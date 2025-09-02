الأسئلة الشائعة حول تداول ما قبل السوق









تداول ما قبل السوق هو خدمة خارج البورصة (OTC) تقدمها MEXC. تتيح هذه الخدمة للمتداولين الفرصة لشراء وبيع التوكن الجديد قبل أن يتم إدراجه رسميًا على المنصة. يقوم المشترون والبائعون بتحديد أسعارهم الخاصة ومطابقة الصفقات بناءً على ذلك. تمنح هذه الخدمة المتداولين الفرصة للحصول على التوكن بأسعار مرغوبة وتحقيق ميزة قبل أن تُطرح هذه التوكن في السوق المفتوحة. من المهم دائمًا أن تتعرف على عملية ومتطلبات التداول للاستفادة القصوى من فرص التداول.









1）في تداول ما قبل السوق على MEXC، يمكن للمستخدمين شراء وبيع التوكن قبل إدراجه الرسمي.

2）يمكن للمتداولين الاختيار للعمل كـ "صانع" عن طريق إنشاء طلبات بأسعار محددة مسبقًا، أو كـ "مشتري" بتنفيذ الصفقات بقبول الطلبات الموجودة مسبقًا في السوق.

3）يتعين على كل من المشترين والبائعين تقديم ضمانات لضمان التسوية في الوقت المحدد. بعد التسوية الناجحة، سيتم إرجاع ضمان البائع بعد التسوية، بينما سيتم استخدام ضمان المشتري كقيمة دفع أثناء التسوية.

4）في الوقت الحالي، يتم إجراء تداول ما قبل السوق تحت حساب MEXC لعقود الفورية.













إنشاء طلب: استخدم وظيفة [إنشاء طلب] لتحديد كمية التوكن التي ترغب في شرائها بالسعر المرغوب، ثم قم بنشر الطلب في دفتر الطلبات.

اختيار أمر بيع: تصفح دفتر الطلبات للعثور على طلب بيع مطابق وشراء التوكن بالسعر المحدد من البائع.

بمجرد تعبئة الطلب، ببساطة انتظر حتى يتم اكتمال التسوية.









إنشاء طلب: استخدم وظيفة [إنشاء طلب] لتحديد السعر المرغوب للبيع ورفع طلبك في دفتر الطلبات.

اختيار أوامر شراء: تصفح دفتر الطلبات للعثور على أمر شراء مطابق وبيع التوكن بالسعر المحدد من المشتري.

بمجرد تعبئة الطلب، ببساطة انتظر حتى يتم اكتمال التسوية.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول عملية تداول ما قبل السوق، يمكنك الرجوع إلى الأدلة: "دليل تداول ما قبل السوق" و "ما هو تداول MEXC قبل السوق؟" لمزيد من المعلومات.













عند وضع طلب، سيتم تجميد ضمان المشتري والرسوم مؤقتًا. بمجرد تعبئة الطلب، كل ما على المشتري هو الانتظار حتى تاريخ التسوية.





إذا قام البائع بتسليم الطلب، سيتلقى المشتري الكمية المناسبة من التوكن، وسيتم خصم الضمان ورسوم المعاملات أثناء التسوية.





إذا فشل البائع في تسليم الطلب، سيتم إلغاء تجميد ضمان المشتري، وسيتلقى المشتري ضمان البائع كتعويض. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خصم رسوم المعاملة من ضمان المشتري.









عند وضع طلب، يتم تجميد الضمان ورسوم المعاملات مؤقتًا. خلال فترة التسوية، من الضروري أن يضمن البائع أن حسابه العقود الفورية يحتوي على التوكن اللازمة للوفاء بالتزام التسليم.





في التسوية، إذا قام البائع بتسليم التوكن بنجاح، سيتم نقل التوكن بأمان إلى حساب المشتري العقود الفورية، وسيتم استلام الدفع من المشتري في حساب البائع. في الوقت نفسه، سيتم إلغاء تجميد ضمان البائع، وسيتم خصم رسوم المعاملة.





إذا فشل التسليم، سيتم مصادرة ضمان البائع. سيتم جمع جزء من الضمان من قبل المنصة كرسوم تصفية، وسيتم إعطاء المتبقي للطرف المقابل كتعويض. حاليًا، لا تفرض MEXC أي رسوم معاملات، وسيتم تعويض الضمان بالكامل للمشتري.





من المهم ملاحظة أنه سيتم فرض رسوم المعاملات حتى في حالة فشل التسليم. ستقوم MEXC فقط بإعادة رسوم المعاملات إذا كانت الصفقة غير مكتملة أو إذا تم إلغاء إدراج المشروع.









يمكن إلغاء الأوامر غير المعبأة في أي وقت. بمجرد تعبئة الطلب، لا يمكن إلغاؤه، ويجب الانتظار حتى يتم اكتمال التسوية. إذا تم تأجيل إدراج التوكن، ستظل الأوامر المعبأة صالحة، وسيتم الإعلان عن وقت التسوية الجديد بشكل منفصل. إذا تم إلغاء إدراج التوكن، سيتم إعادة جميع الأوامر المعبأة بالكامل، وسيتم إلغاء الأوامر غير المعبأة.









وقت التسوية هو الوقت المحدد عندما يقوم البائع بنقل كامل كمية التوكن المتفق عليها في صفقة تداول ما قبل السوق إلى المشتري. يمكن العثور على وقت التسوية المحدد في قسم المعلومات على صفحة تداول ما قبل السوق













رسوم المعاملات: بشكل عام، تُفرض رسوم المعاملات كنسبة مئوية من إجمالي قيمة المعاملة. حاليًا، لا توجد رسوم معاملات للتداول ما قبل السوق على MEXC.





رسوم أخرى: إذا فشل البائع في الوفاء بالتزام التسليم ضمن الوقت المحدد، ستقوم MEXC بفرض رسوم من ضمان البائع، وسيتم تعويض المشتري ببقية الضمان. حاليًا، لا تفرض MEXC أي رسوم، ويتم استخدام جميع الضمانات كتعويض للمشتري.





يرجى ملاحظة أنه لن يتم فرض أي رسوم على الأوامر غير المعبأة. بالإضافة إلى ذلك، تختلف رسوم معاملات ما قبل السوق عن الأسواق الأخرى في MEXC. للحصول على تفاصيل الرسوم المحددة، يرجى الرجوع إلى تفاصيل التوكن على صفحة تداول ما قبل السوق على MEXC.









معدل الرسوم: هو نسبة مئوية من قيمة المعاملة، ويختلف حسب التوكن المتداول. للحصول على معدل الرسوم المحدد لتوكن معين، يرجى الرجوع إلى تفاصيل التوكن المقابلة على يتم حساب رسوم المعاملة للمشتري بناءً على مبلغ الطلب ومعدل الرسوم، بينما يتم تحديد رسوم المعاملة للبائع بناءً على مبلغ الضمان ومعدل الرسوم.هو نسبة مئوية من قيمة المعاملة، ويختلف حسب التوكن المتداول. للحصول على معدل الرسوم المحدد لتوكن معين، يرجى الرجوع إلى تفاصيل التوكن المقابلة على صفحة تداول ما قبل السوق في MEXC.









يمثل معدل الضمان الجزء من إجمالي قيمة الطلب الذي يجب أن يتم رهنه كضمان. قد يؤدي الفشل في إتمام التسليم في الوقت المحدد إلى مصادرة الضمان. يتم تحديد معدل الضمان استنادًا إلى عدة عوامل، بما في ذلك المخاطر الكامنة في التوكن وظروف السوق. للحصول على معدل الضمان لتوكن معين، يرجى الرجوع إلى تفاصيل التوكن المقابلة على صفحة تداول ما قبل السوق في MEXC.









مقدار المشتري المجمد: = قيمة الطلب

مقدار البائع المجمد: = قيمة الطلب × معدل الضمان (Z%)

على سبيل المثال، إذا كان Z% = 100%، فإن المبلغ المجمد لتداول ما قبل السوق بقيمة 1,000 USDT سيكون: 1,000 USDT × 100% = 1,000 USDT.









بشكل عام، إذا فشل البائع في التسليم ضمن الوقت المحدد، ستفرض المنصة جزءًا من ضمان البائع كرسوم، وسيتم منح الباقي للمشتري كتعويض. حاليًا، لا تفرض MEXC أي رسوم، ويتم توفير جميع الضمانات كتعويض للمشتري.









حاليًا، لا يدعم تداول ما قبل السوق تعبئة جزئية للأوامر.









يتم تحديد السعر في تداول ما قبل السوق بناءً على سلوك السوق من كل من المشترين والبائعين. قد لا يعكس هذا السعر بشكل دقيق سعر الإدراج الفعلي للتوكن الجديد عند إطلاقه. بينما يمكن لتداول ما قبل السوق أن يشير إلى توقعات السوق للسعر، قد يتأثر سعر الإدراج الفعلي بالتوكن بعوامل أخرى، ولا توجد علاقة مباشرة بين الاثنين.









للبائعين: الفشل في تسليم الكمية الكاملة من التوكن في الوقت المحدد سيؤدي إلى مصادرة ضمان الطلب.

للمشترين: إذا فشل البائع في تسليم التوكن بالكامل أو في الوقت المحدد، سيتلقى المشتري تعويضًا، ولكنهم لن يتلقوا العدد المطلوب من التوكن وفقًا للطلب.