لوحات الصدارة – لوحة الصدارة الخاصة بـ PNL تمنحك إيردروب BTC، مما يجعلها هدفًا أساسيًا لتحقيق أرباح كبيرة.

.





بطولة MEXC Win: الساحة العقود الآجلة المشتعلة تُعدّ الحدث الأكثر إثارة في عالم تداول الكريبتو للنصف الثاني من عام 2025. مع مجموع حوض الجوائز ضخم يصل إلى 10,000,000 USDT، وجائزة فردية قد تصل إلى 2 BTC لأفضل المتداولين، إضافةً إلى عدد لا يُحصى من طرق الفوز، هذه فرصتك للتداول من أجل المجد والمكافآت.





سجّل الآن واجعل تداولك القادم هو الصفقة التي تغيّر كل شيء. طريقك نحو رحلة تداول مثيرة ومجزية يبدأ من هنا!















