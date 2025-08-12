برنامج " تعلم MEXC " لتوظيف منشئي المحتوى الذي ينشئه المستخدمون | انضم إلى MEXC واستخدم موهبتك لتغيير عالم Web3

الجانب
الحد الأقصى للنتيجة
معايير التقييم
مدى الصلة بـ MEXC
2
هل المحتوى ذو صلة بـ MEXC، ومنتجاتها، أو الاتجاهات الحالية؟ وهل الموقف احترافي وإيجابي؟
تركيز الموضوع
2
هل يدور المقال حول الكلمة المفتاحية أو الموضوع المحدد، مع تحليل متعمق في محور واحد؟
الوضوح والمنطق
2
هل المقال منظم جيدًا، مترابط، وواضح نحويًا؟
الإمكانات التعليمية والانتشار الفيروسي
2
هل المحتوى سهل الفهم، غني بالمعلومات، وقابل للمشاركة؟
الإبداع والتميّز
2
هل يقدم زاوية فريدة مع أمثلة أو مخططات أو مقارنات لتعزيز المصداقية؟
الدرجة
النتيجة
المكافأة
A+
10
100 USDT
A
9
80 USDT
A−
8
60 USDT
الدرجة
النتيجة
المكافأة
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT
المستوى
المعايير (خلال 7 أيام من النشر)
مكافأة بونص العقود الآجلة
الأول
≥ 30,000 ظهور & ≥ 400 نقرة
100 USDT
الثاني
≥ 20,000 ظهور & ≥ 200 نقرة
80 USDT
الثالث
≥ 10,000 ظهور & ≥ 150 نقرة
60 USDT
الرابع
≥ 5,000 ظهور & ≥ 80 نقرة
50 USDT
الخامس
≥ 3,000 ظهور & ≥ 40 نقرة
30 USDT
طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
