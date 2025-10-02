دليل إعداد تنبيهات الأسعار على MEXC: تابع اتجاهات السوق ورفع كفاءة التداول مع إشعارات MEXC





في عالم تداول العملات المشفرة السريع، تحدث التقلبات السعرية في أجزاء من الثانية. وهذا صحيح بشكل خاص عند تداول العقود الآجلة ، حيث يمكن أن يقع المستخدمون في التعب والتقلبات العاطفية بسبب مراقبة الشاشة لفترات طويلة. لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع في الوقت الفعلي وتحسين استجابتهم للتداول، أطلقت منصة MEXC للتداول العقود الآجلة ميزة تنبيه السعر العملية. تدعم هذه الأداة التنبيهات المزدوجة استنادًا إلى مستويات الأسعار والمؤشرات الفنية، مما يمكن المتداولين من اتخاذ قرارات سريعة في اللحظات الحاسمة واستغلال كل فرصة مثالية لفتح أو إغلاق الصفقات.









في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن أن يعني فقدان مستوى سعر رئيسي فقدان نافذة ربحية ثمينة. من خلال ضبط تنبيهات السعر، يمكن للمستخدمين تجنب مراقبة الشاشات باستمرار بينما يتلقون إشعارات في الوقت الفعلي عندما يصل السوق إلى عتبة محددة مسبقًا أو عندما يتغير مؤشر فني. يتيح ذلك تعديلات سريعة للاستراتيجيات ويقلل من خطر الخسارة الناتجة عن التأخير في اتخاذ القرارات.





تحديثات السوق في الوقت الفعلي للاستجابة الأسرع

تحسين كفاءة التداول وتقليل اتخاذ القرارات العاطفية

تغطي أزواج العقود الآجلة الرئيسية مع تنبيهات قابلة للتخصيص





مثال:





المستخدم A يضبط تنبيهًا لارتفاع BTCUSDT إلى 108,000 USDT. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يرسل النظام إشعارًا على الفور، مما يتيح للمستخدم تعديل الرافعة المالية وتحقيق الربح في الوقت المحدد. بينما المستخدم B الذي لم يستخدم التنبيهات، يلاحظ حركة السعر فقط أثناء التراجع، مما يفوّت فرصة البيع المثالية ويشاهد الأرباح تختفي.









توفر MEXC نوعين رئيسيين من التنبيهات لتناسب استراتيجيات التداول المختلفة:









تنبيهات السعر هي الأكثر استخدامًا. يمكن للمستخدمين ضبط التنبيهات لـ:





عندما يرتفع السعر الحالي فوق أو ينخفض تحت قيمة معينة

عندما يتجاوز التغيير في السعر لمدة 24 ساعة نسبة معينة

عندما يتجاوز تقلب السعر حدًا معينًا خلال 5 دقائق





مثالية لاستراتيجيات متابعة الاتجاه أو الاختراقات.









للمستخدمين الأكثر تقدمًا، تدعم MEXC التنبيهات الآلية استنادًا إلى التحليل الفني:





التقاطع بين المتوسطات المتحركة (MA) : على سبيل المثال، التقاطع بين المتوسط المتحرك القصير والطويل على سبيل المثال، التقاطع بين المتوسط المتحرك القصير والطويل

إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI): تنبه عندما يتجاوز RSI المستويات الرئيسية مثل 30 أو 70 تنبه عندما يتجاوز RSI المستويات الرئيسية مثل 30 أو 70





بمجرد أن يفي المؤشر بالشرط المحدد من قبل المستخدم، يتم إرسال إشعار تلقائي.













الخطوة 1: الوصول إلى صفحة إعدادات تنبيه السعر





قم بتسجيل الدخول إلى موقع MEXC الرسمي وانتقل إلى العقود الآجلة عبر القائمة العلوية.

في واجهة التداول، انقر على أيقونة الجرس (🔔) فوق الرسم البياني للشموع للدخول إلى صفحة إعدادات التنبيه.









الخطوة 2: تفعيل التنبيهات الافتراضية

في صفحة إعدادات تنبيه السوق، إذا قمت بتفعيل خيار صوت التنبيه، سيتم تشغيل الصوت عند تشغيل التنبيه.





في علامة التبويب موصى به، يعرض النظام تلقائيًا أزواج التداول من قائمة مراقبة العقود الآجلة لديك، ويضبط مُحفِّزات حركة الأسعار الافتراضية. ما عليك سوى تشغيل هذا الخيار لتفعيل التنبيهات، أو تشغيل الكل لمتابعة جميع أزواج تداول العقود الآجلة.









إذا لم تكن شروط التنبيه الافتراضية تلبي توقعاتك، يمكنك النقر على "إنشاء تنبيه" لتخصيص الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك. أدخل المعلمات التالية:





زوج التداول (مثل BTCUSDT)

نوع التنبيه: السعر يرتفع فوق / السعر ينخفض إلى / الزيادة خلال 24 ساعة تصل إلى / الانخفاض خلال 5 دقائق يصل إلى، إلخ. (ستة أنواع من التنبيهات إجمالاً)

تكرار التنبيه: اختر من تكرار، مرة واحدة، أو مرة في اليوم

طريقة الإشعار: تشمل إشعار الدفع عبر التطبيق، إشعارات، وتنبيهات سطح المكتب (تأكد من تمكين أذونات المتصفح)





ملاحظة: في إعدادات التنبيه المخصص للسعر، يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 تنبيهات لكل زوج تداول وتعيين تنبيهات لما يصل إلى 20 زوج تداول. إذا كنت قد قمت بتعيين تنبيهات في كل من التنبيهات الموصى بها والتنبيهات المخصصة، سيتم إرسال الإشعارات عندما يتم الوصول إلى العتبات. بالنسبة لتنبيهات المؤشرات، الحد الأقصى لعدد التنبيهات التي يمكنك تعيينها هو 200.









1) افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2) انتقل إلى صفحة العقود الآجلة واضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا.

3) اختر التنبيهات للدخول إلى صفحة التنبيهات السوقية.

4) اضغط على إضافة تنبيه.

5) في صفحة إعداد تنبيهات السعر، اختر زوج التداول، وضبط نوع التنبيه والتغيير في السعر/النسبة المئوية، اختر تكرار التنبيه وطريقة الإشعار، ثم اضغط على إنشاء التنبيه لإكمال الإعداد.









ملاحظة: كما هو الحال مع واجهة الويب، يدعم تطبيق الجوال كل من تنبيهات الأسعار وتنبيهات المؤشرات. يمكنك تعيين ما يصل إلى 10 تنبيهات لكل زوج تداول، وتخصيص التنبيهات لما يصل إلى 20 زوج تداول، وحد التنبيهات الإجمالي هو 200.









Q1: لماذا لا أستطيع تفعيل إشعارات سطح المكتب؟ إذا كانت إشعارات سطح المكتب باللون الرمادي ولا يمكن تحديدها، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب إعدادات النظام أو المتصفح التي تمنع الإشعارات. يجب عليك تمكينها وتحديث الصفحة لتفعيل الخيار. للحصول على إرشادات، يمكنك الاطلاع على الدليل: إذا كانت إشعارات سطح المكتب باللون الرمادي ولا يمكن تحديدها، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب إعدادات النظام أو المتصفح التي تمنع الإشعارات. يجب عليك تمكينها وتحديث الصفحة لتفعيل الخيار. للحصول على إرشادات، يمكنك الاطلاع على الدليل: كيفية تمكين إشعارات سطح المكتب على MEXC





Q2: هل سيتم تشغيل التنبيهات بشكل متكرر؟ إذا اخترت خيار التنبيه المتكرر، فسيتم إرسال إشعار في كل مرة يتم فيها استيفاء الشرط. إذا كنت تفضل عدم تلقي إشعارات متكررة، اختر مرة واحدة أو مرة في اليوم.





Q3: أي أزواج تداول تدعم التنبيهات؟ تدعم جميع أزواج تداول العقود الآجلة التنبيهات، بما في ذلك الأزواج الشهيرة مثل ETHUSDT، تدعم جميع أزواج تداول العقود الآجلة التنبيهات، بما في ذلك الأزواج الشهيرة مثل BTCUSDT SOLUSDT ، و SUIUSDT . يمكنك عرض واختيار المزيد من الأزواج على صفحة العقود الآجلة ضمن قائمة المراقبة الخاصة بك.









5. الخاتمة: استخدم تنبيهات الأسعار على MEXC ولا تفوت أي فرصة

ميزة تنبيهات الأسعار هي أكثر من مجرد مراقب، إنها أداة أساسية لإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة. سواء كنت مبتدئًا أو استراتيجيًا ذو خبرة، يساعدك نظام التنبيهات على MEXC في الاستجابة لتحولات السوق بكفاءة، وتحسين نقاط الدخول والخروج، وتجنب فقدان الصفقات الرئيسية.





سجل الدخول إلى MEXC الآن، وقم بتفعيل تنبيهات الأسعار، ودع الإشعارات الذكية تكون مساعدك الأكثر موثوقية في التداول!









