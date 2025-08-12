برنامج " تعلم MEXC " لتوظيف منشئي المحتوى الذي ينشئه المستخدمون | انضم إلى MEXC واستخدم موهبتك لتغيير عالم Web3

هل أنت شغوف بتقنيات البلوكتشين، Web3، والفيات؟





هل تتفوق في البحث، والتفكير المنطقي، وإنشاء المحتوى؟





انضم الآن إلى برنامج " تعلم MEXC " لمنشئي المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وتواصل مع عشاق Web3 حول العالم من خلال قوة الكلمات. ساهم في بناء منصة تبادل المعرفة الأكثر تأثيرًا في مجال العملات الرقمية!





هنا، يمكنك تحليل اتجاهات الصناعة، وصياغة السرديات، وكسب التقدير والمكافآت من خلال مساهماتك في المحتوى.





" تعلم MEXC " هي قناة المحتوى الرسمية لـ MEXC، وهي ملتزمة بتقديم محتوى احترافي، ثاقب، وسهل الفهم للمستخدمين حول العالم. يتضمن محتوانا الأساسي:





أدلة استثمار الكريبتو والمواد التعليمية

اتجاهات تقنية بلوكتشين

بحث معمق في مشاريع Web3

تحليلات السوق الكلية ورؤى تنظيمية

لمحات سريعة عن المواضيع الساخنة وتحليلات معمقة



تهدف " تعلم MEXC " إلى أن تكون مركزًا عالميًا رائدًا في مجال المعرفة بالكريبتو، حيث تنشر بأكثر من 17 لغة، بما في ذلك الصينية والإنجليزية والفيتنامية، مع انتشار عالمي واسع ومشاركة واسعة.





نبحث عن مبدعين يتمتعون بالصفات التالية:





إلمام بديناميكيات سوق الكريبتو، والقدرة على البحث والتحليل بشكل مستقل

كتّاب ماهرون يتميزون بمنطق واضح ونبرة احترافية

إلمام بالسرديات الرئيسية، وهياكل المشاريع، واقتصاد التوكن، والأنظمة البيئية على سلاسل العملات

(بونص) خبرة في كتابة مقالات الكريبتو أو بخلفية إعلامية/بحثية



أنواع المحتوى (بدون تنسيق ثابت):



بحث المشروع: L1/L2، التمويل اللامركزي، الذكاء الاصطناعي، تمويل الألعاب، إلخ.





تحليل السوق: BTC/ETH، عملات مستقرة، ميمات(memes)، لوائح تنظيمية





مواد تعليمية: استراتيجيات التداول، بيانات على سلاسل العملات، استخدام المحافظ، أدلة الأمان





رؤى أصلية: أي محتوى قيّم آخر من Web3





نماذج التعاون:

إرسال مقالات للمراجعة والنشر

يمكن دعوة مساهمين ذوي جودة عالية ككتاب على المدى الطويل

يمكن أن تتضمن جميع المقالات اسم المؤلف الاسم، أو اسم المستخدم X (على تويتر)، أو سيرة ذاتية مختصرة (≤100 حرف).





الحوافز:

احصل على بونص العقود الآجلة بناءً على تقييم الجودة من " تعلم MEXC ".

قد يتم عرض الأعمال عالية الجودة على الصفحة الرئيسية لـ MEXC والترويج لها عالميًا.



4.معايير ومكافآت تقييم " تعلم MEXC ".

لتشجيع المحتوى الأصلي عالي الجودة، تُقيّم منصة "تعلم MEXC" كل مُقدّم بناءً على تقييم المحتوى (من 10 نقاط) وأداء الزيارات خلال 7 أيام من النشر (الانطباعات + النقرات). تُمنح المكافآت بناءً على ذلك، بحد أقصى 100 USDT، بالإضافة إلى 100 USDT إضافية كمكافآت مستقبلية، بناءً على أداء الزيارات. يُمكن الجمع بين هذين النوعين من المكافآت.

4.1 معايير تقييم المحتوى (المجموع: 10 نقاط)

سيتم تقييم المشاركات عبر خمسة أبعاد (نقطتان لكل منها):

الجانب الحد الأقصى للنتيجة معايير التقييم مدى الصلة بـ MEXC 2 هل المحتوى ذو صلة بـ MEXC، ومنتجاتها، أو الاتجاهات الحالية؟ وهل الموقف احترافي وإيجابي؟ تركيز الموضوع 2 هل يدور المقال حول الكلمة المفتاحية أو الموضوع المحدد، مع تحليل متعمق في محور واحد؟ الوضوح والمنطق 2 هل المقال منظم جيدًا، مترابط، وواضح نحويًا؟ الإمكانات التعليمية والانتشار الفيروسي 2 هل المحتوى سهل الفهم، غني بالمعلومات، وقابل للمشاركة؟ الإبداع والتميّز 2 هل يقدم زاوية فريدة مع أمثلة أو مخططات أو مقارنات لتعزيز المصداقية؟

ملاحظة: لضمان توافق المقالات المختارة مع محتوى منصتنا، سنقيّم جميع المشاركات بعناية بناءً على جودتها وأصالتها وقيمتها للمستخدمين. من بين المشاركات التي تستوفي الشروط الأساسية، سيتم اختيار أفضل المشاركات فقط. لا تُعتمد أسبقية التقديم في هذا الحدث، واستيفاء المعايير لا يضمن الاختيار. نشكر تفهمكم ودعمكم.

4.2 نظام مكافأة المحتوى

🥇 مقالات الدرجة A (8-10 نقاط)

المتطلبات الأساسية::

أصلي ونُشر لأول مرة على موقع "تعلم MEXC". لا يقل عن 3,000 كلمة (النسخة الإنجليزية).. تحليل عميق، رؤى فريدة، تدفق منطقي قوي.

الدرجة النتيجة المكافأة A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT

🥈 مقالات الدرجة B (6-7 نقاط)

المتطلبات الأساسية:

محتوى أصلي، 1000-2000 كلمة (النسخة الإنجليزية). دقيقة ومفيدة وقيمة تعليمية.

الدرجة النتيجة المكافأة B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT

🏅 بونص قائم على عدد الزيارات

المستوى المعايير (خلال 7 أيام من النشر) مكافأة بونص العقود الآجلة الأول ≥ 30,000 ظهور & ≥ 400 نقرة 100 USDT الثاني ≥ 20,000 ظهور & ≥ 200 نقرة 80 USDT الثالث ≥ 10,000 ظهور & ≥ 150 نقرة 60 USDT الرابع ≥ 5,000 ظهور & ≥ 80 نقرة 50 USDT الخامس ≥ 3,000 ظهور & ≥ 40 نقرة 30 USDT







يجب أن تكون جميع المقالات أصلية بنسبة 80% على الأقل. يُمنع منعًا باتًا الانتحال، أو المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، أو المُعاد كتابته بشكل كبير.

بعد الموافقة، سيتم نشر المقالات على منصة "تعلم MEXC" مع عرض اسم الكاتب.

يمكن إعادة نشر المقالات المصنفة بدرجة A على منصات الكاتب الشخصية بعد 24 ساعة من النشر الحصري على منصة "تعلم MEXC".

تُصدر MEXC بونص العقود الآجلة وهي صالحة لمدة 15 يومًا. يمكن استخدامها كهامش تداول أو لتعويض الرسوم والخسائر ورسوم التمويل في تداول عقود USDT-M الآجلة. يمكن سحب الأرباح الناتجة عن هذه المكافآت.





أرسل ما يلي عبر البريد الإلكتروني إلى submission@mexc.com:





تعريف قصير بالنفس (يشمل تجربة في عالم الكريبتو)

نماذج مقالات أو روابط (بأي لغة؛ يُفضّل الإنجليزية)

معدل الإرسال الشهري المُقدّر

أنواع المحتوى المُفضّلة (مثل: الأبحاث، التعليقات، الدروس التعليمية، الاتجاهات).



في صناعة سريعة التطور مثل Web3، يلعب المحتوى المُتميّز دورًا حاسمًا في نشر الأفكار ورسم ملامح المستقبل.





بانضمامك إلى فريق مُنشئي محتوى UGC التابع لمنصة " تعلم MEXC "، ستتعاون مع كُتّاب موهوبين حول العالم لاستكشاف الاتجاهات الناشئة، وتحليل المواضيع المُعقّدة، وجعل معرفة الكريبتو في متناول الجميع.



